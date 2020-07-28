Мораторий на взыскание жилья по валютным кредитам: защита заемщиков или медвежья услуга

Разрешаем не платить

16 июля украинский парламент 349-ю голосами принял во втором чтении и в целом законопроект №3640 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте".

Законопроект позволяет заемщикам, взявшим займы в валюте накануне и вовремя финансового кризиса, обесценившего национальную валюту (2008-09 и затем 2014 годов), "не беспокоится" о погашении полученных кредитов до начала 2022 года. Кроме того, он фактически нивелирует ряд норм кодекса Украины по процедурам банкротства, с принятием которого были введены процедуры реструктуризации долгов физических лиц.

Стоит отметить, что мораторий на взыскание имущества, обеспечивающего валютные кредиты, действует в Украине с 2014 года. Принятый под давлением валютных заемщиков он еще тогда достаточно критиковался финансовыми и экономическими экспертами.

Во многих странах мира, когда заходит речь о принципах финансовых отношений, действует неизменное правило: взял на себя определенные финансовые обязательства, заключил соглашение - выполняй его, а нарушил договор - будь готов к последствиям. Причем неотвратимость этих последствий в таких странах обеспечивает не только сторона, чьи права нарушены, но в первую очередь государственная власть с помощью четко юридически выписанных механизмов.

В случае займов под залог имущества это правило работает достаточно просто: получил кредит под залог дома и не рассчитал свои силы и возможности? Договаривайся с банком о реструктуризации долга. Или будь добр вернуть жилье, которое тебе не по карману, за чем проследит государство.

Впрочем, во многом именно благодаря этому правилу, гарантирующему выполнение всеми сторонами взятых финансовых обязательств, ставки по кредитам (в том числе ипотечным) в развитых странах сегодня стремятся к 0%, а то и отрицательным величинам. Банки в таких странах абсолютно уверены, что так или иначе получат обратно выданные в качестве кредита деньги, а заемщики в свою очередь - оценивают свои возможности, четко представляя последствия.

В Украине же в 2014 году популизм взял верх над рациональным подходом. А депутаты, принимая закон, говорили, что он будет действовать лишь до тех пор, пока не будут выработаны механизмы, позволяющие валютным заемщикам урегулировать свои отношения с банками-кредиторами. И такие механизмы действительно были созданы.

Валютно-ипотечный компромисс

В октябре 2018 года был принят, а в апреле 2019 года начал действовать Кодекс Украины по процедурам банкротства, часть положений которого была направлена как раз на урегулирование вопросов погашения кредитов, взятых в иностранной валюте под залог жилья.

Кодекс, в частности, предусматривает, что "в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего Кодекса задолженность физического лица, возникшая до дня введения в действие настоящего Кодекса, по кредиту в иностранной валюте, который обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома, является единственным местом проживания семьи должника, реструктуризируется по процедуре неплатежеспособности физического лица согласно плану реструктуризации или мировому соглашению".

Среди прочего, Кодекс предусматривает отмену штрафных санкций при реструктуризации валютных кредитов, значительный (10-15 лет) срок погашения обязательств, списание задолженности и множество других вещей, направленных на достижение компромисса между банком и заемщиком, взявшим кредит в валюте, что подтверждено выводами Главного научно-экспертного управления Верховной рады. Солидарны с этим и банковские эксперты.

"Предложенный Кодексом механизм реструктуризации ипотечных кредитов в иностранной валюте является вполне паритетным и взвешенным как для банков, так и для заемщиков, позволяет постепенно, в течение нескольких лет, без стресса для заемщиков урегулировать ситуацию, которая сложилась с возвратом кредитов, предоставленных в иностранной валюте и обеспеченных недвижимым жилым имуществом", - говорится в письме представителей банковского сообщества в адрес НБУ, который согласился с такой позицией.

