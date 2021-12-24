Несмотря на санкции. Как украинский суд помогает российскому экс-депутату вернуть долги

В 2014 году 445 депутатов государственной думы РФ проголосовали за присоединение Крыма и Севастополя. В 2018 году против всех, кто голосовал за это решение, СНБО Украины были введены персональные санкции. Среди них был и депутат от партии "Справедливая Россия" Алексей Лысяков.

Спустя 3 года, несмотря на введение персональных санкций, теперь уже экс-депутат Госдумы при помощи украинского суда пытается решить вопросы со своими долгами российскому банку. О том, как это стало возможно и чем руководствовался Хозяйственный суд Киевской области в деле российского политика, причастного к аннексии Крыма – в материале РБК-Украина.

"Развод" с разводом

С начала ноября в Российской Федерации разгорелся большой скандал с участием члена Совета Федерации (2002-2011) и депутата Госдумы РФ (2011-2016) бизнесмена Алексея Лысякова — совладельца и председателем совета директоров компании "Инфаприм" (крупнейший в России производитель заменителей детских молочных смесей). Российский «Сити Инвест Банк», пытается отсудить долги по кредитам, которые в нём брал номинал Лысякова Акбар Исмоилов, а сам Лысяков выступал поручителем. Речь идёт о сумме в 500 млн руб (без неустоек), которая подтверждена решениями судов.

Чтобы сохранить свои средства в процедуре банкротства, Лысяков в 2020 году использовал ряд стандартных процедур дробления обязательств. Сначала сократил их вдвое, разведясь с супругой Софьей Петровой и разделив с ней имущество. Затем суды признали обязательства Лысякова по алиментам ребёнку, который с мамой живёт и обучается в ОАЭ, а также перед собственной матерью. Однако позже данные решения судов были отменены по искам банка и ООО "Оптима Консалт", которому банк переуступил права требования по ряду кредитов. По мнению судей развод имел все признаки фиктивности.

В октябре 2021 года Арбитражный суд Москвы признал Алексея Лысякова банкротом. И среди признанных бизнесменом обязательств есть долг на 10 млн евро с "украинским следом", который почти в 2 раза превышает требования российских банкиров.

Российский политик под санкциями

Несмотря на то, что Алексей Лысяков является внесенным в список лиц, относительно которых применены санкции по решению СНБОУ от 21.06.2018 года, он решил часть своих проблем с помощью украинской Фемиды. Указанный российскому суду долг в 10 млн евро — это долг перед украинским ООО "Финансовая компания "Лаборатория финансов". Как он образовался и как мог политик, не посещавший Украину с 2014 года, выступить поручителем?

В январе 2013 года панамская компания TXD FEDERATION INC. заключила договор поставки товара с украинским ООО "Альтер-Топ". Последняя компания обязывалась оплатить товар, поставленный "панамцами". В ноябре 2015 года в договорённостях между предприятиями возникает фигура Алексея Лысякова. Он берет на себя поручительство по обязательствам "Альтер-Топ" на 10 млн евро.

Тогда между компаниями было заключено дополнительное соглашение, по которому, в случае возникновения споров по данному договору, все они будут решаться в Хозяйственном суде Киевской области. При этом они же установили срок исковой давности – 5 лет (до конца 2022 года).

В 2016 году TXD FEDERATION INC. уступила права требования к "Альтер-Топ" и экс-депутату Лысякову финкомпании "Лаборатория финансов".

По мнению адвоката юридической компании Eterna Law Ивана Омельченко, указанный договор поручительства имеет все признаки фиктивности, так как заключался без намерения создания правовых последствий, а с целью формирования искусственной задолженности Алексея Лысякова и последующего признания его банкротом. Косвенным доказательством этого является тот факт, что до 2021 года обе стороны не проявляли никакого интереса друг к другу, и активизировались лишь тогда, когда российский "Сити Инвест Банк" стал получать в судах решения в свою пользу.

Экс-депутат госдумы РФ Алексей Лысяков (фото: Коммерсантъ)

Судебный банкротно-туристический потенциал

В 2021 году "Лаборатория финансов" начала подавать иски к Алексею Лысякову в тот самый Хозяйственный суд Киевской области. По странному стечению обстоятельств, подача остановилась лишь тогда, когда автоматическая система распределила иск на председателя суда Павла Горбасенко.

Несмотря на то, что стороной по делу был иностранец (пересылка любых документов по делу значительно затягивает процесс его рассмотрения), указанное дело было рассмотрено всего за один месяц с момента подачи иска. Состоялось лишь одно судебное заседание, по результатам которого было принято решение о взыскании долга с Алексея Лысякова в сумме 10 млн евро. Решение не было обжаловано и сейчас оно демонстрируется в российском суде.

Интересно, что официальный представитель интересов Алексея Лысякова в Хозяйственном суде Киевской области адвокат Максим Пихотный, является Генеральным директором компании "Красногранитный карьер", расположенной по тому же адресу, что и ООО "Лезниковский карьер". Последнюю с финансовой компанией "Лаборатория финансов", которой должен экс-депутат Лысяков, объединяет собственник – кипрский офшор SANTIVER TRADING LIMITED. Кроме того, бенефициар "Красногранитного карьера" является по совместительству директором и секретарем той же кипрской компании.

Вопрос – почему за одно заседание председатель Хозяйственного Суда Киевской области Павел Горбасенко рассмотрел дело и вынес решение по взысканию долга с Лысякова в пользу компании, которая связана с его официальным представителем в суде – остается открытым.

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То, что украинская фемида требует реформ, уже ни у кого не вызывает сомнений. Политически мотивированные решения последних лет давно подтвердили этот факт. Однако использование судебной ветви власти, пусть и бывшим, но официальным лицом страны-агрессора для решения своих вопросов в Российской Федерации – это уже больше, чем сигнал.

Сам факт того, что украинские суды при странных обстоятельствах осознанно или не осознанно "подыграли" гражданину Российский Федерации, политику, голосовавшему за аннексию Крыма и находящемуся под санкциями СНБО, кажется, является причиной для всестороннего изучения, этических и юридических выводов, а главное – проведения системных изменений.