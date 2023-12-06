Німецько-британський інвестор Cosmolot: Я просуватиму Україну як найкраще місце для іноземних інвестицій

Засновник лондонської EuroAtlantic Group та віднедавна власник мажоритарної частки Cosmolot Арнульф Дамерау в інтервʼю РБК-Україна про інвестиції в Україну, допомогу ЗСУ та привабливість країни для інвесторів.

Німець Арнульф Дамерау заходить до кафе в центрі Києва за дві хвилини до запланованої зустрічі та по дорозі до столика замовляє чай. На дворі – характерна для листопада дощова погода, однак це, здається, не псує настрою підприємцю. Вже понад два тижні він працює в Києві, зустрічається із командою свого нового активу – Cosmolot (влітку він придбав мажоритарний пакет акцій компанії), а також парламентарями та військовими.

Його останній візит був незадовго до початку вторгнення.

Бізнесмен, який інвестує в "зелену" енергетику та технології, вже давно знайомий з Україною. У 2013 році він розпочав у Криму амбіційний проєкт – будівництво вітропарку потужністю 300 МВт, однак так і не встиг його реалізувати через анексію півострова у березні 2014-го. Втрати склали близько $25 млн.

Ще одним ризиком для інвесторів, на думку бізнесмена, є корупція та свавільна націоналізація, з якими Україна повністю не справилась та потребує вирішення як важливої передумови для членства в ЄС. Але Дамерау вірить в Україну та її європейське майбутнє. Однак зараз його інтереси ширші, ніж просто бізнес.

Ще в лютому 2022-го підприємець віддав своє житло у користування українським сім’ям. Щороку на підтримку українських дітей-сиріт він витрачає близько 500 тисяч доларів ("Свідомо", "Дивосвіт"), а також за штурвалом власного літака періодично доставляє медичну продукцію для фронту у найближчий до кордону аеропорт польського міста Ряшів за підтримки його організації Ukraine Air Rescue. Його компанія Cosmolot направила близько $3 млн на купівлю дронів, які вже знищили російської воєнної техніки на $250 млн.

Плани підтримувати країну не згасають. Наступного року Арнульф планує більше опікуватись питанням прямих іноземних інвестицій – про привабливість України він планує розповідати як мінімум на трьох великих конференціях в різних частинах світу. Чому бізнесмен вирішив інвестувати в Україну попри війну, як розвиватиметься Cosmolot та яку "домашню роботу" потрібно провести для вступу країни в ЄС та НАТО – Арнульф Дамерау розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

– В серпні цього року ви стали співвласником лідера гемблінгового бізнесу в Україні – компанії Cosmolot. Чому вирішили вкласти гроші саме в цю сферу в Україні?

– Я – приватний інвестор глобального сімейного бізнесу, і для мене важливі грошові потоки, правила ринку та знайома галузь. Зазвичай я інвестую в нерухомість, зелену енергетику, програмне забезпечення, охорону здоров’я чи обладнання для фінансових технологій.

У технології, пов’язані з IT-інженерією та кіберспортом, гральним бізнесом. Загалом сфера кіберспорту, ігор та азартних ігор зацікавила мене, коли мені було 16 років, коли я вперше відвідав Лас-Вегас з батьком.

Я був зачарований побаченим і завжди хотів відкрити своє казино. Це виглядало захоплююче – шоу, гламур, тож ми з колегою навіть заснували онлайн-казино. Для неї ми розробили програмне забезпечення – рулетку, яка дозволяла грати віддалено.

Фінансовий директор EuroAtlantic Group брав участь у фінансуванні та організації казино в Макао в Китаї в 2004 році та планував інвестувати в іспанську Eurovegas. Це було більше 20 років тому. Але згодом ми відмовилися від цих проектів. Я інвестую в кіберспортивні та ігрові компанії в Швеції та інших країнах.

Мій наставник Майк Левен, колишній голова правління Las Vegas Sands Corp, навчив мене багато чому. Він побудував більше готелів, ніж будь-хто інший.

Тому я давно працюю на цьому ринку і знаю толк в програмних компонентах для онлайн-казино.

Я уважно стежу за регулюванням гральної діяльності в усіх європейських країнах і навіть домовився з Monte-Carlo Société des Bains de Mer, яка керує казино в Монако, про початок роботи онлайн.

Коли з’явилася можливість, я вирішив інвестувати в українську компанію. Важливо, що в Україні прийнято закон про азартні ігри, який ініціював президент Зеленський і підтримали 248 депутатів. Зараз це легальний бізнес, і держава зацікавлена в його розвитку.

