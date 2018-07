Море в аеропорту: чому українці не можуть вилетіти на відпочинок

Сьогодні, 2 липня, з Тунісу повинні повернутися кілька сотень українських туристів, які застрягли на відпочинку в цій північноафриканській країні. Вони стали мимовільними заручниками конфлікту між туроператором, який замовив чартерні рейси, і авіакомпанією, яка повинна була їх виконувати, але згодом відмовилася це робити. Після втручання чиновників якийсь компроміс вдалося досягти – авіаперевізник погодився вивезти туристів з Тунісу, а туроператор – оплатити їх проживання. Але цей скандал продемонстрував головну проблему нинішнього туристичного сезону – масові затримки чартерних рейсів. На минулих вихідних в аеропорту "Київ" застрягли сотні українських туристів, які повинні були вилетіти на відпочинок в різні країни. Наприклад в неділю, за інформацією співробітників аеропорту, були затримані абсолютно всі чартерні рейси. У подіях останніх днів і шляхах вирішення проблеми розбиралося РБК-Україна.

Питання в грошах

В останні кілька днів український туристичний ринок переживає серйозну кризу, перші ознаки якої стали відзначатися ще два місяці тому. По суті, вона досягла свого піку минулої середи, 27 червня, коли авіакомпанія Bravo скасувала виконання п'яти чартерних рейсів, якими мали перевезти туристів з України в Туніс і назад.

Як пояснила авіакомпанія у Facebook, польоти скасовані через те, що туроператор "Оазис", який є замовником даних рейсів, їх не оплатив. "Авіакомпанія Bravo має всі технічні можливості для виконання цих рейсів. Відповідно до укладеної угоди між авіакомпанією Bravo та туроператором "Оазис", замовник повинен оплатити рахунок до здійснення рейсу, а також сплатити всі аеропортові збори і податки за фактом виконання рейсу. На даний момент туроператор "Оазис" не виконав свої фінансові зобов'язання перед нами за 9 рейсів", - говорилося в повідомленні авіаперевізника.

Директор мережі туристичних агенцій "Поїхали з нами" Олег Кулик розповідає, що проблеми з туристами, які повинні були вилетіти в Туніс і назад чартерами Bravo, замовленими туроператором "Оазис", почали відзначатися з середи минулого тижня. "Вже в середу туристи з України не могли вилетіти на відпочинок в Туніс, хоча назад клієнти поверталися ще в середу-четвер. Але надалі авіакомпанія відмовилася вивозити туристів, - розповідає Олег Кулик. - Після того, як люди зрозуміли, що ніхто їх вивозити з Тунісу не буде, піднявся галас, в який втрутилося Міністерство інфраструктури. В результаті Bravo погодилася виконати вивізні рейси з Тунісу в понеділок – три в Київ і два у Львів. Але як вони полетять, мало хто знає, адже у Bravo вже зараз є рейси, крім Тунісу, які вони виконують з затримками. Якщо Bravo доведеться виконати за день ці п'ять рейсів, то це може призвести до додаткових затримок рейсів цієї авіакомпанії за іншими напрямами. Bravo працює з "Оазисом", TPG, Join Up та іншими туроператорами".

"Join Up і Pegas Touristik продовжили проживання своїх туристів за свій рахунок, TUI навіть встигла вивезти своїх клієнтів, замовивши для цього чартерний рейс. Разом з тим, туристів "Оазису", які затрималися в Тунісі з вини туроператора і авіакомпанії, і яких було найбільше - десь 500-600 осіб, почали виселяти з готелів у п'ятницю. Назад їх почали заселяти тільки в суботу, після того як "Оазис" проплатив їх проживання. Правда, деякі з них продовжили своє проживання за власний рахунок", - розповідає Олег Кулик.

