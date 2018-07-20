Новая стадия: что происходит вокруг "Роттердам+"

Летом 2018 года "война" трех олигархов – Ахметова, Пинчука и Коломойского, которая ведется вокруг угольной формулы "Роттердам+", почти полностью перешла в позиционную стадию. Пропагандистская машина некоторых СМИ по инерции продолжает "информационные атаки", вскрывая так называемую "коррупционную формулу", из-за которой все вокруг постоянно дорожает, но штампы уже, похоже, не влияют на зрителя.

Очевидно, что ждать прорыва от НАБУ в расследовании по формуле "Роттердам+" пока не приходится, "максимально активно" проводимое расследование за полтора года не сдвинулось с мертвой точки. В своем недавнем интервью руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что одним из дел нового Антикоррупционного суда он видит "Роттердам+". Но что-то подсказывает, что сказано могло быть исключительно для троллинга Андрея Сытника, с которым у Холодницкого сейчас острая фаза конфликта. Прокурор прекрасно понимает, что его коллега не в состоянии довести роттердамовскую историю до суда.

Вероятно, поэтому в лагере Виктора Пинчука, где всегда работают более тонко в сравнении с командой Коломойского, появилась идея нового проекта - подачи судебного иска против НКРЭКУ, который подписали 12 депутатов. Они потребовали у Киевского окружного административного суда признать незаконным постановление Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 28 декабря 2017 года и отменить его.

Среди истцов — Андрей Вадатурский, Виктория Войцицкая, Владислав Голуб, Игорь Гузь, Сергей Лещенко, Ярослав Маркевич, Алексей Мушак, Мустафа Найем, Тарас Пастух, Егор Соболев, Елена Сотник и Виктор Чумак.

Виктория Войцицкая на своей странице в Facebook аргументировала необходимость отмены постановления регулятора завышенными тарифами на электроэнергию.

Тарас Пастух в свою очередь заявил СМИ, что парламентарии якобы обладают данными, которые "позволяют утверждать о наличии крупной коррупционной схемы". "На самом деле по этому иску мы, как депутаты, разделили между собой направления. Собственно, по этому направлению не готов вам дать полностью детальный анализ, потому что это не тот блок вопросов, которым занимался я", — пояснил парламентарий.

Но если отбросить политическую составляющую, то в сухом остатке может остаться пара претензий, вокруг которых, вероятно, и будет строиться процесс.

Давайте ненадолго вернемся в 2017 год и проанализируем, как принималось решение, которое сейчас хотят оспорить. Следует сразу отметить, что комиссия вовсе не затягивала принятие важнейших решений. Все стратегические вопросы были включены в повестку заседания, объявленного 17 ноября и назначенного на 23 ноября.

Кроме того, регулятор обнародовал обзор необходимых решений. Но досрочная утрата кворума ожидаемо привела к задержке принятия комиссией порядка 150 важных решений. Впрочем, о вероятности такого развития событий НКРЭКУ неоднократно предупреждала парламент, правительство и даже президента.

В октябре 2017-го Общественный Совет при НКРЭКУ написал письмо об угрозе блокирования работы регулятора, адресовав его президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и спикеру парламента Андрею Парубию. В нем был призыв ускорить отбор новых членов и формирование состава регулятора. "Недееспособность действующего состава НКРЭКУ с 26 ноября 2017 года парализует текущую деятельность рынка электроэнергии, газа и коммунальных услуг", — говорилось в обращении.

Увы, кворум был восстановлен лишь во второй половине декабря. Для этого парламент расширил полномочия президента [з-н №7342-1 "О НКРЭКУ"; предоставление президенту полномочий для обеспечения устойчивой деятельности НКРЭКУ]. 23 декабря глава государства назначил двух новых временных членов НКРЭКУ [указы №428/2017 и №429/2017].

В результате НКРЭКУ утвердила постановление 28 декабря, спустя 5 дней после публикации (включая 3 рабочих, как того и требует законодательство) для публичного обсуждения на официальном сайте регулятора. Этим постановлением комиссия утвердила среднегодовое значение ОРЦ на электроэнергию на 2018 год на уровне 1,562 грн за МВт-ч (без НДС). В проекте решения четко и подробно изложены основания для роста ОРЦ. Среди прочего, отмечается, что рост тарифов обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривны, ростом цен на газ (на 16,7%) и уголь (на 38,3%), цена которого рассчитывается на основе европейского индекса с учетом доставки в Украину (т.н. формула "Р+").

Член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук убежден, что нардепы не смогут доказать суду наличие нарушений в методике "Роттердам+", равно как и в системе расчета оптовой рыночной цены для энергетического рынка Украины. Бывший член НКРЭКУ Андрей Герус еще раньше подавал в суд, требуя отмены формулы "Роттердам+". Спустя год, когда местные суды отказались удовлетворять его иск, Герус попытался вновь. Но Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, признавшего правомерным формирование тарифов на уголь по формуле.

"Доказать, что были там какие-то нарушения в методике или по расчету самой ОРЦ, они не смогут. Я вообще не понимаю, на основании чего можно требовать отмены прогнозной ОРЦ. Они говорят, что "Роттердам+" — это плохо. И если они подали в суд, исходя из этого, то обязаны доказать суду, что методика плохая. А они уже проиграли суды по методике. Ну, что тут сказать? У них своя задача — они политики", — резюмировал Корольчук.

По мнению экспертов, если и могут быть претензии, то только в вопросе сроков. Действительно, согласно регламенту, такое решение Нацкомиссии должно приниматься не менее, чем за 10 дней до вступления новых тарифов в силу, то есть не позднее 21 декабря. Однако эксперты допускают, что нарушение комиссией сроков было вынужденным, поскольку регулятор не мог самостоятельно решить проблему возобновлению кворума, и постановление было принято, как только это стало возможным, ведь другого выхода у комиссии не было.

Если теоретически предположить, что на основе этого суд согласится отменить декабрьское решение Нацкомиссии, рынок электроэнергетики ждет катастрофа. По словам Корольчука, в действительности тарифов вообще не будет. Государственная тепловая генерация просто прекратит закупку угля, остановятся взаиморасчеты. Через пару недель система встанет из-за кризиса неплатежей. Именно поэтому в конце 2017 года экстренно решалась проблему кворума в комиссии.

"Депутаты, подавшие иск, не понимают, что если теоретически суд скажет - "да, давайте отменим это все" — это обнуление всех процессов. А у нас все другое - показатели не 2017 года, а реальные — инфляция, зарплаты, стоимость энергоресурсов. Все выросло. Но они делают вид, что этого не понимают, а может кто-то в самом деле не понимает, так как очень далек от экономики и энергетики", — говорит Корольчук.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев уверен, что иск "двенадцати" практически не имеет шансов на успех. В любом случае, вся эта история формуле "Роттердам+" не угрожает.

"Нет никаких юридических оснований, позволяющих в чем-либо обвинить руководство НКРЭКУ. Когда утверждалась эта методика, она была согласована с рядом центральных органов исполнительной власти, начиная от Антимонопольного комитета и заканчивая Государственной регуляторной службой. Все это должно было пройти соответствующие процедуры согласования. И понятно, что у тогдашнего руководства НКРЭКУ есть соответствующие письма, в которых профильные министерства и ведомства говорят об отсутствии возражений относительно введения этой методики. Поэтому говорить о какой-то личной заинтересованности руководства именно одного органа, который принимал это решение, на мой взгляд, нет никаких оснований. Соответственно и угроз для "Роттердам+" я не вижу", — убежден эксперт.