Наталія Курашко: Відновлення парку важкої медичної техніки триватиме роками, а потрібно вже зараз

Нещодавно Міністерство охорони здоров’я отримало право закуповувати складне медичне обладнання – магнітно-резонансні томографи (МРТ) та лінійні прискорювачі. За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, це ще один крок покращення якості медичної допомоги та діагностики для українських пацієнтів.

У 2023 році на закупівлю техніки за цією програмою передбачено майже 2,3 млрд гривень. При цьому медобладнання буде в першу чергу постачатиметься для медзакладів, які надають допомогу військовослужбовцям та онкопацієнтам. В інтервю РБК-Україна керівник одного з ключових постачальників подібної техніки – "Артек Медікал Груп" – Наталія Курашко роповідає про те, як працює галузь під час війни.

– Коли йдеться про такі великі суми, а мова про понад 2 мільярди гривень, хтось має поставити питання: навіщо витрачати такі кошти зараз, коли українці щоденно збирають гроші на дрони, амуніцію для ВСУ?

– Це рішення ухвалювалось на рівні МОЗу, Кабміну, Комітету Верховної ради. Впевнена, вони зможуть відповісти на це питання краще за мене, бо мають набагато більше інформації. Я зі свого боку можу лише переказати те, що чую від лікарів. Через війну, а до цього – через пандемію ковіду багато хто з українців відверто ігнорує профілактичні огляди та стан власного здоров’я. Натомість здоров’я громадян має стати одним з пріоритетів держави.

Ми ж розуміємо, які втрати зазнала наша країна – тисячі були вбиті загарбниками, тисячі – загинули, захищаючи Батьківщину, мільйони стали біженцями. Ті, хто зараз в країні й ті, хто повернеться, повинні бути здоровими та якомога довше вести активний спосіб життя, щоб відновити країну після війни. Будуть й інші наслідки: поширення онкології, серцево-судинних захворювань, в тому числі у запущених стадіях – це те, до чого потрібно готуватися вже зараз. Тож, на мою думку, це цілком виправдане, а головне – своєчасне рішення. Врешті, здорове населення – це гарантія того, що Україна відновиться та буде розвиватися.

– Проте війну Україна ще не виграла. Я бачила заклики про те, що краще б ці кошти направили на снаряди…

– Знов-таки, я не можу коментувати такі питання. Але давайте я вам наведу приклад. Зараз ми постачаємо 55 C-аркових систем за угодою за результатом тендеру, який проводило ДП "Медичні закупівлі України". Це повністю цифрові рентген-апарати, які використовуються в операційних під час виконання операції. Зокрема, вони дозволяють лікарям-хірургам бачити деталі кульових та осколкових поранень, бойових травм.

Що важливіше – життя наших захисників або снаряди? – Дякувати Богові, я таких складних рішень, на що важливіше виділяти гроші, не приймаю. Ми просто робимо те, що в наших силах, щоб якомога швидше нове якісне обладнання, яке необхідно нашим лікарям для їх роботи, потрапило до них, і вони могли робити свою справу. Кожен зараз має бути на свому місті й виконувати свою роботу якнайкраще.

Для прикладу, для розміщення замовлення за ці системи ми заплатили за них виробнику 30% вартості, не отримавши не копійки від держави. Кошти на казначейський рахунок надійшли наприкінці грудня минулого року, та використати ми їх змогли тільки у березні цього року. Дякуємо виробнику, що виробництво зазначених систем не зупинилося, й ми змогли їх забрати у березні-квітні. 39 систем ми вже передали медичним установам, насамперед до тих регіонів, де надають допомогу нашим військовим: Ізюм, Запоріжжя, Харків, Полтава, Миколаїв, Одеса…

– Наскільки війна вплинула на логістику у вашій сфері? Багатьом українським компаніям в інших галузях довелося майже повністю перебудовувати ланцюжки постачання через війну.

– Ми повністю перебудували наші логістичні шляхи у зв’язку із відмовою іноземних компаній працювати в Україні. Особливо важко було перші 3 місяці після 24 лютого. Окрім цього ми були вимушені відправляти дуже дорогий товар безпосередньо замовникам, минаючи наші складські приміщення у Київській області. І станом на сьогодні питання логістики МРТ залишається досить складним.

