Мільярди на допомогу. Як бізнес став надійним тилом для армії та держави

З початку війни бізнес став надійним тилом для армії та держави (фото: GettyImages)

Починаючи з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, новими пріоритетами для українського бізнесу стали не лише питання збереження активів й безпеки своїх співробітників та їхніх родин, а також допомога військовим в обороні країни й громадянам, що постраждали через дії країни-агресора. Гроші, дрони, автомобілі, бронежилети, харчі та пальне – все це надав і продовжує надавати бізнес, витрачаючи мільярди гривень. Про те, як бізнес допомагає ЗСУ та скільки коштів витрачає для якнайшвидшої перемоги України – в спецпроекті РБК-Україна.

Попри те, що український бізнес ніхто не вчив працювати за воєнних умов, підприємці демонструють неймовірну стійкість, уміло переформатують бізнес-стратегії та виробничі процеси, запускають нові напрямки, виходять на нові ринки й, звісно ж, упевнено тримають економічний фронт.

Згідно з січневими даними "Дослідження стану бізнесу в Україні" на сайті "Дія.Бізнес", майже 90% підприємств в Україні допомагає ЗСУ або займається волонтерською допомогою.

Підприємці допомагають армії та громадян на різних рівнях. Багато компаній надають фінансову допомогу для закупівлі військової техніки, амуніції та іншого обладнання для військових. Інші – підтримують власних працівників, надають гуманітарну допомогу переселенцям, забезпечують ліками та медичним обладнанням лікарні. Чимало компаній збирають кошти на ремонт та будівництво інфраструктури в зоні бойових дій.

Втім, навіть такі вражаючі цифри не дозволяють повною мірою оцінити весь обсяг допомоги від бізнесу з початку повномасштабного вторгнення та важливості такої допомоги для воюючої держави. Оскільки ці та інші напрямки допомоги – невід'ємна складова перемоги України у війні.

РБК-Україна звернулось до лідерів ринку з різних галузей з проханням детальніше розповісти про наявні програми допомоги, обсяги витрачених коштів на благодійність та пріоритетні напрямки через рік війни.

SCM: бронежилети власного виробництва та програма допомоги для захисників "Азовсталі"

За рік повномасштабної війни бізнеси SCM спрямували на допомогу українським військовим та мирним мешканцям країни понад 5 млрд грн ($140 млн). У групи є одна основна програма – "Сталевий фронт", яка об’єднує всю мілітарну допомогу усіх бізнесів Ріната Ахметова.

Як повідомили в компанії в коментарі РБК-Україна, почали допомагати з того, що було необхідно терміново. Наприклад, амуніцією. Так, "Метінвест" почав робити власну бронесталь, а з неї – бронежилети. Як власними ресурсами, так і надавав бронесталь (звичайно, безкоштовно) партнерам (один з них – Львівський оборонний кластер), щоб пошвидшими виробництво бронежилетів для армії. Так лише бронежилетів виготовили і передали за рік війни понад 150 тисяч.

Далі була ще одна власна розробка – сталеві модульні укриття, повноцінне житло для військових, що добре захищає у негоду та при правильній установці може захистити навіть від 152-мм снарядів. Таких вже передали 170 штук. Головна мета ініціативи — зберегти життя військових та допомогти їм системно протистояти ворогові, наближаючи перемогу України.

Водночас бізнеси займалися активними закупівлями техніки, авто, засобів захисту.

Пріорітети у "Сталевого фронту" формуються завдяки тісній співпраці з військовим командуванням, ГУР, прикордонниками. Постійно потрібні дрони, автівки, системи зв’язку. Все це купується як закордоном, так і в Україні (наприклад, вітчизняні БПЛА Лелека, Ельф, Валькірія). Це постійний потік допомоги, бо все перелічене є фактично "розхідним" матеріалом. Так само постійно потрібні генератори, а ще більше – екофлоу, портативні й безшумні павербанки, бо від них залежить робота всієї цифрової техніки на фронті.

Енергетичні підприємства ДТЕК надають безкоштовну електроенергію госпіталям, лікарням, виробниках хліба, а також усім військовим та силовим структурам.

