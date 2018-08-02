Чому держава може забрати енергетичні компанії депутатів Дубневичів

"Важковаговики" з парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Ярослав і Богдан Дубневичи, сферу впливу яких пов'язують з транспортною галуззю України, ризикують втратити своїх енергетичних активів. На думку Національного антикорупційного бюро, що належать їм ТЕЦ у Львівській області здійснили низку махінацій з природним газом, який закуповувався для потреб населення. В ході слідства ці активи вже заарештовано, а держава скоро може знайти для них нових менеджерів.

Ігри з газом

найближчим часом у Новояворівської і Новороздольской теплоэлетроцентралей (ТЕЦ) у Львівській області можуть з'явитися нові керівники. Зараз цими активами володіють компанії "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ". Зміна менеджменту може відбутися в ході розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо можливої протиправної діяльності цих компаній. Їх власниками, за даними Єдиного держреєстру юросіб, є два впливових народних депутати "Блоку Петра Порошенко" - брати Ярослав і Богдан Дубневичи.

Сферою впливу парламентаріїв прийнято вважати залізничну галузь. Крім того, що Ярослав Дубневич очолює комітет Ради з питань транспорту, а його брат Богдан - член бюджетного комітету парламенту, обидва - власники "Корпорації КРТ". Ця компанія - один з провідних постачальників комплектуючих для державної монополії "Укрзалізниця".

НАБУ повідомило РБК-Україна, що з червня 2016 року розслідує факти заволодіння менеджерами компаній "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ" 363 млн кубометрів природного газу НАК "Нафтогаз Україна". Цей газ купувався в 2013-2015 роки для забезпечення населення тепловою енергією. Згідно з українським законодавством, теплогенеруючі підприємства купують газ для потреб побутових споживачів за регульованою ціною, яка в рази нижче ринкової. У 2013 -2014 роках і на початку 2015-го вона становила близько 1,31 тис. гривень за тис. кубометрів, в той час як ринкова ціна газу варіювалася в діапазоні від 3,35 до 11,3 тис. гривень за тис. кубометрів. Три кварталу 2015 року регульована ціна газу становила 2,99 тис. гривень за тис. кубометрів, а ринкова – 8,7-9,6 тис. гривень за тис. кубометрів.

Важливо розуміти, що газ, який "Нафтогаз" продає тепловикам за регульованою ціною, повинен використовуватися ними виключно для надання населенню послуг з опалення та гарячого теплопостачання. Але, за інформацією НАБУ, на виробництво тепла для потреб побутових споживачів Новояворовская і Новороздольская ТЕЦ направили лише 55 млн кубометрів газу, а решта - понад 300 млн кубометрів -підприємства використовували для генерації електроенергії, яку продали ДП "Енергоринок" на суму 2,3 млрд гривень (без ПДВ).

В результаті, порахували в НАБУ, "Нафтогаз України" було завдано збитків у розмірі 1,4 млрд гривень. Ця сума – різниця між отриманими НАКом грошима за поставлений на ТЕЦ газ для потреб населення і сумою, яку "Нафтогаз" отримав би, якщо б підприємства купували у нього газ за ринковою ціною для виробництва електроенергії. А прибутковість для Новояворівської і Новороздольской ТЕЦ в результаті використання пільгового газу для генерації електроенергії, навпаки, перевищила 60%. При тому, що закладена галузевим регулятором НКРЭКУ рентабельність в тарифі складає 3-5%. Якщо в суді буде доведено, що організатори та учасники схеми дійсно купували газ за пільговою ціною, але не використовували його за цільовим призначенням, їм загрожує термін від 7 до 12 років позбавлення волі (ст. 191, ч. 5 КК).

У прес-службі "Нафтогаз України" виданню пояснили, що компанія зобов'язана продавати газ виробникам тепла, в тому числі ТЕЦ, якщо вони оплачують не менше 90% "пільгового" газу. При цьому НАК не може проконтролювати, чи використовують його теплоенергетики на потреби населення чи ні. "Самі виробники тепла вказують, скільки саме газу їм необхідно для того, щоб забезпечити теплом населення. Ми зобов'язані поставляти газ за пільговою ціною практично в необмежених кількостях всім підприємствам, генеруючим тепло для населення, і які хоча б частково оплачують цей газ. Теплогенеруючі компанії, по суті, самостійно визначають, скільки газу вони купують у нас за пільговою ціною, а скільки - за ринковою. Норми законодавства (постанова Кабміну №187 від 22 березня 2017 року, - ред.) не дають нам повноважень перевіряти коректність цього розподілу. Це - компетенція НКРЭКУ".

Фіктивний мазут

За версією слідства, частина коштів, отриманих незаконно в 2014-2015 роках, були легалізовані за рахунок фіктивних угод між компаніями "Енергія-Новий Розділ" та афілійованої "Корпорація КРТ". У договорах мова йшла про "закупівлі" більше 25 тис. тонн мазуту на суму близько 159 млн гривень. У матеріалах слідства зазначається, що гроші за товар були перераховані, але сам мазут не був поставлений, і компанією "Енергія-Новий Розділ" не використовувався.

При цьому в НАБУ поки не говорять про можливе винесення підозр у цій справі власникам компаній "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія-Новий Розділ" братам Дубневичам. У відомстві РБК-Україна повідомили, що поки триває досудове слідство, НАБУ не може розголошувати інформацію про осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину. Але при цьому в НАБУ уточнили, що зараз підозри вже висунуті п'яти громадянам, серед яких співробітники двох вищевказаних компаній, а також організатор злочинної схеми, ім'я якого не розголошується.

Отримати коментарі в компаніях "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ", а також поспілкуватися з Ярославом і Богданом Дубневичами РБК-Україна не вдалося - запити видання були проігноровані.

Арешт активів

Зараз на майнові комплексты Новороздольненской і Новояворівської ТЕЦ накладено арешт, повідомили РБК-Україна в НАБУ. За рішенням слідчого судді, ці активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА).

Начальник управління з питань управління активами АРМА Віталій Різник уточнив виданню, що ТЕЦ передані АРМА для "здійснення заходів з організації управління". "Ми управляємо двома способами - або продаємо (активи, - ред.), або передаємо за договором в управління. А ось вже управитель займається безпосередньо управлінням активом. На даному етапі поки що управителя для цих ТЕЦ немає", - пояснив він. За словами Рєзніка, найближчим часом управителя для двох ТЕЦ будуть відбирати на конкурсі. "На даний момент питання арешту активів оскаржується в апеляційному суді. Якщо арешт буде скасовано, то актив передаватися в управління не буде", - уточнив співрозмовник.

Віталій Різник також повідомив, що АРМА необхідні відповідні висновки про те, хто б міг стати ефективним управителем ТЕЦ від регулятора ринку та НАК "Нафтогаз України". Але поки, за його словами, ні НАК, ні НКРЭКУ таку інформацію агентству не надали. "А без їх думки ми поки що не готові рухатися вперед. Тому поки що ТЕЦ керує власник. Він відповідає за схоронність об'єктів у відповідності з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України", - пояснив Резнік.