"Наш бізнес знищили, але ми не здаємося". Як в Україні працює студія для live-гемблінгу

Ігри з живими дилерами — один із найбільш швидкозростаючих сегментів онлайн-гемблінгу у світі, що поєднує сучасні технології та ефект присутності. В інтерв’ю РБК-Україна операційний директор компанії "ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА" Валерій Гребенюк, яка створює кіноконтент для таких ігор, розповідає, чому формат став популярним, чому кіно про казино — це не казино, як вести бізнес під час війни та як боротися з тиском силовиків.

— Поясніть коротко для тих, хто не розуміє, що це за такий незвичайний у вас бізнес?

— Він незвичайний для тих, хто вперше про нього чує. Для професіоналів він крутий. Ми створюємо відеоконтент для онлайн-ігор і продаємо його на зарубіжні ринки.

— Що означає контент для ігор? Ігор кого з ким?

— Ігор людей із живими дилерами. Це візуальне поєднання класичного казино та сучасних цифрових технологій: гравці взаємодіють з акторами, які виконують роль круп’є через пряму відеотрансляцію. Уявіть собі величезний павільйон — знімальний майданчик, студію, заповнену декораціями як у казино: столи, сукно, карти, а за ними — актори, живі загримовані люди, які грають у кіно під назвою "Казино". Але це не казино.

— У чому різниця?

— У всьому. Ми не приймаємо ставки, не торкаємося грошей клієнта, ні з ким не розмовляємо. Там навіть бару немає. Натомість є маса дорогого обладнання, яке використовують у кінематографі — камери, світло, супермодні карти відеозахоплення. На відміну від ігор, заснованих на генераторах випадкових чисел, такі ігри проводяться у спеціально обладнаних студіях, а не в реальних казино. Користувач заходить на сервіс, реєструється і отримує можливість не лише грати, а й спілкуватися з іншими учасниками у відеоформаті. Це створює ефект присутності та робить гру більш захопливою. Але адмініструємо цю гру не ми, а іноземні компанії, для яких ми знімаємо антураж і дилерів. Цей формат став популярним під час пандемії, коли люди перебували в самоізоляції та потребували соціальної взаємодії.

— У яких ще країнах знімають подібний контент? З яким видом послуг це ще можна порівняти?

— Ігри з живими дилерами транслюються зі студій, розташованих у різних країнах, зокрема на Мальті, у Латвії, Грузії, Філіппінах та Канаді. Ця діяльність подібна до послуг у сфері розваг і мовлення, де створюється контент для віддаленої аудиторії, але з акцентом на інтерактивність та участь у реальному часі.

— У яких країнах такі ігри користуються найбільшою популярністю?

— Вони затребувані у багатьох країнах, але особливо виділяються Велика Британія, Швеція, Німеччина, Китай, Сінгапур і Малайзія. В Азії особливо популярний формат "баккари".

— Чим пояснюється зростання популярності ігор із живими дилерами?

— Люди тягнуться до живої взаємодії, а не тільки до ігор проти штучного інтелекту. Їм важливо відчувати контакт і спілкування. При цьому у багатьох країнах, наприклад в Єгипті, казино заборонені, тому ринок почав шукати альтернативні рішення, які б відповідали законодавству, були азартними і зберігали залученість гравців.

— Тобто цей формат відносно новий для індустрії?

— Перші спроби впровадити живих дилерів в онлайн-ігри були ще на початку 2000-х. Але тоді був слабкий інтернет і низька якість відео, тому вони не отримали популярності.

— Що змінилося?

— Ситуація змінилася у 2007 році, коли з’явився широкосмуговий інтернет і технології потокового відео. У 2010-х онлайн-казино адаптували ігри для мобільних пристроїв, і це значно розширило аудиторію. Сьогодні ігри з "живими дилерами" — один із найбільш швидкозростаючих сегментів онлайн-гемблінгу. Це менш витратний формат у порівнянні з класичними казино, але при цьому прибутковий.

— Що саме робить таку бізнес-модель вигідною у порівнянні з традиційними казино?

— Відкриття казино або покерного клубу вимагає величезних інвестицій, ліцензій та фізичної присутності гравців. У нашому випадку гравці підключаються до трансляцій із професійно обладнаних студій через онлайн-сервіс, достатньо смартфона або комп’ютера. Це модернізована версія старого телевізійного лото, але у більш просунутому форматі.

— Як у вас влаштований процес створення таких ігор?

— Він включає два ключові компоненти: студії та трансляцію. Ви коли-небудь були на звичайному телеканалі, у павільйоні великої студії? Де на стелях висять професійні камери, мікрофони, освітлення. Це перший компонент. І другий — програмне забезпечення. Ми у режимі реального часу передаємо відеопотік нашим клієнтам — це компанія, яка поєднує відеопотік з інтерфейсом для гравців, де можна робити ставки, спілкуватися у чаті та брати участь в інтерактивних функціях. Тобто ми відповідаємо за перший компонент, за другу частину відповідає замовник, у нашому випадку клієнт — філіппінські компанії, які купують у нас онлайн-години трафіку.

— Розкажіть детальніше.

— Наші клієнти — це розробники ігор для онлайн-казино. Вони використовують наш відеопотік як основу для своїх ігор, накладаючи на нього інтерфейс із кнопками та анімацією. Готова гра потім інтегрується в різні бренди онлайн-казино. Найчастіше ми навіть не знаємо, під якими брендами наші ігри будуть представлені — дізнаємося про це лише у випадках, коли нас просять розмістити логотип бренду на ігровому столі.

