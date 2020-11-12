Министерство стратегической промышленности: чем за 3 три месяца запомнится промышленный вице-премьер Олег Уруский

Фото: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский (РБК-Украина)

22 июля Кабинет министров утвердил создание нового ведомства — Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Вскоре в правительстве решили поставить во главе направления не министра, а вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, которым стал экс-глава Госкосмоса Олег Уруский.

За время существования новой должности в правительстве и новой структуры Минстратегпрома до сих пор неизвестно, какие же отрасли власть считает стратегическими. Равно как не появилось внятной стратегии и четких целей их развития. Политика Украины в сфере промышленности так и осталась, во многом, хаотичной и "ручной". А будущее десятков уникальных промышленных предприятий – под угрозой.

Как следствие, зарубежные партнеры находят альтернативных поставщиков и технологические решения — украинские предприятия теряют рынки сбыта, а их будущее становится все более туманным. Украинская промышленность попала в замкнутый круг — никто не рассматривает всерьез участие наших предприятий в стратегических союзах и сложных цепочках поставок, требующих безусловной надежности и незыблемых гарантий.

Помимо этого, недавно Украина создала еще один прецедент, который может долгое время бросать тень на ее репутацию в глазах партнеров.

Как известно, в 2016 году экс-вице-премьер Степан Кубив, функции которого сопоставимы с нынешней ипостасью Олега Уруского, давал гарантии сотрудничества китайским бизнесменам в развитии "Мотор Сич". Однако, после того, как они приобрели пакет акций, гарантии пошли прахом, а инвесторы, вложившие миллиард долларов, уже без малого пять лет не могут попасть на предприятие и готовят арбитражный иск к Украине, чтобы компенсировать свои потери в размере $ 3,5 млрд.

Идея создания Минстратпрома не нова — за годы независимости в Украине уже много раз создавали подобные административные надстройки.

В это раз еще в мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов впервые анонсировал создание министерства стратегических отраслей промышленности и появление должности вице-премьера в нынешнем виде. Позже эту идею подтвердили в Кабмине, публично поддержал решение и президент.

Однако, полного или хотя бы ориентировочного перечня стратегических отраслей не появилось ни в мае, ни в июле, когда был утвержден в должности Уруский, не известен он и в ноябре. Нет перечня задач и круга полномочий — нет и ответственности. Минстратегпром остается "бумажной сущностью", не имеющей штата и офиса.

Из-за этого в нынешнем виде эксперты видят в новом министерстве лишь еще одно бюрократическое звено, а распределение приоритетов и преференций рискует стать источником новых коррупционных схем.

Еще один большой вопрос в этом контексте — почему в центре внимания вице-премьера в большей степени оборонная сфера, а в фокусе реформирования практически один "Укроборонпром"? В то время как весь мир строит промышленность, в том числе и "оборонку" на основе взаимодействия государства и частного сектора. Украина же, не располагая инвестиционным ресурсом, чаще пытается забрать полный контроль под государство.

В добавок, власть действует еще и часто непоследовательно по отношению к тем инвесторам, которые уже есть. Как например, предложение туркам купить контрольный пакет акций "Мотор Сич", в то время как контрольный пакет уже без малого четыре года принадлежит китайским инвесторам.

Таким образом, вице-премьер мог предлагать на продажу активы, которые могут стать объектом будущих разбирательств в международном арбитраже. Равно как предложения собирать их ударные беспилотники Bayraktar на "Мотор Сич". Как следствие, Турция от предложения отказалась и свой беспилотник Bayraktar BT2 будут собирать без украинских двигателей.

В результате появление Минстратегпрома и сопровождающие его первые шаги стали еще одним видимым признаком коррозии государства, что бросает тень на репутацию Украины с точки зрения долгосрочного сотрудничества. Не лишним будет напоминать и о плохой привычке украинского политического класса "обнулять" все гарантии и договоренности предыдущей власти с партнерами. А инвестиционные и технологические циклы значительно длиннее пятилетнего политического горизонта.

Конфликт интересов

"Министерство ОПК не создано, управление оборонной промышленностью разорвано по разным структурам. Вместо того, чтобы сконцентрировать управление в одном ведомстве, а планирование и контроль - в другом, Зеленский просто добавляет к существующему хаосу еще одно бюрократическое звено. Практическая польза для оборонной промышленности будет весьма невелика, ну, понятно, что "Прогресстех", который сотрудничает с "заводом Антонова и "Боингом", сможет решить какие-то свои вопросы, но не более", — комментирует создание нового министерства и назначение Уруского журналист Юрий Бутусов.

