Ноша не по плечу: чому голова Донецької ВГА Павло Жебрівський має намір піти у відставку

Сьогодні Павло Жебрівський заявив про своє намір залишити пост глави Донецької військово-цивільної обладміністрації. Свою відставку вже погодив з президентом Петром Порошенком і отримав згоду глави держави. Уряд розгляне відставку Жебрівського на цьому тижні. Втім, ні сам глава Донецької області, ні співрозмовники видання в парламенті і Адміністрації президента не можуть назвати офіційних причин його відходу. За однією з версій, рішення Жебрівського продиктований втомою. З іншого боку - звільнення глави Донецької ВГА навряд чи можна назвати його власною ініціативою.

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський сьогодні заявив про своє бажання піти у відставку. На сторінці у Facebook він повідомив, що заяву про звільнення він подав президенту Петру Порошенко в суботу, 9 червня. "Президент мою заяву прийняв, і в середу його має розглянути Кабмін", - написав у соцмережі керівник Донецької ВГА.

Рівно три роки тому Президент призначив мене головою Донецької обласної державної адміністрації, керівником обласної... Опубліковано Павлом Жебрівським 11 червня 2018 р.

Жебрівський нагадав, що був призначений президентом на цю посаду рівно три роки тому. До своїх заслуг він відніс реалізацію проекту "Опорна школа", "Український донецький куркуль", забезпечення житлом дітей-сиріт, ремонт доріг і будівництво інших об'єктів інфраструктури. Висловивши надію на те, що його наступник продовжить почату їм роботу, Жебрівський завершив свою заяву фразою "Донбас - це Україна!".

Втім, у своєму пості чиновник не вказав причини своєї відставки. Отримати коментар Павла Жебрівського та його першого заступника Євгена Вілінського сьогодні РБК-Україна не вдалося - вони не відповідали на телефонні дзвінки та повідомлення. Разом з тим, прес-секретар голови Донецької ВГА Тетяна Ігнатченко запевнила видання, що Жебрівський має намір залишити посаду за власним бажанням, уточнивши, що про інші мотиви такого рішення їй нічого невідомо.

За інформацією джерела РБК-Україна в Адміністрації президента, однією з причин для звільнення Жебрівського дійсно могла стати втома. Інші співрозмовники в оточенні Петра Порошенка кажуть, що насправді Жебрівського попросили піти із-за невдоволення його роботою. "Депутати від БПП, які регулярно відвідують Донбас, постійно наполягали на звільненні Жебрівського. За їх словами, про його сприяння корупційним схемам в регіоні сурмлять на кожному розі. Він не займався областю, а займався собою", - розповів один зі співрозмовників видання на правах анонімності. Ще одне джерело з команди президента запевнив видання, що рішення про відставку Жебрівського "президент прийняв кілька місяців тому, але чекав слушної нагоди". Втім, пояснити, що послужило приводом для звільнення голови Донецької ВГА саме зараз, він не зміг.

Павло Жебрівський – помітна постать української політики ще з початку 2000-х років. У той час він був першим заступником голови партії "Солідарність" Петра Порошенка, створеної після розриву з СДПУ(о). У 2014 році з початком АТО Жебрівський поїхав на Донбас. До призначення головою Донецької ВГА керував антикорупційним управлінням Генеральної прокуратури. Ім'я Павла Жебрівського також часто фігурувало в торгових війнах на фармацевтичному ринку. Його неодноразово звинувачували у лобізмі інтересів своєї родини в парламенті. Його сестра - Філя Жебрівська - співвласниця однієї з найбільших українських фармкомпаній "Фармак". Крім виробництва ліків, інтереси сім'ї Жебривских лежать у сфері торгівлі нафтопродуктами та зерновими.

Варто відзначити, що з моменту реорганізації Донецька облдержадміністрації у військово-цивільну адміністрацію в березні 2015 року, Жебрівський – вже третій її голова. Його попередники або не справлялися з ситуацією, або були неугодні уряду і президенту. Так Олександр Кіхтенко, який поступився своє крісло Жебрівському, був знятий з посади "у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зажадав звільнити Кіхтенко і назвав його "коллаборантом" у відповідь на заклик останнього відновити економічні зв'язки з непідконтрольними Києву територіями. Пізніше міжвідомча комісія Кабінету міністрів, спеціально створена для перевірки діяльності Кіхтенко, визнала роботу Донецької військово-цивільної адміністрації незадовільною, а президент оголосив йому догану.

