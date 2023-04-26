"Наші аптеки – гарант якості ліків". Як мережа аптек "Подорожник" контролює якість препаратів

Якісні ліки – запорука ефективної боротьби з хворобами. Важливо бути впевненими у препаратах, коли мова йде про здоров’я, яке не купиш за ніякі гроші. Комерційний директор найбільшої мережі аптек "Подорожник" Андрій Паніматченко відповідає за асортимент аптек компанії. В спецпроекті РБК-Україна він розповів, чому в "Подорожнику" лише якісні товари та препарати, як їх контролюють і що робити людині, коли є сумніви.

– Мережа аптек "Подорожник" – найбільша за кількістю аптек. Наскільки широким є ваш асортимент?

– У нас понад 1500 аптек і це не просто так. З кожною новою аптекою збільшується асортимент. Зараз він налічує понад 20 000 товарів і невпинно поповнюється новими згідно з попитом людей. Наша мета – це доступ всіх українців до широкого вибору якісних ліків і надійна фармопіка. Для нас важлива й підтримка українських виробників препаратів. Адже це посилення економіки, робочі місця та інвестиції. Тому серед нашого асортименту більшість виробників є українськими. Одразу хочу розвіяти всі міфи щодо ефективності та якості наших препаратів. Ліки українських виробників нічим не поступаються іноземним.

– Розкажіть про вибір товарів у аптеках "Подорожник" для підтримки здоров’я загалом?

– Наші аптеки – місце, де крім необхідних ліків, є все для профілактики та догляду за собою. Адже здоров’я людини – це комплексний підхід і ми турбуємось, щоб його надавати повноцінно та якісно. З кожною поставкою засобів ми додаємо нові одиниці, які вирішують більш широкий спектр проблем. Зокрема, у нас є косметика, лікувальні шампуні, які допомагають впоратись із лупою чи жирністю волосся та інше. Особливу увагу хочу звернути на вітаміни і харчові добавки для профілактики недуг у майбутньому. Ми дбаємо про великий вибір таких засобів і забезпечуємо його, щоб закрити індивідуальну потребу кожного. Адже де аптека, там життя – здорове та свідоме.

Ще вчора ми шукали товари по всій Україні, сьогодні ми робимо це і за її межами. Адже в нашому асортименті представлені торговельні марки з Польщі, Іспанії, Франції, Литви, Болгарії, Індії, Кореї. Більшість з них мають особливі властивості або унікальні форми випуску, що покращує вибір для наших клієнтів.

Серед широкого асортименту товарів у аптеках "Подорожник" кожен обирає все необхідне для здоров’я, краси та догляду (фото: прес-служба компанії)

– Які етапи перевірки на якість проходять препарати, перш ніж потрапити до ваших аптек?

– У нас відповідальний підхід до якості ліків та всіх товарів, які пропонуємо. Жодна недбалість тут неприпустима, бо маємо справу з найціннішим – здоров’ям людей. Перш ніж викласти ліки на полички, ми отримуємо докази якості – це їхня перевірка у виробника і постачальника, що підтверджена сертифікатами якості та відповідності. Тоді є наш власний вхідний контроль відповідно до ліцензійних умов. Ми ретельно перевіряємо кожну упаковку медзасобу, яка надходить в аптеку. Сервіс у "Подорожнику" – це виключно про якість, тому наші покупці можуть не хвилюватися за це, адже ми дбаємо про них. Коли людина йде за ліками у аптеку "Подорожник", то це означає, що вона у нас їх отримує, як у гаранта якості.

– Як аптеки "Подорожник" забезпечують умови зберігання ліків?

– Тут варто розпочати ще з транспортування. Наші постачальники – перевірені і найбільші в Україні. Ліки для нас вони везуть одразу від виробника і гарантують якісну доставку. Ми також розвозимо ліки, дотримуючись чітких вимог інструкцій. А наші фармацевти постійно здійснюють фармнагляд. Вони стежать за терміном придатності й дотримуються всіх необхідних умов зберігання, які ми створюємо в аптеках.

Фармацевтка мережі аптек "Подорожник" перевіряє норми якості препарату, що надійшов у аптеку (фото: прес-служба компанії)

– Що робити людині, коли вона з різних причин засумнівалась у якості ліків?

– Якщо ці ліки з аптеки, то такої підозри виникнути не повинно. Наші фармацевти готові все вислухати і пояснити людині. Адже мережа аптек "Подорожник" максимально відкрита щодо інформації про товари, які пропонуємо і їх застосування. Якщо цього недостатньо, то доказом є відповідні документи. Сертифікат якості від виробника є в електронному доступі в аптеці і за потреби фармацевт має можливість показати його.

– Як діяти, коли в аптеці пропонують препарати, упаковка яких не задовільна на вигляд?

– У такій ситуації головне – перевірити первинну упаковку. Вона має бути цілісною і це прописано в ліцензійних умовах. Зовнішня ж упаковка може пошкодитися при транспортуванні. На якість ліків це не впливає. У нашого постачальника, як і у нас, відмінна логістика, але навіть попри це, пошкодження трапляються. Якщо людина не задоволена такою упаковкою, то має право не купувати, а фармацевт може запропонувати її замінити на іншу. У наших аптеках ми можемо якісно задовольнити потребу кожного.

Найбільша мережа аптек "Подорожник" працює з перевіреними і надійними постачальниками та виробниками ліків на ринку. Усе заради того, щоб в кожного українця був доступ до сертифікованих та перевірених препаратів і всього широкого та якісного асортименту аптек.