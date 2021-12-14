Новая эра в освоении Луны. Что известно о космической миссии SpaceBit

Несколько лет назад стало известно, что Украина вместе с Британией готовятся отправить собственную миссию на Луну. Причем с британской стороны организацией лунной миссии занимается выходец из Украины –основатель компании SpaceBit Павел Танасюк.

Однако сроки миссии постоянно откладываются. И чем дальше, тем больше вопросов относительно планируемой экспедиции. О том, что известно об этом проекта и какие у него перспективы – в материале РБК-Украина.

Миссия SpaceBit

SpaceBit – это и название компании Павла Танасюка, и имя лунохода, разработкой которого он занимается.

41-летний Павел Танасюк родом из Житомира. Как указано в Википедии, в 2000-х он поехал учиться в Лондон и остался там жить. Сменив несколько сфер деятельности – от финансового консалтинга и блокчейн-эксперта до финтех-разработчика – в 2014 году он зарегистрировал в Великобритании компанию SpaceBit, которая позиционирует себя как частная компания, занимающаяся, в частности, разработкой робототехники для лунных и планетарных миссий.

К моменту презентации лунохода эту компанию считали малоизвестной и говорили о проекте скорее, как о необычном стартапе, чем о серьезном проекте.

Луноход SpaceBit, который Танасюк демонстрирует как свою разработку, – миниатюрный ровер размером всего 10 см в поперечнике и весом 1,3 кг, который работает от солнечной энергии. Вместо колес или гусениц ровер оснащен четырьмя паукообразными "ногами", которые должны ему помочь добраться до самых труднодоступных мест лунной поверхности. Из-за такой конструкции его называют "механический паук", "шагающий вездеход" или "ровер-кузнечик".

Asagumo (фото: twitter.com / spacebit1)

Первоначально Танасюк называл свое детище SpaceBit Walking Rover. Позже у него появилось имя – Asagumo, в переводе с японского – "утренний паук".

Почему миссия на Луну постоянно переносится

Первоначально запуск лунохода SpaceBit (Asagumo) планировался на 2020 год. Презентуя свой ровер в 2019 году, Танасюк говорил, что работает над ним уже пару лет, прошел предварительную и критическую проверку проекта и к полету все готово.

Однако в том же 2019-м запуск отодвинули на июль 2021 года. Такие договоренности были закреплены в соглашении о начале коммерческого и научного исследования Луны, который SpaceBit подписала с американской компанией Astrobotic. Согласно этим договоренностям, американцы предоставляли для лунной миссии посадочный модуль Astrobotic Peregrine, который будет запущен на ракете Vulcan Centaur со станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде (США). А SpaceBit должна была предоставить свой вездеход.

Однако в первой половине 2021-го стало ясно, что запуск опять отодвигается. На недавней пресс-конференции Танасюк уже говорил о старте в 2022 году.

Причиной постоянных переносов старта он называет пандемию и задержки со стороны американских партнеров.

"Зависит не так от нас, как от партнеров – американских компаний, доставляющих грузы на Луну. У них есть задержки с цепочками поставок, трудности с производством ракет, так что мы переносим свой запуск вместе с ними. А без них мы полететь не можем, потому просто ждем своей очереди на полет. Надеемся, это произойдет в 2022 году", – сказал Танасюк недавно в интервью Hromadske.ua.

При этом он отметил, что ему еще есть что дорабатывать. "С британской стороны уже все есть. Хотя, конечно, нам нужно время, чтобы эти разработки улучшить", – сказал он.

В то же время компания ULA в сентябре 2021-го в комментарии Spacenews объяснила задержку миссии неготовностью "полезной нагрузки клиента". "Vulcan Centaur будет готов, когда наши клиенты будут готовы к запуску", – заявили в компании.

Ровер Asagumo

О функционале лунохода SpaceBit Asagumo Танасюк каждый раз говорит по-разному. Во время его презентации в 2019 году сообщалось, что ровер будет оснащен 2 солнечными батареями для автономной работы, несколькими датчиками, включая трехмерный лазерный сканер Lidar, и двумя HD-видеокамерами, которые будут делать снимки лунной поверхности и "селфи".