Щодо гуманітарних ініціатив, то нагальною потребою є допомога захисникам, які безпосередньо зараз не воюють. Це лікування, протезування, адаптація, всебічна підтримка їх та їхніх родин. Цими потребами нині займається найновіший проект групи – "Серце Азовсталі", покликаний допомогти захисникам Маріуполя, які боронили місто навесні 2022 року. На цей проект Рінат Ахметов додатково спрямував 1 млрд гривень.

Нова пошта: донати для ЗСУ, гуманітарна пошта та підтримка ДСНС

З 24 лютого 2022 Нова пошта вклала у наближення перемоги 550 млн грн. Підтримка захисників — один із найпріоритетніших її напрямків. Сюди відноситься усе, що допомагає їм прискорювати нашу перемогу.

Зокрема, компанія допомагає на постійній основі 13 військовим бригадам, потреби яких закриває повністю — це піхота, десант, прикордонники, ТРО, ДСНС та інші. У кожному з них від 2 до 8 тис. захисників. Представники цих підрозділів знаходяться постійно на прямому зв’язку з компанією, щоб бійці отримували все необхідне у максимально стислі терміни — від турнікетів, рацій, автомобільних шин, генераторів до бензопил, лопат, дронів. Допомога не обмежується лише цим підрозділами — усі, хто звертаються із разовими запитами, також отримують фінансову, логістичну та іншу необхідну підтримку.

У Новій пошті підтверджують, що дрони — найбільш затребувана річ для військових. Дронів потрібно багато, різних типів, як розвідувальних, так і ударних. Компанія допомагає військовим обирати найбільш вдалі моделі — постачає декілька варіантів, військові їх тестують, обирають та замовляють необхідну кількість — імпортні Dji mavic 3, Dji matrice 30, Dji matrice 300 та українські Vampire, R18, "Кажан".

Останнім часом знаходити та купувати БПЛА стало ще складніше через обмеження з боку Китаю. Тому все популярнішими стають дрони українського виробництва. Нова пошта фінансово підтримує розробку та виготовлення українських безпілотників, щомісяця перераховуючи на їх виробництво 2 млн гривень.

Турбота про гігієну захисників не менш важлива. Тому Нова пошта, наприклад, профінансувала створення банних комплексів для бійців на передовій. Вони зроблені із транспортних контейнерів, які обладнані ємностями з водою, бойлерами, пральними машинами. Військові можуть прийти помитись та попрати свої речі.

Також у компанії переймаються питаннями розмінування української території. Тому придбали 20 роботів-саперів для підводного розмінування на 5 млн гривень для ДСНС. Ними знешкодять боєприпаси, які залишились у водоймах після активних бойових дій у Миколаївській області. Окрім того, Нова пошта надає матеріально-технічне забезпечення для рятувальних бригад. ДСНС України готує списки необхідних товарів, від електронних приладів до автомобілів, а компанія займається їхнім пошуком, придбанням та доставкою.

З початку повномасштабної війни майже 3000 новопоштовців мобілізовано до лав ЗСУ. Компанія забезпечує їх амуніцію, формою, взуттям, аптечками, дронами та іншими предметами першої необхідності, а також продовжує виплачувати їм матеріальну допомогу у розмірі середньої заробітної плати.

Для реабілітації поранених військових Нова пошта оснащує спеціалізовані медичні заклади тренажерами, які адаптовані для пацієнтів з ушкодженими чи втраченими кінцівками.

Також у Нової пошти є програми, спрямовані на підтримку і цивільного населення. Так, у межах проєкту Гуманітарна пошта України благодійні фонди та волонтерські організації відправляють вантажі захисникам або цивільному населенню, а доставку організовує та сплачує Нова пошта. З 24 лютого компанія доставила 30 тис. тонн допомоги за власний кошт — це 1500 вантажівок по 20 тонн. До речі, цією програмою може скористатися кожен українець та разово відправити допомогу за рахунок Нової пошти. Для цього потрібно заповнити заявку на сайті.

