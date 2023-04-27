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"Наши аптеки – гарант качества лекарства". Как сеть аптек "Подорожник" контролирует качество препаратов

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Четверг 27 апреля 2023 09:00
"Наши аптеки – гарант качества лекарства". Как сеть аптек "Подорожник" контролирует качество препаратов Коммерческий директор сети аптек "Подорожник" Андрей Паниматченко (фото: пресс-служба)
Автор: Спецпроект

Качественное лекарство – залог эффективной борьбы с болезнями. Важно быть уверенными в препаратах, когда речь идет о здоровье, которое не купишь за деньги. Коммерческий директор крупнейшей сети аптек "Подорожник" Андрей Паниматченко отвечает за ассортимент аптек компании. В спецпроекте РБК-Украина он рассказал, почему в "Подорожнике" только качественные товары и препараты, как их контролируют и что делать человеку, когда есть сомнения.

– Сеть аптек "Подорожник" – самая большая по количеству аптек. Насколько широк ваш ассортимент?

У нас более 1500 аптек, и это не просто так. С каждой новой аптекой увеличивается ассортимент. Сейчас он насчитывает более 20 000 товаров и постоянно пополняется новыми согласно спросу людей. Наша цель – это доступ всех украинцев к широкому выбору качественного лекарства и надежная фармопика. Для нас важна поддержка украинских производителей препаратов. Это ведь усиление экономики, рабочие места и инвестиции. Поэтому среди нашего ассортимента большинство производителей являются украинскими. Сразу хочу развеять все мифы по эффективности и качеству наших препаратов. Лекарства украинских производителей ничем не уступают иностранным.

– Расскажите о выборе товаров в аптеках "Подорожник" для поддержания здоровья в целом?

– Наши аптеки – место, где кроме необходимых лекарств есть все для профилактики и ухода за собой. Ведь здоровье человека – это комплексный подход, и мы беспокоимся, чтобы его предоставлять полноценно и качественно. С каждой поставкой средств мы добавляем новые единицы, решающие более широкий спектр проблем. В частности, у нас есть косметика, лечебные шампуни, которые помогают справиться с перхотью или жирностью волос и прочее. Особое внимание хочу обратить на витамины и пищевые добавки для профилактики недугов в будущем. Мы заботимся о большом выборе таких средств и обеспечиваем его, чтобы закрыть индивидуальную потребность каждого. Ведь где аптека, там жизнь – здоровая и сознательная.

Еще вчера мы искали товары по всей Украине, сегодня мы делаем это и за ее пределами. Ведь в нашем ассортименте представлены торговые марки из Польши, Испании, Франции, Литвы, Болгарии, Индии, Кореи. Большинство из них обладают особыми свойствами или уникальными формами выпуска, что улучшает выбор для наших клиентов.

&quot;Наши аптеки – гарант качества лекарства&quot;. Как сеть аптек &quot;Подорожник&quot; контролирует качество препаратов

Среди широкого ассортимента товаров в аптеках "Подорожник" каждый выбирает все, что необходимо для здоровья, красоты и ухода (фото: пресс-служба компании)

– Какие этапы проверки на качество проходят препараты, прежде чем попасть в ваши аптеки?

– У нас ответственный подход к качеству лекарств и всех предлагаемых товаров. Ни одна небрежность здесь недопустима, потому что имеем дело с самым ценным – здоровьем людей. Прежде чем выложить лекарства на полочки, мы получаем доказательства качества – их проверка у производителя и поставщика, подтвержденная сертификатами качества и соответствия. Тогда есть наш собственный входной контроль в соответствии с лицензионными условиями. Мы тщательно проверяем каждую упаковку медсредства, поступающего в аптеку. Сервис в "Подорожнике" – исключительно о качестве, поэтому наши покупатели могут не беспокоиться за это, ведь мы заботимся о них. Когда человек идет за лекарством в аптеку "Подорожник", то это значит, что он у нас их получает, как у гаранта качества.

– Как аптеки "Подорожник" обеспечивают условия хранения лекарства?

Здесь следует начать еще с транспортировки. Наши поставщики – проверенные и самые большие в Украине. Лекарства для нас они везут сразу от производителя и гарантируют качественную доставку. Мы также развозим лекарства, соблюдая четкие требования инструкций. А наши фармацевты постоянно осуществляют фармнадзор. Они следят за сроком годности и соблюдают все необходимые условия хранения, которые мы создаем в аптеках.

&quot;Наши аптеки – гарант качества лекарства&quot;. Как сеть аптек &quot;Подорожник&quot; контролирует качество препаратов

Фармацевтка сети аптек "Подорожник" проверяет нормы качества поступившего в аптеку препарата (фото: пресс-служба компании)

– Что делать человеку, когда он по разным причинам усомнился в качестве лекарства?

Если это лекарство из аптеки, то такого подозрения возникнуть не должно. Наши фармацевты готовы все выслушать и разъяснить человеку. Ведь сеть аптек "Подорожник" максимально открыта в информации о предлагаемых товарах и их применении. Если этого недостаточно, то подтверждением являются соответствующие документы. Сертификат качества от производителя есть в электронном доступе в аптеке и при необходимости фармацевт может показать его.

– Как действовать, когда в аптеке предлагают препараты, упаковка которых не удовлетворительна с виду?

В такой ситуации главное – проверить первоначальную упаковку. Она должна быть цельной и это прописано в лицензионных условиях. Наружная упаковка может повредиться при транспортировке. На качество лекарства это не влияет. У нашего поставщика, как и у нас, отличная логистика, но даже, несмотря на это, повреждения случаются. Если человек не доволен такой упаковкой, то имеет право не покупать, а фармацевт может предложить его заменить другим. В наших аптеках мы можем отменно удовлетворить потребность каждого.

Крупнейшая сеть аптек "Подорожник" работает с проверенными и надежными поставщиками и производителями лекарств на рынке. Все ради того, чтобы у каждого украинца был доступ к сертифицированным и проверенным препаратам и всему широкому и качественному ассортименту аптек.

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