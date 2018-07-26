На низком старте: как в команде Петра Порошенко готовятся к президентским выборам

Петр Порошенко планирует участвовать в президентских выборах в марте 2019 года, рассказали РБК-Украина собеседники в окружении главы государства. Подробности избирательной кампании пока обсуждаются в узком кругу, как и кандидатуры главы предвыборного штаба. Избирательная риторика Порошенко будет выстраиваться вокруг сильной армии, безвизового режима и единой церкви. Вместе с тем, подпортить рейтинг действующему президенту может правительство, если не убедит МВФ не повышать тарифы на газ.

Команда Петра Порошенко начинает активную избирательную кампанию, несмотря на то, что глава государства официально все еще сохраняет молчание о своих планах участвовать в президентских выборах. "Для Порошенко - этот вопрос решен", - сказал РБК-Украина один из соратников президента, подтвердив его намерения баллотироваться на второй срок.

В начале года Порошенко избегал прямых ответов на вопрос о планах участвовать в выборах в марте 2019 года. В январе он пояснял, что примет решение исходя из того, насколько успешными будут последующие полгода. Косвенно свое желание избираться на второй срок Порошенко подтвердил на встречи с бизнесом в конце мая, сказав, что как президент он имеет "абсолютно четкое видение, что делать последующие пять лет".

Решение Порошенко бороться следующей весной за президенсткое кресло во многом зависит от его рейтинга в социологических опросах непосредственно перед стартом президентской кампании. "Он не будет баллотироваться, если будет риск получить 5%, как у Ющенко на выборах в 2010 году", - ранее комментировал РБК-Украина собеседник из команды действующего президента.

В Администрации президента (АП) обращают внимание, что сейчас, в конце июля, ни один из соцопросов не показывает рейтинг Порошенко ниже 6%. При том, что показатели всех лидеров электорального мнения, включая самого Порошенко, отличаются в пределах статистической погрешности.

Учитывая незначительный разрыв между потенциальными кандидатами, который показывают соцопросы, бороться за второй срок стоит, полагают члены президентской команды. Сам же Порошенко, как утверждает один из собеседников, заявит о намерении баллотироваться в президенты на старте избирательной гонки – не раньше Дня независимости, после 24 августа.

Кто возглавит штаб

Главным стратегом грядущей кампании Порошенко на выборах будет народный депутат, бывший глава фракции БПП Игорь Грынив, рассказали РБК-Украина собеседники в команде Порошенко. Вместе с тем, нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар, которая отвечала за медиа-направление БПП на последних местных выборах, в президентской кампании Порошенко и работе штаба участвовать не будет. "И не беру (участия в работе штаба, - ред.) с начала мая", - подтвердила в комментарии РБК-Украина сама Сюмар.

На телеканалах уже просчитывают смету расходов на размещение избирательной рекламы Порошенко, рассказали собеседники издания в АП. Кроме того, по их словам, сейчас президент почти ежедневно проводит специальные совещания с представителями одной-двух областей в день по поводу избирательной кампании в регионах.

"На этих совещаниях присутствуют народные депутаты, авторитетные в областях, и не только из "Блока Петра Порошенко", а также мэры городов, главы областных госадминистраций", - отмечает один из собеседников. Причем, по его словам, со стартом избирательной кампании наверняка не обойдется без кадровых ротаций на местах. В ближайшее время президент планирует заменить как минимум двух глав областных государственных администраций, уверяет источник.

Кто будет главой штаба избирательной кампании Порошенко – вопрос пока нерешенный. На эту позицию ранее пророчили секретаря Совета национальной безопасности и обороны, одного из лидеров "Народного фронта" Александра Турчинова. Однако он свое участие в кампании в начале июля опроверг, сказав, что "не занимается политической деятельностью, не берет участие в избирательных кампаниях, не возглавляет политических штабов".

