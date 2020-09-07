Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки

У Раді не всі задоволені роботою Кабміну Шмигаля (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У Раді заговорили про можливі кадрові перестановки у "верхівці" влади. Мова йде не тільки про ротації в уряді, але й у структурі правоохоронних органів. Допомогти "Слузі народу" заповнити вакантні посади можуть її потенційні коаліційні союзники. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

У Кабінеті міністрів Дениса Шмигаля можуть відбутися чергові кадрові ротації. Мова про міністра фінансів Сергія Марченка та міністра економіки Ігоря Петрашка, які працюють на своїх посадах менше півроку.

Про те, що до цих міністрів у монобільшості "виникли питання", відкрито заявили перший віце-спікер Руслан Стефанчук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко.

Серед міністерств, до керівництва яких є претензії, було згадано і Міненерго. "Криза в енергетиці існує? Існує. Криза в економіці існує? Існує. Криза з фінансами і бюджетом існує? Ось вам всі відповіді. Якщо ми не побачимо конкретного швидкого руху і плану, вони (голови відповідних міністерств, - ред.) будуть змінені", – заявив Арахамія на початку вересня.

Хто на вихід

Питання з відставкою навряд чи вирішиться вже в найближчі дні. Заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук в розмові з РБК-Україна зазначила, що поки ніяких предметних розмов про ротації в якомусь міністерстві не велося. Це підтвердив виданню і її колега з монобільшості Данило Гетманцев, який очолює фінансовий комітет Ради.

Хоча, за його словами, до роботи міністерств фінансово-економічного блоку дійсно є безліч питань. Щодо Міністерства економіки – це відсутність стратегії підтримки аграрної промисловості і розуміння економічного розвитку держави найближчим часом, зазначив Гетманцев.

Депутати виявляли незадоволення комунікацією з міністром Петрашком ще під час обговорення програми діяльності уряду, нагадала Кравчук.

"У нього два профільних комітети – економічного розвитку та аграрної політики. З двома комітетами нормальної комунікації не було. Є стратегічне рішення, що це міністерство потрібно розділити на міністерство економічного розвитку і міністерство аграрної політики. Відповідно, це буде два крісла", – розповіла Кравчук.

Ігор Петрашко сказав виданню, що питання щодо претензій з боку депутатів варто адресувати тим, хто їх озвучував. Але додав, що уряд зіткнувся з глобальними викликами, які до цього ніхто в світі не вирішував.

"Пандемія коронавирусу завдала серйозного удару не тільки по медичним системам країн світу, а й по економіці. Не було ніяких рецептів, але потрібно було діяти системно і виважено", – сказав РБК-Україна глава Мінекономіки.

Міністр дав зрозуміти, що його відомство останні півроку не бездіяло. Серед антикризових ініціатив – програма кредитування "5-7-9", програма допомоги по частковому безробіттю, підтримка національного виробника. "Багато важливих процеси запущені в роботу, і ми очікуємо відповідні результати", - резюмував Петрашко.

Що ж стосується Мінфіну, то найбільше у "Слузі народу" незадоволені ситуацією з Митною службою.

"Останні призначення в митниці викликають занепокоєння. Занепокоєння викликає не тільки те, що ми не бачимо відчутного прогресу у реформі митниці. Але ми і не бачимо подолання корупційних схем, які дісталися нам у спадок від попередньої влади. Навпаки, повертаються люди, які працювали з цими схемами", – пояснив Данило Гетманцев.

Міністри Ігор Петрашко та Сергій Марченко (Фото: прес-служба Кабміну)

У фінкомітеті також є зауваження до темпів підготовки деяких документів з боку відомства Марченка. Наприклад, в парламент все ще не був внесений законопроект про амністію капіталів, у розробці якого бере участь Мінфін. Ще одна претензія комітету – це недофінансування видатків медичної сфери.

"Але чи потрібно за результатами цих помилок приймати кадрові рішення, чи можна ці помилки виправити – ми будемо з'ясовувати найближчим часом. На наступному засіданні нашого комітету (9 вересня, – ред.) ми будемо заслуховувати міністра фінансів. І задамо йому багато питань", – сказав Гетманцев.

У випадку з Марченком багато чого також буде залежати від бюджетного процесу і якості головного фінансового документа країни, який надійде в Раду до 15 вересня, уточнила заступник глави фракції Кравчук. Але, з іншого боку, починати бюджетний процес з одним міністром, а закінчувати – з іншим, досить ризиковано, додала вона.

"Якраз одним з двох міністрів, який залишився з уряду, призначеного восьмим скликанням Ради, була міністр фінансів Оксана Маркарова. І якраз з тієї причини, що, коли ми тільки набули повноваження, починався бюджетний процес", – сказала Кравчук.

В цьому році бюджетний процес ускладнюється ще й через наближення місцевих виборів. Багато народних депутатів безпосередньо беруть участь у цій виборчій гонці, курируючи кампанії в регіонах.

Деякі навіть збираються символічно очолити список своєї партії в місцеві ради. Природно, всі вони напередодні виборів хотіли б "задобрити" своїх виборців тим, що змогли "вибити" для них пристойне фінансування з бюджету на наступний рік.