– Чи ви персонально грали в казино Лас-Вегаса?

– Я грав у багатьох казино, але кожного разу роблю лише одну ставку.

– Виграєте чи програєте?

– По різному буває. Однак для мене це завжди розвага. Найбільша моя перемога була в австрійському Зальцбурзі, де з 20 друзями зібрались на парубоцьку вечірку. Ми пішли до казино і спершу я переглянув гру 50 разів, а потім запропонував робити ставки у конкретному секторі. Хтось поставив 100 євро, хтось – 500 євро – і ми виграли. І після цього пішли вечеряти.

– Чому ви обрали Cosmolot в Україні?

– А який інший варіант я міг вибрати? Cosmolot — номер один в Україні, а незабаром і в світі, де працюють більшість професійних IT-розробників у Європі. Я завжди хочу бути з лідером. Мене завжди цікавив український IT-сектор. Ми зробимо Cosmolot світовим лідером у сфері розваг, який зможе IPO на Nasdaq.

– Чи плануєте розвивати Cosmolot як міжнародну компанію?

– Cosmolot завжди буде українським бізнесом, made in Ukraine, асоційованим з Україною. Ми вивчаємо інші ринки і було б чудово вийти на ринок США, Південної Америки, цікава Азія – скрізь, де ми можемо працювати легально і професійно. Це не обов’язково має бути онлайн-казино, мова може йти про ігри чи кіберспорт. Наприклад, уряд Саудівської Аравії інвестує $40 мільярдів у кіберспорт. Тож одна з моїх пропозицій — вийти на глобальний ринок кіберспорту з Cosmolot.

Бо насправді ця компанія пропонує розваги. І було б добре перетворити це на глобальну платформу.

– Скільки українці в середньому витрачають на депозит в Cosmolot?

– $15 і це суттєво менше, ніж в інших країнах світу. Тому мова про те, що люди продають квартири, машини і решту свого майна, щоб пограти – це не про нашу компанію.

– EuroAtlantic Group, співвласником якої ви є, переважно інвестує в нерухомість, відновлювані джерела енергії та технології. Чи цікаво вкладати кошти в ці напрямки в Україні?

– В Україні плануємо будувати вітрові електростанції на заході та сонячні електростанції на півдні, бо найкращий вітровий район в Європі – той, що наближений до Криму. Два тижні тому мої юристи у Вашингтоні зустрічались з міністром енергетики України Германом Галущенко.

Я був найбільшим іноземним інвестором в об’єкти відновлюваної енергетики в Криму, який зараз окупований. Тому зараз найважливіше для України – виграти війну, приєднатись до ЄС та НАТО. І це підтримає мій бізнес. Після цього можемо будувати електростанції.

– Ці проєкти будуть реалізовані після завершення війни?

– Деякі проєкти дійсно будуть реалізовані після завершення війни. Однак не усі. Ми пропонуємо уряду розпочати відбудову інфраструктури, мене цікавить ринок житла.

Мій міжнародний партнер – одна із найбільших європейських будівельних компаній готова побудувати в Україні 200 000 будинків. Розпочнемо із заходу країни, далі такі проєкти з’являться під Києвом і потім рухатимемось далі. А коли переможемо, будемо відбудовувати зруйновані міста.

– Хто буде за це платити?

– Будемо співпрацювати з українським урядом і міжнародною організацією у відбудові України.

Почнемо з російських джерел – я вважаю, що це хороший варіант. Уряд має використати кошти, заарештовані в агресора, який нищить Україну, та спрямувати їх на відбудову. І ми ці кошти маємо побачити найближчим часом.

– Чому ви вирішили інвестувати в Україну під час війни?

– Ви знаєте родину Ротшильдів?

– Звичайно. Всі про них чули.

– Коли вони стали багатими? Коли Веллінгтон переміг Наполеона при Ватерлоо за допомогою німців, Ротшильди дізнались про це першими, придбали усі облігації задешево та непогано заробили.

– Отже, ви хочете повторити історію?

– Я не хочу повторювати історію Ротшильда. Але найкращі інвестиції робляться в часи кризи, як от під час пандемії Covid-19, коли фондовий ринок падає. Або у війнах. І це не егоїстична інвестиція, я підтримую українських працівників і їхні сім’ї, розвиваємо бізнес в інших сферах та інвестуємо в оборонні технології.