Как известно, до назначения на должность вице-премьера Уруский возглавлял инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина".

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" являлся академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров группы компаний "Прогресстех" - инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.

Как бы там ни было, украинский политический и управленческий хаос — риск бесконтрольного распространения вооружений и серьезный фактор дестабилизации. Чего стоит лишь информация о краже с "Мотор Сич" двигателя, который продавали на "черный рынок" из гаража одного из руководителей компании.

В свою очередь, избрание президентом США Джо Байдена еще больше усложняет ситуацию вокруг этого предприятия. Новоизбранный президент уже анонсировал прекращение торговых войн с Китаем. А, значит, вопрос диверсификации поставок авиадвигателей может стать для КНР менее критичным.

Китайцы не откажутся от западных технологий, но они обретают время на создание более устойчивых цепочек поставок с более предсказуемыми партнерами, чем Украина. Та же Skyrizon, пока что бьющаяся в судах с Антимонопольным комитетом Украины за возможность управлять приобретенным ею предприятием, может буквально "махнуть рукой" на "Мотор Сич".

Нельзя исключать, что китайцы найдут новых партнеров, а Украине через международный арбитраж попросту выставят счет на компенсацию убытков в размере $3,5 млрд. КНР и ее бизнес перестанут биться за "Мотор Сич" и ее стремительно устаревающие технологии с такой же сильной мотивацией, как раньше. Из-за этого случая посла Украины в Пекине уже вызывали в МИД, велись консультации на уровне посольства КНР в Киеве, Украине грозили включением в "красный список" — перечень стран, не рекомендованных правительством КНР своим бизнесменам и компаниям для инвестиций и долгосрочного сотрудничества.

"Ничего системного, увы, в ближайшее время не получится. А, вот, кризис неплатежей и массовый срыв контрактов Минобороны к концу году станет для всех очевиден", — прогнозирует Бутусов.

А деньги где?

Как известно, Украина не в состоянии поддержать хотя бы бюджетными заказами ни промышленность, ни "оборонку". Тем не менее, Уруский пытается изменить организационную структуру "Укроборонпрома" — здесь уже тоже прозвучало множество заявлений и заявлено множество проектов.

Что касательно других отраслей, эксперты во многом смотрят на инициативы ведомства скептически. Так, в своем интервью Александр Донец, экс-руководитель государственного предприятия "Антонов", прогнозирует экономический упадок и технологическую деградацию авиационной отрасли при нынешнем стиле управления.

"В самолетостроении и двигателестроении Украина самостоятельно "прорыва" не сделает. Авиа- и двигателестроение — одни из самых финансово емких отраслей, не говоря уже о ракетостроении. Это очень дорогое, но очень престижное удовольствие. Нам нужен реально крупный инвестор, который бы смог вложить в отрасль даже не десятки, а сотни миллионов долларов на длительный период", - рассказал Александр Донец, назвав нынешнюю политику государства попыткой "строить потемкинские деревни".

Вопрос о том, откуда в украинской оборонке или авиации возьмутся деньги все еще открыт. А провалы на китайском и турецком направлениях — первые шаги на пути в промышленный и технологический тупик.

Усугубляет ситуацию и коммуникационный кризис в самом правительстве. Так, через два месяца после назначения в средине сентября глава Минстратегпрома узнает, что презентован новый проект Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса.

Документ, как известно, подготовило Минэкономики, традиционно отвечающее за промышленность, — эта ситуация ярко показала, что за месяцы каденции вице-премьер не взял управление в свои руки, и, судя по всему, не нашел времени вникнуть в происходящее даже на уровне бюрократического аппарата правительства, не говоря уже о производственных или управленческих деталях, и потребовал от министра экономики Игоря Петрашко убрать документ из публичного доступа и безотлагательно предоставить Минстратпрому материалы по подготовке проекта Стратегии ОПК "для изучения и согласования с заинтересованными центральными органами исполнительной власти".

Этот прецедент свидетельствует о фрагментарности государственного управления, а также о потенциальных конфликтах внутри государственного аппарата. Заложниками этой возни станут инвесторы и партнеры.

