Новые грани дела Фирташа: уравнение с тремя известными

Показания Шокина также пролили свет и на новые обстоятельства в деле об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США. История длится с 2014 года, а первое решение Земельного суда Вены о том, что в деле Фирташа действительно присутствует политическая подоплека, датируется 2015 годом.

После двух неудачных для Фирташа судов – апелляционного и Верховного суда Австрии, а также решения министра юстиции Австрии о допустимости его экстрадиции в США, адвокаты Фирташа совершили маневр, который оказался неожиданным даже для людей, внимательно наблюдающими за злоключениями украинца в Австрии.

Команда Фирташа снова обратилась в суд первой инстанции, заявив, что за прошедшие годы появились новые неоспоримые доказательства политической мотивированности преследования бизнесмена со стороны США, которые ранее не фигурировали в деле. Законы Австрии предусматривают, что в таком случае лицо, в отношении которого может быть применена экстрадиция, имеет право снова попросить суд вернуться к делу.

Важное уточнение – это не отмена предыдущих решений судов и решения министра юстиции. Это фактически повторный судебный цикл, который может начаться, если судья Земельного суда Вены в ближайшее время признает новые данные, подготовленные юристами Фирташа, достаточными для запуска нового судебного процесса. Который, к слову, может оказаться в десятки раз громче и интереснее, чем предыдущий.

Как все прекрасно помнят, предыдущий судебный процесс в Австрии подарил наблюдателям массу откровений. Чего стоило одно только признание в суде так называемого "венского пакта" между Фирташем, Порошенко и Кличко накануне президентских выборов в Украине в 2014 году.

Возможно, что эта информация так и осталась бы журналистским мифом, если бы адвокатам бизнесмена не пришлось через подобные примеры доказывать наличие системного политического влияния Фирташа в Украине, и, как следствие – вероятного желания США вывести его из политической игры в стране, в которой у Вашингтона всегда были стратегические интересы.

Новый процесс: "за" и "против"

Можно только гадать, какое количество резонансной и важной информации получит Украина, а также США, если суд все-таки примет решение о возобновлении дела. Ведь даже предварительные сведения, которые можно по крупицам сегодня собрать из открытых источников, говорят о том, что обширная папка свидетельств, доказательств и документов, собранных командой Фирташа, способна не только изменить решения австрийской судебной системы в деле бизнесмена, но и серьезным образом повлиять на политические процессы в США.

Если один только аффидевит (письменное показание, данное под присягой) экс-генпрокурора Шокина вызывал эффект разорвавшейся бомбы в американских и украинских СМИ, то что уже говорить о других откровениях, которые могут получить процессуальный статус в австрийском суде. Судя по тому, насколько скрупулезно судьи изучают новые данные, документы защиты содержат огромное количество информации, но пока не ясно, могут ли они оказаться достаточным основанием для открытия нового процесса.

Пока что дело Фирташа остается первым в истории австрийской Фемиды делом об экстрадиции, в котором вопросы большого бизнеса и политики оказались переплетены настолько сильно. Многим сложно поверить в то, что теоретические намерения одной из компаний Фирташа получить лицензии на разработку титановых месторождений в Индии с помощью подкупа чиновников, являются реальной причиной преследований бизнесмена со стороны США.

Сегодня многие признают, что попытки США заполучить Фирташа связаны с более глубокими причинами и мотивами. Одной из причин чаще всего называется получение некой ценной информации о десятках влиятельных персон в России, Украине и даже США, которой якобы может обладать Фирташ.

Задержаться в Австрии, а возможно и отбиться от экстрадиции, у Фирташа шанс есть. Сегодня в его пользу играет политический контекст в США, а также последние события, произошедшие в отношениях Киева и Вашингтона. Украина находится в центре внимания то в связи с расследованиями спецпрокурора Мюллера, то из-за переговоров Трампа и Зеленского, и явно становится разменной монетой, а также источником разнообразного компромата на президентских выборах в США.