Інформацію про те, що Bravo виконає п'ять рейсів в понеділок, щоб вивезти туристів з Тунісу, оприлюднив у своєму акаунті в Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, після переговорів з участю двох міністерств та Державіаслужби, авіакомпанія Bravo погодилася взяти на себе витрати, пов'язані з поверненням українців додому, після чого вони повинні бути відшкодовані туроператором. Тоді ж він написав і те, що "Оазис" за свій рахунок повинен розмістити всіх українців в готелях Тунісу до понеділка. За даними Bravo, на 27 червня туроператор "Оазис" заборгував авіакомпанії 25 млн грн.

Директор турагентства Tabu Tour Максим Циркель каже, що на його пам'яті ще не було настільки критичної ситуації з вильотами туристичних чартерів. "Випадок в Тунісі, коли люди п'ять днів живуть у резервних готелях і не можуть повернутися додому, кричущий. Спочатку всі накинулися на авіакомпанію Bravo, а потім виявилося, що проблеми у туроператора "Оазис", який не оплатив виконання чартерної програми, - продовжує він. - Сумно що з боку регулюючих органів немає ніякої реакції і втручання в ситуацію. І поки буде така вседозволеність, наші громадяни будуть страждати".

Але ситуація зі скасуванням рейсів в Туніс - не єдиний приклад кризи в галузі. Приміром, тільки вчора, 1 липня, в аеропорту "Київ" були затримані 16 чартерних рейсів. "Абсолютно всі чартерні авіарейси сьогодні затримувалися. Починаючи з 00:00 1 липня до 19:00. Затриманими були всього 16 авіарейсів. З них тільки частина рейсів була здійснена", - розповіли РБК-Україна представники аеропорту.

Проблеми зі своєчасністю виконання чартерних рейсів відзначаються останні два місяці, зазначає Олег Кулик. "Почалися вони приблизно з травневих свят, після чого періодично відбуваються з різним рівнем сплеску. В кінці квітня туроператор Join Up розраховував почати працювати зі своєю авіакомпанією Sky Up. На цей період ця авіакомпанія планувала завезти в Україну свої перші літаки. Але Sky Up вдалося завезти їх тільки через місяць-півтора. Але вже в квітні Join Up перестав працювати з авіакомпаніями МАУ і Windrose, які до цього виконували для туроператора чартерні рейси. В результаті, це призвело до затримок рейсів, - розповідає Олег Кулик. - Щоб позбутися затримок, Join Up зафрахтував літаки у єгипетської авіакомпанії Air Leisure, а також в українських Bravo і YanAir. Але через постійні поломки літаків цих двох авіаперевізників, туроператору складно було позбутися від затримок рейсів. Як правило, затримуються рейси, які виконують або Bravo, або YanAir. У інших авіакомпаній затримки бувають, але поменше. Крім того, у Bravo ситуація ускладнилася після того, як нещодавно один з їхніх літаків вийшов з ладу. Наскільки я розумію, Sky Up планує в найближчі тижні додати декілька літаків в парк авіакомпанії, щоб вирішити проблему із затримками рейсів".

Як відомо, 14 червня літак авіакомпанії Bravo, який перевозив туристів з Туреччини, викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту "Київ" (Жуляни).

За словами Максима Циркеля, зараз ситуація із затримками чартерних рейсів туроператорів близька до критичної. "На жаль, ми зіткнулися з повною байдужістю з боку туроператорів. Наші туристи вилітають з великими затримками. Це стосується всіх напрямків: Іспанія, Туреччина і так далі. Бувають затримки до доби, - розповідає він. - Туристів, які не можуть вилетіти назад, підтримують і розселяють в готелі. А ось тих, хто не може вилетіти з міст України, просто тримають в аеропортах в невіданні. Часто ми не можемо зв'язатися з представниками туроператорів годинами. Вирішуємо питання своїми силами, потім пишемо на відділ по роботі з клієнтами і вимагаємо компенсацій".