Проще говоря, государство предоставило заемщикам, которые действительно хотят рассчитаться с банком, вполне адекватный способ оставить себе жилье. Но, оказалось, что платить долги-то - хотят далеко не все. И, похоже, именно с подачи тех, кто рассчитываться не собирался и не собирается, вопрос моратория вновь возник в депутатской среде.

Автор законопроекта о моратории, народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский представляя его заявил, что главной целью продления моратория является забота людях, которые в случае прекращения его действия "могут очутиться на улице". По словам нардепа, Кодекс по процедурам банкротства не решил вопрос об особенностях погашения (реструктуризации и т.д.) задолженности валютных заемщиков и поэтому им нужно позволить по-прежнему игнорировать выполнение кредитных договоров.

"Мораторий на взыскание имущества по кредитам в иностранной валюте действовал до вступления в силу закона, который урегулирует вопрос особенностей погашения основной сумы задолженности, возникшей вследствие формирования курсовой разницы из-за повышения курса. Это основная проблема людей, попавших в кредитную ловушку в 2008-09 и затем 2014-15 года, когда их займы в валюте существенно выросли и существенно превысили их доходы и возможность их погашать. Этот закон (о моратории, - ред.) существовал до тех пор, пока не был принят Кодекс Украины по процедурам банкротства. Фактически, эта норма этим Кодексом была отменена. Но это не решило вопроса относительно погашения и реструктуризации задолженности валютных заемщиков. 21 октября 2020 года Мораторий на выселение валютных заемщиков прекращает действовать и очень скоро люди могут очутиться на улице", - заявил нардеп в ходе заседания профильного комитета ВР накануне голосования за законопроект.

Законопроект сперва прошел комитет, а на следующий день был вынесен на голосование в парламент, где благополучно набрал нужное количество голосов депутатов.

Как теперь взять ипотеку?

Подобными решениями народные депутаты лишь ухудшили и без того непростую ситуацию с кредитованием, особенно ипотечным, граждан в Украине, считает эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

"Дело в том, что сейчас в банковской системе огромный процент неработающих кредитов. В свою очередь, именно деньги с таких активов могли бы быть направлены на кредитование бизнеса или ипотеку. Недавно же продленный мораторий лишь усугубит ситуацию с неработающими кредитами. Получается, что с одной стороны, мы видим попытки власти демонстрировать "социально ориентированное государство", а с другой - под этим скрывается элементарный популизм в плохом понимании этого слова", - говорит Киян.

Фото: многоэтажный дом (РБК-Украина)

Согласен с ним и политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

"Если взять общее количество проблемных кредитов в Украине, то их на сегодня порядка 48% с лишним. Об этом говорит Национальный банк в своем отчете, опубликованном в конце прошлого года. Для сравнения - редко в какой европейской стране до 10%, потому что если 10% - то это уже считается крахом финансовой системы. А мы с этим живем все эти годы. Конечно, речь идет о всех кредитах в целом - по большей части корпоративных. Но здесь и значительная часть (по данным НБУ - порядка 29 млрд. грн., - ред.) ипотечных кредитов, которые существенно дополняют этот очень неприятный портфель. Поэтому решение о продлении моратория я считаю абсолютно популистским. Ведь существует прямая зависимость между мораторием на выплату валютных кредитов, и размеров процентов, которые устанавливают банки по кредитам. Да, может кого-то мораторий и спасет, но вместе с тем - рушит банковскую систему. И продолжаете создавать дополнительные препятствия для ее нормального развития и функционирования. Потому что низкий процент, к примеру, по ипотеке возможен лишь тогда, когда банк понимает, что он в любом случае либо вернет выданный кредит, либо получит залоговое имущество", - отмечает эксперт.

Еще одна негативная сторона решения - скорее моральная. Ведь государство, по сути, само учит украинцев не выполнять взятые на себя обязательства.

При этом важно отметить, что та часть валютных заемщиков, которая сегодня действительно находится в серьезном финансовом положении (а это по нашим данным порядка 15%), как раз более платить стараются.

