Национализация "Мотор Сичи". Почему власть только сейчас взялась за предприятие

В марте 2021 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что приватизированное в 90-х предприятие "Мотор Сич", которое производит авиационные двигатели и газотурбинные установки, вскоре перейдет в госсобственность. Позже президент Владимир Зеленский ввел в действие это решение СНБО, дав, таким образом, старт процессу национализации предприятия.

В то же время РБК-Украина стало известно, что Антимонопольный комитет Украины отклонил четвертую заявку китайских инвесторов на концентрацию контрольного пакета акций "Мотор Сичи", поданную в конце 2020 года, в связи с введением в январе 2021 года санкций против них решением СНБО и указом президента.

О том, какое будущее ждет предприятие, есть ли перспективы у Украины в международном арбитраже и что недоговаривают Вячеслав Богуслав и Томаш Фиала о концентрации акций китайцами – в материале РБК-Украина.

Холодная война за предприятие

Как известно, решению о национализации "Мотор Сичи" предшествовало применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов предприятия в январе этого года. В частности, в отношении Business House Helena и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.

Интерес к китайским инвесторам, которые сконцентрировали 56% акций предприятия, украинские правоохранители начали проявлять еще с 2017 года. Так, в июле 2017-го главное следственное управление СБУ открыло криминальное производство по ст. ст. 14, 113 Уголовного кодекса "Диверсия".

Участникам сделки инкриминировалось намерение "подорвать обороноспособность Украины путем противоправной передачи Китаю технологий военного и двойного назначения".

"Представители компании-нерезидента имеют намерение противоправно сконцентрировать пакет акций, который превышает 50% голосов в высшем органе управления акционерного общества, и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных и оборонных заказов", – заявили тогда в СБУ.

Тогда же Шевченковский районный суд Киева арестовал акции "Мотор Сичи", которые числятся на счетах Dragon Capital и принадлежат ряду компаний, аффилированных с китайцами - Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама).

Адвокаты, представляющие в украинских судах китайских инвесторов, неоднократно заявляли, что в рамках этого производства за все эти годы не было ни следственных действий, ни одного подозреваемого, соответственно дело абсолютно бесперспективно, и не предполагает, чтобы кто-то в последствии мог быть притянут к уголовной ответственности.

Активных действий со стороны правоохранителей не было вплоть до 7 июня 2019 года – до момента, пока Антимонопольный комитет не получил совместное заявление "Укроборонпрома" и китайских компаний на концентрацию более 25% и 50% акций "Мотор Сичи". В конце ноября комитет продолжил рассмотрение заявки, однако, как рассказывал советник главы "Укроборонпрома" Руслан Корж, к июлю 2020 госконцерн больше не претендовал на долю в "Мотор Сичи".

Трудности перевода

В декабре 2019 года владелец предприятия – Вячеслав Богуслаев – заявил, что был вынужден продать акции стратегическому инвестору Skyrizon Aircraft Holdings Limited, так как предприятие нуждалось в существенных финансовых вливаниях.

Спустя два года тональность Богуслаева разительно изменилась. Выступая на недавнем заседании комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки он заявил, что китайские инвесторы "Мотор Сич" не выполнили условия инвестиционной программы, предусмотренные соответствующими соглашениями.

"Никакого договора об инвестициях со стороны китайских товарищей (в Мотор Сич, – ред.) – нет. Они нас обманули", – сказал Богуслаев.

По его словам, он регулярно проводит телемосты с китайской стороной и призывает их не нарушать украинское законодательство.

"Ни китайских инвесторов, ни китайской инвестпрограммы. Обещания есть: в договоре приобретения акций записано, что в 2018 году должны $100 млн и $150 млн – всего $250 млн. Ни копейки!" – утверждает Богуслаев.

В то же время он заявляет, что с китайской стороной есть договор займа, согласно которому "Мотор Сич" должна в 2026 году вернуть $100 млн.

Однако, о каком именно "договоре о приобретении акций" идет речь, неясно. Сам Богуслав еще в 2017 году открещивался от того, что он имеет к этому какое-то отношение и предлагал задавать вопросы Томашу Фиале – генеральному директору украинской инвестиционной компании Dragon Capital, которая и вела сделку по продаже акций предприятия.

Вячеслав Богуслаев утверждает, что китайские инвесторы не выполнили условия инвестиционной программы (фото: liga.net)

"Я гражданин Украины. Биржа в Киеве по продаже и покупке акций работает. Я слежу за ней каждый день. Поэтому я не могу дать комментарий. Есть организация Dragon Capital. Она может что-то сказать, поскольку они являются держателями акций. Понятия не имею, где и как они покупали", – заявил Богуслаев.

Впрочем, декларации президента "Мотор Сичи" говорят о другом. Так, в 2015 году среди ценных бумаг Богуслаев указал 328 587 акций АО "Мотор Сич", что неудивительно, поскольку бизнесмен с 1988 года был гендиректором этого госпредприятия.

В 2016 году у него уменьшается количество акций "Мотор Сич" до 21 598, а инвестиционный доход составляет 1,66 млрд грн. Так же одновременно приобрели в собственность акции Likatron Enterprises Limited (9,99%) и Ван Синьлея (5,01%) – с 3 квартала 2016 года.

Неподдельный интерес

На вопрос о причастности к продаже "Мотор Сичи" Томаш Фиала в июле 2019 года сообщил, что Dragon Capital выполнял только функции хранения акций, не имея мандата на их покупку.

