Новая дипломатия. Как Украина борется за субъектность на международной арене

Несмотря на крайне сложную международную ситуацию, Украине в прошлом году удалось добиться многих дипломатических успехов: от укрепления связей с партнерами по Евросоюзу и НАТО до утверждения украинской трактовки событий на Донбассе, от актуализации крымского вопроса на мировом уровне до продвижения наших товаров на зарубежных рынках. О том, как это стало возможным и почему тезисы российской пропаганды и ее местных адептов о "брошенной Западом Украине" не имеют под собой никаких оснований – подробнее в материале РБК-Украина.

В 2021 году Украина демонстрировала беспрецедентную активность на международной арене. Притом, что обстоятельства складывались не в пользу Киева – в мире один за другим возникали локальные и глобальные кризисы и конфликты, объективно вытеснявшие Украину и ее противостояние с Россией из повестки дня. Тем не менее, такой интенсивности контактов с США и ключевыми европейскими странами не наблюдалось никогда.

Запад с нами

Вполне естественно, значительная часть всех этих переговоров была связана с возросшей агрессивностью со стороны РФ. Весеннюю волну эскалацию удалось временно сбить – но лишь до осени, когда страна-агрессор начала очередную, продолжающуюся до сих пор, концентрацию войск возле украинской границы. И прямо начала шантажировать и Киев, и страны Запада.

Вопреки многочисленным "прогнозам" российских и пророссийских политиков и медиа-персон, в такой ситуации Украину никто не "бросил" – напротив, западные союзники начали активно снабжать украинские вооруженные силы. В конце лета США оперативно выделили Украине дополнительный пакет помощи, а на протяжении осени в нашу страну были доставлены очередные четыре партии оружия и оборудования, в том числе знаменитые ПТРК Javelin, а также патрульные катеры Island, средства связи, боеприпасы, медпрепараты и т.д.

От Великобритании Украина получила противоминный трал Spark, от Латвии – партию санитарных автомобилей, от Литвы – бронежилеты и прочее вооружение и т.д.

Вопреки весьма распространенному мнению, все это вооружение и амуниция достаются Украине далеко не по умолчанию. Напротив, их получению всегда предшествует большой объем дипломатической работы, как правило, скрытой, и лоббирования украинских интересов в странах, которые эту помощь предоставляют. В итоге уже в текущем году Украина должна будет получить от американцев около 756 миллионов помощи, как военной, так и направленной на борьбу с коронавирусом и поддержку различных реформ.

Помимо чисто военной помощи, от западных столиц Киев получает и стабильную дипломатическую поддержку. Принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдается неукоснительно, что легко отследить даже по открытым источникам, особенно на протяжении последних месяцев.

Накануне и сразу после каждого раунда многоуровневых переговоров между Россией и США или другими странами НАТО соответствующие политические лидеры и топ-чиновники Запада обязательно контактируют со своими коллегами в Украине. Десятки, если не сотни раз за последние недели Украина получала четкий месседж: без украинского участия и без учета интересов Украины никакие решения приниматься не будут.

Так, 10 января в Женеве прошел очередной раунд американо-российских переговоров, 12 января состоится встреча в формате Россия-НАТО, а 13 января – переговоры на площадке ОБСЕ. Перед последним визитом в Москву политические советники лидеров Франции и Германии сверили позиции с главой Офиса президента Андреем Ермаком. А в преддверии переговоров между НАТО и РФ они провели встречу с руководством Украины в Киеве. Накануне женевских переговоров президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен обсудили ситуацию с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

При этом западные лидеры в очередной раз много подтверждали, что только Украина и страны НАТО – а не Россия или кто-либо другой – будут решать вопрос о членстве нашей страны в Альянсе.

Параллельно в прошлом году удалось сохранить и даже усилить отдельные санкции против страны-агрессора. Кроме того, подготовлены и новые санкционные пакеты, которые будут задействованы в случае, если Россия попытается пойти дальше. По сообщениям различных западных СМИ, они будут включать в себя комплекс мер, начиная от отключения РФ от международной платежной системы SWIFT и до прекращения поставок потребительской электроники – вплоть до вхождения РФ в список стран с самыми жесткими экспортными ограничениями, наряду с КНДР и Ираном.

