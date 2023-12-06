Немецко-британский инвестор Cosmolot: Я буду продвигать Украину как лучшее место для иностранных инвестиций

Основатель лондонской EuroAtlantic Group и с недавних пор владелец мажоритарной доли Cosmolot Арнульф Дамерау в интервью РБК-Украина об инвестициях в Украину, помощи ВСУ и привлекательности страны для инвесторов.

Немец Арнульф Дамерау заходит в кафе в центре Киева за две минуты до запланированной встречи и на пути к столику заказывает чай. На улице – характерная для ноября дождливая погода, однако это, кажется, не портит настроение предпринимателя. Уже больше двух недель он работает в Киеве, встречается с командой своего нового актива – Cosmolot (летом он приобрел мажоритарный пакет акций компании), а также с парламентариями и военными.

Его последний визит был незадолго до начала вторжения.

Бизнесмен, инвестирующий в "зеленую" энергетику и технологии, уже давно знаком с Украиной. В 2013 году он начал в Крыму амбициозный проект – строительство ветропарка мощностью 300 МВт, однако так и не успел его реализовать из-за аннексии полуострова в марте 2014 года. Потери составили около $25 млн.

Еще одним риском для инвесторов, по мнению бизнесмена, является коррупция и произвольная национализация, с которыми Украина полностью не справилась и требует решения как важной предпосылки для членства в ЕС. Но Дамерау верит в Украину и ее европейское будущее. Однако сейчас его интересы шире, чем просто бизнес.

Еще в феврале 2022 года предприниматель отдал свое жилье в пользование украинским семьям. Ежегодно на поддержку украинских детей-сирот он тратит около 500 тысяч долларов ("Свідомо", "Дивосвіт"), а также за штурвалом собственного самолета периодически доставляет медицинскую продукцию для фронта в ближайший к границе аэропорт польского города Жешув. Его компания Cosmolot направила около $3 млн на покупку дронов, которые уже уничтожили российскую военную технику на $250 млн.

Планы поддерживать страну не угасают. В следующем году Арнульф планирует больше заботиться о прямых иностранных инвестициях – о привлекательности Украины он планирует рассказывать как минимум на трех крупных конференциях в разных частях мира. Почему бизнесмен решил инвестировать в Украину, несмотря на войну, как будет развиваться Cosmolot и какую "домашнюю работу" нужно провести для вступления страны в ЕС и НАТО – Арнульф Дамерау рассказал в интервью РБК-Украина.

– В августе этого года вы стали совладельцем лидера гемблингового бизнеса в Украине – компании Cosmolot. Почему решили вложить деньги именно в эту область в Украине?

– Я – частный инвестор глобального семейного бизнеса, для меня важны денежные потоки, правила работы на рынке и сфера, которая должна быть знакома. Обычно я инвестирую в недвижимость, зеленую энергетику, программное обеспечение, оборудование в сфере технологий здравоохранения или финансов. Технологии, причастные к IT-инженерии и киберспорту, игорный бизнес.

Вообще сфера киберспорта, игр и азартных игр заинтересовала меня еще в 16 лет, когда я впервые с отцом посетил Лас-Вегас.

Я был очарован увиденным и всегда хотел открыть собственное казино. Это выглядело увлекательно – шоу, гламур, так что с моим другом из колледжа мы даже основали онлайн-казино. Для него разработали программное обеспечение – рулетку, позволяющую играть удаленно.

Финансовый директор EuroAtlantic Group принимал участие в финансировании и организации казино в Макао в Китае в 2004 году и планировал инвестировать в испанский Eurovegas. Это было больше 20 лет назад. Но потом мы отказались от этих проектов. Я инвестирую в киберспортивные и игровые компании в Швеции и других странах.

Потому я давно работаю на этом рынке и знаю толк в программных компонентах для онлайн-казино.

Я внимательно слежу за регулированием игорной деятельности во всех европейских странах и даже договорился с Monte-Carlo Société des Bains de Mer, управляющей казино в Монако, о начале работы онлайн.

Когда представилась возможность, я решил инвестировать в украинскую компанию. Важно, что в Украине принят закон об азартных играх, который инициировал президент Владимир Зеленский и поддержали 248 депутатов. Сейчас это легальный бизнес и государство заинтересовано в его развитии.

– Вы лично играли в казино Лас-Вегаса?

