Неравный бой. Как власть собирается бороться с олигархами

Президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха. В СНБО идею поддержали и уже даже сообщили, что к этой категории можно "уверенно причислить 13 человек". О том, какими именно критериями будет руководствоваться власть, определяя, кто из бизнесменов является олигархом, и кто именно может попасть в "список" – подробнее в материале РБК-Украина.

Деолигархизация по-новому

"Один из больших вызовов, который сегодня существует... и на крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые сегодня имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы. По моему мнению, и по критериям аппарата СНБО, которые мы учитываем, готовя этот документ, мы имеем в виду 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести к олигархической среды. Которые имеют очень большое влияние внутри и снаружи нашей страны", – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" 11 мая.

В то же время фамилии олигархов Данилов не назвал.

В свою очередь, как сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники, под критерии олигархов могут попасть – Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго и супруги Гереги.

По словам первого заместителя председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, в законопроекте будет прописан статус олигарха – кто это такой и по каким параметрам он будет определяться. В частности, это финансовые параметры, влияние на политическую сторону и тому подобное.

Стефанчук также отметил, что насколько ему известно, будет около семи таких параметров. Человек будет признаваться олигархом, если подпадает под три или более параметров.

Если бизнесмен будет признаваться олигархом, к которому будут применяться соответствующие санкции, чтобы он потерял один или два из тех параметров, под которые попал. По словам Стефанчука, речь идет о "каком-то виде юридической ответственности".

Список олигархов

Как объясняет экс-государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, олигархов от остального населения и бизнесменов отличает способность существенно влиять на жизнь страны через руководство государства.

Влияние на политикум, по ее словам, достигается благодаря тому, что олигархи, в частности, имеют: монополии на стратегически и социально важные товары и телеканалы с большими рейтингами.

"Не имея конкурентов, они продают свои товары по завышенным ценам, без необходимости осуществлять инвестиции в модернизацию и развитие. При необходимости давят на первых лиц государства через создание дефицита этих товаров, повышение цен на них, рост социальной напряженности, организации забастовок и тому подобное", - говорит Загребельская.

Политолог Владимир Фесенко, который исследует украинских олигархов, тоже подчеркивает: в украинских реалиях олигархом является тот, кто совмещает большой, часто монопольный бизнес, влияние на парламент и власть в целом, а кроме того – владеет средствами массовой информации или влияет на них.

По таким критериям главными претендентами на попадание в "список олигархов" являются:

Ринат Ахметов – самый богатый человек страны. По данным Forbes, его состояние в 2020 году составило $7,6 млрд и увеличилось по сравнению с 2019 годом в 2,7 раза.

Крупнейшие его активы – компании "Метинвест" ($3,3 млрд) и ДТЭК ($ 2,1 млрд), которые имеют влияние на различных сегментах рынка металлургии и электроэнергии. Кроме того, Ахметов владеет одним из самых популярных телеканалов "Украина" и рядом других медиаресурсов.

Игорь Коломойский – с состоянием в $1,8 млрд занимает 4-е место рейтинга Forbes. По сравнению с 2019 годом его состояние стало больше в 1,8 раза.

Главные составляющие богатства Коломойского – нефтегазовые и металлургические активы. Кроме того, он является лидером по производству ферросплавов, имеет существенное влияние на топливный рынок страны через контроль над нефтедобывающей "Укрнафтой", нефтеперерабатывающей "Укртатнафтой" и продажами топлива через крупнейшие в стране сети автозаправок.

Завод "Днепразот" является монопольным производителем хлора, используемого водоканалами для обеззараживания питьевой воды. Главный медиа-актив Коломойского телеканал "1+1", стабильно занимает лидерские позиции по просмотрам.

Также Коломойский время от времени финансирует различные политические проекты. В свое время, это были партии "Укроп", "Украина будущего". Сейчас он поддерживает партию "За майбутнє", которую возглавляет его давний бизнес-партнер и действующий нардеп Игорь Палица.

Бизнесмен Игорь Коломойский (фото: УНИАН)

Виктор Пинчук – его состояние в 2020 году оценили в $2,5 млрд, что в 1,8 раза больше за предыдущий год.

У Пинчука нет монополии на социально значимые товары, однако его главный актив – компания "Интерпайп" – являются фактическим монопольным производителем и поставщиком колес для "Укрзализныци", а также имеет доминирующие позиции на рынке производства труб для нефтегазового сектора.

