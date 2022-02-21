Новая субъектность. К чему Зеленский призвал страны Запада в Мюнхене

"Как так получилось, что в 21 веке в Европе снова идет война и погибают люди? Почему она длится дольше Второй мировой? Как мы дошли до самого большого кризиса безопасности со времен холодной войны?" – спросил у участников Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский. И дал не только конкретные ответы – нынешняя система глобальной безопасности уже не справляется со своими задачами, а политика умиротворения агрессора в очередной раз доказывает свою неэффективность. Но и предложил способ выхода из ситуации, который надо реализовывать немедленно – обеспечить Украине действующие гарантии по безопасности на период, пока она еще не является членом НАТО, поддерживать ее обороноспособность, экономику и энергетику уже сейчас, ввести против России превентивные санкции.

О том, как Украина в Мюнхене предстала в роли не объекта, а субъекта мировой политики и почему речь Зеленского одобрили и на родине, и Западе – в материале РБК-Украина.

Состоявшаяся на прошлых выходных Мюнхенская конференция – самый престижный ежегодный мировой форум по вопросам безопасности. Неудивительно, что Украина и угрозы российской агрессии стали главной темой конференции, а речь украинского президента Владимира Зеленского – самым обсуждаемым выступлением.

Больше всего внимания, естественно, обратили на возможное признание Украиной неработоспособности Будапештского меморандума 1994 года и всех взятых его подписантами обязательств – если анонсированная Зеленским попытка в последний раз собрать консультации государств-гарантов меморандума не принесет конкретных результатов.

Впрочем, сам по себе Будапештский меморандум – это не главное. Ключевой тезис Зеленского, проходивший через всю его речь – сложившаяся на данный момент система глобальной безопасности просто не работает. Никакие гарантии уже не действуют в мире, в котором член Совбеза ООН позволяет себе оккупировать территорию страны-соосновательницы ООН – и в фактически без каких-то слишком серьезных последствий для себя.

Сейчас на повестке дня уже не судьба Украины как таковой, ставки гораздо выше – речь о спасении всего мира и в первую очередь, Европы. Уже давно было отмечено, что российская имперская политика строится на постоянной проверке границ возможного: Москва совершает агрессивные действия против своих соседей или по всему миру и далее смотрит на реакцию. Если эта реакция не представляется Кремлю достаточно убедительной, Россия считает свои руки развязанными для следующего шага.

Собственно, это и наблюдается сейчас. РФ так и не понесла надлежащего наказания за оккупацию Крыма и части Донбасса, нарушение того же Будапештского меморандума и множества других международно-правовых актов, за гибель и страдания украинских граждан.

И теперь в Москве почувствовали себя готовыми к следующему шагу. Если сейчас дать агрессору безнаказанно продолжить свою экспансию в Украину, на этом он точно не оставится. Далее – Европа, страны Евросоюза и НАТО.

Кроме того, за текущей ситуацией внимательно наблюдают и прочие авторитарные режимы с имперскими замашками по всему миру. Если Россия сейчас не получит должного отпора, они начнут вести себя точно так же.

Если Запад не обеспечит выполнение данных Украине гарантий в рамках Будапештского меморандума – Иран и другие смогут сказать: "Ваши гарантии ничего не значат, мы будем производить ядерное оружие".

Политика умиротворения агрессора не действует, за десятилетия после Второй мировой войны об этом были написаны уже горы книг. Но практических выводов из этого не последовало. Зеленский напомнил в своем выступлении: ровно 15 лет назад, в феврале 2007 года, в рамках той же Мюнхенской конференции Владимир Путин впервые озвучил свои планы бросить вызов всему мировому правопорядку и глобальной безопасности. "Чем ответил мир? Умиротворением. Результат? По меньшей мере – аннексия Крыма и агрессия против моего государства", – сказал президент Украины.

Напомнил Зеленский и знаменитом предвоенном лозунге "Зачем умирать за Данциг?" (ныне – польский Гданьск), появившийся после публикации одноименной статьи во французской прессе в мае 1939 года. Смысл этого тезиса – зачем французам вмешиваться в польско-германский конфликт за город Данциг: во-первых, это далеко, во-вторых, это не соответствует национальным интересам Франции, в-третьих, получив желаемый город, Гитлер наверняка успокоится.

Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности (фото: пресс-служба ОП)

Результат такой политики общеизвестен: не пожелав умирать за польский Данциг, французам очень скоро пришлось умирать уже за свой Дюнкерк. А спустя год с небольшим после публикации той знаменитой статьи в Париже уже висели немецкие флаги со свастикой.

Когда европейцы не захотели остановить Гитлера еще раньше, при разделе Чехословакии, потом пришлось отдать уже миллионы и миллионы жизней и несколько лет войны, чтобы все же сделать это.

Сейчас, когда мир стал еще более глобализированным, закрывать глаза на происходящее в другой стране в нескольких тысячах километров еще более безответственно, проще говоря – смертельно опасно.

