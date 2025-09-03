Незабаром жінка за кермом автобуса більше не буде винятком

Попит на водіїв автобусів в Україні зростає, а дефіцит кадрів через війну відкриває нові можливості для жінок. Завдяки проєктам "She Drives" та "Reskilling Ukraine" все більше українок сідають за кермо. Докладніше про ці програми, – в колонці засновника KLR Bus Андрія Хоркавого.

Повномасштабне вторгнення стало найбільшим викликом для нашої держави, суспільства та бізнесу. Військова агресія спричинила значні трансформації в різних секторах економіки, зокрема на ринку пасажирських перевезень.

Небезпека, зруйнована інфраструктура, зміни в логістиці та дефіцит кадрів (за деякими оцінками – до 40 тисяч водіїв лише вантажівок) – з цим щодня стикаються українські транспортні оператори.

Завдяки підтримці держави, громадських організацій та міжнародних партнерів в Україні з’явилися програми навчання жінок-водійок, зокрема за категорією D, що дозволяє працювати на автобусах із кількістю пасажирських місць понад 16.

Йдеться про проєкти "She Drives" та "Reskilling Ukraine". Ці проєкти відкрили для жінок нові перспективи в професіях, які раніше вважалися суто чоловічими.

Досвід KLR Bus

Сьогодні в KLR Bus працюють вісім жінок-водійок, дві з яких – випускниці "She Drives". Це спільний проєкт Мінрозвитку, ГО "Фундація інституційного розвитку", структури "ООН Жінки" в Україні за фінансової підтримки уряду Швеції.

Його мета – "створення нових робочих місць для жінок у сфері громадського транспорту та розвиток їхніх професійних компетенцій для кращої адаптації до потреб ринку праці".

Ще шість водійок компанія підготувала завдяки співпраці з шведською неприбутковою організацією Beredskapslyftet. У співпраці з Міністерством економіки України ця організація реалізує проєкт "Reskilling Ukraine".

Його головна мета – "допомогти українцям відбудовувати Україну через програми освіти, перекваліфікації та підвищення кваліфікації".

Проєкти "She Drives" та "Reskilling Ukraine" відкривають для жінок професію водія (фото надане автором)

Лише минулого року за двома програмами, що реалізуються в рамках проєкту – "OnTrack" та "BusDrive" пройшли навчання 228 учасниць, 188 з яких опанували професію водійки вантажівки і ще 40 – водійки автобуса.

Цьогоріч перелік професій розширився і жінки можуть окрім водійок стати автомеханикінями, монтажницями сонячних електростанцій, операторками екскаватору та навантажувача.

Як зазначала з цього приводу заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна, відбувається процес "інвестицій в розвиток людського капіталу, українцям надається більше можливостей для професійного зростання, пропонуються різні навчальні програми з опанування актуальних на ринку праці спеціальностей та підвищення кваліфікації, щоб вони могли стати більш конкурентоспроможними".

Проєкт масштабується і цьогоріч безоплатно отримати нову професію зможуть 700 жінок і 100 ветеранів.

Але зупинюсь на професій водія автобуса. Це не лише вміння керувати транспортним засобом. Це велика відповідальність за пасажирів і репутацію бренду та країни.

Європейці звертають увагу на зовнішній вигляд автобусів, культуру водіння, роботу персоналу й комунікаційні навички. Не менш важливими є знання митних процедур, вимог до технічного стану транспорту та інших регламентів.

Сьогодні в KLR Bus працюють 8 жінок-водійок, дві з яких – випускниці "She Drives" (фото надане автором)

Дефіцит кваліфікованих кадрів неможливо подолати без зміни підходів до підготовки. Тому ми не лише долучилися до "Reskilling Ukraine", а й розробили паралельні програми перекваліфікації для жінок, які прагнуть працювати водійками.

Окремо зауважу: в Україні частину водіїв пасажирських автобусів і досі навчають на технічно застарілих транспортних засобах, іноді навіть на мікроавтобусах. У результаті, попри наявність категорії, бракує практичних навичок керування великим автобусом.

