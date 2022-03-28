Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров

В условиях войны продовольственная безопасность – не менее важный приоритет, чем обеспечение армии вооружением. Чтобы не допустить продовольственного кризиса, правительство почти сразу с начала российского вторжения ограничило экспорт продуктов питания, а также ввело дополнительное лицензирование на отдельные виды товаров.

К тому же государство ввело льготное кредитование для аграриев, чтобы те имели возможность вовремя и эффективно провести посевную кампанию. Работы в полях уже стартовали в регионах, где это в принципе сейчас возможно, учитывая военную ситуацию.

По словам министра агарной политики Николая Сольского, которого Рада назначила на прошлой неделе, фермеры уже обеспечены в достаточном количестве удобрениями и семенами, чтобы засеять поля. С топливом ситуация также улучшается, говорит он.

Вместе с тем, по словам министра, пока сложно оценить, сколько сельхозугодий не удастся засеять. Это станет понятно в ближайшие недели. В любом случае, говорит Сольский, запасов в стране достаточно, даже для того, чтобы продолжать экспорт продовольствия.

– Сейчас задача номер один – посевная. Правительство предложило льготные кредиты для производителей. Будут ли еще какие-то инструменты поддержки?

– Мы их расширим. И на предприятия, независимо от размера, добавим зернотрейдеров. Чтобы они имели возможность оперативно выдавать деньги как предоплату за будущую продукцию. Это будет основной инструмент.

– Есть история со снижением НДС на топливо. Стоит ли подобный инструмент применять в агросфере? Тем более что такие намерения были еще до войны.

– Прямо сейчас это не обсуждается.

– Хватит ли топлива, удобрений и семенного материала для проведения посевной кампании?

– Удобрения и семенной материал у нас уже есть в необходимом количестве. Топливо едет.

– Как влияют на текущую ситуацию целенаправленные удары по нефтебазам?

– Как вы думаете? Конечно, негативно. Но мы понимаем, что это связано не только с аграрным сектором.

– В некоторых регионах, особенно тех, что в относительной безопасности, во время мобилизации на первых порах забирали многих без учета опыта и специальностей. Возможно ли возвращение тех, кто будет более полезен в поле за трактором, чем в окопе?

– Сейчас война, и это приоритет номер один. Процедура бронирования (работников для стратегических отраслей, - ред.) запущена, она работает, предприятия ею занимаются.

– На данный момент квалифицированных кадров хватает?

– Не хватает, конечно, их и в мирное время не хватало.

– Возможно ли тогда ввести какие-то ускоренные курсы подготовки для тех, кто не задействован в войске, но мог бы быть полезным на этом направлении в тылу?

– Уже сейчас, завтра надо сеять. Какие курсы подготовки? Будем исходить из того, что есть.

– В нескольких регионах стартовала посевная. Есть понимание какой процент площади не будет засеян из-за боевых действий?

– Какая-то часть не будет, но это мы будем точно понимать только через пару недель.

– На какие культуры мы сейчас делаем основной прицел, учитывая то, чего у нас достаточно в запасах?

– Делаем прицел на те культуры, которые фермеры могут посеять. Чем могут, тем и сеют. Сейчас нет времени говорить: продайте семена одни, купите семена вторые. Это можно будет делать на следующие сезоны.

– Многие авторитетные институты в мире говорят о рисках продовольственного кризиса из-за войны РФ против Украины, санкций и разрыв логистических цепочек. Цены в мире на агросырье и товары будут расти. Мы будем экспортировать или максимально попробуем ограничить внешние поставки, чтобы самим хватило?

– Конечно, будем экспортировать. Нам нужно вывозить остатки с прошлого года и при тех логистических возможностях, которые у нас сейчас есть, будем это несколько лет вывозить. Понятно, что параллельно занимаемся тем, чтобы увеличить эти возможности.

– Продолжит ли правительство госрегулирование цен на продукты питания?

– Наверняка продолжит, но это к Минэкономики больше вопрос.