"Проект Стратегии развития ОПК несколько месяцев разрабатывался Минэкономики в сотрудничестве с международными партнерами и общественностью. То, что вице-премьер уже на этапе обнародованного проекта Стратегии будет его только изучать, указывает, что в профильном Министерстве стратегпромышленности вовремя не приняли участие в подготовке документа, а теперь пытаются вмешаться в процесс утверждения Стратегии ОПК", — пояснил Глеб Каневский, глава неправительственной организации StateWatch, указывая на очевидный провал министерства Уруского.

Фото: Олег Уруский в парламенте (РБК-Украина)

В StateWatch также отмечают, что за три с небольшим месяца новый вице-премьер-министр не впервые пытается остановить ранее начатые процессы, а также бессистемно склоняется от "оборонки" к тарифному регулированию в международной торговле.

В частсности, в августе он исключил из списка приватизации 5 предприятий с большими налоговыми долгами, а в начале сентября стало известно, что Минстратегпром хочет изменить Соглашение об Ассоциации с ЕС, добившись отмены пошлин на поставки горячекатаных рулонов украинского производства. Отдельно Министерство просит отсрочить имплементацию законодательства ЕС в украинское, в частности в части защиты окружающей среды.

Министерство по управлению всем

Отсутствие на законодательном известного перечня стратегических отраслей не помешало Урускому составить круг собственных "стратегических" направлений деятельности. Так, помимо ОПК и космоса, там нашлось место самолетостроению, машиностроению, ракетостроению, судостроению, а также химической и горно-металлургической отраслям, и даже стекольной, деревообрабатывающей сфере и легпрому.

Эксперты StateWatch не ждут от Минстратпрома каких-то инноваций, а лишь отбирания полномочий действующего Минэкономики и еще ряда других ведомств (к слову, часть людей из Минэкономики уже была переведена в министерство во главе с Уруским).

Например, кроме военно-промышленной политики, Уруский хочет контролировать госэкспортконтроль; внешнеэкономическую политику; инвестиционную политику; инновации; создание и функционирование индустриальных парков; энергоэффективность; гражданскую защиту; техническое регулирование, стандартизацию и метрологию; промышленную безопасность, обращение с взрывчатыми материалами, осуществление горного надзора и даже вопросы охраны и гигиены труда.

К этому большому списку Уруский также просит предоставить право новому министерству курировать политику в сфере цифровых технологий. Минстратегпром зашел на поле Минцифры и планирует "построение современного информационного общества в государстве". А правительственный комитет под управлением Уруского будет курировать еще и вопросы национальной безопасности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры.

В эту "надстройку" войдут заместители глав Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, МИД, Минобразования, Минэкономики, Министерства по делам ветеранов, Минфина, Минюста, а также замглавы СБУ и замглавы Службы внешней разведки (по согласованию).

Секретарь Национального антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО) Елена Трегуб предупреждает, что создание министерства с таким перечнем полномочий и сфер управления создает огромные риски. Оно нарушит существующую систему распределения полномочий в сфере безопасности и обороны Украины, потребует внесения серьезных изменений в законодательство, временных и финансовых ресурсов, которых сегодня просто нет.

В комитете также обращают внимание, что министерство не должно одновременно выполнять функции владельца, регулятора и органа, формирующего политику в отношении субъектов хозяйствования. Кроме того, в пределах одного министерства не должны сочетаться координация предприятий оборонной промышленности и полномочия по формированию государственного оборонного заказа. Такие подходы могут повредить сотрудничеству с международными партнерами и привлечению инвестиций.



"Рано или поздно возникнет соблазн писать правила под себя и насиловать рынок. Опять же все просто: потому что это конфликт интересов и практика показывает, что рано или поздно он приводит к коррупции, неэффективности и развалу сектора экономики", — предупреждает заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем.

В целом же, международный опыт управления ОПК в странах НАТО и ЕС свидетельствует, что в этих государствах нет отдельного министерства с соответствующими полномочиями.

Обычно, политики формируют министерства обороны. Акцент делают на развитие и внедрение передовых технологий и плодотворное сотрудничество государственных и частных субъектов, которые должны отвечать высоким стандартам корпоративного управления.

Лишь видя понятных партнеров, работающих по понятным правилам и законам, зарубежные партнеры могут рассматривать Украину для реализации совместных проектов. Пока что Украина делает все возможное, чтобы партнеры с длительными проектами и инвестициями держались от нее подальше.