Я підтримую Україну в критичний час, і ми платимо багато податків. З початку року Cosmolot перерахував понад 1,6 млрд грн в бюджет з початку року. За нашими оцінками, це робить нашу компанію однією з 30 найбільших платників податків в Україні. У нас працює 200 співробітників, які забезпечують свої сім’ї. А це загалом більше тисячі людей.

– В цьому полягає ваша соціальна місія?

– В Україні у нас прибутковий бізнес. Однак я не купую за ці гроші човен чи літак, ми їх реінвестуємо. Що найкраще в Україні? Це сталь? Вугілля? Зерно? Ні. Це освічені люди.

Найкращі ІТ-інженери світу знаходяться тут, і я інвестую в них. У мене є бізнес в США, їм потрібні такого рівня ІТ-інженери, і їх не можуть знайти. Тому потрібно інвестувати в освіту.

Відтік талантів — дуже великий ризик, і ми маємо його нівелювати. Тому для мене дуже важливо побудувати великий український ІТ-кластер. Відкрити найкращий ІТ-університет Європи, зосереджений на штучному інтелекті і машинному навчанні. У мене вже навіть є концепція кампусу за проєктом японського архітектора Тадао Андо і цей проєкт ми незабаром представимо. Університет має знаходитись в Києві з філіалами у Львові, Херсоні та Харкові.

– Cosmolot та персонально ви багато допомагаєте Україні під час війни. На яких проєктах зараз концентруєтесь?

– У Європі та Сполучених Штатах зараз йде багато дискусій щодо зменшення підтримки України, а без неї перемога неможлива. Сьогодні перемагають не найбільші армії, а ті, у кого найновіші технології. Саме тому ми створили найбільшу неурядову платформу Brave Inventors для технологій і інновацій, де всі бажаючі можуть реєструвати свої розробки, пов’язані з обороною. Платформа вже потрапила в Книгу рекордів України за "Найбільшу кількість інвестиційних проєктів представлених одночасно".

Щотижня там з’являються 5-10 нових винаходів, частину яких підтримуємо. Наприклад, у дрони Punisher ми вклали майже 3 мільйони доларів. Це значна сума, однак вони вже знищили російської техніки на загальну суму близько 200 млн доларів. Хороше повернення інвестицій для Збройних сил України та для захисту країни.

Зараз найкращі спеціалісти світу працюють над амбіційною ціллю – автоматизацією даних для потреб армії. Штучний інтелект зможе автоматично обробляти дані супутників, дронів, літаків та за 30 хвилин передавати узагальнену інформацію про цілі на комп’ютери бригадним командирам. Україна виграє, якщо матиме інформаційне домінування. Бо зараз цей процес займає дні чи тижні – і це потрібно змінити.

Україні потрібна технологія C6 ISR. А це спільне управління всіма силами - координація військово-повітряних сил, флоту та сухопутних військ завдяки технологіям, можливо, навіть у комп’ютерній хмарі, використовуючи графічні процесори нового покоління. У нас є можливість це реалізувати.

– Які ваші плани на наступний рік?

– Наступний рік є вирішальним, тому що Україна має покладатися сама на себе. Потрібно нарощувати оборонне виробництво на всіх рівнях - танки, ракети, винищувачі, автономні та роботизовані транспортні засоби. Ніхто не знає, коли закінчиться війна. Можливо, це станеться тоді, коли в москалів закінчаться люди і боєприпаси. Україні необхідно замінити людей технологіями, і нам їх потрібно мати їх більше, ніж у ворога.

Наступного року я планую виступити на кількох конференціях, таких як Мюнхенська безпекова конференція, Всесвітній економічний форум у Давосі та Глобальна конференція Інституту Мілкена в Лос-Анджелесі, і рекламувати Україну як найкращий регіон для прямих іноземних інвестицій у наступні п’ять років. Що для цього потрібно? Верховенство права, гарантія відсутності корупції та фізична безпека.

У нещодавній розмові з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми запропонували модель якнайшвидшого вступу України до НАТО, яка не поширюється на тимчасово окуповані території. Пропонуємо і підтримуємо цю ідею. І членство в ЄС. Однак це не Різдвяний подарунок. Його потрібно заробити.

Україна має побудувати демократичне, прозоре, засноване на верховенстві права суспільство. З ким би я не спілкувався, це тема номер один. Це потрібно змінити. Інакше загарбники та агресори отримають найкращий подарунок. Тому девізом моєї благодійної організації для України RISE Ukraine є сила в єдності.

Побудова Європи після тисячоліть боротьби нарешті завершена, і Україна є частиною європейського цивілізованого світу. Тому важливо якнайшвидше завершити процес євроінтеграції.