Мінус півмільярда гривень. Як у Київській області знайшли спосіб розкрадати електроносії

У березні 2021 року "Укренерго" поділилася досягненнями − компанія розпочала будівництво унікальної підстанції 330 кВ "Західна" поблизу Києва. Будувати вирішили за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Будівництво оцінили у 32 млн доларів, а завершити його мають у жовтні 2022 року.

"Нова підстанція забезпечить на першому етапі передачу 400 МВА додаткової потужності у західну частину Києва та Київської області, підвищить надійність і якість електропостачання споживачів цих районів з урахуванням зростання електроспоживання, пов’язаним з інтенсивним будівництвом нових житлових масивів та котеджних містечок", – анонсували тоді у прес-службі "Укренерго".

Вартість будівництва проекту сягнула близько 32 млн доларів. Очікуваний термін завершення будівництва – жовтень 2022 року.

Здавалось би чудова новина, адже Київська область страждає від віяльних відключень світла, якби не одне але − договір на землю, на якій будується станція.

Два в одному

Для, щоб зрозуміти, які ризики містить цей документ, варто розпочати з початку. "Укренерго" взяло земельну ділянку площею 6 га у садового товариства "Тополі" (територія Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області).

Але окрім орендної плати у договір, який є в розпорядженні РБК-Україна, ще вписали, що "Укренерго" зобов’язано забезпечити підключення до підстанції електроустановки ТОВ "Садове Товариство Тополі" або будь-яких третіх осіб в межах потужності 30 МВт., хоча у державної компанії таких зобов'язань згідно з законом немає.

Для розуміння, вартість підключення 30 МВт на сьогодні в даній місцевості становить понад 400 мільйонів гривень і ці гроші державна компанія фактично дарує.

Єдиним засновником та бенефіціарним власником ТОВ "Садове Товариство Тополі" (ідентифікаційний код юридичної особи 36107091) є киянин Кулагін Олексій Володимирович.

Згідно з інформацією з Youcontrol Олексій Кулагін з 2005 року співзасновник і генеральний директор ТОВ "ОМОКС", яке очолює групу з 12 компаній-партнерів, що реалізують будівництво житлового комплексу "Чайка".

До відома, земля яка належить ТОВ "Садове Товариство Тополі" − це 23 га, 6 з яких віддали під підстанцію. На решті 17 га, за даними співрозмовників РБК-Україна, Кулагін планує побудувати котеджне містечко.

Чим же буде живитися це котеджне містечко? Навряд чи мешканці будинків отримають електроенергію безплатно, скоріш за все вони будуть платити за неї, але не державі, а забудовнику. До речі, дорогу, яка буде вести до майбутнього містечка, теж забудовник розраховує отримати безплатно, − бо її будують державним коштом для підстанції.

Втім, зараз підстанція ще тільки будується, тому можливо правоохоронців теж зацікавить цей кейс й підстави укладання подібного договору з боку державної компанії.