До цього менше року Донецької ОДА керував бізнесмен, і зараз вже народний депутат, Сергій Тарута. Його призначення на посаду на початку березня 2014 року відбулося на тлі зростаючої напруги на Сході країни напередодні російської агресії. Очікувалося, що він як авторитетна фігура на Донбасі зможе утримати ситуацію в області від сепаратистських заворушень. Але цього не сталося. Крім того, його позиція як керівника області з багатьох питань йшла в розріз з центральними органами влади. Це призвело до відставки Тарути з посади голови Донецької ОДА.

У червні 2015 року, представляючи активу нового голову Донецької області Павла Жебрівського, Порошенко поставив перед ним кілька завдань - забезпечити оборону регіону та провести чесні місцеві вибори". Втім, призначені на 25 жовтня того ж року вибори в Маріуполі, Красноармійську були зірвані з-за відмови виборчої комісії реєструвати бюлетені, а в деяких випадках з-за того, що дільниці для голосування так і не відкрилися. Жебрівському довелося відтермінувати проведення виборів до 29 листопада.

В області Жебрівський відзначився також своєю ініціативою щодо "українізації" міст. Глава Донецької ВГА пообщел 30 млн гривень населеного пункту, який повністю переведе всі вказівники та рекламні написи на українську мову. На кінець травня цього року повністю "українізованими" стали Дружківка, Покровськ, Вугледар та Мирноград, отримавши додаткові кошти на розвиток інфраструктури.

Ще одним питанням, якому Жебрівський обіцяв приділити увагу, було будівництво опорних шкіл. Раніше голова Донецької ВГА озвучував цифри в 21 заклад до кінця 2016 року, однак ці терміни він не вклався. Як повідомив сам Жебрівський, зараз в області відкрито 12 відремонтованих опорних шкіл, до вересня відкриється ще 12, а до кінця року їх має бути вже 30.

Крім того, Жебрівському вдалося відновити зруйновані бойовиками мости в Семенівці, в Закотном і Сіверську, завершити будівництво обіцяного Авдіївського газопроводу, облаштувати більше ста футбольних майданчиків, врегулювати питання з електропостачанням Зайцева, підключивши населений пункт до енергетичної мережі на підконтрольній території.

Але не у всіх районах області стабільна ситуація з електро-, водо - та газопостачанням. "По електропостачанню ми все перевели на автономне забезпечення, і всі населені пункти на лінії розмежування, крім двох, де постійні обстріли", - заявив Жебрівський в травні цього року. Щодо газу проблеми також не вирішено остаточно. "Це Авдіївка і сім населених пунктів Ясинуватського району. Я думаю, що ми дотиснемо" облгаз і пустимо найближчим часом газ в ці населені пункти ... І Мар'їнка, і Красногорівка, де ми відновили газопостачання з контрольованою українською владою території, але це не вдається з-за бойової ситуації", - уточнив він.

За словами Жебрівського, катастрофічною залишається ситуація з водопостачанням. "Водопровід починається – перший підйом це Миколаївка під Слов'янському – йде в Горлівку, заходить в Донецьк. Потім у Ясинуватський район і йде на Маріуполь. На сьогодні ми змушені поставляти повністю з цього водопроводу воду . Більше 3 млрд гривень вони нам повинні за старими тарифами, ще довоєнними. І сьогодні в досить важкій ситуації компанія "Вода Донбасу". Зупинити воду, як у Луганській області, ми не можемо, тому що ми відріжемо від води Маріуполь, Волноваху, Нікольський і Мангушский райони", - уточнив глава Донецької ВГА. Він також зазначив, що до вирішення цієї проблеми залучені ОБСЄ та ЮНІСЕФ, але досягти результату поки що не вдається.

Поки залишається неясним, чи знайдеться у президента для Павла Жебрівського інша посада, якщо Кабмін прийме його відставку. Співрозмовники РБК-Україна не виключають, що "Жебрівського звільнили під вибори", і, мовляв, БПП знову застосовує його в роботі під час передвиборної кампанії. Не виключає того, що Жебрівський займеться політикою і заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Втім, уточнити, хто може очолити після Жебрівського він не зміг, припустивши, що новий керівник в області з'явиться вже на поточному тижні.

При цьому, у ЗМІ прозвучала інформація, що новим керівником Донецької області може стати інший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій - Юрій Гримчак. коментарі ТСН він заявив, що, "якщо це необхідно, можливо, я б погодився".

Втім, співрозмовники РБК-Україна в АП можливість такого призначення поки заперечують.