Собственно, действия РФ и стали причиной того, что евроатлантическая интеграция Украины стала настолько, буквально жизненно необходимой. Ведь именно Россия является агрессором, который захватил часть территории соседних стран, включая украинский Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Потому если в сложившейся ситуации кому-то и требовать "гарантий безопасности", то как раз Украине – недопущения дальнейшей российской агрессии и освобождения ее людей и территорий.

От Донбасса к Крыму

За прошедший год Украина смогла окончательно убедить страны Запада в том, что вина за продолжение боевых действий на Донбассе и стагнацию переговорного процесса однозначно лежит на Кремле. Это в своих публичных выступлениях многократно подчеркивали Германия и Франция, как участники "нормандского формата", а также США, Канада, ОБСЕ и Евросоюз и т.д.

Так, Украина сделала все от нее зависящее, чтобы имплементировать договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.

На постоянные обстрелы с российской стороны украинская армия отвечает лишь точечно, в рамках необходимой самообороны. По украинской инициативе еще в июле 2020 года удалось наконец-то добиться реального, а не формального перемирия. За несколько месяцев режима прекращения огня (пусть и периодического нарушаемого агрессором) удалось сохранить десятки жизней украинских солдат. Окончательно разрушила эти договоренности именно РФ, начавшая небывалую эскалацию в начале 2021 года.

Согласно пунктам парижского соглашения, Украина открыла новые, современные и удобные КПВВ – "Счастье" и "Золотое". Со своей стороны боевики не сделали ничего, искусственно затрудняя перемещение граждан через линию разграничения. Со стороны ОРДЛО старые пропускные пункты почти постоянно закрыты, а новые – вообще не были открыты.

Фото: КПВВ "Счастье" (loga gov ua)

На трехсторонних переговорах в минском формате украинская делегация неоднократно направляла свои списки для обмена действующих лиц и драфт законопроекта об особенностях местного самоуправления. В августе прошлого года были также согласованы 20 новых участков для разминирования и четыре новых зоны для разведения войск.

Напротив, РФ за это время не сделала ни одного шага навстречу мирному урегулированию. Более того, в начале 2021 года российские наемники нарастили количество обстрелов, повысили снайперскую активность для целенаправленного уничтожения украинских солдат.

Не выполнено и подтвержденное на саммите в Париже обязательство допустить представителей Красного креста на оккупированные территории. Более того, боевики существенно ограничили работу ОБСЕ, физически мешая ее представителям, блокируя их передвижение и оказывая на них психологическое давление.

Сторона агрессора заблокировала процесс разведения войск, обмен пленными и разминирование. Чуть ли не каждый день боевики производят дистанционное минирование территории возле линии разграничения, забрасывая мины с помощью минометов и беспилотников, создавая угрозу не только для украинских военных, но и для мирных жителей. Долгое время с подачи российской стороны де-факто парализованной была и работа политической подгруппы в ТКГ, ее марионетки целенаправленно занимались провокациями и срывали любые конструктивные переговоры.

Украина также старалось использовать любую возможность, чтобы представители ее западных партнеров могли своими глазами увидеть происходящее в зоне боевых действий. Личный визит на Донбасс в этом смысле может оказаться полезнее изучения десятков отчетов. В прошлом году там побывали главы МИД и руководители парламентов многих европейских стран: Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Венгрии, Литвы, Польши и т.д. Посетила зону ООС и председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде, а буквально на днях – Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (это был первый визит главы европейской дипломатии на Донбасс за все время войны).

Тема Крыма, начиная еще с 2014 года всегда находилась в "тени" событий на Донбассе. По сути, дело всегда ограничивалось лишь констатацией того, что Россия захватила полуостров незаконно, и что "Крым – это Украина". Но в 2021-ом Киев перешел к проактивной политике в этом вопросе.

Несмотря на ожесточенное сопротивление России, был проведен учредительный саммит Крымской платформы, участие в котором приняли 47 стран и международных организаций. Созданием нового формата удалось вернуть тему деоккупации Крыма в международную повестку дня. Был создан постоянно действующий международный механизм на уровне министерств иностранных дел стран-подписантов итоговой декларации саммита.

Да и в целом, Украина эффективно использовала празднование 30-летия своей независимости, собрав делегации из десятков разных стран. В качестве эффективного инструмента "мягкой силы" был организован саммит первых леди и джентельменов.

