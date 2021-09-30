Николай Удянский: Криптовалюты - будущее мирового финансового рынка

Николай Удянский украинский IT-бизнесмен, сооснователь криптобиржи Coinsbit, создатель биткоин-форка Bitcoin Ultimatum и участник рейтинга топ-100 богатейших украинцев по версии Forbes в интервью РБК-Украина рассказал о текущей ситуации на крипторынке, легализации цифровых валют в Украине и о том, как государство оцифровывает страну.

– Биткоин весной был во всех новостях, но сейчас о нем почти ничего не слышно. Что сейчас с ним происходит и с рынком криптовалют в целом?

– С биткоином все хорошо. Он сейчас, конечно, не стоит $60 000 как в марте, но в сентябре его курс поднимался до $50 000 и это отличный результат. Биткоин уже никуда не денется, он стал частью финансового мира и это навсегда. Он триггер всего криптовалютного рынка и задает другим криптовалютам темп роста или падения. Криптовалюты – это будущее мира денег. На этапе своего становления крипторынок был Диким Западом, где каждый делал что, хотел. Но сейчас он встал на путь регулирования. Именно поэтому 8 сентября Верховная рада запустила процесс легализации криптовалютного рынка в Украине.

– Расскажите об этом поподробнее. Почему парламент еще не легализовал криптовалюты?

– Единственная страна, легализовавшая криптовалюты – это Сальвадор. Но они это сделали поспешно и поэтому такое решение принесло больше вреда, чем пользы. Сейчас эта страна может остаться без внешних заимствований, что в итоге обрушит ее экономику.

Украина идет другим путем – неспешным, продуманным и максимально легальным. Пока что парламентом принят законопроект "О виртуальных активах". Он уточняет, что такое криптовалюты и наделяет их правовым статусом. Владельцы цифровых активов в будущем получат возможность их легально покупать и обменивать. Но это базовый документ, и он нуждается в доработках.

– О каких доработках речь?

– Когда речь заходит о криптовалютах, всех чиновников волнует только одно – налоги. Поэтому следующий шаг украинских парламентариев как раз налогообложение цифровых активов. Например, принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения оборота виртуальных активов в Украине".

Главная цель этого документа – стимулировать развитие крипторынка в стране с помощью специальных налоговых послаблений. Криптовалютный бизнес планируют освободить от НДС и установить для него пятилетний льготный режим, согласно которому налог на прибыль для юрлиц и физлиц составит всего 5%. Правда для последних добавляется еще военный сбор в размере 1,5%. Платить налог придется только с прибыли. А все что происходит на бирже – регулятора мало интересует.

В начале сентября Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект о виртуальных активах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

– Давайте поговорим о криптобиржах. Сколько их сейчас в Украине и зачем они нужны?

– Сегодня в Украине функционирует несколько крупных бирж. Точное количество назвать сложно из-за того, что многие из этих площадок не зарегистрированы в Украине, но при этом работают с гривной.

Для чего они нужны? В первую очередь для торговли криптовалютой и вывода ее в фиат. Существуют, конечно, еще онлайн-обменники и криптоматы, но они выполняют ограниченный набор функций. Например, обменники используют для быстрого перевода криптовалюты в гривну. А биткоин-банкоматы – для пополнения биткоин-кошелька.

Криптобиржи – это полноценная криптовалютная платформа с большим спектром дополнительных функций, вроде деривативов. Говоря простым языком, криптобиржа – это цифровой аналог фондовой биржи, но торгующей не акциями, а токенами.

– А чем биржи могут быть полезны обычным украинцам? Ведь ими довольно сложно пользоваться.

– На самом деле все не так сложно, как кажется. Еще лет 10 лет назад, до появления криптобирж, криптовалюты были уделом гиков. Процесс покупки и хранения биткоинов был невероятно запутанным и требовал различных технических знаний. Но эти времена канули в Лету. Индустрия встала на путь mass adoption и пытается максимально все упростить.

Чтобы облегчить покупку и использование цифровых валют, криптобиржи сейчас активно сотрудничают как с банками, так и с различными платежными системами вроде Visa и Mastercard. В коллаборации они выпускают приложения и платежные карты, которые имеют на своем балансе криптовалюту, но свободно конвертируются во время расчетов в ту же гривну.

То есть человек может приобрести, например, биткоины, а потом в любой момент потратить их, просто приложив карту либо смартфон к терминалу в магазине или кафе.

В случае, если криптовалюты окончательно легализуют, биржи смогут отказаться от посредников и будут предоставлять свои услуги напрямую. Это соответственно будет проще, быстрее и дешевле, чем сейчас.

– Все слышали историю о человеке, потратившим 10 000 BTC на покупку пиццы. Но тратить умеют все. А что на счет заработка? Можно ли заработать на криптовалютах и как это сделать?

– Вариантов заработка в криптовалютной индустрии множество. Самый простой и надежный – купить криптовалюту и ждать, пока она подорожает. Для этого даже придумали термин – HODL.

Также существуют криптовалютные "краны". Это сайты, где за определенные действия вам дают немного монет. Если быть упорным, можно со временем накопить неплохую сумму.

Раньше можно было хорошо заработать на ICO, но сейчас эта тема себя изжила и лучше с такими проектами не связываться.