Часто, не платят же как раз те, кто при этом позволяет себе жить на широкую ногу. При этом они спокойно сдают в аренду свое якобы "единственное" жилье. Которое, напомним, может попасть под мораторий, только если человеку действительно негде жить.

"К сожалению, как показывает практика (а она тянется с 2014 года), те, кто не хотели платить, не будут платить при любом законе. Поэтому мораторий будет играть им лишь на руку. При этом у нас в стране не работает элементарный мониторинг за такими должниками. В результате выходит, что ответственные заемщики платят, отдавая все до последней копейки, а те, кто не планировал платить, продолжает совершать дорогие покупки или выезжать за границу, считая, что они какие-то "особенные" и ничего никому не должны. Таким образом, социальная асимметрия таким решением лишь усугубляется, а не решается. Продление моратория, наоборот, скорей сыграет антисоциально направленную политику. Поэтому сейчас надо обезопасить тех, у кого действительно нет возможности платить, и кто не делал значительных покупок, – в частности на основе мониторинга их трат и доходов. В продолжение, если б у нас работала система "слежения", то те, кто ездил по курортам должен быть в первой очереди по возвращению кредитов. Созданная же "система кредитной дисциплины" без сроков, условий и без четко прописанной "буквы закона" ни к чему хорошему не приведет", - отмечает Егор Киян.

Игра слов

Принятый закон должен лишь продлить мораторий для обычных физических лиц - заемщиков, взявших кредиты в валюте расширил свое действие еще на ряд субъектов кредитных договоров.

Впрочем, по данным экспертов, новый закон расширяется перечень кредитов, которые будут подпадать под действие моратория, в частности, за счет кредитов физических лиц в иностранной валюте, которые не являются потребительскими кредитами (в том числе, кредиты физических лиц - предпринимателей, кредиты физических лиц на развитие бизнеса и прочих).

Кроме того, в текст законопроекта "зашита" норма, согласно которой мораторий прекратил бы действовать лишь тогда, когда в силу вступил бы закон с четким назначением - "урегулирование вопросов особенностей осуществления реструктуризации по кредитам в иностранной валюте, предоставленным кредитными учреждениями - резидентами Украины физическим лицам, порядок погашения задолженности заемщиков по таким кредитам и особенности обращения взыскания на предметы обеспечения по таким кредитам, порядок погашения (учета) курсовой разницы, возникающей в бухгалтерском и/или налоговом учете кредиторов и заемщиков, а также порядок начисления/списания пени и штрафов в результате просрочки исполнения обязательств заемщиков по таким кредитам".

"Я очень боюсь таких формулировок. Потому что если был расчет на бессрочно - то это даже рядом не стоит со здравым смыслом. Мы либо все валим, либо что-то строим. Если мы что-то строим, то должны быть разумные нормальные правила. И если ты хоть чуть-чуть дружишь со здравым смыслом, то четко понимаешь - что, во-первых, долги нужно возвращать. А, во-вторых, что, если их не возвращают - значит, этот груз обязательно ляжет на кого-то другого. В нашем случае, как банки могут переложить этот груз? Увеличить процентные ставки по кредитам для остальных украинцев, если уж не удается задействовать механизм возвращения", - говорит Клочок.

В ходе заседания финансового комитета на этот момент обратил внимание его председатель. И хотя в доступном ныне тексте законопроекта от 11 июля она по-прежнему есть, голосовали депутаты, судя по информации с сайта Рады, все же за исправленную комитетом версию законопроекта, предполагающую окончание действия моратория 1 января 2022 года.

На данный момент законопроект находится на подписи у президента. Сложно предсказать, как с ним поступит гарант. Ведь, как бывший предприниматель он понимает правила бизнеса: взятые долги - нужно возвращать. Иначе есть огромный риск сломать и без того шаткую кредитную систему в стране - кто захочет выдавать здесь займы, если государство отменяет их возвращение? С другой стороны - на него давит команда, взявшая на вооружение, как заботу об украинцах, так и популистские лозунги перед выборами.