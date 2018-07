Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых

Сегодня, 2 июля, из Туниса должны вернуться несколько сот украинских туристов, застрявших на отдыхе в этой североафриканской стране. Они стали невольными заложниками конфликта между туроператором, заказавшего чартерные рейсы, и авиакомпанией, которая должна была их выполнять, но впоследствии отказалась это делать. После вмешательства чиновников некий компромисс удалось достичь – авиаперевозчик согласился вывезти туристов из Туниса, а туроператор – оплатить их проживание. Но этот скандал продемонстрировал главную проблему нынешнего туристического сезона – массовые задержки чартерных рейсов. На минувших выходных в аэропорту "Киев" застряли сотни украинских туристов, которые должны были вылететь на отдых в разные страны. Например в воскресенье, по информации сотрудников аэропорта, были задержаны абсолютно все чартерные рейсы. В событиях последних дней и путях решения проблемы разбиралось РБК-Украина.

Вопрос в деньгах

В последние несколько дней украинский туристический рынок переживает серьезный кризис, первые признаки которого стали отмечаться еще два месяца назад. По сути, своего пика он достиг в прошлую среду, 27 июня, когда авиакомпания Bravo отменила выполнение пяти чартерных рейсов, которыми должны были перевезти туристов, из Украины в Тунис и обратно.

Как пояснила авиакомпания в Facebook, полеты отменены из-за того, что туроператор "Оазис", который является заказчиком данных рейсов, их не оплатил. "Авиакомпания Bravo имеет все технические возможности для выполнения данных рейсов. В соответствии с заключенным соглашением между авиакомпанией Bravo и туроператором "Оазис", заказчик должен оплатить счет до осуществления рейса, а также оплатить все аэропортовые сборы и налоги по факту выполнения рейса. На данный момент туроператор "Оазис" не выполнил свои финансовые обязательства перед нами за 9 рейсов", - говорилось в сообщении авиаперевозчика.

Директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик рассказывает, что проблемы с туристами, которые должны были вылететь в Тунис и обратно чартерами Bravo, заказанными туроператором "Оазис", начали отмечаться со среды прошлой недели. "Уже в среду туристы из Украины не могли вылететь на отдых в Тунис, хотя обратно клиенты еще возвращались в среду-четверг. Но в дальнейшем авиакомпания отказалась вывозить туристов, - рассказывает Олег Кулик. - После того как люди поняли, что никто их вывозить из Туниса не будет, поднялась шумиха, в которую вмешалось Министерство инфраструктуры. В результате Bravo согласилась выполнить вывозные рейсы из Туниса в понедельник – три в Киев и два во Львов. Но как они полетят, мало кто знает, ведь у Bravo уже сейчас есть рейсы, помимо Туниса, которые они выполняют с задержками. Если Bravo придется выполнить за день эти пять рейсов, то это может привести к дополнительным задержкам рейсов этой авиакомпании по другим направлениям. Bravo работает с "Оазисом", TPG, Join Up и другими туроператорами".

"Join Up и Pegas Touristik продлили проживание своих туристов за свой счет, TUI даже успела уже вывезти своих клиентов, заказав для этого чартерный рейс. Вместе с тем, туристов "Оазиса", которые задержались в Тунисе по вине туроператора и авиакомпании, и которых было больше всего - где-то 500-600 человек, начали выселять из отелей в пятницу. Обратно их начали заселять только в субботу, после того как "Оазис" проплатил их проживание. Правда, некоторые из них продлили свое проживание за собственный счет", - рассказывает Олег Кулик.

Информацию о том, что Bravo выполнит пять рейсов в понедельник, чтобы вывезти туристов из Туниса, обнародовал в своем аккаунте в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, после переговоров с участием двух министерств и Госавиаслужбы, авиакомпания Bravo согласилась взять на себя расходы, связанные с возвратом украинцев домой, после чего они должны быть возмещены туроператором. Тогда же он написал и том, что "Оазис" за свой счет должен разместить всех украинцев в отелях Туниса до понедельника. По данным Bravo, на 27 июня туроператор "Оазис" задолжал авиакомпании 25 млн грн.

Директор турагентства Tabu Tour Максим Циркель говорит, что на его памяти еще не было настолько критической ситуации с вылетами туристических чартеров. "Случай в Тунисе, когда люди пять дней живут в резервных отелях и не могут вернуться домой, вопиющий. Изначально все накинулись на авиакомпанию Bravo, а потом оказалось, что проблемы у туроператора "Оазис", который не оплатил выполнение чартерной программы, - продолжает он. - Печально что со стороны регулирующих органов нет никакой реакции и вмешательства в ситуацию. И пока будет такая вседозволенность, наши граждане будут страдать".

Но ситуация с отменой рейсов в Тунис - не единственный пример кризиса в отрасли. К примеру, только вчера, 1 июля, в аэропорту "Киев" были задержаны 16 чартерных рейсов. "Абсолютно все чартерные авиарейсы сегодня задерживались. Считая с 00:00 1 июля до 19:00. Задержанными были всего 16 авиарейсов. Из них только часть рейсов была осуществлена", - рассказали РБК-Украина представители аэропорта.