"На словах глав штаба у нас будет несколько. Президент будет назначать ответственных за разные направления, но общее руководство будет осуществлять он сам", - прогнозировал несколько месяцев назад один из функционеров президентской команды. В данный момент, как утверждают несколько источников в президентской команде, обсуждается возможность назначения руководителем штаба замглавы АП Виталия Ковальчука. Также в проведении кампании активное участие, скорее всего, будет принимать нардеп Сергей Березенко, стратег - Игорь Грынив. По словам информированных собеседников, команде Порошенко поставлена задача начать с 1 августа работу по развертыванию штабов в регионах.

С чем идти на выборы

По информации РБК-Украина, у Порошенко готов план проведения избирательной кампании, и ей уже якобы дан ход. Но подробности этой кампании - закрытая информация, которой располагают не более пяти человек из близкого окружения президента, поясняют в АП.

По мнению политолога Владимира Фесенко, предвыборная кампания Порошенко будет выстраиваться вокруг сохранения внутриполитического и внешнеполитического курса страны. "На первом плане кампании Петра Порошенко может быть месседж о том, что Порошенко - меньшее зло по сравнению с другими кандидатами, особенно по сравнению с Юлией Тимошенко, Анатолием Гриценко и бывшими "регионалами", в частности, Юрием Бойко. Курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, продолжение реформ, сохранение хотя бы относительной стабильности - именно с такими тезисами и лозунгами президентская команда может обращаться к избирателям", - полагает Фесенко.

В числе ключевых месседжей кампании Порошенко, безусловно, будут безвизовый режим с Евросоюзом и сильная армия, уверяют собеседники в команде президента. Еще одним маяком кампании станет автокефалия для поместной православной церкви, добавляют на Банковой. Впрочем, тема автокефалии не обеспечивает всестороннюю консолидацию электората, признают в АП. "Получение Томоса хорошо "взлетает" среди электората Западной, Северно-Западной и Центральной Украины, но вяло или же вообще не сработает в случае избирателей из Восточной и Южной Украины", - поясняет источник в АП.

По словам собеседника, в восточных регионах неплохо воспринимается тема о реформе децентрализации, которую в команде Порошенко также намерены взять на вооружение в своей кампании. Но децентрализация стала одним из лейтмотивов публичных выступлений не только президента, а также премьер-министра Владимира Гройсмана. Эту реформу глава правительства назвал одной из причин, почему он вообще пришел в исполнительную власть. К слову, это не единственное пересечение публичных тезисов президента и премьера. Общая риторика у Гройсмана и Порошенко, к примеру, прослеживалась в истории с повышением минимальной зарплаты, когда президент призвал правительство увеличить "минималку" до 4100 гривен. Гройсман, в свою очередь, заявлял о своей возможной отставке, если не будет создан Высший антикоррупционный суд, несмотря на то, что внесение законопроекта об антикорсуде было прерогативой президента.

Избежать повышения тарифов

Негативно на электоральном рейтинге Порошенко может сказаться возможное повышение цены на газ, как того требует Международный валютный фонд. Как ранее писало РБК-Украина, еще в прошлом году президент был согласен с предложениями правительства не повышать стоимость газа для населения.

И хотя тарифы – это больше компетенция правительства, в случае их повышения, критику на себе ощутит вся команда власти, включая Порошенко. С другой стороны, отказавшись выполнять условия МВФ, правительство и президент могут спровоцировать более серьезные проблемы в экономике, чреватые девальвацией гривны и ростом цен. Это ударит по рейтингам власти не меньше, чем возможный рост тарифов. "Гройсман, очевидно, пока не хочет поднимать цену на газ, ведь помнит судьбу Арсения Яценюка. Но, если не будет никаких альтернатив, где Кабмин возьмет деньги, я не понимаю", - рассуждает политолог Сергей Таран.

Вероятно, во времена премьерства Арсения Яценюка повышение цены на газ на население не так существенно ударило бы по рейтингам Порошенко, поскольку в глазах избирателя Яценюк и Порошенко - представители двух разных политических сил. Тогда как многие украинцы считают Гройсмана членом команды президента.

Смягчить удар по рейтингу Порошенко в случае повышения цены на газ позволила бы публичная критика правительства, вплоть до отставки премьер-министра и всего Кабмина. Но, по мнению Сергея Тарана, конфронтация с правительством вряд ли поможет предвыборной кампании Порошенко.