Спустя два года в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он уточнял, что осведомлен о том, кто владеет какими пакетами акций предприятия и призывал к "осторожному проведению национализации, поскольку деньги на приобретение пакета акций "Мотор Сичи" выдавались государственным "Банком развития Китая", сумма кредита которого составляла больше $500 млн.

На самом деле, согласно данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA), сегодня 60,5% акций "Мотор Сич" учитываются именно на счетах, открытых в депозитарном учреждении компании СП ООО "Драгон Капитал".

Скупка акций компанией Dragon Capital началась в 2014 году – после того, как The Bank of New York Mellon (США) свернул свою GDR программу по акциям "Мотор Сичи" (по состоянию на март 2014 держал 234 тыс. акций, то есть более 11%), именно компании группы Dragon Capital скупали эти акции во втором полугодии 2014 и в середине 2016 (как раз в период продажи Богуслаевым надлежащего непосредственно ему пакета).

Максимально Dragon Capital держал около 10-11% акций "Мотор Сичи".

В 7 июня 2017 кипрская DRGN Limited продала белизскому оффшору Twinstar Holdings S.A. 6,23% акций на сумму 340 млн грн по цене 2625 грн за штуку. В результате прибыль компании составила более 50 млн грн.

Всего же за 2014-2016 годы компании из группы Dragon Capital купили не менее 300 тыс. акций (14% от общего числа) на сумму не менее 659 млн грн.

Позднее, в марте 2018 года кипрская TEXVILLE LIMITED также выкупила у неплатежеспособных банков 0,47% акций "Мотор Сичи". Эта компания является одним из собственников ТОВ "Форум Славутич". TEXVILLE LIMITED также является основателем ТОВ "ПОЛІДРОМОС", которая, согласно реестру, официально принадлежит Томашу Фиале, а компания зарегистрирована в офисе Dragon Capital.

Кроме того, на счету у СП ООО "Драгон Капитал" есть акции, принадлежащие в том числе Skyrizon Aircraft Holdings Limited, которая попала под санкции, а также Business House Helena, AG, Enfields Trade & Capital Corp., Waldo Trade Ltd., Granum Corporation, которые подконтрольны также включенной в санкционной список Beijing Skyrizon. При этом счета по крайней мере трех из них – Granum Corporation, Business House Helena и Enfields Trade & Capital Corp. последовательно отличаются на один номер (69, 70, 71), что свидетельствует о том, что они открывались в одно время, по всей видимости, с целью размещения акций предприятия.

Китайский "привет"

В конце прошлого года китайские инвесторы предприятия инициировали международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины свои потери в размере $ 3,6 млрд. Причем исковая сумма постоянно растет.

МИД Китай также отреагировал на происходящее, направив украинскому правительству ноту протеста, в которой потребовал обеспечить надлежащую защиту китайских инвесторов.

Если в 2019 году КНР была главным торговым партнером Украины с $12,79 млрд, в 2020-м этот показатель увеличился до $15,4 млрд, то сейчас перспектива торговых и дипломатических отношений между Киевом и Пекином под вопросом, считает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

"При этом абсолютно не обсуждается роль двух ключевых фигур, "благодаря" которым Украина оказалась на такой политической растяжке - ни СНБО, ни другие официальные органы и лица государства в публичной плоскости не поднимают вопрос необходимости установления виновных и причастных к продаже стратегического предприятия, которое теперь государство вынуждено национализировать, неся ощутимые издержки", – считает экономист.

В частности, по его словам, речь идет о Вячеславе Богуслаеве и Томаше Фиале, которые располагают полным массивом данных относительно всех деталей сделок – происхождение денег, логистика дробления и передачи пакетов акций, конечные данные своих контрагентов и их связи с государственными компаниями КНР и России, могли бы помочь Украине защитить свои интересы в арбитраже, где цена вопроса почти 100 млрд грн. Это при том, что продажа акций происходила через офшоры, и налоги в Украине по этим операциям заплачены не были.

"При этом Вячеслава Богуслаева мы видели лишь на заседании СНБО с коротким выступлением про то, что китайцы его обманули и денег не дали (при этом его сын Александр Богуслаев в прошлом году купил остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро), а Томаш Фиала ходит на эфиры и рассказывает, что китайские инвестиции не просто были, а они финансировались за счет государственного кредита и бить горшки на таком уровне просто опасно", – добавляет он.

В Офисе президента не исключают, что Украина может потерять определенные позиции на китайском рынке (фото: twitter.com)

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко добавляет, что сделку с самого начала патронировали на уровне государств и официальное участие украинских топ-чиновников – наилучшее тому доказательство.

"Украина и Китай вели диалог по этому проекту на высшем политическом уровне. Поэтому Киев теперь не может открещиваться от предоставленных Китаю политических гарантий. Ни одна цивилизованная страна не может так "кинуть" своего партнера: могут меняться лица во власти, но не может меняться позиция. Иначе все будут воспринимать Украину как несубъектное недоговороспособное failed state. Киев таким демаршем создал очень плохой политический прецедент, который закроет многие возможности для долгосрочного сотрудничества, и не только с Китаем", – убежден эксперт.

Стоит отметить, что заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква также не исключает того варианта, что Украина может потерять определенные позиции на китайском рынке. Однако, по мнению чиновника, такие риски есть всегда и везде.

Как бы там ни было, ущерб для бюджета Украины и ее инвестиционного имиджа еще предстоит оценить. Как и то, выиграет или проиграет государство от столько радикального решения, как национализация предприятия.

Открытыми также остаются вопросы, почему Антимонопольный комитет изначально не увидел проблем в сделке по продаже акций стратегического завода китайцам, а Служба безопасности так и не заслушала всех причастных к делу в отношении продажи "Мотор Сичи".