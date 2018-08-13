Світ за тиждень: загострення у секторі Газа, девальвація ліри і протести

Канада і Саудівська Аравія продовжують дипломатичний конфлікт, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв торговим партнерам Туреччини розрахунок у національній валюті, а турків закликав "здавати валюту", ніж посилив девальвацію ліри. Активісти протестів в Румунії обіцяють уряду країни нові мітинги, а NASA запустила зонд для дослідження Сонця з близької відстані. Що сталося в світі за тиждень – в огляді РБК-Україна.

Падіння турецької ліри досягло чергового рекорду

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 10 серпня повідомив, що національна валюта країни знецінилася як мінімум на 18% після заяви президента США Дональда Трампа про подвійне підвищення мит на турецькі сталь і алюміній. За минулий тиждень ліра девальвувала майже на 30% і на сьогодні її курс побив черговий анти-рекорд: 6,9 лір за долар. "Не забувайте, якщо у них є долар, у нас є наш народ, наш Аллах", - такими словами Ердоган закликав громадян своєї країни здавати іноземну валюту і купувати ліру, ніж посилив девальвацію. Крім того, глава турецької держави упевнений, що падіння ліри – результат "закулісного політичного змови" проти Туреччини. Прокуратура Анкари навіть почала офіційне розслідування обставин і причин економічної кризи в країні. Туреччина також готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами, у тому числі, з Україною. Таким чином, в українських експортерів може скоротитися валютна виручка і в результаті їм доведеться шукати нові ринки збуту.

Загострення конфлікту в секторі Газа

Ізраїль 7 серпня завдав удар по військовому об'єкту ісламістського угруповання ХАМАС у секторі Газа. Ісламістське угруповання ХАМАС, що контролює сектор Газа, також відповіла інтенсивним вогнем з ізраїльським цілям. До ранку 9 серпня кількість ракет, випущених по Ізраїлю з території сектора Газа, досягла 150. З них 25 були перехоплені системою ППО "Залізний купол". Увечері того ж дня Ізраїль і сектор Газа, домовилися про припинення вогню за посередництва в переговорах Єгипту. Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що в результаті обстрілу загинуло троє палестинців і 18 отримали поранення. Ізраїльські ЗМІ, у свою чергу, повідомили про трьох постраждалих громадян.

Як передає The Jerusalem Post, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв забезпечити мир і безпеку на півдні Ізраїлю, а також заявив про намір домогтися від палестинського руху ХАМАС повного припинення вогню. Втім, якщо палестинці порушили перемир'я, то ізраїльська армія готова відповісти, запевнив Нетаньяху.

Антиурядові протести в Румунії

В Бухаресті 10 серпня пройшов антиурядовий мітинг, в якому взяли участь десятки тисяч осіб. Активісти виступили проти корупції, низьких зарплат і спроб правлячої партії контролювати судову систему. Багато з брали участь в акції румун – представники діаспори, які повернулися в країну, щоб висловити своє невдоволення урядовим курсом. За даними Reuters, саме румунська діаспора в ЄС організувала акцію. Без сутичок не обійшлося: поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети. В результаті постраждали більше 400 учасників протестів. Президент Румунії Клаус Йоханнис засудив дії жандармів і закликав главу МВС взяти на себе відповідальність. Тим часом, учасники планують нові акції протесту з вимогою відставки уряду Віоріки Денчиле, повідомила Romania TV.

Дипломатичний конфлікт між Канадою і Саудівською Аравією

У понеділок, 6 серпня, Ер-Ріяд вислав з країни канадського посла, а також заявив про призупинення будь-яких нових торговельних угод та інвестицій з Канадою. Причиною для скандалу між двома країнами стала заява Мзс Канади, в якому відомство вимагало звільнити затриманих громадських активістів в Саудівській Аравії. Пізніше Саудівська Аравія призупинила пряме авіасполучення з Торонто і заморозила освітні програми обміну між країнами. Незважаючи на це, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що "Канада завжди буде відстоювати захист прав людини в самій Канаді і в цілому світі". Влада Саудівської Аравії вважають заклики до негайного звільнення правозахисників "негідними і неприйнятними у відносинах між країнами". У той же час, зарубіжні експерти вважають, що кризою у відносинах двох країн може скористатися Україна, замінивши поставки канадського зерна в Саудівську Аравію українськими.

Десять років російської окупації

8 серпня – десята річниця початку п'ятиденної російсько-грузинської війни, в результаті якої Росія окупувала Південну Осетію. 7 серпня 2008 року російські війська вторглися на територію Грузії під приводом захисту російського населення, вже . 10 серпня тодішній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі змушений був піти на перемир'я. В результаті конфлікту загинули понад 400 громадян Грузії, більше половини з них – мирні жителі. Десята річниця конфлікту не залишилася непоміченою в ЄС і США. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могерини заявила, що Європа підтримує територіальний суверенітет Грузії і нагадала Росії про порушення міжнародного права. Держдеп США США також закликав РФ відкликати військові сили на ті позиції, на яких вони перебували до початку вторгнення в Грузію.

Досліджувати Сонце

12 серпня Національне управління США по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) запустило зонд для дослідження Сонця. Запуск станції Parker Solar Probe відбувся на мисі Канаверал у штаті Флорида. Зонд вивела у відкритий космос ракета-носій Delta IV. Він повинен пролетіти рекордно близькій відстані від Сонця і досліджувати процеси, які відбуваються на межі корони Сонця і атмосфери зірки. На зонді встановлено спеціальне обладнання для вимірювання напруженості електромагнітного поля Сонця. Передбачається, що вчені зможуть отримати відповіді на питання про взаємодію сонячної корони з фотосферой, верхнім шаром Сонця, і зрозуміти, як зароджуються і розганяються частинки сонячного вітру.