Державний контроль

Проблеми на туристичному ринку можна спробувати вирішити за допомогою посилення державного контролю. Експерт авіаринку Сергій Хижняк вважає, що лібералізація умов роботи на туристичному ринку, яка була зроблена кілька років тому, призвела до того, що бізнес не зміг створити умов для саморегуляції галузі. "Тому в нинішній ситуації не вистачає контролю з боку держави. Чиновники повинні розібратися в ситуації і зрозуміти, чому відбуваються затримки. Якщо в них винні авіакомпанії, то усуненням проблем повинна зайнятися Державна авіаційна служба, у сфері відповідальності якої знаходиться авіація. Якщо в ній винні туристичні оператори, то Міністерство економічного розвитку і торгівлі", - вважає він.

Разом з тим експерт авіагалузі Віктор Логвиненко (раніше працював в авіакомпанії Turkish Airlines, AeroSvit, Ukraine International, SCAT Airlines) вважає, що оперативно вирішити проблеми із затримками чартерних рейсів не вдасться. "Станом на сьогодні, в ситуації, яка склалася з чартерними рейсами, на жаль, ми змушені констатувати лише факт затримок. За кілька днів її не вирішити, - продовжує він. - У перевізника Bravo брак літаків, а також, ймовірно, борги перед постачальниками послуг і тому подібне. Володіючи малим, до того ж застарілим, флотом недавня зупинка одного борту потягнула за собою збій усієї програми чартерних перевезень. Резервних бортів немає, і орендувати їх немає де. В українських компаній є всі літаки в роботі, а щоб отримати в іноземних, необхідно буде витратити час на отримання дозволів. Крім того, якщо зарубіжна авіакомпанія і виділить українській літак, то це буде на умові wet-lease, тобто разом з персоналом, а це непідйомна ціна для українських авіаперевізників".

Щоб уникнути затримок з вильотами чартерних рейсів, необхідно вирішити кілька проблем, вважає Олег Кулик. "Зараз проблеми на ринку відзначаються найчастіше через невеликі авіакомпанії, в парку у яких невелика кількість старих літаків. Крім того, вони не передбачають наявність у своєму парку резервних повітряних суден, якими можна підмінити літаки, які вийшли з ладу, - розповідає він. - Так як у них невелика кількість старих літаків, які авіакомпанії намагаються використовувати на 100% і часто ламаються, і які нічим замінити, то виникають ситуації із затримками. Тому необхідно заборонити авіакомпаніям заводити в Україну старі літаки. Крім того, їх необхідно зобов'язати мати в парку резервні літаки".

Максим Циркель каже, що у деяких перевізників абсолютно непридатний парк літаків і немає запасних лайнерів. "У разі поломки літака, злітає вся програма. Повинні бути визначені норми про кількість літаків у парку перевізника, повинні бути гарантії надання резервного борту в разі поломки. Якби таке було, то ми б не мали жодних проблем", - вважає він.

За словами Віктора Логвиненка, щоб уникнути подібних проблем із затримками рейсів в майбутньому, Державіаслужба повинна взяти під більш щільний контроль операторів чартерних перевезень. Крім того, за його словами, необхідно реформувати і туроператорську діяльність. "Основна проблема не в авіакомпаніях. Вони лише повинні виконати замовлену програму. Тут більше питань до туроператорів, які працюють по застарілому закону "Про туризм", який був прийнятий в 1995 році і з тих пір особливо не змінювався. По - хорошому, він повинен бути написаний з чистого аркуша, встановимо нові цивілізовані правила роботи туристичного ринку", - говорить він.

Також, на думку Сергія Хижняка, українському ринку чартерних авіаперевезень не вистачає конкуренції. "В Україні заборонено працювати на цьому ринку іноземним авіакомпаніям. В результаті чого на ньому працює обмежена кількість авіакомпаній, по суті пул одних і тих же власників, які створили по кілька авіакомпаній. Щоправда, ніщо особливо не заважає будь-якому іноземному авіаперевізнику зареєструвати в Україні дочірню авіакомпанію і теж вийти в цей сегмент авіації", - зазначає він.