— Ви самі створюєте ігри?

— Ми не створюємо власні ігри, хоча маємо на це право. Компанії, які займаються розробкою ігор із live-дилерами, оцінюються в сотні мільйонів або навіть мільярди доларів. А ми — лише студія, яка орієнтована на співпрацю з ними.

— Чому ви самі не створюєте ігри?

— У нинішніх умовах ми не можемо собі цього дозволити. Це дуже дорого.

— На який ринок спочатку був орієнтований ваш бізнес?

— На азійський.

— Які вподобання у азійських користувачів?

— Для них важливий візуальний аспект: інтер’єр має бути яскравим, із золотими та червоними відтінками, софітами та насиченим освітленням. Що стосується ведучих, то вимоги до зовнішності досить суворі: дівчата повинні бути акуратними, стриманими, без пірсингу та татуювань. Також є запити на дилерів-чоловіків із "бейбіфейсом". Це пов’язано з їхніми культурними стандартами краси, які відрізняються від європейських. Окрім України, ця компанія також співпрацює з подібними кіностудіями на Філіппінах, у Колумбії та інших країнах. Клієнт обирає студію й грає. У нашого філіппінського партнера є пул клієнтів, для яких ми створювали відеоконтент. Зараз уже не забезпечуємо.

— Ви призупинили бізнес?

— Нам його зруйнували. Силовики. Увірвалися з обшуками, поклали наших ведучих на підлогу, влаштували вандалізм, забрали техніку, обклали весь цей хаос паперами сумнівного суду й знищили бізнес.

— У чому вас звинуватили?

— Припускаю, що в тому, що ми — казино. Але ми не казино, про що, власне, можна було здогадатися хоча б під час обшуку, коли вони зайшли всередину й повалили на підлогу наших ведучих.

— І який результат?

— Ніякий. Бізнес зруйновано, техніку арештовано, робота зупинена, клієнт злий, готується розірвати з нами контракт, а організатори цього "шоу" вимагають хабар, щоб усе "зам’яти". Ми про це згодом розкажемо детальніше. Втрачати вже нічого — все відібрали.

— Скільки людей працює у вашій компанії?

— У нас 115 співробітників. Робота йде безперервно: ми створюємо контент з ранку до вечора. Переважно у нас працюють молоді дівчата, які залишилися в Україні та підтримують країну у складні часи. Вони не виїхали за кордон, як багато хто, а залишилися в Дніпрі, щоб жити в Україні, підтримувати свої родини, розвиватися та зростати тут. Під час війни студія стала не тільки робочим місцем, але й своєрідним хабом, який допоміг людям зберегти роботу й залишитися в країні.

— Як би ви розвіяли стереотип, що ваш бізнес — це казино?

— Це міф. По-перше, ми створюємо контент і продаємо його закордонним компаніям, а не організовуємо роботу казино. Це легко перевірити за нашим інтернет-трафіком — весь контент іде в одну точку. Якби ми були онлайн-казино, картинка була б іншою. По-друге, у нас є офіційна ліцензія саме на виробництво відеоконтенту для онлайн-ігор із 2021 року.

— В Україні зараз дуже зарегульована сфера онлайн-гемблінгу. Чи підпадають такі компанії під норми закону про азартні ігри?

— Так, в Україні діяльність з організації та проведення азартних ігор регулюється законом, і компанії, які надають ігри з живими дилерами, підпадають під його дію. Вони зобов’язані отримувати ліцензії від КРАІЛ і дотримуватися встановлених вимог. Ліцензування азартних ігор створює основу для регулювання галузі й забезпечує захист інтересів гравців.

— Як юридично оформлено ваш бізнес? Це відеостудія, казино чи щось інше?

— Ми є звичайним юридичним суб’єктом із ліцензією на здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор. Компанії, які надають ігри з живими дилерами, зазвичай реєструються як оператори азартних ігор або постачальники ігрового програмного забезпечення. Їхня діяльність включає організацію та проведення азартних ігор, що потребує відповідного юридичного оформлення й ліцензування. Вони можуть керувати власними студіями для трансляції ігор або співпрацювати з незалежними студіями, але основна їхня діяльність пов’язана саме з азартними іграми.

— Тобто у вас є ліцензія?

— Ліцензію було отримано ще у 2021 році. Це легко перевірити на сайті комісії.

— У ЗМІ раніше з’являлися повідомлення, що правоохоронці звинувачують вас в організації підпільного казино. Розкажіть, що сталося?

— Це чисте вимагання. Наш бізнес намагалися знищити кілька років, але особливо сильний тиск почався нещодавно. Правоохоронці приїхали, забрали співробітників, зачитали звинувачення, конфіскували особисті речі й телефони. Вилучили 15 мобільних пристроїв — для людей це не просто гаджети, а ціле життя: фотографії, контакти, переписки. Розгромили офіс, знищили обладнання. І все це без юридичних підстав — просто щоб паралізувати роботу та вибити гроші.

— Це вже не перший випадок?

— Намагалися знищити ще у 2023 році, але "справу" закрили. Зараз же ніхто не хотів розбиратися — метою було саме знищення, щоб на момент завершення розслідування результат уже не мав значення. Терор заради корупції.

— Що плануєте робити далі?

— Ми будемо судитися, захищати свою репутацію, бізнес, інтереси співробітників. Будемо викривати негідників, які наживаються на бізнесменах. У нас немає іншого виходу, окрім як вивести їх на чисту воду, довести до суду й довести їхні злочинні дії: бандитизм, шантаж, вимагання та безпідставність звинувачень.