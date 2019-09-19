Москва-Киев-транзит: с чем Украина едет на газовые переговоры в Брюссель

Украина и Россия вновь встречаются на площадке Еврокомиссии, чтобы решить судьбу контракта на транзит газа. Срок действия договора истекает в новогоднюю ночь. Прошлый раунд переговоров прошел еще в начале года, однако стороны разошлись, не достигнув соглашения. Позже Москва заявила, что намерена договариваться уже с новым украинским правительством.

Действующий транзитный контракт был заключен в январе 2009 года между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины". Под напором россиян, которые прекратили поставки газа во время отопительного периода, правительство Юлии Тимошенко согласилось на невыгодное соглашение. Памятуя опыт тех переговоров, власти пытаются обезопасить себя от шантажа и заручиться надежными союзниками.

Чтобы апеллировать к западным партнерам в случае "неспортивного" поведения "Газпрома", Украина обязалась реформировать свою ГТС по европейским правилам. Прежде всего, обеспечить независимость ее оператора. Для этого нужно провести анбандлинг "Нафтогаза", то есть, отдать транспортировку газа отдельной компании. Для этих целей было создано ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Именно оно, по изначальному плану, должно было забрать "трубу" и персонал дочерней компании НАКа – "Укртрансгаз" (УТГ), чтобы затем получить сертификацию в качестве независимого оператора. В таком случае именно МГУ была бы стороной транзитного контракта с "Газпромом". Вместо этого команда Андрея Коболева решила перевести людей и профильные активы "дочке" УТГ – новосозданной компании "Оператор ГТС Украины".

Действия НАКа мотивированы разбирательством с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже на 12 млрд долларов. Из них 2 млрд россияне не доплатили по транзитным тарифам, а остальное – убыток Украины, если с первого января транзит остановится. Чтобы дальше отстаивать позицию в суде, НАКу нужно доказать свой экономический интерес от работы украинской ГТС.

Между руководством "Нафтогаза" и прошлым правительством несколько лет не утихал спор по поводу модели анбандлинга. Новый Кабмин за день до начала переговоров в Брюсселе таки утвердил обновленный план разделения НАКа. Согласно ему, Фонд госимущества передаст "трубу" в пользование "Оператору ГТС", который получит сертификацию и подпишет новый контракт с "Газпромом". Важно отметить, что газотранспортная система остается в государственной собственности.

Корпоративные права оператора выкупит МГУ с рассрочкой на 15 лет, платежи привязаны к объему транзита за каждый год. Точная сумма пока не названа, но на предварительных переговорах звучала приблизительная цифра – 20 млрд гривен. Как минимум, технологического газа в ГТС осталось на 8 млрд гривен.

Наверху пирамиды по управлению ГТС будет стоять Министерство финансов. Ранее предполагалось, что оператор перейдет под контроль "Укрэнерго", ведь компания в состоянии обеспечить выплаты "Нафтогазу" за счет своих доходов. Однако министр энергетики Алексей Оржель выступил против этой идеи. Очевидно, решать вопрос с НАКом теперь будет глава Минфина Оксана Маркарова.

"Мы разработали модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с требованиями Третьего энергопакета. Очень важно, что нам удалось сдвинуть ситуацию перед трехсторонними переговорами между Украиной, ЕС и РФ. Надежная и бесперебойная работа украинской газотранспортной системы очень необходима для поставщиков и потребителей из стран ЕС. Деполитизация темы управления ГТС даст нам возможность занять сильную позицию в будущих переговорах", – отметил после заседания правительства Оржель.

Ранее Россия настаивала на продлении действующего транзитного контракта с "Нафтогазом". Представители "Газпрома" пытались убедить европейцев, что Украина не способна провести анбандлинг и создать независимого оператора ГТС. От этого зависело и будущее исков НАК в Стокгольме. Ведь главный козырь компании в том, что украинская сторона играет по европейским правилам, в то время как россияне нарушают договоренности.

"Газпром" уже очевидно не успевает закончить строительство "Северного потока - 2" и других дополнительных мощностей, чтобы полностью исключить Киев из схемы транзита газа в Европу. На днях по решению Европейского суда немецкий оператор также ограничил доступ "Газпрома" к мощностям трубопровода Opal. Учитывая, что Украина в последний момент, но все же выполнила свои обязательства, россияне попробуют выторговать краткосрочный контракт с новым оператором.

Также Кремль хочет вернуться к прямым поставкам топлива непосредственно в Украину, обещая значительную скидку. На данный момент страна покупает газ по реверсу из Европы, чтобы исключить возможность энергетического шантажа в политических вопросах.

"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но всё-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту… В случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя в Украине может быть на 25 процентов ниже текущего уровня", – сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе доклада президенту РФ.

Накануне газовых переговоров Оржель уточнил, что согласованная позиция Украины и европейских партнеров остается неизменной. Транзитный контракт может быть заключен на десять лет, при условии прокачки 60 млрд кубометров газа в год, с возможностью увеличения объема до 90 млрд кубометров. Бонус для России заключается в том, что "Нафтогаз" готов забыть об иске в Стокгольме на 10 млрд долларов, если украинская ГТС будет полноценно функционировать.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев также предложил россиянам возместить мощности, потерянные из-за ограничений Европейского суда. "Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как "Газпром" получил монопольный доступ к OPAL", – уточнил Коболев.

Переговоры в Брюсселе обещают быть сложными, ведь обе стороны готовы к варианту "нулевого транзита", если новый контракт не будет заключен. НАК закачал в хранилища рекордных 19,5 млрд кубометров газа и подписал договор на гарантированную поставку еще 450 млн кубометров в первом квартале следующего года. Этого объема Украине вполне хватит, чтобы пройти отопительный сезон.

"Говоря о газовом транзите, важно, что Украина не покупает больше газ напрямую в России. Поэтому она может показывать более сильную позицию. Но Россия, как мне кажется, хочет использовать свою угрозу перекрыть транзит как давление на Украину в переговорах, но я думаю, что эта угроза все меньше что-то значит", – отметил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Газпром", в свою очередь, заполняет хранилища в Европе, чтобы выполнить зимой условия контрактов перед своими покупателями. По словам Миллера, до конца декабря в европейские ПХГ планируется закачать не менее 11,4 млрд кубометров газа – вдвое больше, чем в прошлом году.

"Но проблемы у всех начнутся после. Весной и летом на рынке самый дешевый газ, нужно будет готовиться к следующему отопительному сезону. Если транзит – "ноль", то реверса не будет, а "Газпром" не выполнит обязательства перед европейцами по закачке газа. Так что будут друг друга пугать, ожидая, кто первый сдастся", – объяснил РБК-Украина информированный собеседник на энергетическом рынке.

И последний момент. На встречах с международными партнерами украинская сторона не устает повторять, что сохранение транзита – это не просто вопрос экономики. Ведь доходы от газового контракта с Россией составляют значительную часть оборонного бюджета страны.