– Я играл во многих казино, но каждый раз делаю только одну ставку.

– Выигрываете или проигрываете?

– По разному бывает. Однако для меня это всегда развлечение. Самая большая моя победа была в австрийском Зальцбурге, где с 20 друзьями собрались на мальчишнике. Мы пошли в казино и сперва я просмотрел игру 50 раз, а потом предложил делать ставки в конкретном секторе. Кто-то поставил 100 евро, кто-то – 500 евро – и мы выиграли. И после этого пошли ужинать.

– Почему вы выбрали Cosmolot в Украине?

– А какой другой вариант я мог выбрать? Cosmolot — номер один в Украине, а вскоре и в мире, где работают большинство профессиональных IT-разработчиков в Европе. Я всегда хочу быть с лидером. Меня всегда интересовал украинский IT-сектор. Мы сделаем Cosmolot мировым лидером в области развлечений, который сможет IPO на Nasdaq.

– Планируете развивать Cosmolot как международную компанию?

– Cosmolot всегда будет украинским бизнесом, made in Ukraine, ассоциированным с Украиной. Мы изучаем другие рынки и было бы здорово выйти на рынок США, Южной Америки, интересная Азия – везде, где мы можем работать легально и профессионально. Это не обязательно должно быть онлайн-казино, речь может идти об играх или киберспорте. К примеру, правительство Саудовской Аравии инвестирует $40 миллиардов в киберспорт. Поэтому одно из моих предложений выйти на глобальный рынок киберспорта с Cosmolot.

Ибо на самом деле эта компания предлагает развлечения. И было бы хорошо превратить это в глобальную платформу.

– Сколько украинцы в среднем тратят на депозит в Cosmolot?

– $15 и это значительно меньше, чем в других странах мира. Поэтому речь о том, что люди продают квартиры, машины и остальное свое имущество, чтобы поиграть – это не о нашей компании.

– EuroAtlantic Group, совладельцем которой вы являетесь, преимущественно инвестирует в недвижимость, возобновляемые источники энергии и технологии. Интересно ли вкладывать средства в эти направления в Украине?

– В Украине планируем строить ветровые электростанции на западе и солнечные электростанции на юге, потому что лучший ветровой район в Европе – приближенный к Крыму. Две недели назад мои юристы в Вашингтоне встречались с министром энергетики Германом Галущенко.

Я был крупнейшим иностранным инвестором в объекты возобновляемой энергетики в Крыму, который сейчас оккупирован. Поэтому сейчас самое важное для Украины – выиграть войну, присоединиться к ЕС и НАТО. Это поддержит мой бизнес. После этого мы можем строить электростанции.

– Эти проекты будут реализованы после завершения войны?

– Некоторые проекты действительно будут реализованы после завершения войны. Однако не все. Мы предлагаем правительству начать восстановление инфраструктуры, меня интересует рынок жилья.

Мой международный партнер – одна из крупнейших европейских строительных компаний, готовая построить в Украине 200 000 домов. Начнем с запада страны, дальше такие проекты появятся под Киевом и потом будем двигаться дальше. А когда победим, будем восстанавливать разрушенные города.

– Кто будет за это платить?

– Будем сотрудничать с украинским правительством и международной организацией по восстановлению Украины.

Начнем с российских источников – я считаю, что это хороший вариант. Правительство должно использовать средства, арестованные у уничтожающего Украину агрессора и направить их на восстановление. И мы эти средства должны увидеть в ближайшее время.

– Почему вы решили инвестировать в Украину во время войны?

– Вы знаете семью Ротшильдов?

– Конечно. Все о них слышали.

– Когда они стали богатыми? Когда Веллингтон победил Наполеона при Ватерлоо с помощью немцев, Ротшильды узнали об этом первыми, приобрели все облигации по дешевке и неплохо заработали.

– То есть, вы хотите повторить историю?

– Я не хочу повторять историю Ротшильда. Но лучшие инвестиции делаются во времена кризиса, как во время пандемии Covid-19, когда фондовый рынок падал. Или во время войны. И это не эгоистическая инвестиция, я поддерживаю украинских работников и их семьи, развиваем бизнес в других областях и инвестируем в оборонные технологии.