Также у Пинчука есть своя группа влияния в парламенте. Кроме того, он является владельцем телеканала "ICTV".

Дмитрий Фирташ – его состояние издание Forbes в 2020 году оценило в 0,4 млрд долларов. Фирташ имеет монополии на поставке и доставке газа населению, и на производстве удобрений для украинских аграриев.

Помимо этого, связанные с олигархом компании контролируют телеканал "Интер", который стабильно входит в четверку лидеров.

Дмитрий Фирташ (фото: РБК-Украина)

Петр Порошенко – его состояние в прошлом году выросло до $1,6 млрд. Крупнейший актив – кондитерская компания Roshen ($1,1 млрд). Сейчас возглавляет партию "Европейская солидарность", которая представлена в парламенте и в советах всех уровней по стране.

Кроме того, Порошенко владеет телеканалами "Прямой" и "Пятый".

Виктор Медведчук – обладает состоянием в $620 млн. Является лидером и соучредителем представленной в парламенте "Оппозиционной платформы – За життя".

Как известно, телеканалы, которые с ним связывают, – Newsone, 112 и Zik – попали под санкции СНБО. Наложен был арест и на бизнес-активы Медведчука, в частности на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

После того как 13 мая Печерский суд избрал меру пресечения Медведчуку, Зеленский заявил, что в стране уменьшилось количество олигархов, так как список, по его словам, покинул Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук возле Офиса генпрокурора

(фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Вадим Новинский – попал в рейтинг миллиардеров с состоянием в $1,4 млрд. В июне 2020 года Forbes в Украине оценивал его в $ 810 млн. Крупнейший актив – "Метинвест" ($1,1 млрд).

По информации РБК-Украина, связанные с политиком и бизнесменом компании финансируют телеканал "Наш". В 2018 был причастен к созданию "Партии мира и развития".

Томаш Фиала – в 2020 году журнал "Фокус" оценил его состояние в $ 426 млн. Фиала – гражданин Чехии, является владельцем инвесткомпании Dragon Capital, которая на протяжении последних лет активно скупает недвижимость в Украине.

С 2014 года Dragon Capital инвестировал более $ 10 млн в создание журнала "Новое время". Сейчас в медиахолдинг входит журнал НВ Радио НВ и сайт. В начале этого года Dragon Capital также купил контрольный пакет акций компании Treeum, которому принадлежат деловые медиаресурсы Минфин и Finance.ua.

По словам Сергея Притулы, Томаш является одним из спонсоров партии "Голос", которая представлена в парламенте.

Бизнесмен Томаш Фиала (фото: interfax.com.ua)

Константин Жеваго – имеет состояние в $2,4 млрд. Является владельцем Ferrexpo и Arterium, однако у них нет монопольной власти в важных сегментах экономики. Также владеет телеканал "Еспресо".

Юрий Косюк – владелец контрольного пакета акций компании и директор агрохолдинга МХП. В 2020 году журнал Forbes оценивал его состояние в $780 млрд. За последний год бизнесмен потерял место в списке миллиардеров.

Опасная игра

По мнению Агии Загребельской, если цель власти превратить олигархов на бизнесменов, а не занять их место и стать самым главным олигархом страны, то инициатива президента должна предусматривать: расследование Антимонопольным комитетом всех монопольных злоупотреблений со стороны их бизнесов и принятие строгих и справедливых решений о привлечении к ответственности в рамках уже действующего законодательства.

В то же время лидер партии "Голос" Кира Рудик убеждена, что после принятия закона о деолигархизации, в Украине должны состояться институциональные изменения законодательства. Только таким образом государство создаст равные правила для всех.

"К сожалению, принятие только одного закона не заменит последовательную государственную политику, которая годами не проводилась в стране. Уменьшить влияние олигархов на экономику и политику реально только с внесением изменений в Налоговый кодекс, а также в антимонопольное законодательство. Кроме того, сегодня актуально принять законодательство, регулирующее сферу медиа", - убеждена Кира Рудык.

В свою очередь, экс-помощник госсекретаря США, посол Дэниэль Фрид во время Киевского форума по вопросам безопасности назвал соблюдение законности главным требованием в процессе ограничение влияния олигархов. Прежде всего это касается угрозы перераспределения бизнеса и медиа.

"Когда Украина будет избавляться от контроля олигархов, ключевое, чтобы медиа и экономика не начали работать в пользу других олигархов или в пользу государства. А работали именно по закону", – резюмировал Дэниел Фрид.