МРТ – це не серійний товар. Так, у виробників є моделі. Але фактично в кожному випадку це унікальна система, яка формується під конкретну потребу лікувального закладу. До її складу повинні включатися система радіочастотного захисту, системи охолодження та кондиціювання тощо. Тобто це технологічно складна техніка, яка потребує спеціальних умов доставки та зберігання.

Навіть зараз у зв’язку з агресією російської федерації дуже складно запрошувати іноземні логістичні компанії та іноземних фахівців в Україну, щоб вони брали участь в доставці й монтажі обладнання. При цьому постачальник має дуже обмежений час, щоб привезти все в країну, під'єднати до електромережі та охолодження. Тому наша компанія вклала великі кошти для створення умов зберігання та безперервної подачі електроенергії для техніки. Дуже складною ситуація була восени минулого року та взимку.

Ми витратили багато зусиль та часу на пошук складських приміщень, які б відповідали умовам зберігання габаритного обладнання, у тому числі обладнання з джерелами іонізуючого випромінювання. Склад, який зараз орендує наша компанія, відповідає європейським вимогам та пройшов сертифікацію Державної інспекції ядерного регулювання України. Він має спеціальну систему вентиляції, кондиціювання, систему відповідного температурного режиму, генератори, щоб підтримувати всі ці системи, та багато іншого. Коли представники фірми-виробника побачили цей склад, в них зникли будь-які сумніви, що з обладнанням все буде добре і під час транспортування, і під час зберігання.

– На які інші аспекти роботи вплинула війна?

Нашу сферу взагалі складно порівнювати з якимось іншими галузями. Та ж логістика для нас – це ж не тільки транспорт, як такий, не тільки склад. Найголовніше – люди. Частина фахівців виїхала з країни, на жаль, частина пішла на фронт. Я пишаюсь тим, що всі наші співробітники залишились тут, й компанія не зупинила роботу ані на день, продовжила працювати та виконувати свої зобов'язання, навіть коли над головами літали ракети. Це не перебільшення, до речі.

У нас був великий контракт із ДП "Медичні закупівлі України" на постачання 24 ангіографів. Це великі рентген-апарати. Один важить близько 5 тонн. А до нього йде джерело безперебійного живлення ще на півтори тонни. Коли ми везли цю техніку в Україну, нам всі казали, що ми ненормальні: веземо обладнання на мільйони, коли в країні повномасштабна війна. Але ми виконали свої зобов'язання перед державою та суспільством попри все.

Сьогодні 21 з цих 24 ангіографи працюють у лікарнях у різних регіонах України. Ба більше, ми ввели їх в експлуатацію силами наших, українських спеціалістів, бо через війну привезти німецьких фахівців було неможливо. А ми працювали й працюємо, ані на мить не зупиняючись. Восени 2022 року, пам’ятаєте що було? – А ми в цей час вводили в експлуатацію МРТ, якому потрібне безперебійне живлення. Ось так.

– Чи змінилася структура попиту з боку медзакладів?

– Це складне питання. На територіях, які були або залишаються під окупацією, багато обладнання було просто знищено, втрачено. Тому попит є й буде. Але є й брак коштів. Тому, наприклад, у шпиталь МВС в Чернігові ми подарували захисне рентген-скло, і тепер у них приміщення повністю готове до встановлення комп'ютерного томографа. Ми не знаємо, чи куплять вони його у нас, і коли у них з'являться гроші на цю техніку. Але в будь-якому випадку будь-який КТ там стане ідеально. Для Київської міської дитячої клінічної лікарні №1 через фонд “Твоя опора” ми передали інжектор для введення контрасту. Він також був вкрай необхідний. Подібні потреби є багато в кого…

– Чи є у вас дані, скільки обладнання було втрачено через війну?

– Такі дані є, мабуть, тільки в МОЗ. Але я розумію, що втрати вимірюються сотнями мільйонів гривень. Розумієте, МРТ повинні бути постійно підключені до електроенергії, щоб працювали охолоджувачі. Якщо живлення не буде, обладнання втрачатиме гелій. Це означає технічну смерть для магніту. На все обладнання, яке ми постачаємо, ми завжди встановлюємо системи безперебійного живлення. І це далеко не прості "безперебійники", бо така техніка вкрай чутлива до найменших відхилень.