Я поддерживаю Украину в критическое время и мы платим много налогов. С начала года Cosmolot перечислил более 1,6 млрд грн в бюджет с начала года. По нашим оценкам, это делает нашу компанию одной из 30 крупнейших налогоплательщиков в Украине. У нас работает 200 сотрудников, обеспечивающих свои семьи. А это в общей сложности более тысячи человек.

– В этом заключается ваша социальная миссия?

– В Украине у нас прибыльный бизнес. Однако я не покупаю за эти деньги лодку или самолет, мы их реинвестируем. Что лучше всего в Украине? Это сталь? Уголь? Зерно? Нет. Это образованные люди.

Лучшие IT-инженеры мира находятся здесь, и я инвестирую в них. У меня есть бизнес в США, им требуются такого уровня IT-инженеры, и их не могут найти. Потому нужно инвестировать в образование.

Отток талантов — очень большой риск, и мы должны его нивелировать. Поэтому мне очень важно построить большой украинский IT-кластер. Открыть лучший IT-университет Европы, сосредоточенный на искусственном интеллекте и машинном обучении. У меня уже есть концепция кампуса по проекту японского архитектора Тадао Андо и этот проект мы вскоре представим. Университет должен находиться в Киеве с филиалами во Львове, Херсоне и Харькове.

– Cosmolot и лично вы много помогаете Украине во время войны. На каких проектах сейчас концентрируетесь?

– В Европе и Соединенных Штатах сейчас идет много дискуссий по поводу уменьшения поддержки Украины, а без нее победа невозможна. Сегодня побеждают не самые большие армии, а те, у кого новейшие технологии. Именно поэтому мы создали самую большую неправительственную платформу Brave Inventors для технологий и инноваций, где все желающие могут регистрировать разработки, связанные с обороной. Платформа уже попала в Книгу рекордов Украины за "Наибольшее количество инвестиционных проектов, представленных одновременно".

Еженедельно там появляется 5-10 новых изобретений, часть которых поддерживаем. К примеру, в дроны Punisher мы вложили почти 3 миллиона долларов. Это значительная сумма, однако они уже уничтожили российскую технику на общую сумму около 200 млн долларов. Хороший возврат инвестиций для Вооруженных сил Украины и для защиты страны.

Сейчас самые лучшие специалисты мира работают над амбициозной целью – автоматизацией данных для нужд армии. Искусственный интеллект сможет автоматически обрабатывать данные спутников, дронов, самолетов и через 30 минут передавать обобщенную информацию о целях на компьютеры бригадным командирам. Украина выиграет, если будет иметь информационное доминирование. Сейчас этот процесс занимает дни или недели – и это нужно изменить.

Украине нужна разработка C6 ISR. А это совместное управление всеми силами – координация военно-воздушных сил, флота и сухопутных войск благодаря технологиям, возможно даже в компьютерном облаке, используя графические процессоры нового поколения. У нас есть возможность реализовать это.

– Какие ваши планы на следующий год?

– Следующий год решающий, потому что Украина должна полагаться сама на себя. Нужно наращивать оборонное производство на всех уровнях – танки, ракеты, истребители, автономные и роботизированные транспортные средства. Никто не знает, когда кончится война. Возможно, это произойдет, когда у россиян закончатся люди и боеприпасы. Украине необходимо заменить людей технологиями, и нам их нужно иметь больше, чем у врага.

В следующем году я планирую выступить на нескольких конференциях, таких как Мюнхенская конференция безопасности, Всемирный экономический форум в Давосе и Глобальная конференция Института Милкена в Лос-Анджелесе, и рекламировать Украину как лучший регион для прямых иностранных инвестиций в следующие пять лет. Что для этого нужно? Верховенство права, гарантия отсутствия коррупции и физической безопасности.

В недавнем разговоре с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы предложили модель скорейшего вступления Украины в НАТО, которая не распространяется на временно оккупированные территории. Предлагаем и поддерживаем эту идею. И членство в ЕС. Однако это не Рождественский подарок. Его нужно заработать.

Украина должна построить демократическое, прозрачное, основанное на верховенстве права общества. С кем бы я ни общался, это тема номер один. Это нужно изменить. Иначе захватчики и агрессоры получат самый лучший подарок. Поэтому девизом моей благотворительной организации для Украины RISE Ukraine является сила в единстве.

Построение Европы после тысячелетий борьбы наконец-то завершено, и Украина является частью европейского цивилизованного мира. Поэтому важно как можно быстрее завершить процесс евроинтеграции.