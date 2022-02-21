Багатомільйонні борги. Через що Василь Астіон застряг у борговій ямі

Підсудний бізнесмен з Дніпра Василь Астіон не може розплатитися з багатомільйонними боргами: на нього вже подав до суду банк "Південний", а інші банки-кредитори на підході.

Відносини групи компаній Dnipro Agro Group з банками-кредиторами зі стадії переговорів перейшли в стадію судових розглядів. За даними РБК-Україна, в січні не витримав один з найбільших банків, якому Dnipro Agro Group заборгував близько 150 млн грн – одеський АБ "Південний". Від нього групі компаній Астіона і його тестя Михайла Кошляка, як боржникам і поручителям, "прилетів" позов до Господарського суду Дніпропетровської області.

Одесити подали позов до Василя Астіону, його брата Євгена Астіона, Олени Семенченко (дружина Романа Семенченка – колишнього Уповноваженого президента з контролю за діяльністю СБУ) і компаніям Dnipro Agro Group – "Відродження", "Дніпроагроальянс", АПК "Дніпроагро", "АГРОФІРМА "Схід Агро", "Перемога" і "Солома" (останню контролюють брати Астіони разом з Кошляком і Семенченко).

Від них "Південний" зажадав солідарного погашення боргу в розмірі 145,369 млн гривень за генеральною угодою про кредитування № ВGS2017-03077 від 14 серпня 2017 року. З цієї суми 136,478 млн гривень становить заборгованість по тілу кредиту, а 8,890 млн – заборгованість по відсотках.

Коли справа перейшла в судову площину, Астіон і Кошляк тут же пішли на переговори, і вже 10 лютого суд затвердив мирову угоду між сторонами. За його умовами компанії Астіона і Кошляка визнали заборгованість і пообіцяли заплатити банку 159 млн грн – але не відразу. "Південний" погодився розстрочити виплату боргу до 1 серпня 2022 року, отримавши початковий платіж від боржників у сумі 10,6 млн грн. І перенісши термін виплати основної частини боргу (близько 111 млн грн) на липень.

Фактично розписавшись у своїй поточній неплатоспроможності, Василь Астіон все ще намагається запевнити партнерів у зворотному.

"Сьогодні діяльність групи компаній "Дніпроагрогруп" є прикладом не тільки успішного ведення бізнесу, а й соціальної відповідальності", – йдеться на сайті Dnipro Agro Group. При цьому в розділі "Новини" висить оголошення про продаж найбільшого елеватора групи – "Божедаровского".

Якщо ж розібрати головні події, які відбуваються з компанією і її власником, можна зробити висновок, що в їхньому випадку в принципі не пахне ні успішним веденням бізнесу, ні соціальною відповідальністю. Про це вже раніше повідомляло РБК-Україна: з минулого року суди масово приймають рішення про розрив договорів оренди землі та стягнення боргів з агропідприємств Dnipro Agro Group, зокрема, ТОВ "Відродження", директором якого особисто є Василь Астіон, на користь орендодавців-селян Дніпропетровської області.

"Позивач звертався до відповідача ("Відродження") з вимогою про виплату орендної плати за 2019 та 2020 рік, однак орендної плати досі не отримав"; "Починаючи з моменту укладення договору та його державної реєстрації орендар (ТОВ "Відродження") не виконує покладені на нього обов'язки з виплати орендної плати. Так, відповідачем не виплачена позивачу орендна плата за 2019 та 2020 роки"; Судом встановлено, що відповідачем (ТОВ "Відродження") прострочено виконання грошового зобов'язання перед позивачем 2019-2020 роки, а отже є підстави для стягнення з відповідача на користь позивача пені, 3% річних та інфляційних втрат" – це витяги лише з кількох судових вердиктів про розрив договорів оренди землі з компанією Астіона, прийнятих протягом вересня 2021 року.

Причину такого становища можна знайти в одному з цих же рішень. "Позивач (фізособа-власник земельної ділянки площею 5,0167 га) зазначає, що він неодноразово звертався до відповідача (ТОВ "Відродження") з орендної плати, однак представники відповідача щоразу відмовляли йому у видачі орендної плати, мотивуючи тим, що немає коштів у орендаря, посилаючись на тяжке матеріальне становище та неякісний урожай через неефективне господарювання".

Шквал подібних вердиктів не припиняється і зараз – з початку лютого 2022 року тільки Покровський районний суд Дніпропетровської області прийняв не менше 3 рішень про примусове стягнення з ТОВ "Відродження" орендної плати на користь селян за 2019,2020, 2021 роки. Всім позивачам компанія, яка "вирощує успіх" (так звучить слоган Dnipro Agro Group) відмовляла з одним і тим же формулюванням: "відсутні кошти, скрутне матеріальне становище, неякісний урожай через неефективне господарювання".

Такий розвиток подій не може не хвилювати кредиторів Dnipro Agro Group – перш за все, Таскомбанк Сергія Тігіпка і ПУМБ, борги групи Астіона і Кошляка перед якими вимірюються сотнями мільйонів гривень. Значуща заборгованість є і перед "Кредобанком", "МТБ Банком", компанією Андрія Веревського "Кернел-трейд"і фірмою "Аграрний фонд".

Ніхто з представників банків офіційно не коментує відносини з Dnipro Agro Group, але за неофіційною інформацією мало хто з них вірить в те, що мирову угоду з "Південним" буде виконано – для цього Астіону потрібно буде перекредитовуватися, а ось з цим у нього велика проблема, оскільки його просто можуть "закрити".

Вся річ у тому, що Василь Астіон і Михайло Кошляк зараз мають статус обвинувачених у кримінальному провадженні № 42016000000002133 за ч. 2 ст.189 Кримінального кодексу України – "вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб". Йдеться про епізоди, що сталися кілька років тому – Кошляку й Астіону інкримінують, що вони, погрожуючи дніпропетровським бізнесменам вбивством, вимагали від них передачі контролю над їх агропромисловими підприємствами. За даними РБК-Україна, слухання у цій справі відбудуться вже 24 лютого в Жовтневому суді Дніпра.