В 2020-м Танасюк говорил уже о другой комплектации. По его словам, на текущей версии ровера установлены одна стереокамера, Lidar-сенсор, температурные датчики и датчик радиации, а еще – радиотелескоп и спектрометр. При этом на сайте компании о радиотелескопе и спектрометре ничего не сказано.

На какой стадии разработки находится ровер – тоже непонятно. В феврале 2021-го сообщалось о проведении тестов в Чернобыле, чтобы понять, как повлияет на ровер космическая радиация. К апрелю-маю было обещано продемонстрировать видео этих тестов. Однако в широком доступе они так и не появились.

В мае Танасюк снова рассказывал, что инжиниринговая модель ровера как раз проходит тесты на вибрацию, температурный режим и влияние радиации. После завершения тестов, по его словам, в конструкцию ровера должны быть внесены изменения, и до конца года компания обещала представить уже его летную модель.

Павел Танасюк (фото: instargam.com / spacebit1)

Но в сентябре в интервью для Hromadske.ua Танасюк уже говорил о тестах в Чернобыле в будущем времени. А еще о необходимости провести тесты в США, поскольку в Украине, по его словам, нет всего необходимого оборудования.

Но главная проблема ровера – похоже, его "ноги". В январе 2021-го Танасюк признал, что наибольшие сложности в изготовлении Asagumo вызывают технологии, связанные с перемещением ровера. А еще через полгода, 10 июня, SpaceBit обьявила конкурс для инженеров, приглашая их "внести свой вклад в разработку четвероного лунохода". Видимо самостоятельно доделать луноход компания не смогла. И разговоры о том, что ровер был готов еще в 2019 году, – просто блеф.

Новый ровер

Как сообщалось после первого анонса лунной миссии, Asagumo станет только одной из 17 полезных нагрузок (ПН) на борту посадочного модуля. 14 других готовит НАСА, вложившее в лунную миссию около 80 млн долларов. А вот еще о двух полезных нагрузках лунной миссии на тот момент не было известно ничего.

В принципе, НАСА в рамках программы Commercial Lunar Payload Servies (CLPS) может заключать контракты с разными частными компаниями на транспортировку научных грузов на Луну. Но уже тогда Танасюк намекал, что его компания разрабатывает не один, а несколько луноходов. В том числе на колесах или гусеницах. В миссии будет "несколько маленьких вездеходов, которые будут падать, катиться, ползать или ходить и делать все виды снимков и собирать данные", – говорил он. Однако до сих пор на сайте SpaceBit имеется информация лишь об одном ровере – том самом Asagumo.

В недавнем интервью Танасюк признался, что работает над еще одним ровером – уже на колесах. Однако этот луноход предполагается запустить в рамках другой миссии – AB-1 Mission на борту Intuitive Machines, NOVA-C Lander, ракетой SpaceX. Он якобы должен нести некий научный модуль НАСА.

Несмотря на то, что SpaceBit еще не доделала первый ровер, она обещает к 2022 году закончить второго. Контракт уже подписан. Более того, судя по интервью Танасюка Hromadske.ua, эта вторая миссия станет фактически первой, поскольку должна стартовать раньше.

Но с роверами снова нестыковки. В интервью Танасюк уже не упоминает ни о каком ровере в привязке к миссии на борту Intuitive Machines. А говорит о неких датчиках для исследования лунной среды, которые должны быть закреплены на посадочном модуле. Но эти датчики производит не SpaceBit, а Украина.

Во время презентации AB-1 Mission о датчике говорилось, что это стационарный зонд в виде "коробки" размерами 10х15 см и весом менее 1 кг. Примерно с такими же параметрами Танасюк описывал свой второй ровер.

Источник финансирования

Полеты в космос – удовольствие не из дешевых. В частности, Павел Танасюк в одном из интервью говорил, что доставка 1 кг полезной нагрузки во время миссий оценивается в $1,2 млн. То есть полет Asagumo весом более 1,3 кг должен стоить компании примерно $1,6 млн.