Новая многовекторность

Одним лишь противодействием России и борьбой за возвращение контроля над ОРДЛО и Крымом внешняя политика Украины в прошлом году не ограничивалась.

Конечно, доминирующим в прошлом году оставались европейское и евроатлантическое направления. По подсчетам Кабмина, уже выполнено около 60% всех обязательств Украины по Соглашению об ассоциации, причем 25% – только в 2021-ом. Был подписан "авиационный безвиз" – соглашение об открытом небе между Украиной и ЕС. Уже семь государств-членов Евросоюза – более четверти – подписали декларации о признании европейской перспективы Украины.

Но внешняя политика Украина не сводилась лишь к сотрудничеству с Брюсселем и другими столицами стран-лидеров ЕС. По сути, впервые за много лет Украина сама начала создавать региональные альянсы. За последние полтора года Украина инициировала сразу три новых международных формата взаимодействия в Балто-Черноморском регионе: Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой и украинско-турецкую "Квадригу". Подобные небольшие альянсы, в отличие от тех же ЕС и НАТО с десятками участников, становятся в мире все более популярными, поскольку позволяют гибче более оперативно и гибко реагировать на внешние вызовы и приспосабливаться к решению конкретных прикладных задач.

Так, в Люблинском треугольнике Украина восстанавливает исторические связи с Польшей и Литвой, которые и сейчас являются одними из главных друзей Украины во всей Европе, поддерживают ее интеграцию в ЕС и противодействие гибридной агрессии РФ. В Ассоциированном трио Украина, Грузия и Молдова, подписавшие соглашения об ассоциации с ЕС, координируют свои действия по дальнейшей евроинтеграции и взаимодействию с Брюсселем. Наконец, развивая отношения с Турцией в формате "Квадриги" Украина получает союзника в лице второй по силе армии в НАТО и влиятельнейшей силы в Черном море, причем интересы Киева и Анкары в плане противодействия активности Кремля в регионе во многом совпадают.

Можно сказать, что Украина вернулась к былой многовекторности, но в новом понимании – с учетом российской агрессии.

В 2021-ом впервые появились и стратегические документы в сфере международной политики (Стратегия внешнеполитической деятельности, Азиатская и Африканская стратегии, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД). Форумы украинских послов за рубежом, которые ранее формально проводились в лучшем случае раз в два года, теперь станут ежегодным и реальным рабочим инструментом.

Одна из поставленных послам задач – продвигать украинскую продукцию во всех регионах мира. В украинской дипломатической практике это направление традиционно было не в приоритете, но ситуация начала меняться. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в совете экспортеров и инвесторов при министерства уже есть около 400 украинских компаний. Только в прошлом году 200 компаний при содействии украинских дипломатов смогли открыть свои представительства или начать экспорт за рубежом. 81 группа товаров получила или возобновила доступ на рынки 21 страны.

Этот процесс должен стать более системным с запуском в конце 2021-го онлайн-платформы NAZOVNI. Любой украинский бизнес, заинтересованный в работе за рубежом, получит от МИД необходимые консультации и сопровождение на всех этапах выхода на новый рынок.

Украина начала развивать и принципиально новые направления, вроде Африки и Латинской Америки, продолжает сотрудничество с арабскими странами – Катаром, ОАЭ – в частности, в сфере продовольствия, энергетики и инфраструктуры.

Помимо реализации долгосрочных проектов, Украине в прошлом году приходилось и отвечать на внешние вызовы. К примеру, проводя экстренную эвакуацию своих граждан из Афганистана, власть в котором на удивление быстро захватили талибы. Кадры из кабульского аэропорта несколько недель крутились в эфирах мировых СМИ. На фоне всеобщей паники Украина смогла вполне организованно вывезти несколько сотен человек, причем не только своих граждан, получив благодарности и от ряда других государств. Также успешно прошла эвакуация из Сектора Газа во время майской эскалации, удалось вернуть домой сограждан из пиратского плена и сирийских лагерей для беженцев.

В целом, путь к международной субъектности Украины очень сложен, но реальная работа в этом направлении уже началась. Ее результаты зависят не только от усилий дипломатов, но и от действий власти внутри Украины, от скорости развития страны как таковой. Чем стабильнее политические и сильнее экономически будет Украина, тем проще будет нашим дипломатам, и тем большее количество государств сами захотят с нами сотрудничать.