Але все одно, коли були ракетні обстріли та відключення електроенергії, я знаю, що частина техніки в медзакладах постраждала не від ракет, а саме від того, що не було живлення.

Щоб відновити парк техніки, відновити всю систему, нам потрібні будуть роки й наполеглива згуртована робота. Головне – не заважати один одному якимись інтригами, фейками у ЗМІ, а якісно робити свою справу.

– Чи очікуєте ви посилення конкуренції, в тому числі недоброчесної, через рішення про виділення коштів на закупівлю МРТ та прискорювачів?

– Для цього ринку конкуренція має два відокремлених рівні. Перший – це конкуренція виробників. Це компанії зі світовими іменами. Вони конкурують технологіями, в першу чергу. Якістю своєї продукції. Виробник, з яким працюємо ми, лідер за всіма показниками…

– Ви свідомо не називаєте назву компанії-виробника, з якою працюєте? Бо я знаю, про якого виробника йде мова і думаю, що читачам було б теж цікаво дізнатися.

– Я можу сказати, що ми працюємо з флагманом індустрії, який забезпечує МРТ понад 55% світового ринку. Не українського, а, підкреслю, світового! Але я не хочу, щоб хтось мене звинуватив у рекламі чи ще у чомусь. На жаль, зараз ми спостерігаємо спробу зашкодити репутації "Артек Медікал Груп". Нас раптом назвали “маловідомою компанією”, хоча ми взагалі єдина компанія в Україні, яка працює безпосередньо за прямими контрактами із виробником.

– Давайте все ж я уточню: "Артек Медікал Груп" співпрацює з Siemes Healthineers?

– Ми цього не приховуємо… Але я хочу повернутися до своєї тези. "Артек Медікал Груп" – єдина компанія, яка працює з виробником подібного обладнання за прямими контактами. Прямий договір фізично виключає будь-яких третіх осіб, будь-які офшори, тим більше “відмивання”. Цього всього фізично бути не може. Гроші заходять з Казначейства до нас, а потім відразу – виробнику. Це забезпечує швидкість та прозорість роботи, відсутність зайвих витрат і відсутність будь-яких ризиків. І це, одночасно, накладає великі обмеження та збільшує вимоги до нас.

Наприклад, ми програли тендер на закупівлю КТ для Охматдиту. Але переможець відмовився постачати обладнання за запропонованою ним самим ціною, бо це б завдало йому збитків. Ми взяли на себе зобов'язання поставити це обладнання і, попри збитки, виконуємо цей контракт. Бо це ж репутація України! Бо це ж Охматдит! Найбільша та найкраща дитяча лікарня в країні.

З кращими лікарями, із зірками найвищого рівня, до яких приїжджають навчатися з усього світу. Працювати з такою клінікою, дати можливість цим фахівцям працювати на новітньому, найкращому у світі обладнанні – заради цього легко можна закрити очі на збитки. Не кажучи вже про дітей – наше майбутнє, які повинні отримувати високоякісне лікування тут, в Україні.

Але ми не хочемо і не будемо піаритись на таких випадках. Наша мета – завоювати довіру, з одного боку, у виробника, а з іншого – у наших лікарів. І я вважаю, що попри кількість контрактів, які ми вже виконали, нам потрібно ще 8-10 років наполегливо працювати над тим, щоб досягнути того статусу, якого ми прагнемо. Зараз ми щоденно займаємось цією роботою, виконуємо всі контракти якісно та в встановлені строки. І так, ми віримо, що Україна, українці, українська система охорони здоров’я заслуговують на найкраще обладнання і, відповідно, ми повинні мати репутацію надійного партнера.

– Добре, повернімося до конкуренції. Який другий рівень?

– Другий рівень конкуренції – це конкуренція дистриб’юторів, реселерів. Наразі навряд чи можна очікувати суттєве збільшення кількості таких компаній, адже в першу чергу це великі інвестиції й жорсткі умови роботи за європейськими стандартами, до яких мало хто готовий. Я вже наводила приклади, а це тільки верхівка айсберга.

