Неравный бой. Как компании Фирташа в судах добиваются запрета на импорт удобрений в Украину

Украинские производители, аффилированные с олигархами Дмитрием Фирташем и Игорем Коломойским, уже третий год призывают Министерство экономического развития о необходимости создать заградительные меры на ввоз в Украине удобрений. По их мнению, данным решением власть поддержит отечественный бизнес, которому в последнее время и так непросто.

В то же время Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики отказалась вводить запрет на импорт удобрений, посчитав, что это противоречит национальным интересам Украины.

В результате компании Фирташа подали в суд на решение комиссии и весной этого года выиграли дело в первой инстанции. О том, к чему приведет запрет на ввоз удобрений и почему власть одной рукой накладывает санкции на Фирташа, а другой не препятствует созданию монополии для его бизнеса — подробнее в материале РБК-Украина.

Украинские производители минеральных химических удобрений инициировали квотирование их импорта еще в 2019 году. Тогда Союз химиков обратился в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с заявлением о проведении специального расследования относительно импорта комплексных и азотных удобрений.

Обращение было направлено от имени крупнейших отечественных производителей минеральных удобрений — предприятий "Днепроазот", Одесский припортовый завод, концерн "Стирол", черкасский "Азот", северодонецкий "Азот" и "Ривнеазот". Последние три входят в холдинг Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа.

Защитное расследование было инициировано в отношении импорта основных видов азотных удобрений — карбамида, аммиачной селитры (нитрат аммония), КАС, ИАС независимо от страны происхождения товара и страны-экспортера. Как известно, сейчас импорт таких удобрений облагается антидемпинговыми пошлинами, а в отношении российских производителей действуют санкции СНБО.

Межведомственная комиссия по международной торговле в августе 2019 года также приняла решение о проведении специального расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта, а также решение о проведении специального расследования относительно импорта в Украину удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора, и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия (также независимо от страны происхождения и экспорта).

Через год комиссия завершила расследование, решив по итогу не применять заградительные меры на ввоз в Украину импортных удобрений. Свое решение, в частности, комиссия объяснила тем, что применение специальных мер противоречит национальным интересам Украины.

В отраслевой ассоциации Союз химиков Украины заявили, что решение комиссии является "антигосударственным". Как следствие, ЧАО "Азот" и ООО "Химвектор" обратились в Окружной административный суд города Киева с исковыми заявлениями к комиссии и Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с целью обжалования решения.

На основании этих исковых заявлений судом были возбуждены два судебные производства — № 640/16665/20 (азотные удобрения) и № 640/16663/20 (комплексные удобрения).

Уже 31 марта ОАСК отменил решение МКМТ о нецелесообразности квотирования на рынке удобрений и обязал комиссию ввести квоты на импорт минеральных удобрений в Украине, согласно предложениям министерства и выводов суда.

История одной монополии

Ситуация на рынке удобрений в Украине и без того сложная: до сих пор не прекращено монопольное положение отечественного производителя, который злоупотребляет своим положением. Запрет на ввоз импорта – только усилит это положение.

По данным отраслевой ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса, в случае введения квот на импорт удобрений дополнительная прибыль Ostchem Дмитрия Фирташа за счет монопольного положения на рынке будет составлять до $500 млн в год.

По мнению аграриев, предложенные ограничения направлены прежде всего на белорусских производителей удобрений, продукция которых пользуется спросом в Украине. Тем более, что ввиду европейских и американских санкций в отношении режима Лукашенко – есть дополнительное политическое обоснование таким квотам в Украине.

В Союзе химиков, который поддерживает запрет на ввоз импортных удобрений в Украине, также утверждают, что российские химические компании активно используют альтернативные каналы для ввоза своей продукции в Украину – через ту же Беларусь, Турцию, Болгарию, Литву, Польшу. Квоты на импорт якобы призваны решить эту проблему.

Однако, по словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Романа Сластена, информация о ввозе российской продукции через эти страны – не более, чем миф. Таких случаев, по крайней мере, масштабных, зафиксировано не было. Тем более, экономически им это не выгодно.

"Импортируют обычно крупные компании, которые давно работают на этом рынке, заботятся о своем имидже. Такие теневые схемы – точно не их дело", – говорит Сластен.

В то же время он обращает внимание, что украинские компании экспортируют свою продукцию по более низким ценам, чем поставляют внутреннему сельхозпроизводителю.

"Несмотря на то, что они фактически несут дополнительные расходы, чтобы доставить продукцию в порт, перегрузить ее на судно и отправить в страны-импортера, отечественный сельхозпроизводитель, расположенный прямо у завода, получает те же удобрения значительно дороже", – добавляет аграрий.

Подтверждает это и заместитель председателя Всеукраинского аграрного союза Михаил Соколов. По его словам, рынок удобрений в Украине премиальный – цены в нашей стране действительно выше, чем на мировом рынке.

"Наши производители удобрений умудряются продавать свои удобрения внутри страны дороже, чем цена, по которой они их экспортируют. И на наш взгляд уже одного этого факта достаточно, чтобы все эти вопросы (о квотах на импорт удобрений, – ред.) прекратить обсуждать", – объяснил Соколов.

Цена на удобрения в Украине выше, чем в других странах (фото: pixabay)

По его мнению, если украинские производители дадут аграриям конкурентную цену – спрос на импортную продукция упадет и вопрос о запрете на ввоз в Украине снимется по умолчанию.

В противном же случае, резюмируют эксперты, ограничение импорта удобрений снизит конкурентоспособность отечественной аграрной продукции и позволит производителям в Украине монополизировать рынок и взвинтить цены. По итогу за все будет платить самый малозащищенный участник этого процесса – украинский фермер и аграрий.

Последствия запрета

Тянущаяся уже длительно время ситуация с возможным запретом или ограничением импорта азотных и комплексных удобрений, конечно же, не добавляет оптимизма аграриям.

Тем более, что импортная продукция позволяет сдерживать удорожание на продукцию украинского производителя. Особенно в период сезонного роста спроса. После ввода квот многие ожидают дефицита и роста цен.

В свою очередь, подорожание удобрений вынудит аграриев поднять стоимость на продукцию, от чего в итоге также пострадает и конечный покупатель, считают во Всеукраинском агарном совете.

В ВАС отмечают, что уже сегодня для наращивания мощностей производства в Украине есть все возможности. К тому же белорусский продукт занимает далеко не весь рынок, потенциал для роста огромный.

Сельхозпроизводители также будут с удовольствием покупать продукт отечественного производства, если он будет иметь адекватную цену и поставляться без перебоев.

Однако, сейчас из-за сложившейся ситуации дешевых удобрений в ближайшие месяца никто не увидит, прежде всего азотных.

Открытым также остается вопрос – что будет с рынком, если, к примеру, санкции на Дмитрия Фирташа все-таки окажутся более жесткими и повлияют на работу заводов в виде сбоев или остановки производства, а параллельно суды разрешат ведение квотирования на удобрения?

На этом фоне квотирование становится дополнительным обременением для большинства – аграриев, переработчиков сельхозпродукции, потребителей этой продукции. Рынок может столкнуться с куда более глобальной проблемой.

Каким будет решение судов, и как на это отреагирует власть – станет ясно уже в ближайшее время. Согласно информации, размещенной на веб-портале "Судебная власть", рассмотрение дела по комплексным удобрениям назначено на 28 июля 2021 года. Если после апелляции все же сохранится распоряжение о введении квот, риск введения ограничений до конца года остается достаточно высокий.