"Шумові заходи"

"Насправді, претензії є, напевно, до всіх міністрів, до кожного свої, по сукупності: ці незадоволені одними призначеннями, ті незадоволені іншими призначеннями і так далі. Швидше за все, 150 голосів за звільнення будь-якого знайшлося б", – сказало РБК-Україна джерело в керівництві "Слуги народу". Але, за його словами, зібрати в залі достатньо голосів за призначення нових міністрів, приміром, у ті ж таки Мінфін і Мінекономіки – зараз навряд чи реальне завдання.

Як стверджує співрозмовник, Марченко користується підтримкою президента Володимира Зеленського, а Петрашко – прем'єра Дениса Шмигаля. І винести питання про їх звільнення в залу вже зараз – виглядало би як виклик керівництву країни, а критична маса невдоволення цими міністрами в Раді ще не накопичилася.

"Всі ці розмови – це такі "шумові заходи", щоб підштовхнути людей в Кабміні", – пояснило джерело.

У політичних колах прогнозують, що кадрові перестановки не обмежаться фінансово-економічним блоком уряду. Кілька співрозмовників у партії влади підтвердили РБК-Україна можливість наступної рокіровки: нинішній глава СБУ Іван Баканов очолить Офіс генпрокурора, а Ірина Венедиктова займе крісло міністра юстиції замість Дениса Малюськи.

"Ротація Баканов-Венедиктова – це цілком робоча схема. Чутки про це вже давно ходять, але поки що ніякої конкретики немає", – сказало одне з джерел РБК-Україна.

За оцінкою одного з впливових представників монобільшості, Малюською незадоволено близько третини фракції "Слуга народу". Зокрема – через вельми ексцентричну поведінку міністра. Хоча, за інформацією видання, у нього є і чимала "група підтримки" всередині СН.

(Фото: прес-служба Кабміну)

"Це спочатку була мрія Баканова – стати генеральним прокурором. Але тоді, як багато говорили, на цій посаді був кум президента – Луценко. Ставити іншого "кума" – було б неправильно. Просто зараз уже всім на це однаково. А Венедиктова, в свою чергу, може бути дуже хорошим міністром юстиції", – пояснив ще один з членів президентської фракції.

Інший інформований співрозмовник з "Слуги народу", навпаки, стверджує, що перехід Баканова на іншу посаду малоймовірний, адже він вже досить освоївся на посаді глави СБУ і втягнувся в роботу.

Крім того, замість нього, ймовірно, прийде хтось з орбіти глави Офісу президента Андрія Єрмака. За словами джерела, такий перерозподіл балансів впливу у владній "верхівці" не влаштує інші групи в президентському оточенні.

Груповий відбір

За однією з версій, яку в неформальних бесідах переказують один одному депутати, в уряді можуть відбутися і більш масштабні перестановки. Мова йде про можливе створення коаліції між "Слугою народу" і депутатськими групами "Довіра" і "За майбутнє". І потім вони разом переформатують Кабмін "на трьох".

Для партії влади сенс в тому, щоб тісніше прив'язати до себе обидві групи і не займатися пошуком голосів під кожен законопроект чи постанову. При такому сценарії лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця міг би розраховувати на високий пост в Кабміні, наприклад, віце-прем'єра. Хоча, за інформацією видання, чутки про таке призначення ходять вже не перший місяць і навіть не перший рік.

Втім, створювати коаліцію можуть лише фракції, а не групи. До того ж двоє співрозмовників у так званій "малій фракції" впевнені, що більшості їх колег в СН буде не до душі цей союз. Тому президентська фракція могла б підписати з "Довірою" і "За майбутнє" ні до чого не зобов'язуючий меморандум про співпрацю. Тим більше, свою фактичну "золоту акцію" молодші партнери "слуг" у будь-якому випадку не втратили б.

Склад уряду може змінитися в разі створення нової коаліції (Фото: прес-служба Кабміну)

Високопоставлений співрозмовник у розмові з РБК-Україна міркував і про більш екстремальні варіанти, якщо фракція СН втратить кілька десятків членів і її чисельність впаде нижче 226 осіб. В такому випадку, можливо, доведеться "добирати" депутатів з обох груп в індивідуальному порядку або задуматися про коаліцію з "Голосом". Але ці конструкції поки носять суто теоретичний характер.

"Такі сценарії потенційно можливі, якщо у фракції станеться якесь справді велике, системне загострення. Як бачимо, історія з Леросом до цього не привела, хоча, може, її для цього й інспірували (мова про скандальне вилучення з СН депутата Гео Лероса, – ред.)", – сказав один з відомих депутатів монобільшості.

На його думку, одним із приводів для такого конфлікту міг би стати розгляд у Раді будь-важливого документа, пов'язаного з ситуацією на Донбасі. Але, за інформацією РБК-Україна, конкретних напрацювань – щодо виборів в ОРДЛО, амністії або інших чутливих питань – поки немає.

До тертя у фракції неминуче призведе бюджетний процес і підбір кандидатів від СН на місцевих виборах. Хоча навряд чи вони будуть такого масштабу, щоб розколоти фракцію, сказало джерело в керівництві монобільшості.

"Через списки люди, скоріше, просто затаять образу, вибуху прямо зараз не буде. Тому поки що це все просто балачки. Але ви ж знаєте: у нас іноді все дуже швидко трапляється", – резюмував співрозмовник.