ОККО: допомога армії, пальним фондам та волонтерам, відновлення деокупованих міст

В березні 2022 року компанія ОККО визначила для себе пріоритетні напрямки й запустила одночасно декілька програм. Так, з перших днів вторгнення і донині, в рамках проекту "Зігріваємо захисників", компанія безкоштовно годує на своїх АЗК захисників та захисниць поблизу гарячих точок. Станом на 3 квітня вже приготовано понад 1,5 млн порцій гарячих напоїв та майже 930 тис. хотдогів.

Вже більше як рік в компанії допомагають пальним благодійним та громадським організаціям, які займаються евакуацією населення та доставкою гуманітарних вантажів; полкові "Азов", фонду "Повернись живим".

Також в компанії надали допомогу пальним для відновлення інфраструктури зруйнованим містам – Ірпінь, Гостомель, Буча, Ворзель, Бородянка (Київська обл.) та Чернігову. Допомогли відновити освітні заклади в Київській області – ліцей №1 й ясла-садок "Веселка" у Гостомелі, Бобрицьку гімназію та школу с. Розважів. Ремонтні роботи проводились у стислі терміни: наприклад, День знань у Гостомельському ліцеї №1 школярі зустріли у вже відремонтованому освітньому закладі.

Разом з тим, компанія долучилася грошовою допомогою до Львівського оборонного кластеру – на виготовлення протиуламкових жилетів, виділила кошти на облаштування укриттів в загальноосвітніх школах. Ще ОККО одними з перших серед українських бізнесів відгукнулася на ініціативу першої леді Олени Зеленської зі збору коштів на авто швидкої допомоги – профінансувавши закупівлю 5 реанімобілів через платформу UNITED24, які вже як півроку рятують життя у прифронтових регіонах.

Загалом від початку війни компанія перерахувала на ці соціальні ініціативи близько 10 млн доларів.

10 квітня поточного року мережа і фонд "Повернись живим" завершили збір 325 мільйонів гривень на 25 розвідкомплексів "ШАРК" для Збройних сил України. Ініціатива "ОКО ЗА ОКО" стартувала у листопаді минулого року. З кожного проданого літра брендового пального Pulls ОККО перераховувала по 1 гривні на "ШАРКи". Крім того, небайдужі українці донейтили на комплекси і на спецрахунок "Повернись живим".

"Ми це зробили. Дякую кожному з мільйонів українських водіїв, що долучились до ініціативи. Гуртом ми змогли доволі швидко акумулювати необхідну суму на розвідкомплекси для підсилення армії. Буквально щотижня на лічильнику ми бачили плюс один новий "ШАРК". І така ваша залученість і підтримка вражають. Ви спонукаєте нас не зупинятися. Тож сьогодні ми підбиваємо підсумки однієї ініціативи, а вже завтра ми стартуємо з новим, не менш масштабним проєктом допомоги ЗСУ разом із "Повернись живим" і вами", — говорить СЕО ОККО Василь Даниляк.

Вже 11 квітня ОККО і "Повернись живим" стартували з новим спільним проєктом допомоги ЗСУ – "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів". Його мета – повністю закрити нагальну потребу усіх бригад територіальної оборони у 100 автоматичних гранатометах, 200 крупнокаліберних кулеметах та 300 мінометах. Для цього компанія і фонд акумулюють 400 мільйонів гривень.

Механіка проєкту залишились тією ж самою – ОККО перераховуватиме по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/Diesel на збройне підсилення ТрО. Зброя передаватиметься військовим партіями в міру виготовлення і доставки.

Паралельно з підготовкою нового проекту компанія перерахувала понад 48 млн гривень на "Довгі РУКи ТрО" фонду "Повернись живим", тим самим повністю закривши збір коштів на цю ініціативу для 11 областей, де бракувало від 22 до 55% потрібної суми на розвідувально-ударні комплекси для місцевих бригад тероборони.

EPAM: гуманітарна допомога та цифрові рішення на користь держави

За словами операційного директора EPAM Україна Сергія Рожка, з перших днів війни до компанії надійшло сотні звернень про допомогу від людей та організацій. Щоб систематизувати роботу з ними, було створено єдину програму реагування EPAM Response. Вона працює з трьома головними напрямками: допомога людям, державі та освітнім партнерам.

