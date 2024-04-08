Митниця: нові сервіси та досягнення

За підсумками першого кварталу виконання розпису доходів Державною митною службою складає 106,3%, або – додаткові 8,1 мільярда гривень до держбюджету. Про новації, що здатні покращити життя багатьом клієнтам ДМС – в блозі для РБК-Україна розповідає народний депутат Олексій Леонов.

Державна митна служба перебуває у важкий ситуації. Вона має пройти через інтенсивну трансформацію, яка пов’язана з початком практичної інтеграції України до ЄС, але при цьому має продовжувати ефективне виконання своїх функцій з наповнення державного бюджету. І тому ще раз нагадаю, що митниця в середньому давала державі до 40% бюджетних надходжень на рік, а отже будь-який збій в роботі цієї інституції під час війни є категорично не бажаним.

Проте останні новини від ДМС дають привід для певного оптимізму. Українська митниця продовжує успішне виконання своїх завдань на ниві захисту державних інтересів, але при цьому активно опановує нові інструменти, особливо в "цифровій" сфері. І саме це дозволяє сподіватися, що вже за кілька років ДМС буде здатна не лише стати надійним митним форпостом Європейського Союзу, а й гідно виконувати нову для неї функцію – зі сприяння міжнародній торгівлі.

В цьому контексті хочу привітати ДПС із запровадженням нового сервісу. Відтепер українська Митниця надає можливість самостійного декларування експрес-відправлень громадянами. Це можна зробити в Особистому кабінеті на вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" через подання електронної митної декларації М-16 прямо зі смартфона.

Як повідомляє Держмитниця, цей сервіс максимально спрощений. Зокрема:

переважна більшість граф декларації заповнюється автоматично;

автоматично здійснюється машинний переклад назв товарів та іншої інформації на українську мову;

можливість у багатьох випадках підбору коду товару за УКТ ЗЕД;

розрахунок податків відбувається в автоматичному режимі;

передбачено автозаповнення тих реквізитів, яких бракує в тому випадку, якщо громадянин раніше вже користувався цим сервісом.

У разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро і вони підлягають оподаткуванню, генерується QR-код. Кликнувши на цей QR-код або навівши на нього камеру мобільного телефону, можна сплатити нараховані митні платежі зі свого банківського застосунку.

Загалом варто відзначити, що процеси диджиталізації є пріоритетними в модернізації української митниці. Вони відбуваються згідно з Довгостроковим національним стратегічним планом цифрового розвитку Державної митної служби. Цей план розрахований до 2026 року, його розроблено у контексті підготовки України до вступу до Європейського Союзу.

Варто також вказати, що цей план базується на Багаторічному стратегічному плані електронної митниці ЄС (Multi-annual strategic plan for electronic customs, MASP-C). А в процесі його підготовки велику експертну підтримку надала команда EU4PFM - Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні.