(Не)конституционный закон о системе гарантирования вкладов

Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

16 июня этого года Конституционный Суд Украины впервые с 2016 года активизировал работу по рассмотрению конституционного представления Верховного суда №4/1868 (15) от 07.08.2015 о соответствии закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Конституции Украины.

Фактически КСУ должен решить, являются ли конституционными основы системы гарантирования вкладов физлиц, которыми обеспечивается защита прав вкладчиков банков-банкротов и организуется процесс вывода таких банков с рынка, а также в целом деятельность Фонда гарантирования вкладов, которая регламентируется действующим законом. Какими же будут последствия решения КСУ о неконституционности закона, и кто в нем заинтересован - детальнее РБК-Украина.

Независимо от того, каким будет способ действия решения суда во времени - ретроспективным, немедленным или будущим - решение о признании неконституционным закона о системе гарантирования не только отменит механизмы защиты прав вкладчиков банков, но и нанесет экономический и репутационный ущерб государству и подорвет основы правового общества. Главный вопрос, возникающий в данном случае: "Что будет дальше? Кто выиграет, а кто пострадает?". В зависимости от способа действия решения, существует два возможных сценария развития событий - ретроспективный и перспективный.

Сценарий №2: "Ретроспективный"

Для кого признание закона о системе гарантирования вкладов неконституционным будет иметь негативные последствия?

Кредиторы банков-банкротов

Если решение КСУ будет иметь ретроспективное действие, оно вернет банковский сектор Украины к 23 февраля 2012 года, когда был принят закон о системе гарантирования. За реализацию такого сценария выступают кредиторы некоторых банков-банкротов, требования которых не были погашены. Они считают, что такое "возвращение во времени" позволит им восстановить справедливость и вернуть свои деньги. Но этого не произойдет - требования кредиторов акцептованы и внесены в реестр именно согласно действующему закону о системе гарантирования вкладов.

При этом без ответа остается вопрос: если закон будет признан неконституционным, как и кто будет определять, что они действительно являются кредиторами банка и имеют право на удовлетворение своих требований, а главное - какими механизмам и в какой очередности будет осуществляться их погашение. Ведь отмена действующего закона о системе гарантирования не означает автоматического возобновления действия предыдущих законодательных актов, что повлечет за собой правовой хаос в системе гарантирования вкладов и банковском секторе в целом.

Вкладчики

Под угрозой окажутся и те вкладчики банков-банкротов, которые получили с 2012 года от ФГВФЛ гарантированное возмещение по вкладам в обанкротившихся банках (по данным ФГВФЛ, около 2 млн человек получили почти 90 млрд грн.). И даже больше - вкладчики работающих банков теряют не только наработанные десятилетиями механизмы защиты их прав, но и те гарантии, что имеют сейчас.

Инвесторы

Не менее катастрофическими будут последствия и для инвесторов, которые в свое время приобрели активы неплатежеспособных банков, а также для переходных и национализированных банков. Признание закона о системе гарантирования вкладов неконституционным создаст для бывших владельцев, акционеров и связанных лиц, причастных к их банкротству, "окно возможностей" для обжалования в судах, заключенных по результатам открытых конкурсов и аукционов сделок.

Репутационные риски для страны, в которой могут начаться правовой хаос и судебные баталии за право собственности над теми ликвидными и ценными активами, которые оставались в банках на момент признания их неплатежеспособными, трудно переоценить. И только ленивый не воспользуется возможностью "отбить" назад имущество и не рассчитываться с долгами. Совершенно очевидно, что такие юридические «качели» фактически уничтожат инвестиционную привлекательность страны.

Более того, под угрозой отмены окажутся все судебные дела, которые Фонд вел в интересах кредиторов банков-банкротов.

Сценарий №2: "Перспективный"

Если решение КСУ о признании закона о системе гарантирования вкладов неконституционным будет иметь немедленное или будущее действие, действия Фонда до вступления в силу этого решения останутся без изменений. Но после вступления его в силу опять же возникает ряд негативных последствий. Кто пострадает от такого решения?

Кредиторы банков-банкротов

Так, кредиторы неплатежеспособных банков теряют надежду на получение своих средств. Почему? Фактически будет остановлена вся исковая работа, предусмотренная действующим законом, по отношению к владельцам и лицам, причастным к доведению банков до банкротства, целью которой является привлечение виновных к ответственности и взыскание убытков причиненного кредиторам ущерба. Поэтому владельцы и связанные лица смогут безнаказанно сидеть на выведенных активах.

Вкладчики работающих банков

Пострадают и вкладчики работающих банков, ведь, как и в ретроспективном сценарии, они будут лишены гарантий по своим вкладам, поскольку признание закона неконституционным приведет к отмене гарантированной суммы. Как неоднократно отмечали в ФГВФЛ и НБУ, гарантированная сумма - один из факторов восстановления доверия клиентов к банковскому сектору, влияющий на стабильность его функционирования. Более того, возникает вопрос, кто в случае банкротства любого банка будет возвращать им вклады?

Кто же выиграет по обоим сценариям?

Если решение КСУ о признании закона о системе гарантирования неконституционным имеет такие последствия, неужели существует кто-то, кто заинтересован в нем? И почему именно сейчас КСУ возобновил работу по рассмотрению этого представления?

Ответ на эти вопросы фактически лежит на поверхности. Удивительным образом совпадают во времени рассмотрение КСУ в закрытом режиме вопросов о соответствии Конституции закона о системе гарантирования вкладов и только что принятый "антиколомойский" закон, который, среди прочего, сделал невозможным возвращение прежним владельцам выведенных с рынка банков, в том числе национализированного "ПриваБанка".

Кроме того, практически одновременно с "реанимацией" конституционного производства по закону о системе гарантирования вкладов, КСУ принял решение о неконституционности части первой статьи 79 Закона о банках и банковской деятельности, что фактически позволяет любому оспаривать в судах решение НБУ, в частности, и о признании банков неплатежеспособными и об отзыве их лицензий.

Если указанные законы КСУ признает неконституционными, бывшие собственники, акционеры, топ-менеджеры, связанные с банками лица и крупные должники, которые изначально не намеревались возвращать взятые в этих банках кредиты, получат безграничные возможности избежать какой-либо ответственности за доведение банков до банкротства. Кто же эти лица? Большинство из них, несмотря на махинации с банковскими активами, можно и сегодня найти в списке Forbes. А кредиторы, которые доверили свои средства банкам, и налогоплательщики останутся ни с чем.