(Не)прозрачные закупки: как в Украине покупают китайские томографы по завышенным ценам

Фото: томограф (УНИАН)

Государственная аудиторская служба провела проверку госпредприятия "Медзакупки Украины". Отмечалось, что проверка коснется деятельности госпредприятия за период с 1 ноября 2018 года по 31 мая 2020 годов. Однако, пока данные о результатах проверки на официальном сайте Госаудитслужбы еще до сих пор отсутствуют.

Однако, деятельность предприятия вызывает все больше вопросов. В частности, в отношении закупок в рамках борьбы с COVID-19. О том, каких результатов аудита стоит ждать и как в Украине спекулируют на закупке компьютерных томографов – детальнее РБК-Украина.

Минздрав Украины начал осуществлять централизованные закупки лекарств за государственный счет через международные организации с 2015 года. В январе 2020 года Кабинет министров часть из этих функций разрешил передать ГП "Медицинские закупки".

Как известно, с июля 2019 года предприятие возглавляет Арсен Жумадилов, который после нескольких лет общественной деятельности в роли юриста сотрудничал со многими международными грантовыми проектами, в том числе и в медицинской сфере. Так он попал в команду Ульяны Супрун.

Несмотря на это, тема закупки медицинских препаратов все больше становится предметом внимания общественности и журналистских расследований. Последний громкий скандал возник даже далеко за пределами Украины.

Так, в апреле стало известно, что даже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани всерьез заинтересовался и пообещал инициировать независимое расследование относительно фактов растраты денег международных фондов. Речь идет о том, что было частично отмыто, частично – украдено 134 миллиона долларов.

С момента начала работы ГП "МЗУ" часть из этих закупок происходила именно через предприятие, которое возглавляет Арсен Жумадилов.

Деятельность предприятия, которая уже давно привлекает внимание международных аудиторов и экспертов, недавно стала объектом внимания и украинских контролирующих органов. Так, после огромного давления общественности и экспертной среды, наконец началось движение.

Компьютерные томографы

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине количество компьютерных томографов на душу населения в несколько раз меньше, чем в странах Европы.

"Вообще то, что касается КТ, то я могу сказать, что, например, в нашей стране количество компьютерных томографов, если мы их посчитаем на душу населения, возьмем все без исключения томографы в коммунальных, в государственных учреждениях, в частных, то у нас в 6,5 раза меньше, чем в Австрии, например, или в 7 раз меньше, чем в Швеции. В 4 раза меньше, чем в Германии. Именно поэтому наша президентская программа "Большое строительство" предполагает, что мы строим, в том числе приемные отделения, отделения экстренной медицинской помощи, чтобы они были укомплектованы и компьютерными томографами", - заявил тогда Степанов.

При этом официальные данные немного отличаются: на сегодня обеспеченность Украины компьютерными томографами составляет 1,2 на 100 тыс. населения. В Венгрии, например, - 0,9, в Великобритании - 1, а в Нидерландах - 1,4.

При этом далеко не все из КТ, которые в Украине работают, используются на полную мощность. А каждый пятый аппарат не работает вообще.

Более того, во время правления Виктора Януковича закупили 32 компьютерных томографа, об этом свидетельствуют данные СНБО, однако они до сих пор не установлены. Или из-за технической неисправности, либо из-за неготовности помещения к монтажу и использования такого оборудования.

Как результат, сейчас вместо запланированных 161 аппарата, тендеры были объявлены только на 50. Это обусловлено тем, что лишь 50 больниц нашли техническую возможность принять эти томографы.

Есть и еще один технический нюанс, связанный с этой закупкой КТ: есть цель закупить 160 КТ по цене примерно 21 миллион гривен. В то же время один из производителей предложил по 13 миллионов гривен. Разница в чем? Что платформа, на которую встают люди во время КТ - 225 кг - и, которая есть в техусловиях Министерства охраны здоровья. А предложенная производителем – 205 кг.

Сомнительное предложение

Как результат, в процессе проведения конкурса, ГП "Медицинские закупки" раскрыло все предложения и выбирали не по комплексным показателям, а именно по цене. Победителем была выбрана компания ООО "АФС Медицинтехнік". Компания обещала поставить томографы Philips Healthcare (Сучжоу) Co., Ltd, Китай. Впрочем, интересны не сами томографы, а компания, которая является посредником и взялась их поставлять - ООО "АФС Медицинтехник".

Компания зарегистрирована в Украине, но ее конечным владельцем является другая компания - "АФС МЕДИЦИНТЕХНиК ГМБХ", которая зарегистрирована в России, и руководителем которой является гражданин Российской Федерации Халимон Александр Юрьевич.

Помимо прочего он обладает еще одной фармацевтической компанией ООО "СОНОРЭЙ МЕДИКАЛ ГРУПП", которая, в свою очередь, выполняет госзаказ для министерства обороны РФ. Другой бенефициаром этой компании является гражданин Германии Краутер Свен. Но в одном немецком реестре его найти не удалось. Скорее всего, судя по тому, что по этому же адресу, которая указана месту регистрации господина Свена, зарегистрировано еще ряд компаний – это может быть просто несуществующий человек для регистрации.

Однако в реестре немецких компаний является следующее:

Кроме того, в реестре указаны и другие бенефициары. И вполне вероятно, что именно эта немецкая компания является реальным представителем Philips healthcare, а не та, которая отправилась на конкурс в ГП "Медзакупівлі". Кроме того, господин Исаксон причастен к совсем другой украинской компании ООО "Медконцепт". То же кто на самом деле имеет право поставлять продукцию Philips healthcare в Украину – открытый вопрос.

Другая интересная история касается документов, которые "АФС Медицинтехник" подали на конкурс по закупке КТ. Там есть очень сертификат, который якобы подтверждает, что "АФС Медицинтехник" является единственным официальным представителем Philips в Украине. И хотя это сегодня действительно так согласно данным сайта российского отделения "Филипс хеалфкеар", и в качестве примеров уже установленного оборудования "АФС Медицинтехник" приводят следующее:

Здесь речь идет о томографах американского производства. Из вышесказанного получается, что ГП "Медицинские закупки" во главе с Жумадиловим решили за бюджетные средства приобрести сомнительного качества китайские аналоги по цене американских.

К слову, эта компания уже не только неоднократно "светилась" в различных скандалах, а даже неоднократно была участником судебных процессов. В частности до сих пор не закрыты уголовные дела, где эта компания является фигурантом.

В производстве № 42019000000002512, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 03 декабря 2019 года, по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В решении суда говорится о том, что подозреваемые компании, к которым причастен руководитель "АФС Медицинтехник" Дмитрий Лаврентий, обвиняются в продаже медицинского оборудования государственным компаниям по умышленно завышенной цене.

Таким образом, ГП "Медзакупки" как и в случае с закупкой "защитных костюмов" в начале эпидемии, которые оказались обычными халатами, снова оказывается в эпицентре сомнительной закупки. Как результат, мы получим не только зря потраченные деньги налогоплательщиков, а еще и прецедент, когда поставщик может потребовать изменений условий конкурса под себя.