Скандал вокруг Байдена и "Бурисмы" – венец этой большой истории, в рамках которой имя Дмитрия Фирташа не сходит с полос американских СМИ. Фирташ называется то сообщником Трампа, то спонсором команды Джулиани, то личным врагом Байдена, то представителем высшего эшелона российской мафии, то человеком Путина, и похоже, что образ украинского миллиардера уже живет независимо от него самого. Градус политического противостояния в США сегодня настолько высок, что возможный приезд Фирташа моментально может быть использован в политических целях обоими политическими лагерями.

Австрия сама не так давно пережила вполне крупный по меркам страны политический кризис, спровоцировавший развал коалиции и новые парламентские выборы, закончившиеся в конце сентября убедительной победой партии премьер-министра Себастьяна Курца. Однако новый виток дела Фирташа вероятно привлечет к Вене дополнительное внимание как США, так и России. Вопрос только в том, насколько австрийское правосудие подвержено беспокойству.

Весомая папка новых аргументов, тщательно подготовленная командой адвокатов под руководством экс-министра юстиции Австрии Дитера Бомдорфера, может убедить судью инициировать новые слушания в деле. Однако возможные политические последствия такого шага, несомненно, также просчитываются в Вене.

Пункт первый. Прокурор Эндрю Вайсман

О новых доводах защиты Фирташа известно не так уже и много. Но из различных публикаций в СМИ известно, например, что в 2017 году дело Фирташа вообще могло быть закрыто в США, а запрос на экстрадицию мог быть отозван американским Минюстом. Это могло произойти, если бы Фирташ согласился на предложение правой руки спецпрокурора Роберта Мюллера Эндрю Вайсмана дать показания в рамках расследования дела о вмешательстве России в избирательный процесс в США.

В июне этого года в своей колонке в американском издании The Hill журналист Джон Соломон, неоднократно ставивший под сомнение итоги расследования Мюллера, написал, что прокурор Вайсман добивался от Фирташа нужных ему показаний.

Предложения Вайсмана решить проблемы Фирташа в США в обмен на информацию стали важной зацепкой для адвокатов бизнесмена. Двусмысленное поведение американского прокурора позволило им снова заявить, что дело имеет политический характер. В свидетельских признаниях американских адвокатов Фирташа, которым Вайсман озвучил свои предложения в 2017 году в Вашингтоне, упомянуто, что прокурор не просто обещал Фирташу закрытие его уголовного дела в США в обмен на показания, но и делился своими собственными интерпретациями и соображениями по целому ряду вопросов, которые адресовал Фирташу.

Среди прочего, помощника Мюллера интересовали любые свидетельства, связанные с Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером. Насколько известно, вопросы об индийском титане и коррупции Вайсман не поднимал, так как они его мало интересовали.

Важным моментом является то, что общение Вайсмана с адвокатами Фирташа происходило на том этапе расследования, когда спецгруппа Мюллера собирала не только факты и доказательства вмешательства России в американские выборы, но и любые свидетельства возможного сговора между членами команды Трампа с российскими официальными лицами.

В связи с этим заданные Вайсманом вопросы, а также его оценки, дали адвокатам основание заподозрить, что высокопоставленный прокурор делился своим личным видением того, какими могли бы быть свидетельские показания Фирташа, согласие которого пойти на сотрудничество могло бы привести расследование Мюллера к успеху, а также запустить процедуру импичмента Трампа минимум на один год раньше.

Австрийский суд может принять во внимание то, что дело, по которому США добивается выдачи Фирташа из Австрии, могло быть закрыто, если бы тот помог прокурорам в рамках расследования, которое имело и имеет огромное политическое значение.

Пункт второй. Блуждающий запрос

Едва ли не более сильный удар по попыткам Минюста США представить дело Фирташа как сугубо криминальное нанесла информация, которую не так давно опубликовало брюссельское издание The Brussels Times. В материале говорится о том, что Вашингтон впервые обратился в Вену с запросом о задержании Фирташа еще в октябре 2013 года. В запросе также утверждалось, что бизнесмен планировал подкупить индийских чиновников, чтобы получить лицензии на месторождения по добыче титана, а потом продавать его корпорации "Боинг".