Выступление Зеленского, в котором он проводил прямые параллели между историческими событиями и нынешней агрессией России, вызвало однозначно одобрение как и европейской публики, так и в украинском обществе и политикуме, даже среди его заядлых оппонентов.

В глобальном противостоянии между Россией и цивилизованным миром Украина является полем непосредственного сражения – но не объектом, а субъектом. Это тоже было одной из центральных линий мюнхенской речи Зеленского. Украина не может себе позволить лишь удерживать свои границы, надеяться на помощь западных союзников и то, что кто-то о чем-то договорится без нас. Наоборот – Киев призывает весь цивилизованный мир перейти от политики умиротворения агрессора к обеспечений реальных, действующих гарантий безопасности.

Одно из проявлений этой субъектности – это еще и говорить западных друзьям и партнерам правду. Например, если нам не нравится позиция некоторых стран Запада – честно и прямо говорить об этом, говорить о том, что договоренности за спиной Украины нас никогда не устроят. И том, что Минские соглашения не будут выполняться на основании хотелок страны-агрессора.

Россия сама виновата в том, что Минские соглашения не выполняются, сама виновата в блокировании работы Трехсторонней контактной группы и "нормандской четверки". Украина призывает мир заставить РФ выполнять договоренности исключительно на базе международного права. То есть, на базе безоговорочного уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. А значит, никаких чужих войск и боевиков на территории Украины быть не должно, никаких навязанных извне "автономий" – тоже.

Зеленский убедительно показал, что сегодняшняя система безопасности мира и Европы не может существовать без четких и действенных гарантий Украине.

Главным образом, речь о НАТО, с четкими временными рамками вступления Украины в Альянс. Но пока Украина туда продвигается, стране нужны другие гарантии.

Для этого украинский президент, помимо консультаций в Будапештском формате, призвал в ближайшие недели созвать саммит глав государств-постоянных членов Совбеза ООН, с участием Украины, Германии и Турции, на котором наша страна и могла бы получить такие действенные гарантии на переходный период.

Президент Украины вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой в Мюнхене перечислили и список того, что страны Запада могут сделать уже сейчас: предоставление четкой европейской и евроатлантической перспективы, современной техники и вооружений, поддержка внутренних трансформаций в Украине через создание специального фонда, энергетической безопасности страны и ее интеграции в европейский энергорынок и т.д.

Как отмечают украинские официальные лица, сейчас любое промедление играет только на руку Путину, он воспринимает выжидание как признак слабости, толкающей его к дальнейшим агрессивным действиям. Останавливать их надо уже сейчас, путем введения действительно жестких и болезненных санкций. Не стоит ожидать, пока российские войска перейдут украинскую границу с российскими флагами в руках (тем более, что такая демонстративная агрессия – лишь одна из опций, которую может предпринять РФ). Даже за последние года Москва и так регулярно совершала новые и новые действия в рамках своей концепции гибридной агрессии. Одна лишь принудительная паспортизация жителей ОРДЛО – уже более чем достаточный повод для санкций.

Зеленский в Мюнхене смог как следует встряхнуть и западную, и украинскую публику. Украинскую – постарался сплотить вокруг идеи защиты родной страны. Западную – стимулировал сплотиться вокруг действенной поддержки Украины уже сегодня. Примечательно, что даже критика украинского президента в адрес западных стран была встречена с подчеркнутым пониманием. Никто возражать Зеленскому не стал, поскольку аргументов для таких возражений не нашлось и найтись не могло.

Сегодня к Украине приковано внимание не только западного истеблишмента, но и обычных людей. Для этой аудитории были использованы максимально понятные и выразительные образы и сравнения. В странах развитой демократии настроения рядовых граждан являются императивом, и оказывать давление на западных политиков через их избирателей – очень правильных подход.

Возможности Мюнхенской конференции по безопасности удалось использовать по максимуму. Украинцы впервые за многие годы выступали максимально четко, брали на себя инициативу и не боялись называть вещи своими именами.

А Запад, в свою очередь, явно начинает осознавать, что Путин не шутит и намерен реализовывать свой проект геополитического переустройства мира. Впрочем, многим западным политикам еще очень тяжело признаться себе, что придется выходить за рамки уютных геополитических конструкций, к которым они привыкли за годы после развала СССР.

Украина уже не имеет каких-либо вариантов, кроме решительных и рациональных действий. Альтернатива обретению субъектности в нынешних обстоятельствах – окончательно превращение в пищу на большом геополитическом столе, за которым часть западных государств уже чуть ли не готова де-факто признать украинской столицей Львов, а Россия – готовится повторить 2014-2015 годы с последующим выходом на "Минск-3", еще более невыгодный Украине, чем предыдущие соглашения. Но шанс избежать это все еще есть. И Зеленский четко показал, что Украина не даст осуществить этот сценарий.