Також компанія заручилася підтримкою більш ніж 40 благодійних фондів та організацій. У цій співпраці гуманітарну допомогу отримали понад 11 тисяч українців.

Разом з фондом "Загартовані серця" на потреби захисників та медиків компанія допомогла з передачею 42 евакуаційних автомобілів, для платформи UNITED24 EPAM перерахувала 3 млн 700 тис. грн на реанімобіль класу С, а також разом з фандрейзинговими внесками команди надала ще 4 млн грн на засоби розмінування ДСНС для деокупованих територій Харківської та Херсонської областей. Завдяки фонду "Лелека" парамедики отримали укомплектовані наплічники та карети швидкої, з іншими партнерами – на передову поїхали бронежилети, аптечки, ліки, одяг, термінали Starlink, генератори тощо.

Крім того, для оперативних потреб навчальних та лікувальних закладів, держустанов компанія передає техніку та меблі. Разом з компанією AWS дані серверів 25 українських університетів перенесено в хмарне середовище. Підтримуючи ініціативу Фонду Східної Європи, компанія закупила роутери та планшети для укриттів шкіл. Сьогодні завдяки зусиллям компанії технічно оснащені укриття мають вже 58 шкіл.

Для українців, які цікавляться технологіями або пов’язують своє майбутнє з ІТ, незалежно від місця їх перебування, відкриті безкоштовні освітні програми EPAM University.

В цілому за рік війни компанія спрямувала на допомогу більш ніж 110 млн грн , з них майже половина – на допомогу армії.

Ще один важливий напрямок допомоги – pro-bono, в рамках якого експерти компанії розробляють цифрові рішення на користь держави. Серед них на запит Офісу президента була розроблена платформа, яка пришвидшила розмитнення гуманітарних вантажів; для Міністерства аграрної політики – рішення для передачі фермерами даних перед минулорічною посівною. Загалом волонтери компанії реалізували понад 15 таких проектів для різних державних інституцій.

Щодо змін у напрямках допомоги з початку війни, то якщо початку було багато оперативного реагування на нагальні потреби захисників й переселенців, то зараз в пріоритеті – закупівля та оснащення автомобілів, зокрема евакуаційних, оскільки вони часто виходять з ладу або знищуються ворогом.

Восени та взимку через холод та загрози відключень в компанії допомагали із закупівлею палива, генераторів та облаштуванням пункту незламності у Харкові.

Також через наслідки війни додалися нові напрямки допомоги, зокрема підтримка підопічних БФ "Діти Героїв", число яких, на жаль, постійно зростає. Компанія також допомогає з тривалими програмами нейрореабілітації поранених захисників, мета яких повернути ходу колишнім військовим і уникнути потреби в колісному кріслі.

АТБ: підтримка населення гуманітарними наборами та техніка для ЗСУ

З перших днів повномасштабного вторгнення в АТБ перейшли на особливий режим роботи. Попри втрату сотень магазинів, руйнування розподільчих центрів, порушення логістичних ланцюжків, компанії вдалося налагодити безперебійні поставки продуктів у різні куточки України, у тому числі й ті, які опинилися на лінії вогню.

Магазини АТБ одними з перших відновили свою роботу на деокупованих територіях Київської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.

Мешканцям звільнених населених пунктів, інфраструктура яких зазнала найбільших руйнувань, наприклад Куп'янська на Харківщині та Снігурівки у Херсонській області, АТБ зібрала та безоплатно передала гуманітарну допомогу.

Також було розпочато масштабний проект з поштової доставки (Укрпоштою та Новою поштою) продуктів з мережі у звільнені міста Харківської, Херсонської та Донецької областей.

Як патріотичний та відповідальний бізнес, компанія активно долучається до вирішення нагальних проблем та викликів воєнного часу. В приміщеннях супермаркетів АТБ кожному потребуючому можна було зігрітися, підзаряджати свої гаджети, ліхтарики тощо. Також на касах магазинів з'явилась опція зняття готівки з банківської карти без процентів та комісій. Це дозволило задовольнити ажіотажний запит населення на готівку та дещо знизити навантаження на інкасаторські служби.

