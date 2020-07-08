(Не)конституционный закон о системе гарантирования вкладов

Независимо от того, каким будет способ действия решения суда во времени - ретроспективным, немедленным или будущим - решение о признании неконституционным закона о системе гарантирования не только отменит механизмы защиты прав вкладчиков банков, но и нанесет экономический и репутационный ущерб государству и подорвет основы правового общества. Главный вопрос, возникающий в данном случае: "Что будет дальше? Кто выиграет, а кто пострадает?". В зависимости от способа действия решения, существует два возможных сценария развития событий - ретроспективный и перспективный.
Для кого признание закона о системе гарантирования вкладов неконституционным будет иметь негативные последствия?
Если решение КСУ будет иметь ретроспективное действие, оно вернет банковский сектор Украины к 23 февраля 2012 года, когда был принят закон о системе гарантирования. За реализацию такого сценария выступают кредиторы некоторых банков-банкротов, требования которых не были погашены. Они считают, что такое "возвращение во времени" позволит им восстановить справедливость и вернуть свои деньги. Но этого не произойдет - требования кредиторов акцептованы и внесены в реестр именно согласно действующему закону о системе гарантирования вкладов.
При этом без ответа остается вопрос: если закон будет признан неконституционным, как и кто будет определять, что они действительно являются кредиторами банка и имеют право на удовлетворение своих требований, а главное - какими механизмам и в какой очередности будет осуществляться их погашение. Ведь отмена действующего закона о системе гарантирования не означает автоматического возобновления действия предыдущих законодательных актов, что повлечет за собой правовой хаос в системе гарантирования вкладов и банковском секторе в целом.
Под угрозой окажутся и те вкладчики банков-банкротов, которые получили с 2012 года от ФГВФЛ гарантированное возмещение по вкладам в обанкротившихся банках (по данным ФГВФЛ, около 2 млн человек получили почти 90 млрд грн.). И даже больше - вкладчики работающих банков теряют не только наработанные десятилетиями механизмы защиты их прав, но и те гарантии, что имеют сейчас.
Не менее катастрофическими будут последствия и для инвесторов, которые в свое время приобрели активы неплатежеспособных банков, а также для переходных и национализированных банков. Признание закона о системе гарантирования вкладов неконституционным создаст для бывших владельцев, акционеров и связанных лиц, причастных к их банкротству, "окно возможностей" для обжалования в судах, заключенных по результатам открытых конкурсов и аукционов сделок.
Репутационные риски для страны, в которой могут начаться правовой хаос и судебные баталии за право собственности над теми ликвидными и ценными активами, которые оставались в банках на момент признания их неплатежеспособными, трудно переоценить. И только ленивый не воспользуется возможностью "отбить" назад имущество и не рассчитываться с долгами. Совершенно очевидно, что такие юридические «качели» фактически уничтожат инвестиционную привлекательность страны.
Более того, под угрозой отмены окажутся все судебные дела, которые Фонд вел в интересах кредиторов банков-банкротов.
Если решение КСУ о признании закона о системе гарантирования вкладов неконституционным будет иметь немедленное или будущее действие, действия Фонда до вступления в силу этого решения останутся без изменений. Но после вступления его в силу опять же возникает ряд негативных последствий. Кто пострадает от такого решения?
Так, кредиторы неплатежеспособных банков теряют надежду на получение своих средств. Почему? Фактически будет остановлена вся исковая работа, предусмотренная действующим законом, по отношению к владельцам и лицам, причастным к доведению банков до банкротства, целью которой является привлечение виновных к ответственности и взыскание убытков причиненного кредиторам ущерба. Поэтому владельцы и связанные лица смогут безнаказанно сидеть на выведенных активах.
Пострадают и вкладчики работающих банков, ведь, как и в ретроспективном сценарии, они будут лишены гарантий по своим вкладам, поскольку признание закона неконституционным приведет к отмене гарантированной суммы. Как неоднократно отмечали в ФГВФЛ и НБУ, гарантированная сумма - один из факторов восстановления доверия клиентов к банковскому сектору, влияющий на стабильность его функционирования. Более того, возникает вопрос, кто в случае банкротства любого банка будет возвращать им вклады?
Если решение КСУ о признании закона о системе гарантирования неконституционным имеет такие последствия, неужели существует кто-то, кто заинтересован в нем? И почему именно сейчас КСУ возобновил работу по рассмотрению этого представления?
Ответ на эти вопросы фактически лежит на поверхности. Удивительным образом совпадают во времени рассмотрение КСУ в закрытом режиме вопросов о соответствии Конституции закона о системе гарантирования вкладов и только что принятый "антиколомойский" закон, который, среди прочего, сделал невозможным возвращение прежним владельцам выведенных с рынка банков, в том числе национализированного "ПриваБанка".
Кроме того, практически одновременно с "реанимацией" конституционного производства по закону о системе гарантирования вкладов, КСУ принял решение о неконституционности части первой статьи 79 Закона о банках и банковской деятельности, что фактически позволяет любому оспаривать в судах решение НБУ, в частности, и о признании банков неплатежеспособными и об отзыве их лицензий.
Если указанные законы КСУ признает неконституционными, бывшие собственники, акционеры, топ-менеджеры, связанные с банками лица и крупные должники, которые изначально не намеревались возвращать взятые в этих банках кредиты, получат безграничные возможности избежать какой-либо ответственности за доведение банков до банкротства. Кто же эти лица? Большинство из них, несмотря на махинации с банковскими активами, можно и сегодня найти в списке Forbes. А кредиторы, которые доверили свои средства банкам, и налогоплательщики останутся ни с чем.