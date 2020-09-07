Неудачные кадры: почему во власти снова заговорили о громких отставках

В Раде не все довольны работой Кабмина Шмыгаля (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Раде заговорили о возможных кадровых перестановках в "верхушке" власти. Речь идет не только о ротациях в правительстве, но и в структуре правоохранительных органов. Помочь "Слуге народа" заполнить вакантные должности могут ее потенциальные коалиционные союзники. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В Кабинете министров Дениса Шмыгаля могут произойти очередные кадровые ротации. Речь о министре финансов Сергее Марченко и министре экономики Игоре Петрашко, которые работают на своих должностях менее полугода.

О том, что к этим министрам у монобольшинства "возникли вопросы", открыто заявили первый вице-спикер Руслан Стефанчук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

Среди министерств, к руководству которых есть претензии, было упомянуто и Минэнерго. "Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они (главы соответствующих министерств, - ред.) будут сменены", – заявил Арахамия в начале сентября.

Кто на выход

Вопрос с отставкой вряд ли решится уже в ближайшие дни. Заместитель главы фракции СН Евгении Кравчук в разговоре с РБК-Украина отметила, что пока никаких предметных разговоров о ротациях в каком-либо министерстве не велось. Это подтвердил изданию и ее коллега из монобольшинства Даниил Гетманцев, который возглавляет финансовый комитет Рады.

Хотя, по его словам, к работе министерств финансово-экономического блока действительно есть множество вопросов. По части Министерства экономики – это отсутствие стратегии поддержки аграрной промышленности и понимания экономического развития государства в ближайшее время, отметил Гетманцев.

Депутаты выказывали недовольство коммуникацией с министром Петрашко еще во время обсуждения программы деятельности правительства, напомнила Кравчук.

"У него два профильных комитета – экономического развития и аграрной политики. С двумя комитетами нормальной коммуникации не было. Есть стратегическое решение, что это министерство нужно разделить на министерство экономического развития и министерство аграрной политики. Соответственно, это будет два кресла", – рассказала Кравчук.

Игорь Петрашко сказал изданию, что вопрос по претензиям со стороны депутатов стоит адресовать тем, кто их озвучивал. Но добавил, что правительство столкнулось с глобальными вызовами, которые до этого никто в мире не решал.

"Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар не только по медицинским системам стран мира, но и по экономике. Не было никаких рецептов, но нужно было действовать системно и взвешенно", – сказал РБК-Украина глава Минэкономики.

Министр дал понять, что его ведомство последние полгода не бездействовало. Среди антикризисных инициатив – программа кредитования "5-7-9", программа помощи по частичной безработице, поддержка национального производителя. "Многие важные процессы запущены в работу, и мы ожидаем соответствующие результаты", – резюмировал Петрашко.

Что же касается Минфина, то больше всего в "Слуге народа" недовольны ситуацией с Таможенной службой.

"Последние назначения в таможне вызывают беспокойство. Беспокойство вызывает не только то, что мы не видим ощутимого прогресса в реформе таможни. Но мы и не видим преодоления коррупционных схем, которые достались нам в наследство от предыдущей власти. Наоборот, возвращаются люди, которые работали с этими схемами", – объяснил Даниил Гетманцев.

Министры Игорь Петрашко и Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В финкомитете также есть замечания к темпам подготовки некоторых документов со стороны ведомства Марченко. Например, в парламент все еще не был внесен законопроект про амнистию капиталов, в разработке которого участвует Минфин. Еще одна претензия комитета – это недофинансирование расходов медицинской сферы.

"Но нужно ли по результатам этих ошибок принимать кадровые решения, или можно эти ошибки исправить – мы будем выяснять в ближайшее время. На следующем заседании нашего комитета (9 сентября, – ред.) мы будем заслушивать министра финансов. И зададим ему много вопросов", – сказал Гетманцев.

В случае с Марченко многое также будет зависеть от бюджетного процесса и качества главного финансового документа страны, который поступит в Раду до 15 сентября, уточнила замглавы фракции Кравчук. Но, с другой стороны, начинать бюджетный процесс с одним министром, а заканчивать – с другим, достаточно рискованно, добавила она.

"Как раз одним из двух министров, который остался из правительства, назначенного восьмым созывом Рады, была министр финансов Оксана Маркарова. И как раз по той причине, что, когда мы только вступили в полномочия, начинался бюджетный процесс", – сказала Кравчук.

В этом году бюджетный процесс осложняется еще и из-за приближающихся местных выборов. Многие народные депутаты непосредственно участвуют в этой избирательной гонке, курируя кампании в регионах.

Некоторые даже собираются символически возглавить список своей партии в местные советы. Естественно, все они накануне выборов хотели бы "задобрить" своих избирателей тем, что смогли "выбить" для них приличное финансирование из бюджета на следующий год.

