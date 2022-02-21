Многомиллионные долги. Из-за чего Василий Астион застрял в долговой яме

Подсудимый бизнесмен из Днепра Василий Астион не может расплатиться с многомиллионными долгами: на него уже подал в суд банк "Пивденный", а остальные банки-кредиторы на подходе.

Отношения группы компаний Dnipro Agro Group Василия Астиона с банками-кредиторами из стадии переговоров перешли в стадию судебных разбирательств. По данным РБК-Украина, в январе не выдержал один из крупнейших банков, которому Dnipro Agro Group задолжал около 150 млн грн – одесский АБ "Пивденний". От него группе компаний Астиона и его тестя Михаила Кошляка, как должникам и поручителям, "прилетел" иск в хозяйственный суд Днепропетровской области.

Одесситы подали иск к Василию Астиону, его брату Евгению Астиону, Елене Семенченко (жена Романа Семенченко – бывшего уполномоченного президента по контролю за деятельностью СБУ) и компаниям Dnipro Agro Group - "Відродження", "Дніпроагроальянс", АПК "Дніпроагро", "Агрофирма "Схід Агро", "Перемога" и "Солома" (последнюю контролируют братья Астионы вместе с Кошляком и Семенченко).

От них "Пивденний" потребовал солидарного погашения долга в размере 145,369 млн гривен по генеральному соглашению о кредитовании № ВGS2017-03077 от 14 августа 2017 года. Из этой суммы 136,478 млн гривен составляет задолженность по телу кредита, а 8,890 млн - задолженность по процентам.

Когда дело перешло в судебную плоскость, Астион и Кошляк тут же пошли на переговоры, и уже 10 февраля суд утвердил мировое соглашение между сторонами. По его условиям компании Астиона и Кошляка признали задолженность и пообещали заплатить банку 159 млн грн - но не сразу. "Пивденний" согласился рассрочить выплату долга до 1 августа 2022 года, получив начальный платеж от должников в сумме 10,6 млн грн. И перенеся срок выплаты основной части долга (около 111 млн грн) на июль.

Фактически расписавшись в своей текущей неплатежеспособности, Василий Астион все еще пытается уверить партнеров в обратном.

"Сегодня деятельность группы компаний "ДнипроАгроГрупп" является примером не только успешного ведения бизнеса, но и социальной ответственности", – говорится на сайте Dnipro Agro Group. При этом в разделе "Новости" висит объявление о продаже крупнейшего элеватора группы - "Божедаровского".

Если же разобрать главные события, которые происходят с компанией и ее владельцем, можно сделать вывод, что в их случае в принципе не пахнет ни успешным ведением бизнеса, ни социальной ответственностью. Об этом уже ранее сообщало РБК-Украина: с прошлого года суды массово принимают решения о разрыве договоров аренды земли и взыскания долгов с агропредприятий Dnipro Agro Group, в частности, ООО "Відродження", директором которого лично является Василий Астион, в пользу арендодателей-селян Днепропетровской области.

"Истец обращался к ответчику ("Відродження") с требованием о выплате арендной платы за 2019 и 2020 год, однако арендной платы до сих пор не получил"; "Начиная с момента заключения договора и его государственной регистрации арендатор (ООО "Відродження") не выполняет возложенные на него обязанности по выплате арендной платы. Так, ответчиком не выплачена истцу арендная плата за 2019 и 2020 годы"; Судом установлено, что ответчиком (ООО "Відродження") просрочено исполнение денежного обязательства перед истцом 2019-2020 годы, а следовательно есть основания для взыскания с ответчика в пользу истца пени, 3% годовых и инфляционных потерь" – это выдержки лишь из нескольких судебных вердиктов о разрыве договоров аренды земли с компанией Астиона, принятых в течение сентября 2021 года.

Причину такого положения можно найти в одном из этих же решений. "Истец (физлицо-собственник земельного участка площадью 5,0167 га) отмечает, что он неоднократно обращался к ответчику (ООО "Відродження") по арендной плате, однако представители ответчика каждый раз отказывали ему в выдаче арендной платы, мотивируя тем, что нет средств у арендатора, ссылаясь на тяжелое материальное положение и некачественный урожай из-за неэффективного хозяйствования".

Шквал подобных вердиктов не прекращается и сейчас - с начала февраля 2022 года только Покровский районный суд Днепропетровской области принял не менее 3 решений о принудительном взыскании с ООО "Відродження" арендной платы в пользу селян за 2019,2020, 2021 годы. Всем истцам компания, которая "выращивает успех" (так звучит слоган Dnipro Agro Group) отказывала с одной и той же формулировкой: "отсутствуют средства, затруднительное материальное положение, некачественный урожай из-за неэффективного хозяйствования".

Такое развитие событий не может не волновать кредиторов Dnipro Agro Group – прежде всего, Таскомбанк Сергея Тигипко и ПУМБ, долги группы Астиона и Кошляка перед которыми измеряются сотнями миллионов гривен. Значимая задолженность имеется и перед "Кредобанком", "МТБ Банком", компанией Андрея Веревского "Кернел-трейд" и фирмой "Аграрный фонд".

Никто из представителей банков официально не комментирует отношения с Dnipro Agro Group, но по неофициальной информации мало кто из них верит в то, что мировое соглашение с "Пивденным" будет выполнено – для этого Астиону нужно будет перекредитовываться, а вот с этим у него большая проблема, поскольку его просто могут "закрыть".

Все дело в том, что Василий Астион и Михаил Кошляк сейчас имеют статус обвиняемых в уголовном производстве № 42016000000002133 по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – "вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц". Речь идет об эпизодах, произошедших несколько лет назад – Кошляку и Астиону инкриминируют, что они, угрожая днепропетровским бизнесменам убийством, требовали от них передачи контроля над их агропромышленными предприятиями. По данным РБК-Украина, слушания по этому делу состоятся уже 24 февраля в Жовтневом суде Днепра.