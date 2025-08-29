Новий крок до прозорості: боді-камери для ТЦК та СП

Міністерство оборони України робить важливий крок для прозорості та законності мобілізаційних заходів. З 1 вересня 2025 року усі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які працюють у групах оповіщення, будуть зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери.

Вони будуть вести безперервний запис під час роботи. Цю вимогу було закріплено спеціальним дорученням міністра оборони.

Мета ініціативи - зробити дії груп оповіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов’язаних, так і працівників ТЦК. Використання камер допоможе мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням.

Правова основа

Правова основа для використання боді-камер вже існує. Згідно із законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", уповноважені представники ТЦК та поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток. Для чіткого регулювання цього процесу Міністерство оборони затвердило спеціальну Інструкцію (наказ № 532 від 06.08.2024), що детально регламентує порядок роботи з камерами та встановлює єдині стандарти.

Інструкція передбачає, що представник ТЦК, який використовує камеру, зобов’язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує.

Запис має починатися автоматично, як тільки групи оповіщення приступають до своїх обов’язків, і тривати безперервно до їх завершення. Винятком є лише випадки, коли в кадр можуть потрапити військові об’єкти або інформація з обмеженим доступом, а також особисті потреби працівника.

Важливо, що працівникам суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам. Контроль за використанням камер здійснюється відповідальною особою в ТЦК, а за інформацією з них - безпосередньо керівником.

Порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність - від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Попри те, що ТЦК та СП вже забезпечені боді-камерами на 85%, існують виклики, які потребують вирішення. Зокрема, це відсутність уніфікації обладнання та обмежені можливості для обробки великих обсягів відеоданих.

Для розв'язання питання Міністерство оборони розпочало розбудову спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи (ІКС). Її створення передбачатиме закупівлю уніфікованих пристроїв, створення потужного централізованого сховища з високим рівнем захисту даних та використання програмного забезпечення для швидкого аналізу записів.

Відтепер, після завершення роботи груп оповіщення, записи з карт пам’яті автоматично завантажуватимуться на централізований захищений сервер. Термін їх зберігання становитиме щонайменше 30 днів, але у випадках, пов’язаних із розслідуваннями чи судовими процесами, записи зберігатимуться довше.

Адміністратором ІКС стане Військова служба правопорядку ЗСУ. Це нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.

Прозорість та відкритість

Використання боді-камер сприятиме дисциплінуванню усіх учасників процесу. Записи стануть об’єктивним джерелом інформації у разі конфліктів чи провокацій. Для громадян камери гарантують захист від можливих зловживань, а для працівників ТЦК - від неправдивих звинувачень.

Впровадження боді-камер сприятиме захисту прав усіх сторін у процесі мобілізації. Завдяки чітким механізмам, уніфікованому обладнанню та сучасній ІТ-інфраструктурі Міністерство оборони створює надійну систему, яка не лише відповідатиме вимогам воєнного часу, але й сприятиме зміцненню довіри суспільства до державних інституцій.