Вскоре женщина за рулем автобуса больше не будет исключением

Среда 03 сентября 2025 15:14
Женщин-водителей общественного транспорта становится больше (фото: Getty Images)
Андрей Хоркавый
Андрей Хоркавый
основатель "KLR Bus", эксперт в области транспорта, благотворитель

Спрос на водителей автобусов в Украине растет, а дефицит кадров из-за войны войны открывает новые возможности для женщин. Благодаря проектам "She Drives" и "Reskilling Ukraine" все больше украинок садятся за руль. Подробнее об этих программах – в колонке основателя KLR Bus Андрея Хоркавого.

Полномасштабное вторжение стало самым большим вызовом для нашего государства, общества и бизнеса. Военная агрессия повлекла за собой значительные трансформации в различных секторах экономики, в частности на рынке пассажирских перевозок.

Опасность, разрушенная инфраструктура, изменения в логистике и дефицит кадров (по некоторым оценкам – до 40 тысяч водителей только грузовиков) – с этим ежедневно сталкиваются украинские транспортные операторы.

Благодаря поддержке государства, общественных организаций и международных партнеров в Украине появились программы обучения женщин-водителей, в частности, по категории D, позволяющей работать на автобусах с количеством пассажирских мест более 16.

Речь идет о проектах "She Drives" и "Reskilling Ukraine". Эти проекты открыли для женщин новые перспективы в профессиях, которые раньше считались чисто мужскими.

Опыт KLR Bus

Сегодня в KLR Bus работают восемь женщин-водителей, две из которых – выпускницы "She Drives". Это совместный проект Минразвития, ОО "Фонд институционального развития", структуры "ООН Женщины" в Украине при финансовой поддержке правительства Швеции.

Его цель – "создание новых рабочих мест для женщин в сфере общественного транспорта и развитие их профессиональных компетенций для лучшей адаптации к потребностям рынка труда".

Еще шесть водителей компания подготовила благодаря сотрудничеству со шведской неприбыльной организацией Beredskapslyftet. В сотрудничестве с Министерством экономики Украины эта организация реализует проект "Reskilling Ukraine".

Его главная цель – "помочь украинцам отстраивать Украину через программы образования, переквалификации и повышения квалификации".

Вскоре женщина за рулем автобуса больше не будет исключениемПроекты "She Drives" и "Reskilling Ukraine" открывают для женщин профессию водителя (фото предоставлено автором)

Только в прошлом году по двум программам, реализуемым в рамках проекта – "OnTrack" и "BusDrive" прошли обучение 228 участниц, 188 из которых овладели профессией водителя грузовика и еще 40 - водитель автобуса.

В этом году перечень профессий расширился и женщины могут кроме водителя стать автомеханиками, монтажниками солнечных электростанций, операторами экскаватора и погрузчика.

Как отмечала на этот счет заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная, происходит процесс "инвестиций в развитие человеческого капитала, украинцам предоставляется больше возможностей для профессионального роста, предлагаются различные учебные программы по овладению актуальными на рынке труда специальностями и повышением квалификации, чтобы они могли стать более конкурентоспособными".

Проект масштабируется и в этом году бесплатно получить новую профессию смогут 700 женщин и 100 ветеранов.

Но остановлюсь на профессиях водителя автобуса. Это не только умение управлять транспортным средством. Это большая ответственность за пассажиров и репутацию бренда и страны. Европейцы обращают внимание на внешний вид автобусов, культуру вождения, работу персонала и коммуникационные навыки. Не менее важны знания таможенных процедур, требований к техническому состоянию транспорта и других регламентов.

Дефицит квалифицированных кадров невозможно преодолеть без изменения подходов к подготовке. Поэтому мы не только присоединились к "Reskilling Ukraine", но и разработали параллельные программы переквалификации для женщин, стремящихся работать водителями.

Отдельно замечу: в Украине часть водителей пассажирских автобусов до сих пор обучают на технически устаревших транспортных средствах, иногда даже на микроавтобусах. В результате, несмотря на наличие категории, не хватает практических навыков управления большим автобусом.

