Мрія для українців: як застосунок допоможе трансформувати систему освіти

Фундамент для змін в освіті. Що таке застосунок Мрія

У нас є глобальна ціль – сформувати систему освіти, яка здатна розвивати людський капітал, просувати нашу націю до іншого рівня ВВП та рівня розвитку. У нас немає 20–40 років, щоб сформувати ідеальну систему освіти. Тому потрібно в режимі реального часу розуміти, як працюють певні програми в освіті, який результат дає навчання вчителів, як почуваються діти в школі тощо.

Щоб знайти відповіді на ці запитання, ми запускаємо проєкт Мрія. Це ініціатива президента Володимира Зеленського, яка стане фундаментом для найшвидшої зміни системи освіти. Наша ціль – створити геймченджер, який надихне націю на зміни.

Мрія – це не просто застосунок чи вебпортал, це зміни змісту освіти. Завдяки застосунку ми розумітимемо, як впроваджуються стандарти, які оцінки отримують діти з окремих предметів у розрізі регіонів, отримуватимемо фідбек і розумітимемо, що варто покращити. А потім аналізувати результати й на їх основі ухвалювати ефективні управлінські рішення.

Функціонал Мрії враховує потреби дітей, вчителів та батьків. Для дітей це можливість стати тими, ким вони хочуть, знайти себе й реалізуватися в сучасному світі. У застосунку буде цифровий освітній документ Мрія-ID, бібліотека контенту, план дня та інший важливий функціонал. Також ми плануємо впровадити штучний інтелект. Зараз консультуємося з найбільшими компаніями в галузі ШІ — Open AI, Microsoft та Palantir, спеціалістами EPAM Global.

Це можливість ще більше спростити й автоматизувати роботу вчителям, а дітям – допомогти формувати індивідуальну освітню траєкторію. Наприклад, ШІ розуміє, які компетентності вдаються дитині найкраще, який неформальний контент вона вибирає і чим цікавиться. Система аналізуватиме й рекомендуватиме освітні можливості.

Для вчителів Мрія — можливість позбутися бюрократії. Вчителі зможуть просто й зручно виставляти оцінки, давати зворотний зв’язок, відмічати відвідування учнів, додавати домашні завдання, користуватися бібліотекою контенту, планувати робочий день, спілкуватися з батьками в чатах – і все це в одному застосунку. Для цього в Мрії розробили зручний UX/UI-дизайн, який максимально спрощує роботу із застосунком.

А батьки завдяки Мрії зможуть легше й швидше залучатися в навчання дітей, орієнтуватися в їхніх досягненнях, сильних сторонах і загалом краще розуміти дітей не лише через оцінки, а й через софт-скіли.

Ми розпочали бета-тест застосунку Мрія в перших 40 українських школах. Чому починаємо зі шкіл? Бо це найбільша освітня аудиторія в Україні. Загалом 10 млн учнів, батьків та вчителів залучені в шкільне навчання.

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Тестування проходитиме в три етапи. На першому учні, вчителі та батьки перевірять, як працює застосунок – від авторизації до заповнення журналів, сповіщень та аналітики досягнень.

Далі 58 тренерів Мрії, яких ми відібрали із 600+ кандидатів, відвідають кожну школу, підготують учителів до навчального року й навчать швидко та легко користуватися застосунком і вебверсією. Для цього проведуть тренінги, змоделюють ситуації, які можуть виникнути в процесі навчання, а також нададуть відповіді на всі запитання. Третій і завершальний етап – старт навчального року разом з Мрією.

Після тестування Мрію зможуть упроваджувати всі школи України. Ми хочемо створити настільки зручний і віральний продукт, що школи почнуть конкурувати за швидкість упровадження Мрії. А після цього плануємо масштабувати проєкт на всі ланки освіти – від дошкілля до університетів та людей, які підтримують концепцію навчання протягом усього життя.

Коли ми почнемо впроваджувати зміни й будуть відчутні результати, інші країни цікавитимуться нашим досвідом, а Мрія стане важливим компонентом будь-якої освітньої реформи у світі. Інші держави захочуть зробити щось подібне в себе. Схоже зараз відбувається з Дією.