Навіщо в Раді пропонують знизити оподаткування для виробників сигарил

Народний депутат Євген Петруняк вніс до Верховної ради законопроект, яким пропонує зменшити оподаткування сигарил. Єдиним їх виробником в Україні є Винниківська тютюнова фабрика.

На думку експертів, запропоновані зміни дозволять повернути "сигарильні схеми" тіньового продажу тютюнових виробів і знизити акцизний податок на них від 2 до 20 разів. У податковому комітеті кажуть, що шансів провести законопроект без скандалу і публічного розголосу немає.

"Сигарильна схема"

Згідно зі свіжими даними дослідження Kantar Україна, за час війни частка нелегальної тютюнової продукції в Україні у 2022 році зросла до 22%.

З початку року бюджет воюючої країни втратив через нелегальні сигарети понад 20 млрд грн. Втім, постійна боротьба з нелегальним ринком, яку декларують і правоохоронці, і ДФС, і комітет з питань бюджету та податкової політики, не заважає депутатам подавати ініціативи, що лобіюють повернення тіньових схем, які призведуть до ще більших втрат бюджету.

Одна з таких схем діяла з 2016 по 2020 рік. Йдеться про продаж менш популярного продукту – сигарил – під виглядом сигарет зі сплатою суттєво меншого акцизного податку.

Основою для схеми були різні способи нарахування податку на два види тютюнових виробів. На сигарети акциз нараховується поштучно (специфічний) і з вартості пачки (адвалорний). Плюс є мінімальна сума податку з пачки.

Сигарили ж донедавна оподатковували тільки на вагу. Це пояснювалось технологією: ці вироби повинні бути повністю з тютюну (замість сигаретного паперу – тютюнове листя або коричневий папір на тютюновій основі). Утім, саме тут ховалась основа для тіньової схеми.

Виробник отримує у ДФС акцизні марки відповідно до задекларованого обсягу виробленої продукції. З "пачки" із двох сигарил виробник сплачує податок за 1-1,4 грама. Якби це була пачка із 20 сигарил – податок був би в 10 разів більшим.

Однак, якщо не випускати такі пачки, а просто декларувати їх велику кількість – можна отримати багато "зайвих" дешевих марок і клеїти їх на звичайні сигарети. Таким чином “економлячи” мільйони гривень податкових відрахувань.

У зловживаннях в такий спосіб ще 2017 року підозрювали "Винниківську тютюнову фабрику" (також відома як Львівська тютюнова фабрика) – єдиного в Україні виробника сигарил.

Винниківська тютюнова фабрика (фото: uk.wikipedia.org)

Відповідно до тодішньої звітності, у портфелі компанії майже 80% продукції займали саме сигарили. Натомість, за даними роздрібних мереж, реальна частка не перевищувала 9%.

Експертна оцінка втрат бюджету від "сигарильної" схеми лише за півроку 2016-го становила близько 500 млн грн. Також "сигарильні" акцизні марки на звичайних сигаретах виробництва львів’ян знаходили і правоохоронці під час обшуків.

За даними експертів Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України, різниця між "сигарилами" і сигаретами насправді полягала лише в кольорі паперу, в який їх загортають.

У 2021 році схему прикрили: акцизний податок на сигарили почав розраховуватися так само, як і на сигарети. Крім того, було заборонено продавати пачки менше, ніж на 20 сигарил. А на кожній пачці потрібно тепер вказувати їхню кількість.

"Податкова знижка" у 20 разів

Тепер схему хочуть повернути. Напередодні на сайті Верховної ради з’явився законопроект депутата від партії “Слуга народу” Євгена Петруняка №8174, який дозволить “Винниківській тютюновій фабриці” платити у 2-20 разів менше акцизного податку зі своєї продукції.

За даними громадських організацій, Петруняк уже не вперше лобіює інтереси підприємства. Зокрема, автор пропонує до 31 грудня 2023 року не застосовувати ставки та мінімальне акцизне зобов’язання до сигарил, не наносити на марку акцизного податку на сигарили додаткове позначення щодо кількості штук в пачці, як і не вказувати кількість сигарил в одній упаковці (читай: дозволити продавати менш як 20 шт. у пачці).

За словами голови експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Бориса Кушнірука, дозвіл продавати сигарети поштучно дасть змогу продавати “сигарили” без маркування акцизними марками, а отже геть без сплати податку.

"У 2023 році акциз на пачку сигарет складатиме майже 42 грн. Водночас згідно із запропонованими змінами, з пачки сигарил у 20 штук треба буде сплатити акциз близько 20 грн. Тобто, у разі відновлення старих схем, з кожної пачки держбюджет недоотримає 22 грн! Але і це не все. Ще більш цікавим для вигодонабувачів цього законопроекту те, що відновлюється можливість, коли виробник декларує та сплачує податок з пачки з 2 сигарил (у 2023 році він становитиме близько 2 грн), а виробляє та продає пачку з 20 сигарил. В такому разі втрати бюджету становитимуть майже 40 грн на кожній пачці", – підрахував Кушнірук.

Крім того, за його словами, сам факт поштучного продажу "сигарил" стимулюватиме неконтрольований їх продаж, зі зростанням їхнього обороту у десятки разів та поширення тютюнопаління.

За словами першого заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка, документ навряд чи потрапить до сесійної зали.

"Шанси на прийняття цього законопроекту – "нуль", шанси на те, що його будуть тягнути й це не викличе скандалу – "нуль". Львівській тютюновій фабриці треба б розібратися з "дьюті фрі" та ситуацією на цьому ринку, а потім пропонувати якусь іншу модель оподаткування. Переді мною звіт Kantar від жовтня 2022 року, – і там виробники продукції маркованої для "дьюті фрі", яка реалізується нелегально. Згідно з цим звітОМ, Комплімент 52%, Маршал 15%, Винниківська тютюнова фабрика (вона ж Львівська тютюнова фабрика) 56%. Я б на їх місці переживав, щоб раптом не заборонили виробництво "дьюті фрі" і не поцікавились, чому воно зараз виробляється", – сказав депутат в коментарі РБК-Україна.

"Я не буду підтримувати цей законопроект, у мене аргументовані підозри, що ринок тютюну у нас переповнений нелегальною продукцією, в тому числі з цієї фабрики. Тому давайте спочатку перестанемо дурити державу, а потім будемо просити про податкові знижки", – резюмував він.