За такого рівня підготовки неможливо сформувати по-справжньому високі стандарти. Тому ми в KLR Bus змінили підхід до навчання.

Ми не лише надаємо наш автопарк для тест-драйву та навчання, ми організуємо екскурсії на наші підприємства, де студентки можуть ознайомитися з умовами роботи, поспілкуватися із водіями, побачити наші маршрути, відчути атмосферу команди, до якої вони можуть приєднатися.

Іншими словами, ми запрошуємо їх до сім’ї KLR, відкриваємо для них двері до успішної інтеграції в транспортну галузь.

KLR Bus та "Reskilling Ukraine": як проходить навчання

Навчальна програма триває шість тижнів: три – теорія і три – практика.

Навчання включає теоретичну і практичну частини (фото надане автором)

Теорія. Перший крок до категорії D – 10 онлайн-занять за програмою автошколи. Кожне заняття триває три години й відбувається щовечора в будні. У разі перебоїв з електропостачанням учасниці отримують запис лекції.

Студентки мають доступ до інтерактивної платформи для тестування, накопичення балів і підготовки до іспиту. Лекції ведуть досвідчені викладачі, які допомагають засвоїти матеріал і застосувати його на практиці.

Програма охоплює ключові теми:

правила дорожнього руху;

будова та технічне обслуговування транспортного засобу;

основи керування і вимоги безпеки;

етика водія;

інструкція з перевірки технічного стану автобуса перед виїздом;

основи надання першої медичної допомоги.

Навіть якщо комусь здається, що "найкраща теорія – це практика", ми переконані: теоретичний блок – фундамент професіоналізму.

Практика. Курс проходить у місті Кременець (Тернопільська область) і включає 30 академічних годин. На час навчання учасниці безкоштовно забезпечуються проживанням, харчуванням і трансфером.

Практичні заняття на спеціально облаштованих майданчиках: ознайомлення з автобусами, перевірка технічного стану, відпрацювання маневрів, подача автобуса на посадку/висадку, доведення навичок до впевненого рівня.

Виїзди з інструктором у міський трафік: демонстрація поєднання всіх здобутих знань і навичок у реальних умовах.

Додатково: тренінг із домедичної допомоги, екскурсії на підприємства або до компаній.

Практичний етап завершується внутрішнім іспитом і врученням сертифіката. Далі для відкриття категорії D необхідно скласти іспит у територіальному сервісному центрі МВС.

Перші робочі кроки

Тих, хто успішно склав усі іспити, ми охоче приймаємо в команду KLR Bus. На початковому етапі надаємо менторство і підтримку на робочому місці. Завдяки таким проєктам ми руйнуємо стереотипи й змінюємо уявлення про професію водія.

Для багатьох учасниць це шанс спробувати нове і знайти себе. Жінки-водійки пасажирських автобусів дедалі частіше зустрічаються на дорогах Європи – і це вже нікого не дивує, зокрема й пасажирів. Постійні клієнти KLR Bus запам’ятовують імена наших водійок і обіймають їх при зустрічі.

У KLR Bus переконані, що незабаром жінка за кермом автобуса не буде винятком (фото надане автором)

Минулого року коли в Україні лише розпочали роботу проєкти "She Drives" та "Reskilling Ukraine" заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач зазначав, що частка жінок, зайнятих у секторі громадського транспорту у світі, становить 19%, тоді як в Україні – лише 1%.

І я переконаний, що завдяки таким проєктам кількість жінок, які опанують нову професію зростатиме щороку і KLR Bus для цього робитиме все можливе.

Ми робимо лише перші кроки, але я переконаний: незабаром жінка за кермом автобуса не буде винятком.

Ми пишаємося тим, що KLR Bus є частиною змін, що поєднують економічне відновлення з соціальною справедливістю. Бо коли за кермом – впевнена, кваліфікована людина, стать не має значення. Важливо одне – професіоналізм. Вірю, що це стане сталою професійною традицією.