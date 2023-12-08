Нафта різко подешевшала, на черзі – бензин та газ. Якими будуть ціни на АЗС наприкінці року

Після падіння світових цін на нафту почала знижуватися і вартість нафтопродуктів в Україні. Експерти прогнозують, що у грудні бензин та дизель подешевшають на 2-4 гривні, а ціна зрідженого газу опуститься до 30 гривень за літр.

У матеріалі використано інформацію аналітичних компаній, міжнародних ЗМІ та коментарі експертів для РБК-Україна.

Вже кілька тижнів поспіль відбувається досить стрімке падіння нафтових цін. І це при тому, що ще в середині вересня очікувалося, що в четвертому кварталі обсяг поставок нафти може суттєво скоротитися і її дефіцит стане рекордним за останні 15 років, досягнувши 3,3 млн. барелів на добу. Крім того, багато хто прогнозував, що війна в Ізраїлі не дасть можливості для зниження цін на нафту.

Лише за перший тиждень грудня ціна на Brent впала більш ніж на 6%.

Ф'ючерси на Brent 7 грудня торгувалися на лондонській біржі ICE Futures за 77,2 долара за барель,.повідомляє Enkorr. Січневі ф'ючерси на WTI подешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на 6 центів – до 72,26 долара за барель. І це при тому, що на кінець вересня ціни на нафту зросли до 95 доларів. Це було суттєве зростання з огляду на те, що влітку вони не доходили і до 80 доларів за барель.

Таке падіння цін говорить, що трейдери побоюються зниження попиту, оскільки економічний спад набирає чинності – повідомляє Market Watch .

Ціна нафти знизилася майже на третину

Зниження цін розпочалося у жовтні та котирування вже практично повернулися на літній рівень. При тому, що минулого року у листопаді-грудні ціни на нафту перевищували позначку 100 доларів за барель.

“Зниження цін на нафту на світових біржах останніми тижнями досить помітне. Якщо 28 вересня ціна бареля Brent досягла позначки 107 доларів, то 7 грудня вона знизилася до 76 доларів або на 28%”, - зазначив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в коментары РБК-Україна.

Ціни знижуються навіть після того, як деякі члени ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Оман, Алжир, Казахстан) оголосили про додаткове скорочення видобутку нафти до 2,2 млн. барелів на добу. Ціни продовжили падати, оскільки скорочення буде добровільним і не факт, що країни реалізують плани.

На падіння цін на нафту впливає зростання її видобутку та збільшення запасів бензину в США, а також не такі високі, як очікувалося темпи розвитку економіки Китаю.

З вересня видобуток нафти в США зріс на 1,7% - до 13,24 млн барелів на день. Це новий світовий рекорд в історії країни, зазначає Financial Times .

Реакція українського ринку нафтопродуктів

Український ринок нафтопродуктів зараз більш ніж на 85% залежить від імпорту, оскільки ключовий нафтопереробний завод – Кременчуцький НПЗ був зруйнований російськими ракетами ще на початку війни. На зміни світових цін на нафту внутрішній ринок палива зазвичай реагує однаково - динаміка зміни цін на нафту не завжди відповідає динаміці зміни цін на нафтопродукти.

“Протягом багаторічних спостережень встановилася певна тенденція – коли ціни на світових біржах зростають, це одразу знаходить своє відображення на цінниках українських АЗС. І навпаки – коли вони знижуються на біржах, то на бензоколонках ще довго зберігаються попередні цифри або досить неквапливо знижуються. Не була винятком і актуальна сьогодні цінова динаміка на АЗС України, оскільки реакція там на зміну міжнародної кон'юнктури непристойно повільна”, - заявив Омельченко.

Справді, суттєвого зниження цін на пальне поки що не спостерігається. "Це пояснюється з одного боку певною координацією дій найбільших мереж, а з іншого - вже традиційною "курячою сліпотою" Антимонопольного комітету", - додав експерт.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, навпаки, каже, що ціни вже почали знижуватися і ця тенденція збережеться найближчим часом. “Через поступове зниження цін на нафту, в Україні знижуються ціни (на паливо - ред.) в опті та в роздріб. За нашими оцінками у грудні бензин та дизпаливо можуть подешевшати на 3 грн/л”, - зазначив експерт.

Ще більше падіння очікується по зрідженому газу, який подорожчав за останній місяць на 30% через дефіцит, що виник через блокування кордону з Польщею. “Трейдери знайшли необхідні обсяги (зрідженого газу – ред.) і вони почали надходити до країни. Очікуємо, що у грудні ціни на скраплений газ повернуться на позначки нижче 30 грн/л”, - спрогнозував Куюн.

Схожий прогноз і у Омельченка, який вважає, що середньозважені ціни бензину та дизпалива до кінця грудня знизяться з 54 до 50-52 гривень за літр, а зрідженого газу – з 36 до 28-30 гривень за літр.

"Водночас слід враховувати фактори зниження сезонного попиту та поступового падіння напруги пов'язаної з проблемою польсько-українського кордону, який значно сильніше торкнувся постачання автогазу порівняно з дизпаливом та бензином. Однак цей фактор також не слід перебільшувати, адже із 31 міждержавних прикордонних переходів між ЄС та Україною блокувалося не більше 6 (між Україною та Польщею лише 9 переходів). При цьому газовози блокувалися далеко не на 100%", - наголосив Омельченко.

Як довго зберігатиметься тенденція зниження ціни нафти, поки не ясно. Але в 2024 році на світовому ринку спостерігатиметься невеликий надлишок пропозиції нафти, навіть в умовах скорочення поставок ОПЕК+, повідомляє Reuters , посилаючись на представницю Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Торіл Босоні.

Однак на даний момент ринок нафти знаходиться в дефіциті, а запаси знижуються "швидкими темпами", - заявила Босоні. "Світові запаси нафти знаходяться на низькому рівні, а це означає, що ви ризикуєте підвищити волатильність, якщо виникнуть сюрпризи як з боку попиту, так і пропозиції", - додала вона.