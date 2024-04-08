Таможня: новые сервисы и достижения

По итогам первого квартала выполнение росписи доходов Государственной таможенной службой составляет 106,3%, или – дополнительные 8,1 миллиарда гривен в госбюджет. О новациях, способных улучшить жизнь многим клиентам ГТС, – в блоге для РБК-Украина рассказывает народный депутат Алексей Леонов.

Государственная таможенная служба находится в тяжелой ситуации. Она должна пройти через интенсивную трансформацию, связанную с началом практической интеграции Украины в ЕС, но при этом должна продолжать эффективное выполнение своих функций по наполнению государственного бюджета. И поэтому еще раз напомню, что таможня в среднем давала государству до 40% бюджетных поступлений в год, а следовательно, любой сбой в работе этого института во время войны категорически не желателен.

Однако последние новости от ГТС дают повод для определенного оптимизма. Украинская таможня продолжает успешное выполнение своих задач на ниве защиты государственных интересов, но при этом активно овладевает новыми инструментами, особенно в "цифровой" сфере. И именно это позволяет надеяться, что уже через несколько лет ГТС будет способна стать не только надежным таможенным форпостом Европейского Союза, но и достойно выполнять новую для нее функцию – по содействию международной торговле.

В этом контексте хочу поздравить ГТС с введением нового сервиса. Теперь украинская Таможня предоставляет возможность самостоятельного декларирования экспресс-отправлений гражданами. Это можно сделать в личном кабинете на вебпортале "Единое окно для международной торговли" через представление электронной таможенной декларации М-16 прямо со смартфона.

Как сообщает Гостаможня, этот сервис максимально упрощен. В частности:

подавляющее большинство граф декларации заполняется автоматически;

автоматически производится машинный перевод названий товаров и другой информации на украинский язык;

возможность во многих случаях подбора кода товара по УКТ ВЭД;

расчет налогов производится в автоматическом режиме;

предусмотрено автозаполнение тех реквизитов, недостающих в том случае, если гражданин ранее уже пользовался этим сервисом.

В случае если стоимость товаров превышает 150 евро и они подлежат налогообложению, генерируется QR-код. Кликнув на этот QR-код или приведя на него камеру мобильного телефона, можно оплатить начисленные таможенные платежи из своего банковского приложения.

В целом следует отметить, что процессы диджитализации приоритетны в модернизации украинской таможни. Они проходят согласно Долгосрочному национальному стратегическому плану цифрового развития Государственной таможенной службы. Этот план рассчитан до 2026 года, разработан в контексте подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз.

Следует также указать, что этот план базируется на Многолетнем стратегическом плане электронной таможни ЕС (MAP-C). А в процессе его подготовки большую экспертную поддержку оказала команда EU4PFM – Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине.