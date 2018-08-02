Почему государство может забрать энергетические компании депутатов Дубневичей

"Тяжеловесы" из парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослав и Богдан Дубневичи, сферу влияния которых связывают с транспортной отраслью Украины, рискуют лишиться своих энергетических активов. По мнению Национального антикоррупционного бюро, принадлежащие им ТЭЦ во Львовской области осуществили ряд махинаций с природным газом, который закупался для нужд населения. В ходе следствия эти активы уже арестованы, а государство скоро может найти для них новых менеджеров.

Игры с газом

В ближайшее время у Новояворовской и Новороздольской теплоэлетроцентралей (ТЭЦ) во Львовской области могут появиться новые управленцы. Сейчас этими активами владеют компании "Энергия-Новый Роздол" и "Энергия-Новояворовск". Смена менеджмента может произойти в ходе расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о возможной противоправной деятельности этих фирм. Их собственниками, по данным Единого госреестра юрлиц, являются два влиятельных народных депутата "Блока Петра Порошенко" - братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Сферой влияния парламентариев принято считать железнодорожную отрасль. Помимо того, что Ярослав Дубневич возглавляет комитет Рады по вопросам транспорта, а его брат Богдан - член бюджетного комитета парламента, оба - владельцы "Корпорации КРТ". Эта компания - один из ведущих поставщиков комплектующих для государственной монополии "Укрзализныця".

НАБУ сообщило РБК-Украина, что с июня 2016 года расследует факты завладения менеджерами компаний "Энергия-Новый Роздол" и "Энергия-Новояворовск" 363 млн кубометров природного газа НАК "Нафтогаз Украина". Этот газ покупался в 2013-2015 года для обеспечения населения тепловой энергией. Согласно украинскому законодательству, теплогенерирующие предприятия покупают газ для нужд бытовых потребителей по регулируемой цене, которая в разы ниже рыночной. В 2013 -2014 годах и в начале 2015-го она составляла порядка 1,31 тыс. гривен за тыс. кубометров, в то время как рыночная цена газа варьировалась в диапазоне от 3,35 до 11,3 тыс. гривен за тыс. кубометров. Три квартала 2015 года регулируемая цена газа составляла 2,99 тыс. гривен за тыс. кубометров, а рыночная – 8,7-9,6 тыс. гривен за тыс. кубометров.

Важно понимать, что газ, который "Нафтогаз" продает тепловикам по регулируемой цене, должен использоваться ими исключительно для предоставления населению услуг по отоплению и горячему теплоснабжению. Но, по информации НАБУ, на производство тепла для нужд бытовых потребителей Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ направили лишь 55 млн кубометров газа, а остальной объем - более 300 млн кубометров - предприятия использовали для генерации электроэнергии, которую продали ГП "Энергорынок" на сумму 2,3 млрд гривен (без НДС).

В результате, посчитали в НАБУ, "Нафтогаз Украины" был нанесен ущерб в размере 1,4 млрд гривен. Эта сумма - разница между полученными НАКом деньгами за поставленный на ТЭЦ газ для нужд населения и суммой, которую "Нафтогаз" получил бы, если бы предприятия покупали у него газ по рыночной цене для производства электроэнергии. А прибыльность для Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в результате использования "льготного" газа для генерации электроэнергии, напротив, превысила 60%. При том, что заложенная отраслевым регулятором НКРЭКУ рентабельность в тарифе составляет 3-5%. Если в суде будет доказано, что участники и организаторы схемы действительно покупали газ по льготной цене, но не использовали его по целевому назначению, им грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы (ст. 191, ч.5 УК).

В пресс-службе "Нафтогаз Украины" изданию пояснили, что компания обязана продавать газ производителям тепла, в том числе ТЭЦ, если они оплачивают не менее 90% "льготного" газа. При этом НАК не может проконтролировать, используют ли его теплоэнергетики на нужды населения или нет. "Сами производители тепла указывают, сколько именно газа им необходимо для того, чтобы обеспечить теплом население. Мы обязаны поставлять газ по льготной цене практически в неограниченных количествах всем предприятиям, генерирующим тепло для населения, и которые хотя бы частично оплачивают этот газ. Теплогенерирующие компании, по сути, самостоятельно определяют, сколько газа они покупают у нас по льготной цене, а сколько - по рыночной. Нормы законодательства (постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года, - ред.) не дают нам полномочий проверять корректность этого распределения. Это - компетенция НКРЭКУ".

Фиктивный мазут

По версии следствия, часть средств, полученных незаконно в 2014-2015 годах, были легализованы за счет фиктивных сделок между компаниями "Энергия-Новый Роздол" и аффилированной "Корпорацией КРТ". В договорах речь шла о "закупке" более 25 тыс. тонн мазута на сумму около 159 млн гривен. В материалах следствия отмечается, что деньги за товар были перечислены, но сам мазут не был поставлен, и компанией "Энергия-Новый Роздол" не использовался.

При этом в НАБУ пока не говорят о возможном вынесении подозрений по этому делу собственникам компаний "Энергия-Новояворовск" и "Энергия-Новый Роздол" братьям Дубневичам. В ведомстве РБК-Украина сообщили, что пока идет досудебное следствие, НАБУ не может разглашать информацию о лицах, которые могут быть причастны к совершению преступления. Но при этом в НАБУ уточнили, что сейчас подозрения уже выдвинуты пяти гражданам, среди которых сотрудники двух вышеуказанных компаний, а также организатор преступной схемы, имя которого не разглашается.

Получить комментарии в компаниях "Энергия-Новый Роздол" и "Энергия-Новояворовск", а также пообщаться с Ярославом и Богданом Дубневичами РБК-Украина не удалось - запросы издания были проигнорированы.

Арест активов

Сейчас на имущественные комплексты Новороздольненской и Новояворовской ТЭЦ наложен арест, сообщили РБК-Украина в НАБУ. По решению следственного судьи, эти активы переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных в результате коррупционных и других преступлений (АРМА).

Начальник управления по вопросам управления активами АРМА Виталий Резник уточнил изданию, что ТЭЦ переданы АРМА для "осуществления мероприятий по организации управления". "Мы управляем двумя способами - или продаем (активы, - ред.), или передаем по договору в управление. А вот уже управитель занимается непосредственно управлением активом. На данном этапе пока что управителя для этих ТЭЦ нет", - пояснил он. По словам Резника, в ближайшее время управителя для двух ТЭЦ будут отбирать на конкурсе. "На данный момент вопрос ареста активов обжалуется в апелляционном суде. Если арест будет отменен, то актив передаваться в управление не будет", - уточнил собеседник.

Виталий Резник также сообщил, что АРМА необходимы соответствующие заключения о том, кто бы мог стать эффективным управителем ТЭЦ от регулятора рынка и НАК "Нафтогаз Украины". Но пока, по его словам, ни НАК, ни НКРЭКУ такую информацию агентству не предоставили. "А без их мнения мы пока что не готовы двигаться вперед. Поэтому пока что ТЭЦ управляет собственник. Он ответствен за сохранность объектов в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины", - пояснил Резник.