Однако этот запрос был быстро отозван Вашингтоном по до сих пор неустановленным причинам. Австрийские власти лишь получили короткое послание от американцев: "В рамках более широкой стратегии власти США решили в данный момент не пользоваться этой возможностью".

Сторона Фирташа утверждает, что это еще одно доказательство того, что США добиваются его выдачи по политическим причинам, а сама позиция Минюста США является непоследовательной и нелогичной. Если бы речь действительно шла об уголовном деле, связанном с коррупцией, то какая "более широкая стратегия" могла бы стать причиной отзыва запроса на экстрадицию? Этой формулировкой, а также выдачей и отменой первого запроса на экстрадицию Фирташа, Минюст США создал все предпосылки для дополнительных вопросов со стороны австрийских судов. Адвокаты обращают также внимание на то, что первый запрос США австрийским властям о задержании и экстрадиции Фирташа появился накануне визита помощника государственного секретаря США Виктории Нуланд в Украину.

Адвокаты украинского бизнесмена считают, что во время своего визита Нуланд могла вести переговоры с тогдашним президентом Украины Януковичем с целью недопущения сближения Украины с РФ. До тех пор, пока Янукович демонстрировал лояльность Западу, США были готовы оставить Фирташа – близкого соратника Януковича и одного из неформальных коммуникаторов Киева с Москвой – в покое. Однако сразу после бегства Януковича Вашингтон направил в Австрию еще один запрос на арест Фирташа, по которому он и был задержан в Вене в начале марта 2014 года.

Именно эта странная, на первый взгляд, непоследовательность действий американцев, по мнению австрийских юристов, рождает вопросы относительно истинных мотивов Минюста США. По их мнению, австрийский суд может задаться вопросом, что если существует некая "более широкая стратегия", в рамках которой запросы на экстрадицию столь легко отзываются или аннулируются, то так ли сильно американских прокуроров интересует установление истины в деле о коррупции вокруг титановых месторождений в Индии? Или все-таки это дело используется в рамках какой-то другой игры?

Пункт третий. Шокин

Третий известный в данный момент пункт нового ходатайства адвокатов Фирташа – нашумевшие свидетельские показания экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. По словам Шокина, в 2015 году, когда Дмитрий Фирташ выиграл в Вене суд, признавший политические мотивы в запросе на его экстрадицию, власти США и лично вице-президент Джозеф Байден потребовали от украинской власти не допустить возможного возвращения Фирташа в Украину.

Дальнейшие события, которые разыгрались в Украине с участием батальона "Азов", руководства МВД, а также публичных угроз Фирташу со стороны националистических формирований, косвенно подтверждают показания бывшего генерального прокурора.

Является ли Шокин единственным свидетелем защиты Фирташа, или в новом пакете документов, находящемся на рассмотрении Земельного суда Вены, есть и другие откровения украинских высокопоставленных лиц – пока что неизвестно. Однако, как заявила пресс-секретарь Земельного суда Вены Кристина Зальцборн несколькими месяцами ранее, перечень этих документов действительно обширный.

Таким образом, даже из крупиц имеющейся информации можно сделать вывод, что в случае нового судебного процесса Вена станет источником резонансных новостей, за которыми будут внимательно следить как в Киеве, так и в Вашингтоне. Ведь помимо своей роли в политических событиях в Украине последних пятнадцати лет, Фирташ оказался еще и в эпицентре противостояния "демократов" и "республиканцев" на президентских выборах в США, где сразу два наиболее вероятных кандидата на президентское кресло – Дональд Трамп и Джо Байден – в свое время повели себя достаточно неосмотрительно, связавшись с украинскими политиками, бизнесменами и сомнительными делами.