Сам Танасюк в августе 2021 года говорил, что стоимость миссии для SpaceBit составляет $5 млн. Еще и оборот компании составляет "несколько миллионов долларов". При этом, по официальным документам, размер уставного капитала SpaceBit составляет всего 100 фунтов стерлингов, или около 132 долларов. Откуда же у компании деньги на столь дорогие проекты?

Танасюк часто повторяет, что получает средства от инвесторов. Но в апреле 2020-го в статье на Spacenews он признавался, что имеющихся денег хватит на полтора года работы компании. То есть к 2022 году эти деньги, вероятнее всего, уже закончились.

В январе 2021-го он упоминал о трех инвесторах – семейных фондах и суммарных инвестициях $5-10 млн. В статье Forbes за май 2021 Танасюк уже говорит о 4 инвесторах и $10 млн инвестиций.

По его словам, больше привлекать инвестиции до полета он не планирует. Но при этом разговаривает с инвесторами, и они якобы готовы покупать акции компании, исходя из оценки $100 млн.

Много вопросов

Некоторые члены команды SpaceBit также могут сильно пошатнуть мнение о компании. Например, сооснователем SpaceBit и директором европейского офиса значится некто Виктор Предигер. На его странице в Linkedin указано, что он окончил Тюменский нефтегазовый госуниверситет, живет в Германии. Человек с таким же именем и портретным сходством известен в России как автор и исполнитель тюремных песен Виктор Тюменский (Предигер). На сайте Blatata о нем сказано, что он также окончил Тюменский нефтегазовый институт, а в 2002 году переехал в Германию. В прошлом он – вице-президент ОАО "Сибур".

Еще один член команды Танасюка – Александр Пан, или Александр Прочухан. Известный в Украине создатель финансовых пирамид, в том числе МММ. В 2019 году Танасюк зарегистрировал еще одну компанию со словом SpaceBit в названии (к слову, уже 4-ю) – Spacebit Global LTD. Ее совладельцем стал украинский Mak Holding OU, учредителем которого является Александр Пан.

В бизнес-биографии самого Павла Танасюка тоже есть несколько белых пятен. В конце нулевых они вместе с партнером создали платежную систему MoneXy, а в 2015-м продали ее "Фидобанку". На деньги от продажи, по словам Танасюка, был запущен стартап SpaceBit. Но через год "Фидобанк" обанкротился. Продать MoneXy другим банкам не удалось, хотя, по словам партнера Танасюка сначала банки сами предлагали купить платежную систему.

Павел Танасюк (фото: twitter.com / spacebit1)

Впрочем еще до краха MoneXy, в 2014 году, Танасюк переключил свое внимание на криптовалюту. Он решил запустить криптовалюту Factom. Одно время ее популярность росла, организаторы получили в свое распоряжение 2278 BTC и $8 млн. Но с 2019 по 2021 год капитализация Factom упала с 26 до 13 млн.

В 2018-м Танасюк заявил о запуске криптофонда SpaceBit Capital, который позиционировал как первый в мире токенизированный венчурный фонд для финансирования и инвестиций в космическую отрасль. Но с того момента об этом криптофонде ничего не слышно.

Космические идеи

Лунная миссия – не первая идея Танасюка, связанная с космосом.

Так, в 2013 году он объявил, что собирается выпускать микроспутники. Провел краудфандинговую кампанию, собрал от инвесторов более $90 тыс. Позже он говорил, что в 2014-м они вывели на орбиту свой спутник для эмиссии денег в космосе. Но в списке payloads такой спутник не значится.

Затем Танасюк объявил, что создает спутник, который станет независимым хранилищем ключей крипто-кошельков (программа SpaceVault). Зарегистрировал компанию Space2020 LTD (позже именно она превратилась в SpaceBit. Говорил, что в 2015-м уже будут первые запуски спутников, но для этого нужно $2 млн, а удалось собрать только 70 тыс. (очевидно, подразумевая 90 тыс. на производство микроспутников). На том все закончилось.