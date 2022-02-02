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Никто кроме нас. Почему Украине не стоит полагаться лишь на помощь Запада

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Киев, Среда 02 февраля 2022 16:41
Никто кроме нас. Почему Украине не стоит полагаться лишь на помощь Запада
Автор: Артем Горовенко

Западные партнеры готовы оказывать Украине беспрецедентный уровень поддержки. Но отстаивать свою свободу и независимость в борьбе с российской агрессией придется все же самим украинцам. И при этом ставить во главу угла свои национальные интересы – пусть это кому-то может и не понравиться.

Никто не знает, как долго продлится и чем закончится текущая волна эскалации вокруг Украины, спровоцированная агрессивными действиями России. Но ряд вещей в этом контексте вполне очевидны.

Так, нынешнее обострение, длящееся уже без малого целый год, – для Украины далеко не первое. Уже несколько лет страна живет под перманентной угрозой российского вторжения, которое по своим масштабам может превзойти агрессию 2014 года. Очевидно, именно этим и объясняется отсутствие паники в украинском обществе, неслабо удивляющее европейцев и американцев.

Очевидно и то, что независимо от итога текущих дипломатических консультаций во всевозможных форматах, звонков, встреч, ультиматумов и военных маневров, российская угроза в обозримой перспективе никуда не исчезнет. Ведь РФ так и не смогла добиться своей изначальной задачи – оставить Украину в сфере своего влияния и соорудить на ее западной границе новый железный занавес. Более того, события последних пары лет показывают, что это цель стала для Москвы еще дальше, чем была.

Наконец, стало окончательно понятно, что в этом затянувшемся противостоянии Украина должна рассчитывать прежде всего на свои собственные силы. Как отметил в своем выступлении перед Верховной радой президент Владимир Зеленский, "у нашей Родины действительно есть много друзей и мы им еще раз благодарны, но у друзей есть своя Родина".

В принципе, еще весной-летом 2014 года должно стало очевидно: кроме украинцев, защищать Украину никто не будет. Но еще много лет в СМИ и особенно соцсетях звучали инфантильные надежды на то, что если вдруг российская агрессия выйдет на действительно новый уровень, то за нас все-таки кто-то по-серьезному "впишется" – хотя бы те же американцы, которые своей военной мощью быстро выбросят оккупантов за украинские границы.

Нет, никто не "впишется". На протяжении последних месяцев власти даже самых верных друзей и преданных союзников Украины, в том числе из Восточной Европы, многократно повторили: своих солдат на войну в Украину посылать они не будут.

Никто кроме нас. Почему Украине не стоит полагаться лишь на помощь Запада

Политико-дипломатическая, финансовая и гуманитарная помощь, вооружение, боеприпасы, военная техника, разведданные и т.д. – все это Украине готовы предоставлять и уже предоставляют. По сути, Украину еще никогда так активно не поддерживали – причем не теплыми словами, а противотанковыми ракетными комплексами. Благодаря дипломатической активности Киева даже власти тех европейских стран, которые всегда занимали сверхосторожную позицию и говорили о необходимости "не раздражать Москву", понемногу начали менять свои подходы и обсуждать предоставление Украине военной помощи.

Но при этом западные топ-чиновники несколько раз напомнили Украине: поскольку страна не входит в НАТО, значит, и знаменитая статья 5 устава Альянса, о коллективной обороне и взаимопомощи, на нее не распространяется. Прочие международные альянсы, которые Украина уже создала или готовится создать (в частности, с Польшей и Великобританией), обязательств о коллективной обороне также не предусматривают.

Однако и в таких условиях Украина вполне в состоянии защитить себя. Безусловно, страна-агрессор обладает гораздо большей территорией, населением, ресурсами, военно-промышленным потенциалом и т.д. Впрочем, в мировой истории, хоть древних времен, хоть 20-го века, есть масса примеров того, как сравнительно небольшое государство давало уверенный отпор, а то и побеждало своих куда более богатых ресурсами врагов.