В рамках благодійного проекту АТБ "Брайти" (у співпраці з NTI Loyalty та Дитячим фондом ЮНІСЕФ), протягом лише першого місяця у Львові було зібрано 20 млн грн на створення Національного реабілітаційного центру "Незламні" для поранених під час бойових дій дітей.

Торговельна мережа "АТБ-Маркет" також долучилася до національної благодійної платформи "єДопомога", яка має на меті забезпечення нагальних потреб громадян, котрі постраждали чи змушені змінити своє місце перебування у зв’язку з військовою агресією. Минулого року бізнес-партнери АТБ, благодійні фонди та пересічні українці придбали таких сертифікатів на 32 млн гривень.

Навесні минулого року компанія ініціювала національний проект "Заряджаємо ЗСУ" зі збору гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та ТрО. Було зібрано та передано на передову понад 300 тонн якісних харчів, товарів першої необхідності, медичних засобів.

Вже цього року до річниці воєнного вторгнення ворога "АТБ-Маркет" розпочала благодійний проект з допомоги українським захисникам та медичним закладам, які наразі рятують життя. Так, в магазинах мережі з'явилися спеціальні сертифікати-наліпки з символами українського спротиву "Сертифікат для ЗСУ" або "Сертифікат для медичних закладів".

Гроші зараховуються на спеціальний рахунок для передачі на користь ЗСУ або медустанов, в залежності від обраного покупцем виду сертифіката. Як повідомляють в компанії, в кінці березня українські військові вже отоварили перші сертифікати на 500 тисяч гривень. Загалом вже зібрано сертифікатів на 20 млн грн.

Загальна сума допомоги Збройним силам України, добровольчим формуванням, постраждалим від ракетних ударів, медичним установам, волонтерським організаціям та ін. вже перевищує 200 млн гривень.

Також компанія допомагає військовим транспортом. АТБ вже передала на потреби армії понад 1000 автомобілів спеціального призначення. Загальна сума допомоги, щодо закупівлі та надання автомобільного транспорту для потреб оборони та екстрених служб України складає сотні мільйонів гривень.

Через рік війни принципових змін у благодійній діяльності компанії не відбулося. АТБ продовжує підтримує тих, хто цього найбільше потребує, та сплачує податки до бюджетів всіх рівнів. Згідно з оновленими даними, протягом 2022 року українські ритейлери передали до бюджетів 56,6 млрд грн — майже половину цієї суми сплатила АТБ (20,44 млрд грн). Навіть попри війну, це майже на 1 млрд гривень більше показників попереднього року.

Фокстрот: підтримка Сил оборони та залучення світових брендів до допомоги

Загальний внесок мережі магазинів електроніки та побутової техніки "Фокстрот" на підтримку країни за минулий рік сягнув 14,5 млн гривень. Компанія взяла шефство над 14 військовими частинам Повітряних сил України, співпрацює з майже 200 державними органами влади, волонтерами, громадськими і благодійними організаціями, підтримує 180 мобілізованих співробітників та усіляко заохочує корпоративне волонтерство.

Як розповіли в компанії в коментарі РБК-Україна, з 24 лютого 2022 року перед "Фокстротом" постало питання існування підприємства як такого.

"Було повністю знищено центральний склад у Гостомелі, понівечено й пограбовано до 10 магазинів у різних регіонах країни, припинена робота на тимчасово окупованих та територіях, наближених до зони бойових дій. Попри це компанія продовжила працювати і організувала системну підтримку воїнам. З ініціативи співзасновників бренду Валерія Маковецького та Геннадія Виходцева, ми згуртували співробітників і створили оперативний штаб "Допомога нашим" для координування допомоги Силам оборони, волонтерам і колегам, які вступили до лав ТрО і ЗСУ", – зазначив Олексій Зозуля, СЕО компанії.

З вересня 2022 року розпочалося шефство "Фокстрот" над військовими частинами протиповітряної оборони Повітряних сил України. За півроку видано 230 одиниць техніки на загальну суму 1,5 млн грн для 14 військових частин з 10 регіонів України.