Проблемы со своевременностью выполнения чартерных рейсов отмечаются последние два месяца, отмечает Олег Кулик. "Начались они примерно с майских праздников, после чего происходят периодически с различным уровнем всплеска. В конце апреля туроператор Join Up рассчитывал начать работать со своей авиакомпанией Sky Up. На этот период эта авиакомпания планировал завезти в Украину свои первые самолеты. Но Sky Up удалось завезти их только через месяц-полтора. Но в уже в апреле Join Up перестал работать с авиакомпаниями МАУ и Windrose, которые до этого выполняли для туроператора чартерные рейсы. В результате, это привело к задержкам рейсов, - рассказывает Олег Кулик. - Чтобы избавиться от задержек, Join Up зафрахтовал самолеты у египетской авиакомпании Air Leisure, а также у украинских Bravo и YanAir. Но из-за постоянных поломок самолетов этих двух авиаперевозчиков, туроператору сложно было избавиться от задержек рейсов. Как правило, задерживаются рейсы, которые выполняют либо Bravo, либо YanAir. У других авиакомпаний задержки бывают, но поменьше. Кроме того, у Bravo ситуация усугубилась после того, как недавно один из их самолетов вышел из строя. Насколько я понимаю, Sky Up планирует в ближайшие недели добавить несколько самолетов в парк авиакомпании, чтобы решить проблему с задержками рейсов".

Как известно, 14 июня самолет авиакомпании Bravo, который перевозил туристов из Турции, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Киев" (Жуляны).

По словам Максима Циркеля, сейчас ситуация с задержками чартерных рейсов туроператоров близка к критической. "Увы мы столкнулись с полным равнодушием со стороны туроператоров. Наши туристы вылетают с огромными задержками. Это касается всех направлений: Испания, Турция и так далее. Бывают задержки до суток, - рассказывает он. - Туристов, которые не могут вылететь назад, поддерживают и расселяют в отели. А вот тех, кто не может вылететь из городов Украины, просто держат в аэропортах в неведении. Часто мы не можем связаться с представителями туроператоров часами. Решаем вопросы своими силами, потом пишем на отдел по работе с клиентами и требуем компенсаций".

Государственный контроль

Проблемы на туристическом рынке можно попытаться решить с помощью усиления государственного контроля. Эксперт авиарынка Сергей Хижняк считает, что либерализация условий работы на туристическом рынке, которая был предпринята несколько лет назад, привела к тому, что бизнес не смог создать условий для саморегуляции отрасли. "Поэтому в нынешней ситуации не хватает контроля со стороны государства. Чиновники должны разобраться в ситуации и понять, почему происходят задержки. Если в них виноваты авиакомпании, то устранением проблем должна заняться Государственная авиационная служба, в сфере ответственности которой находится авиация. Если в ней виновны туристические операторы, то Министерство экономического развития и торговли", - считает он.

Вместе с тем эксперт авиаотрасли Виктор Логвиненко (ранее работал в авиакомпаниях Turkish Airlines, AeroSvit, Ukraine International, SCAT Airlines) считает, что оперативно решить проблемы с задержками чартерных рейсов не удастся. "По состоянию на сегодня, в ситуации, которая сложилась с чартерными рейсами, увы, мы вынуждены констатировать только факт задержек. За пару дней ее не разрулить, - продолжает он. - У перевозчика Bravo нехватка самолетов, а также, вероятно, долги перед поставщиками услуг и тому подобного. Обладая малым, к тому устаревшим, флотом недавняя остановка одного борта привела за собой сбой всей программы чартерных перевозок. Резервных бортов нет, и арендовать их негде. У украинских компаний все самолеты в работе, а, чтобы получить у иностранных, необходимо будет потратить время на получение разрешений. Кроме того, если зарубежная авиакомпания и выделит украинской самолет, то это будет на условия wet-lease, то есть вместе с персоналом, а это неподъемная цена для украинских авиаперевозчиков".

Чтобы избежать задержек с вылетами чартерных рейсов, необходимо решить несколько проблем, считает Олег Кулик. "Сейчас проблемы на рынке отмечаются зачастую из-за небольших авиакомпаний, в парке у которых небольшое число старых самолетов. Кроме того, они не предусматривают наличие в своем парке резервных воздушных судов, которыми можно подменить самолеты, которые вышли из строя, - рассказывает он. - Так как у них небольшое число старых самолетов, которые авиакомпании пытаются использовать на 100% и часто ломаются, и которые нечем заменить, то возникают ситуации с задержками. Поэтому необходимо запретить авиакомпаниям заводить в Украину самолеты-рухлядь. Кроме того, их необходимо обязать иметь в парке резервные самолеты".

Максим Циркель говорит, что у некоторых перевозчиков абсолютно непригодный парк самолетов и нет запасных лайнеров. "В случае поломки самолета, слетает вся программа. Должны быть определены нормы о количестве самолетов в парке перевозчика, должны быть гарантии предоставления резервного борта в случае поломки. Если бы такое было, то мы бы не имели никаких проблем", - считает он.

По словам Виктора Логвиненко, чтобы избежать подобных проблем с задержками рейсов в будущем, Госавиаслужба должна взять под более плотный контроль операторов чартерных перевозок. Кроме того, по его словам, необходимо реформировать и туроператорскую деятельность. "Основная проблема не в авиакомпаниях. Они лишь должны выполнить заказанную программу. Тут больше вопросов к туроператорам, которые работают по устаревшему закону "О туризме", который был принят в 1995 году и с тех пор особо не менялся. По- хорошему, должен быть написан с чистого листа, установим новые цивилизованные правила работы туристического рынка", - говорит он.

Также, по мнению Сергея Хижняка, украинскому рынку чартерных авиаперевозок не хватает конкуренции. "В Украине запрещено на этом рынке работать иностранным авиакомпаниям. В результате чего на нем работает ограниченное число авиакомпаний, по сути пул одних и тех же собственников, которые создали по несколько авиакомпаний. Правда, ничто особо не мешает любому иностранному авиаперевозчику зарегистрировать в Украине дочернюю авиакомпанию и тоже выйти в этом сегмент авиации", - отмечает он.