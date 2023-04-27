"Наши аптеки – гарант качества лекарства". Как сеть аптек "Подорожник" контролирует качество препаратов

Качественное лекарство – залог эффективной борьбы с болезнями. Важно быть уверенными в препаратах, когда речь идет о здоровье, которое не купишь за деньги. Коммерческий директор крупнейшей сети аптек "Подорожник" Андрей Паниматченко отвечает за ассортимент аптек компании. В спецпроекте РБК-Украина он рассказал, почему в "Подорожнике" только качественные товары и препараты, как их контролируют и что делать человеку, когда есть сомнения.

– Сеть аптек "Подорожник" – самая большая по количеству аптек. Насколько широк ваш ассортимент?

– У нас более 1500 аптек, и это не просто так. С каждой новой аптекой увеличивается ассортимент. Сейчас он насчитывает более 20 000 товаров и постоянно пополняется новыми согласно спросу людей. Наша цель – это доступ всех украинцев к широкому выбору качественного лекарства и надежная фармопика. Для нас важна поддержка украинских производителей препаратов. Это ведь усиление экономики, рабочие места и инвестиции. Поэтому среди нашего ассортимента большинство производителей являются украинскими. Сразу хочу развеять все мифы по эффективности и качеству наших препаратов. Лекарства украинских производителей ничем не уступают иностранным.

– Расскажите о выборе товаров в аптеках "Подорожник" для поддержания здоровья в целом?

– Наши аптеки – место, где кроме необходимых лекарств есть все для профилактики и ухода за собой. Ведь здоровье человека – это комплексный подход, и мы беспокоимся, чтобы его предоставлять полноценно и качественно. С каждой поставкой средств мы добавляем новые единицы, решающие более широкий спектр проблем. В частности, у нас есть косметика, лечебные шампуни, которые помогают справиться с перхотью или жирностью волос и прочее. Особое внимание хочу обратить на витамины и пищевые добавки для профилактики недугов в будущем. Мы заботимся о большом выборе таких средств и обеспечиваем его, чтобы закрыть индивидуальную потребность каждого. Ведь где аптека, там жизнь – здоровая и сознательная.

Еще вчера мы искали товары по всей Украине, сегодня мы делаем это и за ее пределами. Ведь в нашем ассортименте представлены торговые марки из Польши, Испании, Франции, Литвы, Болгарии, Индии, Кореи. Большинство из них обладают особыми свойствами или уникальными формами выпуска, что улучшает выбор для наших клиентов.

Среди широкого ассортимента товаров в аптеках "Подорожник" каждый выбирает все, что необходимо для здоровья, красоты и ухода (фото: пресс-служба компании)

– Какие этапы проверки на качество проходят препараты, прежде чем попасть в ваши аптеки?

– У нас ответственный подход к качеству лекарств и всех предлагаемых товаров. Ни одна небрежность здесь недопустима, потому что имеем дело с самым ценным – здоровьем людей. Прежде чем выложить лекарства на полочки, мы получаем доказательства качества – их проверка у производителя и поставщика, подтвержденная сертификатами качества и соответствия. Тогда есть наш собственный входной контроль в соответствии с лицензионными условиями. Мы тщательно проверяем каждую упаковку медсредства, поступающего в аптеку. Сервис в "Подорожнике" – исключительно о качестве, поэтому наши покупатели могут не беспокоиться за это, ведь мы заботимся о них. Когда человек идет за лекарством в аптеку "Подорожник", то это значит, что он у нас их получает, как у гаранта качества.

– Как аптеки "Подорожник" обеспечивают условия хранения лекарства?

– Здесь следует начать еще с транспортировки. Наши поставщики – проверенные и самые большие в Украине. Лекарства для нас они везут сразу от производителя и гарантируют качественную доставку. Мы также развозим лекарства, соблюдая четкие требования инструкций. А наши фармацевты постоянно осуществляют фармнадзор. Они следят за сроком годности и соблюдают все необходимые условия хранения, которые мы создаем в аптеках.

Фармацевтка сети аптек "Подорожник" проверяет нормы качества поступившего в аптеку препарата (фото: пресс-служба компании)

– Что делать человеку, когда он по разным причинам усомнился в качестве лекарства?

– Если это лекарство из аптеки, то такого подозрения возникнуть не должно. Наши фармацевты готовы все выслушать и разъяснить человеку. Ведь сеть аптек "Подорожник" максимально открыта в информации о предлагаемых товарах и их применении. Если этого недостаточно, то подтверждением являются соответствующие документы. Сертификат качества от производителя есть в электронном доступе в аптеке и при необходимости фармацевт может показать его.

– Как действовать, когда в аптеке предлагают препараты, упаковка которых не удовлетворительна с виду?

– В такой ситуации главное – проверить первоначальную упаковку. Она должна быть цельной и это прописано в лицензионных условиях. Наружная упаковка может повредиться при транспортировке. На качество лекарства это не влияет. У нашего поставщика, как и у нас, отличная логистика, но даже, несмотря на это, повреждения случаются. Если человек не доволен такой упаковкой, то имеет право не покупать, а фармацевт может предложить его заменить другим. В наших аптеках мы можем отменно удовлетворить потребность каждого.

Крупнейшая сеть аптек "Подорожник" работает с проверенными и надежными поставщиками и производителями лекарств на рынке. Все ради того, чтобы у каждого украинца был доступ к сертифицированным и проверенным препаратам и всему широкому и качественному ассортименту аптек.