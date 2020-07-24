Монопольная пошлина: кто пострадает от роста цен на дизельное топливо

"Укртатнафта" (занимается нефтепереработкой и производством нефтепродуктов) просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.

Компания предлагает установить пошлину весь российский "дизель", тогда как сейчас ставка 4% действует на топливо, поставляемое из РФ по трубопроводу. "Укртатнафта" также считает необходимым повысить до 8,46% пошлину на сжиженный газ из соседней страны.

Свой запрос компания аргументирует "стремительным ростом импорта дизтоплива и СУГ из России за последние месяцы". Это, по версии предприятия, снизило долю украинского производителя на рынке, а также привело к сокращению поставок из других источников.

Это не первая попытка за последнее время пролоббировать заградительные барьеры для российского импорта. Как писало РБК-Украина, в начале года "Укртатнафта" при поддержке государственной "Укргазвыдобування" настаивала на проведении расследования на рынке нефтепродуктов.

Компании просили ввести пошлины на импорт ДТ и сжиженного газа из РФ в размере 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% в 2024 году. Но в Кабмине не пошли на этот шаг, отклонив предложение. Не получив желаемого, в июле "Укртатнафта" решила пойти более коротким путем, попросив Минэнерго вынести этот вопрос на заседание правительства.

Лишние растраты

При повышении пошлин пострадают не только и не столько российские нефтепереработчики и трейдеры. Если идея "Укртатнафты" найдет поддержку во власти, в таком случае неизбежен рост стоимости ДТ для потребителей. Это окажет дополнительное давление на украинскую экономику.

По оценкам отраслевых экспертов, при котировках "дизеля" 370 долларов/тонна и премиальности украинского рынка для российских поставщиков на уровне 25 долларов/тонна, пошлина приведет к удорожанию тонны ДТ на 40 долларов (или примерно 1100 гривен на тонне при нынешнем обменном курсе).

Украинский рынок импортозависимый. Цена формируется по замыкающей цене самого дорогого импорта. Это дает основания ожидать повышения цен на ДТ из всех источников поставок – Беларусь, Литва, импорт с моря.

По такому сценарию ситуация развивалась и в прошлом году. Цены на оптовом рынке ДТ росли в августе прошлого года, когда ввели спецпошлину в размере 3,75%. Тогда речь шла только в отношении трубопроводных поставок ДТ, доля которых на тот момент составляла 31%. Что важно: на размер пошлины цены тогда подняли все производители топлива, включая нефтеперерабатывающий завод "Укртатнафты".

К слову, доля российского ДТ, на которое "Укртатнафта" просит ввести пошлины, по итогу I полугодия 2020 года составила 38%. При годовом объеме рынка ДТ в 7 млн тонн, дополнительные расходы экономики от введения пошлин и повышения цен могут составить 280 млн долларов или 7,7 млрд гривен.

Кто понесет потери? Аграрный, горно-металлургический секторы и железная дорога на всех потребляют свыше 40% дизельного топлива в стране без учета розничных продаж через АЗС.

Аграрии – крупнейшие потребители дизельного топлива – около 1,5 млн тонн в год, следует из оценок Национального научного центра "Институт аграрной экономики". В случае введения пошлины и последующего роста цен расходы аграрного сектора на покупку дизтоплива в годовом исчислении составит 60 млн долларов или 1,656 млрд гривен. И как результат – для аграрных предприятий увеличение расходов на топливо перед уборочной кампанией приведет к снижению их конкурентоспособности.

"Укрзализныця" ежегодно закупает 320 тысяч тонн дизельного топлива. При повышении цен дополнительные расходы железной дороги в год составят 12,8 млн долларов или 353 млн гривен по текущему курсу. Это, в свою очередь, создаст риск для повышения ж/д-тарифов как для бизнеса, так и в сегменте пассажирских перевозок.

Горно-металлургический комплекс потребляет 8% ДТ в стране. Ежегодные прямые потери составят 600 млн гривен.

Армия использует 75 тысяч тонн дизтоплива в год, это значит, что дополнительные расходы государственного бюджета для военных могут составить около 82 млн гривен.

Еще один сегмент, который ощутит рост цен – розничные продажи ДТ на автозаправочных станциях. По данным Госстата, в 2019 годы объем реализации "дизеля" в рознице составил 1,04 млн тонн. Розничные цены на ДТ после введения пошлины могут повыситься на 1,3 гривен/литр.

Также нужно учитывать, что обычно в августе-ноябре наблюдается пик потребления ДТ в стране. Пошлина 8,46% может стать заградительной для импорта ДТ из России, что приведет к полной остановке поставок. Соответственно, российские поставки, которые занимали 38% рынка, необходимо будет в срочном порядке заместить импортом из других источников, это создаст ажиотаж, а, возможно, – спекулятивный скачок цен и дефицит. Вся эта ситуация будет усложнена прохождением пикового сезона потребления топлива.

Игра в монополию

Кто выиграет от этой ситуации? Кременчугский НПЗ, входящий в структуру "Укртатнафты", производит 90% всего ДТ в Украине. А с учетом импорта доля группы "Приват" на рынке дизельного топлива оценочно составляет 25%. Учитывая, что группа контролирует 70% перевалочных мощностей в украинских портах, ее доминирующее положение может усилиться.

К тому же после введения более высокой пошлины пропорционально повысится цена на дизельное топливо, которое производит и сама "Укртатнафта". В I половине 2020 года она продавала ДТ с Кременчугского НПЗ по цене Роттердам плюс 30 долларов (по котировке Platts FOB Rotterdam Diesel 10 ppm плюс премия 30 долларов/тонна).

А после введения пошлины наценка "Укртатнафты" к котировкам в Роттердаме повысится до плюс 70 долларов/тонна. При текущем объеме производства 110 тысяч тонн в месяц это обеспечит дополнительный годовой доход около 53 млн долларов или 1,5 млрд гривен.

Группа "Приват" владеет крупнейшей в стране сетью АЗС, состоящей из более 1,5 тысяч объектов, они работают под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта". Причем количество АЗС группы "Приват" составляет 20% от общего количества заправочных станций в стране (7787 по состоянию на 21 июля по данным ГНС).

Еще в 2016 году Антимонопольный комитет начал расследование относительно злоупотреблений со стороны АЗС группы "Приват", заподозрив их в согласовании ценовой политики.

Два года назад АМКУ составил предварительные выводы, согласно которым операторов АЗС группы "Приват" предлагалось признать виновными в совершении согласованных антиконкурентных действий, но дальнейшее расследование было заблокировано судом по искам компаний, аффилированных с группой "Приват".

Удружить соседям

Есть еще один момент, заслуживающий внимания. Если импорт ДТ из России оборвется, как минимум половина этих поставок будет замещена за счет импорта из Беларуси. Доля Беларуси может повысится с 23% в I пол. 2020 года до 43%. Это будет противоречить целям правительства ограничить поставки нефтепродуктов из одного источникам не более 30% от потребления, закрепленным в указе президента.

К тому же есть риск, что существенная часть белорусских поставок на самом деле будет реэкспортом российского дизтоплива, поскольку собственных мощностей белорусских НПЗ будет недостаточно для удовлетворения потребностей украинского рынка. Это не приведет к дополнительным доходам госбюджета от уплаты пошлины, а только повысит заработки зарубежных производителей и завода "Укртатнафты".