"Аби внесок у збереження життя мирних людей і безпеки об’єктів критичної інфраструктури був вагоміший, ми об'єдналися з благодійним фондом БОН (Благодійне об’єднання націй). До цього "пулу донаторів на ППО" доєдналися і організатори 33-го фестивалю бально-спортивних танців "Парад надій", що відбувся наприкінці березня в столиці. Частину коштів, отриманих за вхідні квитки на турнір, передали на рахунок фонду БОН як цільове призначення на потреби зенітної ракетної бригади Повітряних сил ЗСУ, а "Фокстрот" подвоїв донат спортсменів", – розповів Зозуля.

У "Фокстрот" також вважають важливою синергію з бізнес-однодумцями, громадськими організаціями, корпоративними волонтерами. Як єдиний український член міжнародної групи національних роздрібних компаній Euronics Group "Фокстрот" ініціював виділення 700 000 євро на гуманітарні потреби українців, залучив до допомоги представництва провідних світових брендів-виробників техніки. У цілому ж, пул соціальних партнерів за рік розширився з 30 (на початок 2022 року) до 196 партнерів (на лютий 2023 року).

Ще одна важлива соціальна ініціатива компанії – підтримка проектів, направлених на допомогу тваринам, врятованим військовими і волонтерами із зони бойових дій. Разом з благодійним фондом Happy Paw ("Щаслива лапа") наприкінці минулого року запустили програму "Ф-підтримка" безпритульних чотирилапих і притулків, евакуйованих з "гарячих точок". За 3,5 місяці з початку її дії вдалося допомогти 20 притулкам на загальну суму понад 370 000 гривень.

"Таке єднання команди Фокстрот та бізнес- і соціальних партнерів стало рушійною силою протистояння надсерйозним викликам воєнного стану країни та дало змогу зберегти бізнес. Фокстрот вистояв, живить економіку країни та підтримує захисників і захисниць України", – прокоментував співзасновник групи компаній "Фокстрот" Геннадій Виходцев, який вважає медаль "За сприяння ЗСУ" від міністра оборони України нагородою всьому колективу "Фокстрот".

Favbet: техніка для армії та освітні проекти для дітей

Компанія Favbet з перших днів війни регулярно передає ЗСУ та іншим силам оборони автомобілі, спеціальну техніку і обладнання. В розпорядження військових поступило уже понад 100 позашляховиків, мікроавтобусів – це в середньому 1-2 авто в тиждень. Напрямок вже настільки відлагоджено, що від моменту запиту військових на авто і доставки його бійцям може знадобитися всього тиждень-півтора.

Також компанія передала на фронт більш як 60 дронів, сотні одиниць іншого обладнання – прибори нічного бачення, тепловізори, дальноміри тощо. Підрозділи, в яких Україну захищають співробітники компанії, Favbet також забезпечує амуніцією, речами першої потреби.

Зараз переважна більшість проектів благодійного фонду Favbet Foudation спрямована на підтримку армії. Однак компанія все одно виділяє кошти і зусилля на допомогу цивільному населенню – в першу чергу на евакуацію людей з зони бойових дій. Їх адаптацію в інших безпечних регіонах, в тому числі за кордоном.

Крім того, Favbet Foundation відкрив Центр адаптації для українців в Загребі (Хорватія), де для дітей розроблена освітня програма, а дорослим доступна медична, юридична та психологічна допомога. Тут проходять заняття з різних направлень: хорватська, англійська мова, є уроки музики, біології, фізики, заняття з музичної та арт-терапії.

В лютому 2023 року Favbet Foundation запустив довгострокову програму "Діти – супергерої", що об’єднує освітні та спортивні проекти для дітей, постраждалих від війни. В першу чергу компанія запустила безкоштовні курси з початкової IT-освіти.

В подальших планах – запуск системних занять спортом для дітей ВПО, підтримка дитячого професійного спорту та представлення юних українських талановитих спортсменів на міжнародній арені, підтримка молодого покоління у навчанні та творчому розвитку тощо.

Favbet Foundation також допоміг придбати медичне обладнання для порятунку поранених. Сучасне обладнання, на яке фонд спрямував 4 млн гривень, отримає дитяча лікарня "Охматдит".

