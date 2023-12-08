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Нефть резко подешевела, на очереди - бензин и газ. Какими будут цены на АЗС в конце года

Киев, Пятница 08 декабря 2023 12:47
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Нефть резко подешевела, на очереди - бензин и газ. Какими будут цены на АЗС в конце года Цены на топливо будут снижаться (фото: Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Вслед за падением мировых цен на нефть, начала снижаться и стоимость нефтепродуктов в Украине. Эксперты прогнозируют, что в декабре бензин и дизель подешевеют на 2-4 гривны, цена сжиженного газа опустится до 30 гривен за литр.

В материала использована информация аналитических компаний, международных СМИ и комментарии экспертов для РБК-Украина.

Уже несколько недель подряд происходит достаточно стремительное падение цен на нефть. И это при том, что еще в середине сентября ожидалось, что в четвертом квартале объем поставок нефти может существенно сократиться и ее дефицит станет рекордным за последние 15 лет, достигнув 3,3 млн баррелей в сутки. Кроме того, многие прогнозировали, что война в Израиле не даст возможности для снижения цен на нефть.

Только за первую неделю декабря цена на Brent упала более чем на 6%.

Фьючерсы на Brent 7 декабря торговались на лондонской бирже ICE Futures по 77,2 доллара за баррель, сообщает Enkorr, Январские фьючерсы на WTI подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6 центов - до 72,26 доллара за баррель. И это при том, что к концу сентября цены на нефть выросли до 95 долларов. Это был существенный рост, учитывая, что летом они не доходили и до 80 долларов за баррель.

Такое падение цен говорит, что трейдеры опасаются снижения спроса, поскольку экономический спад вступает в силу – сообщает Market Watch.

Цена нефти снизилась почти на треть

Снижение цен началось в октябре и котировки уже практически вернулись на летний уровень. При том, что в прошлом году в ноябре-декабре цены на нефть превышали отметку в 100 долларов за баррель.

“Снижение цен на нефть на мировых биржах в последние недели достаточно заметное. Если 28 сентября цена барреля Brent достигла отметки в 107 долларов, то 7 декабря она снизилась до 76 долларов или на 28%”, - отметил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина.

Цены снижаются даже после того, как некоторые члены ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир, Казахстан) объявили о дополнительном сокращении добычи нефти до 2,2 млн баррелей в сутки. Цены продолжили падать, поскольку сокращение будет добровольным и не факт, что страны реализуют планы.

На падение цен на нефть влияет рост ее добычи и увеличение запасов бензина в США, а также не такие высокие как ожидалось темпы развития экономики Китая.

С сентября добыча нефти в США выросла на 1,7% - до 13,24 млн баррелей в день. Это новый мировой рекорд в истории страны, отмечает Financial Times.

Реакция украинского рынка нефтепродуктов

Украинский рынок нефтепродуктов сейчас более чем на 85% зависит от импорта, поскольку ключевой нефтеперерабатывающий завод – Кременчугский НПЗ - был разрушен российскими ракетами еще в начале войны. На изменения мировых цен на нефть внутренний рынок топлива реагирует обычно одинаково - динамика изменения цен на нефть не всегда соответствует динамике изменения цен на нефтепродукты.

“В течение многолетних наблюдений установилась определенная тенденция – когда цены на мировых биржах растут, это сразу находит свое отражение на ценниках украинских АЗС. И наоборот – когда они снижаются на биржах, то на бензоколонках еще долго сохраняются предыдущие цифры или они довольно неторопливо снижаются. Не была исключением и актуальна на сегодняшний день ценовая динамика на АЗС Украины, поскольку реакция там на смену международной конъюнктуры неприлично медленная”, - заявил Омельченко.

Действительно, существенного снижения цен на топливо пока не наблюдается. “Это объясняется с одной стороны определенной координацией действий крупнейших сетей, а с другой – уже традиционной “куриной слепотой” Антимонопольного комитета”, - добавил эксперт.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн наоборот говорит, что цены уже начали снижаться и эта тенденция сохранится в ближайшее время. “Из-за постепенного снижения цен на нефть, в Украине снижаются цены (на топливо - ред.) в опте и в рознице. По нашими оценками в декабре бензин и дизтопливо могут подешеветь на 3 грн/л”, - отметил эксперт.

Еще большее падение ожидается по сжиженному газу, который подорожал за последний месяц на 30% из-за дефицита, возникшего из-за блокирования границы с Польшей. “Трейдеры нашли необходимые объемы (сжиженного газа - ред.) и они начали поступать в страну. Ожидаем, что в декабре цены на сжиженный газ вернутся на отметки ниже 30 грн/л”, - спрогнозировал Куюн.

Похожий прогноз и у Омельченко, который считает, что средневзвешенные цены бензина и дизтоплива до конца декабря снизятся с 54 до 50-52 гривен за литр, а сжиженного газа - с 36 до 28-30 гривен за литр.

"В то же время следует учитывать факторы снижения сезонного спроса и постепенного падения напряжения связанного с проблемой польско-украинской границы, которая значительно сильнее затронула поставки автогаза по сравнению с дизтопливом и бензином. Однако данный фактор также не следует преувеличивать, ведь из 31 межгосударственных пограничных переходов между ЕС и Украиной блокировалось не более 6 (между Украиной и Польшей всего 9 переходов). При этом газовозы блокировались далеко не на 100%”, - отметил Омельченко.

Как долго будет сохраняться тенденция снижения цены нефти пока не ясно. Но в 2024 году на мировом рынке будет наблюдаться небольшой избыток предложения нефти, даже у словиях сокращения поставок ОПЕК+, сообщает Reuters, ссылаясь на представительницу Международного энергетического агентства (МЭА) Торил Босони.

Однако на данный момент рынок нефти находится в дефиците, а запасы снижаются “быстрыми темпами”, заявила Босони. "Мировые запасы нефти находятся на низком уровне, а это означает, что вы рискуете повысить волатильность, если возникнут сюрпризы как со стороны спроса, так и со стороны предложения", - добавила она.

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