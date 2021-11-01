Минус полмиллиарда гривен. Как в Киевской области нашли способ разворовывать электроэнергию

В марте 2021 года "Укрэнерго" поделилась достижениями − компания начала строительство уникальной подстанции 330 кВ "Западная" вблизи Киева. Строить решили за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. Строительство оценили в 32 млн долларов, а завершить его должны в октябре 2022 года.

"Новая подстанция обеспечит на первом этапе передачу 400 МВА дополнительной мощности в западную часть Киева и Киевской области, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей этих районов с учетом роста электропотребления, связанным с интенсивным строительством новых жилых массивов и коттеджных городков", – анонсировали тогда в пресс-службе "Укрэнерго".

Стоимость строительства проекта достигла около 32 млн долларов. Ожидаемый срок завершения строительства – октябрь 2022 года.

Казалось бы отличная новость, ведь Киевская область страдает от веерных отключений света, если бы не одно но − договор на землю, на которой строится станция.

Два в одном

Для, чтобы понять, какие риски содержит этот документ, стоит начать с начала. "Укрэнерго" взяло земельный участок площадью 6 га у садового общества "Тополя" (территория Гореницкого сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области).

Но кроме арендной платы в договор, которій есть в распоряжении РБК-Украина, еще вписали, что "Укрэнерго" обязано обеспечить подключение к подстанции электроустановки ООО "Садовое общество тополя" или любых третьих лиц в пределах мощности 30 МВт., хотя у государственной компании таких обязательств по закону нет.

Для понимания, стоимость подключения 30 МВт на сегодня в данной местности составляет более 400 миллионов гривен и эти деньги государственная компания фактически дарит.

Единственным учредителем и бенефициарным владельцем ООО "Садовое общество Тополя" (идентификационный код юридического лица 36107091) является киевлянин Кулагин Алексей Владимирович.

Согласно информации Youcontrol Алексей Кулагин с 2005 года соучредитель и генеральный директор ООО "ОМОКС", которое возглавляет группу из 12 компаний-партнеров, реализующих строительство жилого комплекса "Чайка".

К сведению, земля которая принадлежит ООО "Садовое общество тополя" − это 23 га, 6 из которых отдали под подстанцию. На остальных 17 га, по данным собеседников РБК-Украина, Кулагин планирует построить коттеджный городок.

Чем же будет питаться этот коттеджный городок? Вряд ли жители домов получат электроэнергию бесплатно, скорее всего они будут платить за нее, но не государству, а застройщику. Кстати, дорогу, которая будет вести к будущему городку, тоже застройщик рассчитывает получить бесплатно, − потому что ее строят за государственный счет для подстанции.

Впрочем, сейчас подстанция еще только строится, поэтому возможно правоохранителей тоже заинтересует этот кейс и основания заключения подобного договора со стороны государственной компании.