Амбиции премьера: Гройсман отказался входить в объединенную партию власти

На прошлой неделе, по информации РБК-Украина, переговоры о создании общего проекта в очередной раз зашли в тупик. Как сообщили источники издания и в окружении Порошенко, и в руководстве "Народного фронта", от объединения отказался премьер Владимир Гройсман.

Переговоры об объединении партий власти в очередной раз зашли в тупик. Сразу несколько источников РБК-Украина как в команде президента, так и в руководстве "Народного фронта" подтвердили информацию о том, что от вхождения в общий проект отказался премьер Владимир Гройсман. Хотя, согласно предварительным договоренностям, именно он должен был возглавить объединенную партию и получить свою квоту в ней в 20%. Теперь же переговоры между БПП, НФ и прочими акционерами правящей коалиции опять поставлены на паузу. Подробности – в материале РБК-Украина.

Почти год между партиями власти - "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом" - с переменным успехом шли переговоры о создании совместного политического проекта. От такого объединения выиграть должны были все участники. Для команды Порошенко это, как минимум, означало бы наличие единой команды, работающей на общий результат в президентской гонке. И невыдвижение альтернативных кандидатов от правящих партий, способных размыть "провластное" электоральное поле. Для НФ - возможность вновь завести своих представителей в Раду на следующих парламентских выборах осенью 2019 года и "сохраниться" во власти.

В конце 2017 года переговоры были приостановлены, затем - снова возобновлены после Нового года. Между тем, в переговорном процессе появились еще две стороны – премьер Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко. Как писало РБК-Украина, в конце февраля стороны пришли к рамочной договоренности о создании общей партии. Квоты должны были быть распределены следующим образом – 50% Порошенко, 30% "Народный фронт" и 20% Гройсман. В квоту Порошенко была также "вшита" доля Кличко, что сразу вызвало недовольство киевского мэра, который до сих пор числится главой президентской партии "Солидарность".

Правда, в жизнеспособность достигнутой договоренности не верил никто из ее участников. Параллельно во властных кабинетах своей жизнью начала жить идея о возможных досрочных парламентских выборах в августе-сентябре. По информации издания, идеологами такого сценария выступило ближайшее окружение главы государства. Большинство опрошенных РБК-Украина политиков полагают, что идею с роспуском Рады президент и его команда используют для шантажа НФ и Владимира Гройсмана в переговорном процессе. Ведь в этом случае и политическая сила Арсения Яценюка и Арсена Авакова, и премьер лишаются власти.

"Есть четкое впечатление, что "фронт" и вовсе не хочет объединяться. Они хотят затянуть этот переговорный процесс до осени, когда останется полгода до президентских выборов - когда уже по закону распустить парламент будет невозможно. А тогда, накануне президентских выборов, не исключаю, начнут играть против президента", - описал результаты переговоров в начале марта источник издания в АП. В НФ, в свою очередь, также не скрывают, что Порошенко - не единственный кандидат, кого партия может поддержать на президентских выборах. "Аваков нормально общается с Тимошенко. Да и Яценюк пытается наладить ранее сожженные мосты", - отметил в беседе с изданием один из "фронтовиков".

При этом формальная причина отсутствия консенсуса в переговорах, уточнил собеседник РБК-Украина в президентской команде, заключалась в невозможности распределить квоты в совместном политическом проекте. "Фронт" и Гройсман хотят получить большинство в руководстве партии - в политсовете, в президиуме и так далее. И в придачу - право ветировать решение других руководителей", - рассказывал собеседник в начале марта.

На прошлой неделе, по информации РБК-Украина, переговоры о создании общего проекта в очередной раз зашли в тупик. Как сообщили источники издания и в окружении Порошенко, и в руководстве "Народного фронта", от объединения отказался премьер Владимир Гройсман.

"Объединения уже не будет точно. Сам "фронт", без Гройсмана, нам не интересен. Зачем нам прибавлять себе их негатив?", - говорит собеседник в окружении президента. Еще один источник в АП также подтверждает выход премьера из переговоров, но отмечает, что стороны могут вернуться к обсуждению совместного проекта позже.

В руководстве НФ РБК-Украина также сказали, что Гройсман отказался от проекта. "Не будет никакого объединения. Будут только разговоры об объединении", - отметил один из собеседников в НФ.

Как уже писало издание, взаимоотношения между Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом изрядно ухудшились в последнее время. Параллельно премьер наладил хорошую коммуникацию с "Народным фронтом". Нежелание Гройсмана участвовать в объединенном политическом проекте продиктовано собственными политическими амбициями, считают в окружении Порошенко. "Эти амбиции подогреваются со стороны "некоторыми партнерами" заверениями, что у Гройсмана есть все шансы стать следующим президентом", - сказал один из собеседников издания в АП.

"Он достаточно сблизился с Парубием… Вот, совместные пресс-конференции проводят… Ведут разговоры о совместном походе на парламентские выборы в 2019 году. Оба они не заинтересованы в досрочных выборах. Гройсман будет пытаться сохранить нынешнее положение вещей и мирные отношения со всеми как минимум до президентских выборов в 2019-м. А дальше - ситуативно смотреть, в каком качестве идти на выборы в Раду", - прогнозирует другой источник на Банковой.

Сам Гройсман на встрече с журналистами региональных СМИ в конце февраля заявил, что будет участвовать в следующих парламентских выборах. А 16 марта в интервью "Радио НВ" премьер сказал, что на президентские выборы 2019-го года не пойдет.

"Премьер почему-то решил, что у него рейтинг доверия 90%, а все вокруг его позорят, и Порошенко в том числе. Он думает, что до конца года мы пойдем на изменения в Конституцию и Гройсман будет премьером, президентом и спикером парламента одновременно. Впрочем, тут он глубоко заблуждается", - сказал собеседник РБК-Украина в правящей коалиции по поводу мотивов отказа премьера от вхождения в совместный проект. К слову, по словам собеседников издания в руководстве фракций большинства, ориентировочно 14 апреля должен состояться отчет премьера и Кабмина перед Верховной Радой.

Параллельно, по информации РБК-Украина, возможность роспуска парламента в окружении президента по-прежнему не списывают со счетов и пока оценивают, как 50/50. "Фронт" так боится досрочных, что там рассматривают один из возможных шагов из "запороть" - проголосовать за увольнение нынешних членов ЦИК и не проголосовать за назначение новых", - говорит один из влиятельных депутатов от БПП. Куда более скептически идею с досрочными выборами в Раду расценивают в других властных группах. "С большой долей вероятности парламентские будут только после президентских", - считает собеседник в "Народном фронте". Не верят в досрочные выборы и в группе Виталия Кличко. "Эта история нужна только для одного – пугать Гройсмана и НФ", - говорит другой источник в коалиции.

В то же время, собеседники издания в окружении Порошенко признают: сценарий с досрочными парламентскими выборами не одобряют на Западе и именно это может стать одним из сдерживающих факторов для перевыборов. Тем не менее в БПП не исключают, что могут пойти на риск и инициировать развал коалиции с дальнейшим роспуском Рады. "А за что держаться? За Кабмин? У нас и так не контролируемый Кабмин. За большинство? У нас не контролируемая так называемая коалиция. Да, нас будет меньше. Но и Юля не будет иметь большинства, ей придется договариваться, с кем-то объединяться, формировать правительство. А с кем - тоже хороший вопрос", - объясняет логику один из членов президентской команды. И уточняет, что окончательное решение относительно перевыборов будет в середине апреля.