При таком уровне подготовки невозможно сформировать по-настоящему высокие стандарты. Поэтому мы в KLR Bus изменили подход к обучению.

Мы не только предоставляем наш автопарк для тест-драйва и обучения, мы организуем экскурсии на наши предприятия, где студентки могут ознакомиться с условиями работы, пообщаться с водителями, увидеть маршруты, почувствовать атмосферу команды, к которой они могут присоединиться.

Иными словами, мы приглашаем их в семью KLR, открываем для них двери к успешной интеграции в транспортную отрасль.

KLR Bus и "Reskilling Ukraine": как проходит обучение

Учебная программа длится шесть недель: три – теория и три – практика.

Вскоре женщина за рулем автобуса больше не будет исключениемОбучение включает теоретическую и практическую части (фото предоставлено автором)

Теория. Первый шаг в категорию D – 10 онлайн-занятий по программе автошколы. Каждое занятие длится три часа и проходит каждый вечер в будни. В случае перебоев с электроснабжением участники получают запись лекции.

Студентки имеют доступ к интерактивной платформе для тестирования, накопления баллов и подготовки к экзамену. Лекции ведут опытные преподаватели, помогающие усвоить материал и применить его на практике.

Программа включает ключевые темы:

  • правила дорожного движения;
  • устройство и техническое обслуживание транспортного средства;
  • основы управления и требования безопасности;
  • этика водителя;
  • инструкция по проверке технического состояния автобуса перед выездом;
  • основы оказания первой медицинской помощи.

Даже если кому кажется, что "лучшая теория – это практика", мы убеждены: теоретический блок – фундамент профессионализма.

Практика. Курс проходит в городе Кременец (Тернопольская область) и включает в себя 30 академических часов. На время обучения участники бесплатно обеспечиваются проживанием, питанием и трансфером.

  • Практические занятия на специально оборудованных площадках: ознакомление с автобусами, проверка технического состояния, отработка маневров, подача автобуса на посадку/высадку, доведение навыков до уверенного уровня.
  • Выезды с инструктором в городской трафик: демонстрация сочетания всех полученных знаний и навыков в реальных условиях.
  • Дополнительно: тренинг по медицинской помощи, экскурсии на предприятия или в компании.
  • Практический этап завершается внутренним экзаменом и вручением сертификата. Далее для открытия категории D необходимо сдать экзамен в территориальном сервисном центре МВД.

Первые рабочие шаги

Тех, кто успешно сдал все экзамены, мы охотно принимаем в команду KLR Bus. На начальном этапе оказываем менторство и поддержку на рабочем месте. Благодаря таким проектам мы разрушаем стереотипы и меняем представление о профессии водителя.

Для многих участников это шанс попробовать новое и найти себя. Женщины-водители пассажирских автобусов все чаще встречаются на дорогах Европы – и это уже никого не удивляет, в том числе и пассажиров. Постоянные клиенты KLR Bus запоминают имена наших водителей и обнимают их при встрече.

Вскоре женщина за рулем автобуса больше не будет исключениемВ KLR Bus убеждены, что вскоре женщина за рулем автобуса не будет исключением (фото предоставлено автором)

В прошлом году, когда в Украине только начали работу проекты "She Drives" и "Reskilling Ukraine", заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отмечал, что доля женщин, занятых в секторе общественного транспорта в мире, составляет 19%, тогда как в Украине – только 1%.

И я убежден, что благодаря таким проектам количество женщин, которые овладеют новой профессией, будет расти каждый год и KLR Bus для этого будет делать все возможное.

Мы делаем только первые шаги, но я убежден: скоро женщина за рулем автобуса не будет исключением.

Мы гордимся тем, что KLR Bus является частью изменений, объединяющих экономическое восстановление с социальной справедливостью. Ибо когда за рулем – уверенный, квалифицированный человек, пол не имеет значения. Важно одно – профессионализм. Верю, что это станет устоявшейся профессиональной традицией.