Наприклад, у нас є рамковий контракт про співпрацю з виробником. І на кожний апарат – окремий контракт. При цьому за цими документами ми маємо право лише продати обладнання українському медзакладу та організувати роботу щодо його завезення в країну, монтажу та введення в експлуатацію. В експлуатацію обладнання вводить українське представництво виробника. Враховуючи нашу роль, всі фінансові ризики несе наша компанія. Якщо змінився курс, якщо держава, як зараз, затримує виплати по контрактах – це все наші ризики. Виробник у будь-якому випадку отримує від нас повну вартість обладнання перед відвантаженням. Хто з бізнесу сьогодні готовий ризикувати так?

Окрім цього це постійний аудит з боку виробника, який виконують представники Big4 – Великої четвірки. Зараз він відкладений через війну. Але просто щоб розпочати таке партнерство потрібно пройти найжорсткіший комплаєнс. Наша діяльність повністю прозора, повністю контрольована. Якщо ти співпрацюєш з виробником світового рівня, зі світовим лідером, інакше просто не може бути. Ми відкриті на 101%.

– Але все ж були публікації, в яких висловлювалися сумніви щодо прозорості вашої діяльності…

– Так, були. Це, на жаль, прояв недоброчесної конкуренції, про який сказали вже ви, а не я. Чому такі випадки мають місце? – Я думаю, тому що на ринку є компанії, які працюють через фірми-прокладки в інших країнах. Відповідно, вони не можуть запропонувати обладнання аналогічного класу за такими цінами як ми.

Це, на жаль, не перший випадок. Раніше нас пов’язували з Тимошенко, якого я тільки по телевізору бачила, з людьми, чиї прізвища я взагалі ніколи не чула. Це все повна маячня. Наша діяльність повністю прозора. Простий приклад: наразі ми займаємось постачанням комп'ютерного томографа для Головного військового клінічного госпіталю за проєктом Німецького уряду. Обладнання буде в Україні наприкінці травня – на початку червня. Чи буде уряд Німеччини співпрацювати з компанією, в якій сумнівається? – Риторичне питання.

– Добре, це питання знято. Але є факти щодо різної вартості однакових апаратів.

Так, ми бачили цю статтю та звернулися до видання з вимогою видалити неправдиві твердження. Якщо вони цього не зроблять, ми будемо подавати в суд. Робота з юристами вже ведеться.

Ми також пояснювали, звідки така різниця, публічно. Але давайте я спробую додати деталей. Як я казала, кожна система конфігурується під потреби кінцевого споживача. Наприклад, система для Інституту рака повністю задовольняє потреби лікарів онкологів, дозволяє робити 3D-флюроскопію, біопсію та лікування безпосередньо під контролем КТ з мінімальною дозою випромінювання, що є найбільш щадним режимом для пацієнтів. Конфігурація цього КТ повністю відповідає світовим стандартам діагностиці та лікування онкологічних захворювань. А в конфігурації апарату для Охматдиту таких опцій немає. Та вони їм і непотрібні, бо завдання для КТ в Охматдиту зовсім інші.

Тобто всі ці та багато інших опцій були виключені з системи для Охматдиту. Але вони є в обладнанні для Інституту раку. Плюс в першому випадку одна робоча станція, в другому – дві. Плюс я вже казала, що для Охматдиту це було постачання за ціною нижче собівартості. Ось і все. Я розумію, що коли бачиш числа 30 та 45 мільйонів, нібито на одну й ту саму техніку, виникають питання. Але чомусь автори публікації навіть не спробували розібратися. Вони не поцікавились, а є взагалі хоча б одна скарга на нашу компанію з боку якогось лікаря, з боку якогось медзакладу? Що ми щось не зробили або зробили не так?

І ще один важливий нюанс, який не врахували замовники та виконавці цієї атаки. Наші засновники ухвалили рішення, що весь прибуток, який є, після виплати податків, залишається в компанії. Ми не розподіляємо та не виводимо прибуток, а вкладаємо його в проєкти задля майбутнього нашої країни. Тому в нас є резерви для виконання навіть збиткових контрактів. Все це ми можемо продемонструвати в судовому процесі. Бо така позиція – це інвестиції в нашу репутацію.

Ми хочемо прозоро та відкрито працювати з медзакладами, з кращими фахівцями, чиї імена знають не тільки в Україні. Давати їм можливість вирішувати свої медичні завдання на кращому у світі обладнанні. Це наш внесок у справу розвитку української системи охорони здоров’я.