Также не так давно был довольно прибыльным майнинг. Но из-за того, что крупные компании начали сбиваться в пулы, сейчас тут заработать сложно. Можно попробовать добывать малоизвестные монеты, но производители видеокарт так взвинтили цены, что отбивать покупку придется очень долго.

Еще сейчас начали появляться игры на блокчейне, где можно продавать игровые предметы или ресурсы за криптовалюту. Но все эти проекты довольно "сырые" и можно просто впустую потратить свое время.

Все остальные виды заработка связаны с криптобиржами: стекинг и трейдинг.

Стекинг похож на банковский депозит. Пользователь должен держать криптовалюты на специальном кошельке или бирже. И за то, что он ими не пользуется – он получает пассивный доход.

И наконец трейдинг – это торговля цифровыми активами. Существует множество тактик и стратегий торговли криптовалютами, но все они сводятся к одному – купить подешевле и продать подороже. Принцип спекуляции работает на всех рынках без исключения.

– Получается, что большинство способов заработка так или иначе связаны с биржами?

– Безусловно. Биржи – это дверь в мир криптовалют. На них можно торговать, инвестировать и выводить виртуальные активы в наличность. Главное не увлекаться трейдингом "с плечом". Основное правило торговли – не вкладывай больше, чем ты готов потерять.

– Николай, ваша деятельность связана не только с криптовалютами, но и IT-технологиями. Что вы думаете об оцифровке Украины с помощью приложения "Дія"?

– Задумка отличная, но с реализацией у Минцифры возникли проблемы. Возьмем, к примеру COVID-сертификаты. Этот документ должен упростить украинцам заграничные путешествия, но получить его в цифровом виде могут далеко не все. Министерство зачем-то привязало этот документ к "Дія.Підпис" и многие украинцы просто не могут загрузить его в свой телефон.

Но в целом, приложение имеет потенциал. Сейчас в нем ограниченный перечень услуг: водительские права, загранпаспорт, идентификационный код и т.д. Но в будущем его возможности планируют существенно расширить. В "Дію" вскоре добавят более десяти новых услуг, которые должны искоренить бумажные документы и бюрократию. Например, в приложении можно будет оформить субсидии, социальную помощь и пенсии.

– Есть ли аналоги таких приложений в мире?

– У меня сложилось впечатление, что разработчики "Дія" ориентировались на самое популярное приложение в Китае – Wechat. Оно является не только мессенджером и социальной сетью, но также сервисом по заказу билетов, вызову такси и мобильным кошельком. То есть с помощью Wechat можно оплачивать различные услуги, чего пока еще не умеет "Дія".

По мнению Николая Удянского, у приложения Минцифры есть потенциал (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

А в целом стоит дать нашему Минцифры крайне высокую оценку. Ребята прекрасно поработали, создав приложение, не имеющее аналогов в мире. Все специалисты министерства проделали сумасшедшую, фантастическую работу и заслуживают всяческих похвал, ведь они сделали огромный шаг к развитию цифровой цивилизации в Украине.

– Считаете, что "Дію" нужно сделать платежным инструментом?

– А почему нет? Особенно в контексте того, что государство который год думает над внедрением е-гривны. Это было бы правильно. Но помимо государственных денег, думаю логично добавить и поддержку криптовалют. Тем более на фоне таких положительных регуляторных движений в нашей стране. Мы со своей стороны готовы помочь Минцифре и предложить собственные разработки в этом направлении. "Дія" должна поддерживать криптовалюты.

– У вас есть опыт сотрудничества с госструктурами?

– Мы уже сотрудничаем с украинской властью. Наша компания Prof-IT сейчас как раз заканчивает разработку новой украинской криптовалютной биржи. Проект получил название Qmall. За платежи будет отвечать IBOX Bank. Он обеспечит ввод и вывод гривны с минимальной комиссией. Ее запуск запланирован на октябрь-ноябрь 2021 года. После этого украинцы смогут получить банковские карты биржи.

Уникальность проекта в том, что это будет первая украинская биржа, полностью регулируемая Минцифры и Нацбанком, так же разрабатываем серьезную платформу для одного из министерств, пока оставим интригу, это будет большой прорыв для Украины.

– Насколько важно, чтобы в Украине была регулируемая, цивилизованная криптобиржа?

– Украинская легальная криптобиржа нужна обязательно. Торговать на иностранных биржах типа Binance очень опасно. Известны много случаев, когда там замораживают счета и люди не могут получить свои деньги. На этих биржах часто происходят внутренние хакерские атаки. Потому крайне необходимо чтобы биржа была украинская, чтоб имела свой офис в стране. Это дополнительная гарантия безопасного инвестирования и безопасной работы с криптовалютой в Украине.

Кроме того, плюсом отечественной биржи будет обучение трейдинговым операциям и повышение финансовой грамотности при работе с криптовалютой. Наконец, на такой бирже не будет монет, которые были созданы только для того, чтобы мошенничеством выманивать у людей деньги.

– Как вы в целом оцените цифровой прогресс Украины?

– Мы движемся в цифровой мир на всех парах. Украина один из мировых лидеров по обращению криптовалют. Вполне, вероятно, что уже через несколько лет криптовалюты полноценно войдут в обиход обычных украинцев и все желающие смогут на них зарабатывать.