"Шумовые меры"

"На самом деле, претензии есть, наверное, ко всем министрам, к каждому свои, по совокупности: эти недовольны одними назначениями, те недовольны другими назначениями и так далее. Скорее всего, 150 голосов за увольнение любого нашлось бы", – сказал РБК-Украина источник в руководстве "Слуги народа". Но, по его словам, собрать в зале достаточно голосов за назначение новых министров, к примеру, в те же Минфин и Минэкономики – сейчас едва ли реальная задача.

Как утверждает собеседник, Марченко пользуется поддержкой президента Владимира Зеленского, а Петрашко – премьера Дениса Шмыгаля. И вынести вопрос об их увольнении в зал уже сейчас – выглядело бы как вызов руководству страны, а критическая масса недовольства этими министрами в Раде еще не накопилась.

"Все эти разговоры – это такие "шумовые меры" в чем-то, чтобы подстегнуть людей в Кабмине", – объяснил источник.

В политических кругах прогнозируют, что кадровые перестановки не ограничатся финансово-экономическим блоком правительства. Несколько собеседников в партии власти подтвердили РБК-Украина возможность следующей рокировки: нынешний глава СБУ Иван Баканов возглавит Офис генпрокурора, а Ирина Венедиктова займет кресло министра юстиции вместо Дениса Малюськи.

"Ротация Баканов-Венедиктова – это вполне рабочая схема. Слухи об этом давно ходят, но пока никакой конкретики нет", – сказал один из источников РБК-Украина.

По оценке одного из влиятельных представителей монобольшинства, Малюськой недовольно около трети фракции "Слуга народа". В частности – из-за весьма эксцентричного поведения министра. Хотя, по информации издания, у него есть и немалая "группа поддержки" внутри СН.

(Фото: пресс-служба Кабмина)

"Это изначально была мечта Баканова – стать генеральным прокурором. Но тогда, как многие говорили, на этом посту был кум президента – Луценко. Ставить другого "кума" – было бы неправильно. Просто сейчас уже всем на это все равно. А Венедиктова, в свою очередь, может быть очень хорошим министром юстиции", – пояснил еще один из членов президентской фракции.

Другой информированный собеседник из "Слуги народа", напротив, утверждает, что переход Баканова на другую должность маловероятен, ведь он уже достаточно освоился на посту главы СБУ и втянулся в работу.

Кроме того, вместо него, вероятно, придет кто-то из орбиты главы Офиса президента Андрея Ермака. По словам источника, такое перераспределение балансов влияния во властной "верхушке" не устроит другие группы в президентском окружении.

Групповой отбор

По одной из версий, которую в неформальных беседах пересказывают друг другу депутаты, в правительстве могут произойти и более масштабные перестановки. Речь идет о возможном создании коалиции между "Слугой народа" и депутатскими группами "Довира" и "За майбутнє". И затем они вместе переформатируют Кабмин "на троих".

Для партии власти смысл в том, чтобы теснее "привязать" к себе обе группы и не заниматься поиском голосов под каждый законопроект или постановление. При таком сценарии лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица мог бы рассчитывать на высокий пост в Кабмине, к примеру, вице-премьера. Хотя, по информации издания, слухи о таком назначении ходят уже не первый месяц и даже не первый год.

Впрочем, создавать коалицию могут лишь фракции, а не группы. К тому же двое собеседников в так называемой "малой фракции" уверены, что большинству их коллег в СН будет не по душе этот союз. Потому президентская фракция могла бы подписать с "Довирой" и "За майбутнє" лишь ни к чему не обязывающий меморандум о сотрудничестве. Тем более, свою фактическую "золотую акцию" младшие партнеры "слуг" в любом случае не потеряли бы.

Состав правительства может измениться в случае создания новой коалиции (Фото: пресс-служба Кабмина)

Высокопоставленный собеседник в разговоре с РБК-Украина рассуждал о и более экстремальных вариантах, если фракция СН лишится несколько десятков членов и ее численность упадет ниже 226 человек. В таком случае, возможно, придется "добирать" депутатов из обеих групп в индивидуальном порядке или задуматься о коалиции с "Голосом". Но эти конструкции пока носят сугубо теоретический характер.

"Такие сценарии потенциально возможны, если во фракции случится какое-то действительно большое, системное обострение. Как видим, история с Леросом к этому не привела, хотя, может, ее для этого и инспирировали (речь о скандальном исключении из СН депутата Гео Лероса, – ред.)", – сказал один из видных депутатов монобольшинства.

По его мнению, одним из поводов для такого конфликта могло бы стать рассмотрение в Раде какого-то важного документа, связанного с ситуацией на Донбассе. Но, по информации РБК-Украина, конкретных наработок – по выборам в ОРДЛО, амнистии или другим чувствительным вопросам – пока нет.

К трениям во фракции неизбежно приведет бюджетный процесс и подбор кандидатов от СН на местных выборах. Хотя вряд ли они будут такого масштаба, чтобы расколоть фракцию, сказал источник в руководстве монобольшинства.

"Из-за списков люди, скорее, просто затаят обиду, взрыва прямо сейчас не будет. Потому пока это все просто разговоры. Но вы же знаете: у нас иногда все очень быстро случается", – резюмировал собеседник.