Якщо говорити лише про пряму підтримку ЗСУ – то сума допомоги на сьогодні складає близько 60 млн грн. Це закупівля і обладнання авто, придбання високотехнологічного обладнання. Також Favbet Foudation співпрацює з іншими фондами, в тому числі президентською ініціативою UNITED24, й перераховує кошти на спеціальний рахунок ЗСУ в Національному банку.

ПриватБанк: скасування комісій на благодійність та підтримка лікарень по всій країні

На другий день після повномасштабного вторгнення ПриватБанк оголосив кредитні канікули за картками фізосіб та знизив відсоткову ставку за овердрафтом. У березні скасував низку транзакційних комісій. Трохи згодом – комісії з еквайрингу, щоб стимулювати продавців приймати безготівкові розрахунки.

У цифрах – підтримка клієнтів у перший рік війни – шляхом скасування комісій банку склала 2,7 млрд грн, шляхом пільг за кредитами зниження процентного доходу -– 2,4 млрд грн.

Також під час війни банк суттєво полегшив збір коштів для багатьох волонтерів і благодійних організацій. Кошти на свої рахунки в ПриватБанку волонтери збирають без комісій. Щодо банківських послуг – волонтери, громадські організації, благодійні фонди – усі, хто активно допомагає відстояти Україну, також отримують скасування комісій за перекази в банку.

Сам банк за рік перерахував на підтримку армії та благодійні програми майже 100 млн грн.

Крім того, ПриватБанк керує власним благодійним фондом "Допомагати просто". З червня 2022 року фонд реалізовує програму, спрямовану на підтримку лікарень по всій Україні: понад 30 медзакладів, які займаються лікуванням військовослужбовців та поранених цивільних, отримали допомогу на понад 65 млн грн. Підтримка здійснюється як завдяки пожертвам клієнтів, так і за власні кошти.

Зараз пріоритетними для банку залишаються програми підтримки ЗСУ, у тому числі разом з United24, фондом "Повернись живим", гуманітарні програми допомоги дітям, реабілітації та протезування поранених військових та постачання обладнання та медикаментів українським лікарням.

РГК: перехід на "військові рейки" та допомога у відновленні інфраструктури

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, допомагають Збройним силам України, підрозділам ТРО та сприяють відновленню населених пунктів з перших днів великої війни. За цей час оператори ГРМ передали транспортних та матеріальних засобів і обладнання на 181 млн грн.

Газорозподільні компанії впродовж 2022 року придбали та передали понад 327 автомобілів. Також газовики передали у користування військовим власний автотранспорт. Ця спецтехніка допомагає захисникам облаштовувати інженерні споруди та перевозити вантажі.

На "військові рейки" з першого дня російського вторгнення перейшли і заводи з виробництва газового обладнання RGC Production. На них налагодили виробництво десятків тисяч "їжаків", протишинних шипів, захисних екранів для бронемашин, металоконструкцій для облаштування блокпостів і бліндажів. Також для передової та мешканців деокупованих територій виготовлено понад 1000 пічок-буржуйок.

Понад 1500 працівників газорозподільних компаній зараз служать в ЗСУ. Тому газовики опікуються понад 30-ма військовими частинами, у яких служать їхні колеги, та постійно передають до них продукти, медикаменти, засоби гігієни, спальники, бронежилети, паливо.

Для військових закуповують тепловізори, планшети, оптичні приціли. Військовим вже передали 119 квадрокоптерів, а у грудні 2022 року оператори ГРМ профінансували виробництво українського безпілотника "Тор". Ця "пташка" займатиметься розвідкою на передовій та доставлятиме "пакунки" російським загарбникам.

Для цивільного населення у перші дні війни було обладнано 15 гуманітарних хабів та 35 бомбосховищ. Вони стали прихистком для сотень людей.

Ще один напрямок – відновлення інфраструктури на деокупованих територіях, а також у містах і селищах, що постраждали від бойових дій. Крім ремонту газових мереж, газорозподільні компанії допомагали відновлювати школи, мости та інші споруди, засклювати будинки. Спільно з благодійними фондами вони передають людям харчові набори, засоби особистої гігієни, одяг та теплі речі.