"Когда власть внутри ссорится - это плохо воспринимается людьми. К тому же Гройсман, как кажется, очень хотел бы уйти в отставку, лишь бы не повышать цену на газ для населения. И даже если бы его отправили в отставку, я не уверен, что это для него наихудший сценарий и что это каким-то образом его огорчит", - считает политолог.

Повышение цены на газ едва ли станет поводом для отставки правительства, соглашается Владимир Фесенко. "Теоретически это возможно. Но даже если правительство Гройсмана уйдет в отставку, все равно негативные последствия для рейтингов руководителей государства останутся. Вопрос лишь в том, по кому это больше ударит", - отметил он.

Неудобный премьер-министр

Из-за тарифного вопроса Гройсман может стать политически токсичным для Порошенко. Вместе с тем, на тесное сотрудничество с премьером во время избирательной кампании в окружении Порошенко также не рассчитывают. РБК-Украина уже рассказывало о заметном охлаждении в отношениях между президентом и премьером и дрейфе последнего в сторону "Народного фронта". В президентском окружении предполагают, что Владимир Гройсман "будет сохранять умеренный нейтралитет ко всем кандидатам вплоть до президентских выборов, а потом будет опираться на конъюнктуру".

Участие Гройсмана в предвыборной кампании Порошенко может ограничиваться только тем, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, утверждает Сергей Таран. "Если же Гройсман примет участие в президентских выборах, то он осложнит шансы действующего президента попасть во второй тур, отобрав часть того электората, который бы в принципе голосовал за Порошенко как за представителя власти", - говорит политолог.

По убеждению Владимира Фесенко, публичная поддержка Гройсмана не так уж и важна Порошенко. "Самая большая проблема для Порошенко может заключаться лишь в том, если Гройсман примет участие в президентских выборах, потому что он может оттянуть на себя 2-3% голосов избирателей, которые могли б проголосовать за президента Порошенко. Но таким образом Гройсман создаст себе проблему на будущее, поскольку он не только не пройдет во второй тур выборов, но и не будет конкурентом для фаворитов", - говорит политолог. Как следствие, сравнительно низкий результат на президентских выборах может значительно снизить шансы партии Владимира Гройсмана на выборах в парламент, добавил Фесенко.

С кем будем Запад

Для избирательной кампании Порошенко также важно одобрит ли его кандидатуру США. Как считает политолог Сергей Таран, США традиционно будут поддерживать того, кто победит. "США никогда не делают ставку на какого-то одного человека. Штаты общаются со многими кандидатами - кто-то для них ближе, кто-то дальше. Те, кто говорит о западном векторе, для них ближе. Сложнее им будет работать с популистами, которые выступают против рынка земли, против приватизации государственных предприятий", - полагает Таран.

Ближе к выборам в Штатах взвесят шансы всех кандидатов в президенты и будут говорить с несколькими кандидатами из числа вероятных победителей, считает политолог.

Позиция США относительно президентских выборов в Украине является абсолютно неизменной с 90-х годов, подтверждает Владимир Фесенко. "США поддержат любого победителя, если он честно выиграет на конкурентных выборах. Напомню, что американцы одни из первых поддержали Януковича после завершения президентских выборов в 2010 году, хотя у них не было особых симпатий к нему. Другое дело, если возникает конфликтная ситуация, как это было в 2004 году. Тогда США и ЕС могут выступать в роли посредников в решении конфликта ", - вспоминает политолог.

В то же время, как утверждает Фесенко, США будут работать со всеми потенциальными фаворитами еще до выборов. "Они это делают всегда и сейчас тоже уже это делают. Например, на приеме ко Дню независимости США 3 июля этого года был даже Владимир Зеленский, были там и Святослав Вакарчук, и Анатолий Гриценко, и Юрий Бойко", - говорит Фесенко. Однако, по его словам, со стороны США, как и со стороны ЕС, не будет никакой публичной поддержки одного из кандидатов на президентских выборах.