Потому здесь есть два пути. Первый – ограничиться постоянной констатацией того, что "Россия же намного сильнее нас" и надеяться, что в критический момент нас кто-то от нее спасет. Второй – развивать собственные оборонные возможности. Этот вариант и предусмотрен в президентском указе от 1 февраля: увеличение численности Вооруженных Сил на 100 тысяч человек до 2025 года, резкое увеличение денежного обеспечения военнослужащих, предоставления им жилья и возможностей карьерного роста, переход к профессиональной армии.

Это гораздо конструктивнее, чем постоянное культивирование образа жертвы и принципа "весь мир нам должен", столь популярные у части украинского общества и политикума. И гораздо лучше реализации другого расхожего принципа, выраженного емким украинским словом меншовартість – стремление любой ценой получить похвалу от партнеров, реальных и мнимых, пусть даже это идет вразрез с реальными задачами своей страны.

"Невозможно понравиться всем, когда искренне отстаиваешь свои национальные интересы", – сказал Зеленский в обращении к парламенту. Примечательно, что сами западные союзники Украины в своей политике руководствуются именно таким подходом.

Никто кроме нас. Почему Украине не стоит полагаться лишь на помощь Запада

Президент Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Хорошее тому доказательство – нынешние трения между странами НАТО и ЕС по вопросу введения санкций против России. Даже по публичным заявлениям отдельных европейских лидеров хорошо видно: они, конечно, категорически осуждают российскую агрессию и не оставят ее безнаказанной, и даже готовы нести экономические потери – но при этом ищут пути, как бы эти потери минимизировать, пытаясь "выбрать" из всего арсенала санкций именно те меры, которые нанесут наименьший вред национальной экономике.

Другой яркий пример реальной политики – недавний конфликт между Францией и США после создания трехстороннего оборонного союза AUKUS (Австралия-Великобритания-США). Париж и Вашингтон – союзники еще с конца 18-го века, с зарождения американской государственности. Но это ничуть не помешало США за закрытыми дверями договориться с Австралией о сотрудничестве в постройке подводного флота в рамках AUKUS, а Франция, ранее подписавшая с Австралией многомиллиардный контракт на строительство субмарин, при этом осталась не у дел. Это спровоцировало большой международный скандал, но текущие прагматичные интересы оказались важнее многовековой дружбы.

Избавляться от ненужных иллюзий всегда полезно, в том числе и в международных делах. Как показывает практика, интересы даже самых близких стран-союзников не всегда и не во всем могут совпадать на все сто процентов. И в этом нет ничего страшного, поскольку в демократических странах власть всегда должна ориентироваться прежде всего на интересы своих избирателей, а не зарубежных политиков.

Безусловно, выполняя при этом все союзнические обязательства и защищая принципы международного права, которые она декларирует. Но не забывая, что базовые задачи государства, в том числе в сфере безопасности и обороны, надо прежде всего выполнять самостоятельно. Самодостаточность плюс международная помощь – вполне очевидная формула успеха.

В случае Украины все это имеет вполне практический смысл. Если программа укрепления армии будет реализовываться, объем поддержки, в том числе военной, со стороны Запада наверняка станет только больше – ведь всегда легче помогать тому, кто помогает себе сам.

Конечно, одним лишь президентским указом реализовать эту программу невозможно. В демократической стране сильная армия невозможна без сильной экономики. А сильная экономика невозможна без благоприятного инвестиционного климата, которого, в свою очередь, не добиться в условиях искусственно нагнетаемой паники и тревожности.

Для ускорения экономического развития важно продолжать изменения во многих отраслях - от судебной и правоохранительной реформ до модернизации энергетики и развития собственной промышленности и технологий. Президент Зеленский прав, когда говорит, что нам нужно единство. И больше всего нам нужно единство в понимании необходимости намного быстрее менять свою страну и меняться самим.

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