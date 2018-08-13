Мир за неделю: обострение в секторе Газа, девальвация лиры и протесты

Канада и Саудовская Аравия продолжают дипломатический конфликт, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал торговым партнерам Турции расчет в национальной валюте, а турок призвал "сдавать валюту", чем усугубил девальвацию лиры. Активисты протестов в Румынии обещают правительству страны новые митинги, а NASA запустила зонд для исследования Солнца с близкого расстояния. Что произошло в мире за неделю – в обзоре РБК-Украина.

Падение турецкой лиры достигло очередного рекорда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 августа сообщил, что национальная валюта его страны обесценилась как минимум на 18% после заявления президента США Дональда Трампа о двойном повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. За прошлую неделю лира девальвировала почти на 30% и на сегодня ее курс побил очередной анти-рекорд: 6,9 лир за доллар. "Не забывайте, если у них есть доллар, у нас есть наш народ, наш Аллах", - такими словами Эрдоган призвал граждан своей страны сдавать иностранную валюту и покупать лиру, чем усилил девальвацию. Кроме того, глава турецкого государства уверен, что падение лиры – результат "политического закулисного заговора" против Турции. Прокуратура Анкары даже начала официальное расследование обстоятельств и причин экономического кризиса в стране. Турция также готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, в том числе, с Украиной. Таким образом, у украинских экспортеров может сократиться валютная выручка и в результате им придется искать новые рынки сбыта.

Обострение конфликта в секторе Газа

Израиль 7 августа нанес удар по военному объекту исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа. Исламистская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, также ответила интенсивным огнем по израильским целям. К утру 9 августа количество ракет, выпущенных по Израилю с территории сектора Газа, достигло 150. Из них 25 были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Вечером того же дня Израиль и сектор Газа договорились о перемирии при посредничестве в переговорах Египта. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате обстрелов погибло трое палестинцев и более 18 получили ранения. Израильские СМИ, в свою очередь, сообщили о трех пострадавших гражданах.

Как передает The Jerusalem Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал обеспечить мир и безопасность на юге Израиля, а также заявил о намерении добиться от палестинского движения ХАМАС полного прекращения огня. Впрочем, если палестинцы нарушат перемирие, то израильская армия готова ответить, заверил Нетаньяху.

Антиправительственные протесты в Румынии

В Бухаресте 10 августа прошел антиправительственный митинг, в котором приняли участие десятки тысяч человек. Активисты выступили против коррупции, низких зарплат и попыток правящей партии контролировать судебную систему. Многие из участвовавших в акции румын – представители диаспоры, которые вернулись в страну, чтобы выразить свое недовольство правительственным курсом. По данным Reuters, именно румынская диаспора в ЕС организовала акцию. Без столкновений не обошлось: полиция применяла слезоточивый газ и водометы. В результате пострадали более 400 участников протестов. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил действия жандармов и призвал главу МВД взять на себя ответственность. Тем временем, участники протеста планируют новые акции с требованием отставки правительства Виорики Денчиле, сообщила Romania TV.

Дипломатический конфликт между Канадой и Саудовской Аравией

В понедельник, 6 августа, Эр-Рияд выслал из страны канадского посла, а также заявил о приостановке любых новых торговых соглашений и инвестиций с Канадой. Причиной для скандала между двумя странами стало заявление МИДа Канады, в котором ведомство потребовало освободить задержанных общественных активистов в Саудовской Аравии. Позднее Саудовская Аравия приостановила прямое авиасообщение с Торонто и заморозила образовательные программы обмена между странами. Несмотря на это, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что "Канада всегда будет отстаивать защиту прав человека в самой Канаде и в целом мире". Власти Саудовской Аравии же считают призывы к немедленному освобождению правозащитников "недостойными и неприемлемыми в отношениях между странами". В то же время, зарубежные эксперты полагают, что кризисом в отношениях двух стран может воспользоваться Украина, заменив поставки канадского зерна в Саудовскую Аравию украинскими.

Десять лет российской оккупации

8 августа – десятая годовщина начала пятидневной российско-грузинской войны, в результате которой Россия оккупировала Южную Осетию. 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом защиты русского населения, уже . 10 августа тогдашний президент Грузии Михеил Саакашвили вынужден был пойти на перемирие. В результате конфликта погибли более 400 граждан Грузии, более половины из них – мирные жители. Десятая годовщина конфликта не осталась незамеченной в ЕС и США. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европа по-прежнему поддерживает территориальный суверенитет Грузии и напомнила России о нарушении международного права. Госдеп США США также призвал РФ отозвать военные силы на те позиции, на которых они находились до начала вторжения в Грузию.

Исследовать Солнце

12 августа Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило зонд для исследования Солнца. Запуск станции Parker Solar Probe состоялся на мысе Канаверал в штате Флорида. Зонд вывела в открытый космос ракета-носитель Delta IV. Он должен пролететь на рекордно близком расстоянии от Солнца и исследовать процессы, которые происходят на границе короны Солнца и атмосферы звезды. На зонде установлено специальное оборудование для измерения напряженности электромагнитного поля Солнца. Предполагается, что ученые смогут получить ответы на вопросы о взаимодействии солнечной короны с фотосферой, верхним слоем Солнца, и понять, как зарождаются и разгоняются частицы солнечного ветра.